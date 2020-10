POSTA! - CARO DAGO, CORONAVIRUS, IL PREMIER CONTE: "LA SITUAZIONE È DIVERSA RISPETTO ALLA PRIMA ONDATA". SÌ. L''ALTRA VOLTA ASPETTAVAMO L'ARRIVO DEL CALDO DOPO MARZO E APRILE. STAVOLTA - AL NETTO DELLE PROMESSE SUL VACCINO - LO ASPETTIAMO DOPO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE. PER CHI CI SARÀ ANCORA...

Trump Cina1

Lettera 1

Caro Dago, Usa 2020, secondo il New York Times Trump avrebbe un conto corrente in Cina. Non sanno dove arrampicarsi. Per logica non dovrebbe avere tutti i soldi in Russia?

Tas

Lettera 2

FEDEZ CHIARA FERRAGNI E CONTE - BY EDOARDOBARALDI

I conti di Conte. Se Chiara Ferragni chiamasse Conte: "voglio prendere il tuo posto! Hanno molta più fiducia di me che di te. I miei follower sono in gran parte elettori italiani, poi ho già dato 3 milioni alla sanità pubblica, ho aumentato del 27% gli ingressi alcuni musei pubblici. Sono pronta per diventare la prima Presidente del Consiglio donna d'Italia. Ah, non spenderò un euro in comunicazione e manifesti".

Giovanni Negri da Brusciano

Lettera 3

Caro Dago, mascherine e distanziamento sociale abbassano di mille volte la carica virale del SarsCov2. Lo afferma uno studio pubblicato su Clinical Microbiology and Infection e condotto su circa 400 casi di Covid-19 fra marzo e maggio 2020.

mascherine buttate in spiaggia

Nei mesi scorsi più volte si è letto di studi che affermavano l'esatto contrario. Ognuno ha la sua verità e non si sa a chi credere. Però forse potrebbero anche avere ragione tutti. Visto l'esiguo numero di soggetti studiati è facile che con individui diversi si ottengano risultati assai diversi.

Marino Pascolo

Lettera 4

Caro Dago, finalmente arrivano le direttive per la sicurezza nei luoghi del divertimento, si potrà fare sesso a distanza. e con la mascherina. Io per parte mia fino a un metro ci posso arrivare, oltre non garantisco.

Rocco

mascherina ffp2 5

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, il governatore De Luca: "La Lamorgese invia 100 militari in Campania". Quindi sarà più facile vincere il SuperEnalotto che riuscire ad incontrarne uno?

Gian Morassi

Lettera 6

de luca e il coronavirus meme

Caro Dago, coronavirus, il premier Conte: "La situazione è diversa rispetto alla prima ondata". Sì. L''altra volta aspettavamo l'arrivo del caldo dopo marzo e aprile. Stavolta - al netto delle promesse sul vaccino - lo aspettiamo dopo ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile. Per chi ci sarà ancora.

Nick Morsi

Lettera 7

roberto gualtieri valdis dombrovskis

Caro Dago, il ministro Gualtieri: "Nel dialogo con la Commissione ci sembra di capire che la quota del Next Generation Eu (Recovery fund) che rientra nel React Eu potrebbe essere molto più alta delle previsioni per il primo anno".

Sulla carta possono facilmente aggiungere anche uno o due zeri. Il problema è che noi fino ad ora - e pare lo stesso per diversi mesi a venire - non abbiamo visto cash nemmeno per un centesimo.

Scottie

Lettera 8

Caro Dago, seconda ondata, il ministro Speranza: "Oggi c'è ancora margine per piegare la curva". Purtroppo l'impressione è che sulla curva faremo la fine di Ayrton Senna.

trump cina

Pikappa

Lettera 9

Caro Dago, finalmente ho capito il motivo per cui Grillo aveva imposto il silenzio stampa a tutti i grillini sbarcati in parlamento.

Aveva paura della reazione della gente che, sentendoli parlare, avrebbe capito che era un gruppo malassortito di incapaci, impreparati e ignoranti. Da quando il movimento è in dissoluzione e tutti parlano a ruota libera ne abbiamo avuto la conferma.

lucia azzolina a frosinone per la vendemmia 1

Dopo le "uscite creative" di Toninelli, Bonafede ecc. Ieri è stata la volta della Azzolina a dare prova di essere una .."vera grillina"

FB

Lettera 10

Caro Dago, nel censimento del Regno Unito sarà aggiunto un quesito sulle preferenze sessuali. Ai sudditi verrà chiesto quale opzione descrive meglio il loro orientamento sessuale: etero, gay o lesbica, bisessuale, transessuale o con un diverso orientamento sessuale, che però va precisato per iscritto. Sperano forse che qualcuno sia così stupido da definirsi pedofilo?

Antonello Risorta

messina denaro

Lettera 11

Caro Dago, stragi di Capaci e via D'Amelio, condannato all'ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro. Nell'attesa di catturarlo, possono almeno preparare per lui una cella con il peggior ceppo del Covid?

L.Abrami

Lettera 12

Caro Dago a Roma si abbattono 8 costruzioni, tra capannoni e villette abusive con piscina, dei Casamonica. Adesso riceveranno il reddito di cittadinanza e si metteranno in lista per avere una casa Ater?

Federico

Lettera 13

casamonica demolizione villette

Dago darling, "la première dame" Brigitte Macron s'é messa in quarantena di 7 giorni per essere stata a contatto con un covidpositivo. Per autoassolversi dall'accusa di essere gaio (che male ci sarebbe anche se fosse vero?), tempo fa, Macron aveva detto che tutte le notti dorme con lei. Va da sé che in questi 7 giorni, Macron dovrà dormire da solo (senza le ninnananna di "sa femme et maman").

BRIGITTE MACRON VA A VOTARE CON LA MASCHERINA

All'Eliseo lo spazio non manca. Meglio però non occupare la stanza o il salone dove poco più di un secolo fa si celebrò la celebre pompa funebre (etero) del presidente Faure, conclusasi nella pace eterna del Père Lachaise.

Dopo un solenne funerale in Notre Dame de Paris, la famosa basilica cattolica ora chiusa a causa dell'enorme incendio di poco meno di 2 anni fa per cause a tutt'oggi sconosciute (oscurantismo "French style" oblige). Ossequi

Natalie Paav

Lettera 14

ROBERTO SPERANZA IN AUTO SENZA MASCHERINA

Caro Dago, Covid, il ministro Speranza: "Il lockdown generale non è certo, evitate gli spostamenti inutili". Messaggio sbagliato. "Evitate gli assembramenti". Se uno si sposta da solo non infetta nessuno. Se invece sta fermo a chiacchierare sulle scale coi vicini di casa, allora qualche problema c'è.

Baldassarre Chilmeni

Lettera 15

GHEBREYESUS XI JINPING

Caro Dago, coronavirus, Donald Trump: "Joe Biden vuole chiudere l'America. Guardate i nostri numeri rispetto a quelli dell'Europa. Abbiamo salvato milioni di vite". E infatti la situazione si è ribaltata. Adesso è il Vecchio Continente ad essere nella nella m. Forse perché i governanti hanno passato l'estate a compiacersi per le lodi dei giornaloni americani e del direttore generale dell'Oms Ghebreyesus, che com'è noto non ne azzeccano una.

Matt Degani

Lettera 16

Il commento di oggi di Mughini su Sara Croce fa schifo. Quest’uomo dovrebbe vergognarsi per quello che scrive e per ciò che pensa. Orribile.

Anna Maria Cirillo

samuel paty

Lettera 17

Caro Dago, mi turba ogni giorno di più l'assassinio e la decapitazione di Samuel Paty a Parigi. Diciamo la verità: se questo professore non fosse stato ammazzato, molto probabilmente sarebbe stato licenziato per le pressioni che la "pacifica e tollerante" comunità islamica stava facendo sulla scuola.

Ora che è morto, è diventato un martire della libertà di espressione; ma se fosse ancora vivo, come minimo sarebbe stato accusato di essere uno sporco fascista islamofobo.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 18

Un Governo val bene una Messa, pardon un MES, caro Dago. Ormai la sceneggiata del Conte Giano Bifronte, che si barcamena tra Scilla ( PD ed IV ) e Cariddi ( 5S ) non fa più ridere. Fa pena. Se il MES è un'opportunità essenziale per l'Italia e non solo una bega tra le comari di Palazzo Chigi, un Governo serio lo approva senza se e senza ma, costi quel che costi. Punto e basta. Se non lo è, si cali il sipario e non se ne parli più.

virginia raggi bici in rosa 1

Tertium non datur. Il cosiddetto Re di Papeete, dimostrò più dignità: di fronte ad un Governo che rimaneva - a suo dire - impantanato nell'immobilismo, all'apice del consenso, preferì piantare baracca e burattini e gettare la poltrona alle ortiche, caso unico nella storia repubblicana. In tanti continuano ancora a sbertucciarlo. Ha fatto bene, ha fatto male? Ai posteri l'ardua sentenza.

Antonio Pochesci

Lettera 19

virginia raggi

Caro Dago, coronavirus: attenti ai banchetti Covid-iali!

Nino

Lettera 20

Meno male che erano i 5 stelle a dire uno vale uno. Adesso anche per il sindaco di Roma può farlo chiunque anche gente dello spettacolo. Meno male che ci vuole competenza! Meno male che hanno demolito la Raggi. Una cosa si capisce che per fare il sindaco basta essere al servizio delle lobby e degli imoprenditori che indicano la via e il sindaco deve solo eseguire.

omicidio di samuel paty 5

Lo abbiamo visto con la Regione Lombardia, a Report lunedì il consulente del governatore lo ha spiegato, lui ordina e l'altro esegue. Ecco la competenza, finalmente è stata spiegata. Tutti i giornali sono felici così, infatti nessun politico e nessun giornale hanno obiettato.

Ora abbiamo capito tutto, quindi chiunque anche il primo pirla che passa per strada va bene. Un capace, competente e soprattutto onesto è troppo pericoloso, non lascia fare a chi vuole fare ( i propri comodi). Bella Italia

sara croce 11

Rozi Benedetti

Lettera 21

Caro dago, in merito alla storia di vero amore tra la signorina Croce ed il petroliere Vasfi apprendo che alla nota influencer è stato recapitato un conto con totale a piè di lista che comprende tutti i regali a lei fatti tra cui le cialde del caffè..... adesso capisco che le quotazioni del petrolio siano basse ma non ci sono piú i miliardari di una volta.

Alla signorina Croce comunque basterà emettere regolare fattura: "Servizi di cura alla persona: € 1.000.000" per togliersi di impaccio.... così il povero sig.Vasfi scarica il 19%.

hormoz vasfi e sara croce

Tan

Lettera 22

Caro Dago, Covid, ordinanza in Campania: stop viaggi in regione, ma ok verso le altre. Ma sono rincoglioniti o criminali? Vogliono esportare il contagio nelle regioni con meno casi?

Lino

Lettera 23

Gentile Dottor D'Agostino, l'ominide che si aggira per Rieti ignudo, lo fa oramai da mesi e di continuo. Entra pure nei giardini e nelle abitazioni private e vi entra per defecare. E' una cosa disgustosa e noi cittadini non sappiamo più cosa fare: abbiamo chiamato diverse volte le forze dell'ordine e ogni volta che lo portano via, poi l'ominide puntualmente ritorna e tutto ricomincia come prima!

Io sono un non violento per cui di certo non farò nulla all'ominide in questione, però capisco bene i miei vicini che sono pronti a dargliene di santa ragione: hanno tutta la ragione del mondo per farlo! Io ho dei figli piccoli ed è una vergogna che debbano vedere uno scandalo del genere girare libero per Rieti!

Invito la signora Boldrini e tutta la cricca dei radical chic, di venire qui a Rieti e, visto che questo ominide è una loro risorsa, che se lo prendano e se lo portino a cagare a casa loro!

immigrato passeggia per rieti con i pantaloni calati 9

Poi non stupiamoci se il razzismo cresce, è per bestie come questa che ciò accade!

Mario F.

Lettera 24

Dago, sono d'accordissimo con Feltri: o le Magistrate vengono cacciate dalla Magistratura in quanto "plagiabili facilmente", oppure restano in Magistratura, ma Bellomo viene assolto in quanto le violenze di cui tanto parlavano i media, sono pure menzogne!

sara croce 5

Questo è l'ennesimo caso giudiziario montato e falsato dai media: lo hanno fatto passare fin da subito come colpevole, al Signor Bellomo non è stata data la minima possibilità di difesa: per i giustizialisti dei nostri giornaloni (a proposito, se a tutti loro le copie vendute calano sempre di più, non è che è proprio la loro mancanza di credibilità a far andare tutti loro sempre più vicini al fallimento?!) lui era già colpevole prima del processo.

E facendo così, i giornalisti, hanno pure inficiato questa situazione giudiziaria: gli stessi giudici sono vittime della campagne mediatiche della stampa e 4 volte su 5 emettono sentenze probabilmente viziate dalla cattiva stampa!

Se questa è la giustizia in Italia, me ne scampi Iddio!

Francesco Polidori

immigrato passeggia per rieti con i pantaloni calati 1

Lettera 25

Caro Dago, per una volta difendo l’Azzolina! La virologa in trasmissione parla dei test ad antigene. Quindi che si fanno comunque con tampone. Trovano la malattia, ovvero il virus SARS-cov-2. La Ministra Azzolina (poco preparata e arrancando) parla di test rapidi sierologici, quelli che fai con un normale pungidito. Trovano le IgG e IgM, ovvero gli anticorpi della malattia. Esistono poi in ospedale soltanto i test che fai con prelievo (siero) per stabilire precisamente quali IgG e IgM hai e tampone con PCR.

LUCIA AZZOLINA

La virologa in cerca evidente di qualche like ha finto di non capire cosa intendesse Azzolina. La Gruber forse non lo sapeva o forse le faceva comodo, da buona femminista, vedere una donna azzannare ingiustamente un’altra. Sarebbe da chiedere all’esperta che tanto si vanta: perché allora la Regione Emilia Romagna rimborsa €16 per un test rapido che costa pochi € a chi li importa? Nel momento della pandemia non sarebbe da volere test per tutti al minor prezzo possibile?

sara croce 15

Inoltre mi dovrebbe spiegare la virologa perché in Italia insistiamo nel fare tamponi, per test rapidi o per test molecolare, ma in paesi come CH non sono permessi i tamponi (come metodo di raccolta campioni) sui bambini sotto 12 anni perché invasivi. Meglio allora i pungidito su sierologico. Come dice anche la Azzolina. Ma avevamo già capito che la Ministra ha un imbuto di Norimberga un po’ bucato e apprende le informazioni malaccio, ma di base giuste. Saluti dal test sierologico,

Lisa

Giuseppe Conte e Lucia Azzolina by Osho