MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO

Caro Dago, che cogli sempre il nucleo dei fatti,

possibile che, ancora nel 2024, per certi uomini di potere, le donne che sono state loro vicine, diventino poi velocemente, quando il momento è meno frizzante, estranee da scaricare o millantatrici?

E certe persone ci credano pure?!

Francesca

(Che la politica debba dare un esempio è vero, chiediamo conferma anche a Santanchè)

Caro Dago

Galileo intuì che la Terra era una Boccia.

Sulle sue teorie Colombo e molti altri e altre trovarono l'America.

la nomina fantasma - vignetta by giannelli sul caso boccia - sangiuliano

Gian Paolo Sacco

Dago,

il caso Sangiuliano - Boccia rivitalizza in tanti, politici e giornalisti. Renzi e Magi lanciano sfide in piazza e nelle aule parlamentari. Silente la cara Emma, mi pare. Stati Uniti d' Europa è viva. Controllare comunque il surgelatore.

- peprig -

Caro Dago, Israele, Idf: "Ucciso capo elite che guidò l'assalto del 7 ottobre". Coraggio, in Paradiso ci sono 72 vergini fresche di bidè ad aspettarlo!

Ugo Pinzani

Caro Dago, il premier del governo laburista britannico Keir Starmer ha annunciato la sospensione parziale delle esportazioni di armi a Israele. O di qua o di là: in Ucraina sta con Zelensky a Gaza con chi sta? Con Hamas?

Vic Laffer

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Caro Dago

essendo caduto sulla gnocca il ministro Sangiuliano pronto per organizzare un Family Day in piazza San Pietro al pari di suoi illustri “predecessori” esperti in materia…

Frank Cimini

Preclaro Dagospia, pompeiana esperta e consulente supposta. Viva cordialità e stima, Federico

Dago,

Hamas uccide gli ostaggi e la colpa è di Netanyahu? Proprio il mondo al contrario.

MP

Caro Dago, ma i giornalisti che seguono il caso di Maria Rosaria Boccia avranno messo a sua disposizione un team politico-legale di esperti per farle fare le mosse giuste nei tempi giusti? Non vorremmo che poi finisse tutto in una bolla di sapone...

Tas

SANGIULIANO COME IL PROFESSORE DELLA CASA DI CARTA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Dago,

Caro Dago, domandona a Musella e Morante e hai tanti simpatizzanti di Hamas; giusta la vostra protesta per i morti palestinesi, ma quelli ucraini massacrati dai russi, bambini compresi, sono di un altro pianeta? Il pianeta che si chiama "ipocrisia" o "paura di restare senza scritture"? Che brutta cosa l'ideologia che distingue tra "morti buoni" e "morti cattivi" bambini compresi...

FB

Caro Dago,

devo proprio dire che con lo show del ministro 'nnammurato, la venditrice di latticini "pompeiana esperta" (fantastico!), la chiave d'oro, la voce femminile, i commenti dei twittaroli, i tuoi titoli... siamo proprio al TOP! Goduria allo stato puro. Il grande Eduardo si rivolterà nella tomba per non potere mettere in scena questa fantastica commedia.

Sergio C.

OPERAZIONE SAN GENNARO - MEME BY LABOND

Caro Dago, sarà anche vero che il Sud Italia è svantaggiato, che le opportunità di lavoro sono poche, ma è altrettanto vero che chi ha un posto di lavoro, soprattutto nel pubblico, non si fa mancare numerosi giorni di assenza per malattia, come dimostra uno studio della Cgia di Mestre. In testa la Calabria una delle regioni che più si lamenta per la sua situazione "di abbandono"...

BF

Caro Dago, durante il viaggio aereo verso l'Indonesia, Papa Francesco riceve in regalo da un giornalista una di quelle torce che utilizzano i migranti per rendersi visibili quando cadono in mare. Il Santo Padre si dice commosso: "Ho i migranti nel cuore". Bravo furbo: "nel cuore" non in Vaticano! Anche noi vorremmo averli "nel cuore" invece che in Italia...

Mark Kogan

Caro Dago, il premier britannico Starmer sospende l'invio di alcune armi in Israele nel timore che vengano usate in violazione al diritto internazionale. Perché invece quelle che manda in Ucraina come pensa vengano usate?

Furio Panetta

PAPA FRANCESCO PARTE PER L INDONESIA PAPA FRANCESCO - UDIENZA GENERALE