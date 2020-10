POSTA! - CARO DAGO, NOBEL PER LA FISICA A PENROSE, GENZEL E GHEZ: GLI SCIENZIATI DEI BUCHI NERI. A ESSERE ONESTI ROCCO SIFFREDI SE LI MANGIA TUTTI E TRE – LA APP IMMUNI POTRÀ DIALOGARE CON LE ALTRE APP DI TRACCIAMENTO EUROPEE. OTTIMA NOTIZIA. IN ITALIA L'HANNO SCARICATA IN POCHISSIMI, COSÌ ALMENO NON SOFFRIRÀ DI SOLITUDINE…

Lettera 1

Caro Dago, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche: "Nel sangue di Navalny un agente nervino simile al Novichok". Allora è tutto chiaro: si tratta di quello prodotto in Germania!!!

Gripp

Lettera 2

Caro Dago, Vito Crimi: "Via agli Stati Generali, assemblea finale 7-8 novembre". I 5 Stelle si stanno disintegrando. Ancora un po' che aspettano e per prendere decisioni sarà sufficiente una riunione di condominio.

Furio Panetta

Lettera 3

Caro Dago, la app Immuni potrà dialogare con le altre app di tracciamento europee. Ottima notizia. In Italia l'hanno scaricata in pochissimi, così almeno non soffrirà di solitudine.

Kevin DiMaggio

Lettera 4

Ma perchè Lilli Gruber continua ad invitare Massimo Cacciari a Otto e mezzo? Non ha capito che il filosofo è sì di sinistra ma è una mina vagante che non si presta a recitare la messa che si celebra ogni sera su La 7?

Giorgio

Lettera 5

Caro Dago, Repubblica : "La giunta per il regolamento ha stabilito di considerare in missione gli onorevoli in quarantena". Possiamo pretendere " a condizione che siano registrati nell'app.IMMUNI"? Possibile che tutti i parlamentari abbiano problemi di download nel telefonino? ASINTO MATICO

Lettera 6

Caro Dago, la Camera approva con 253 voti. Ma l'opposizione che fa? Accetta. Non voglio più sentire lamentele false da chi si assenta alle votazioni, scaricando la colpa sugli altri! Mi risulta che i 3 gruppi abbiano 257 voti, trai tu le conclusioni.

Bastiano

Lettera 7

Caro Dago, Trump continua a ripetere che sta benissimo e che batterà sia il virus che i democratici. E non è detto che il 3 novembre entrambi non si presentino con le sembianze di Biden. Il candidato democratico - che sul tema fa tanto il fanatico - è sicuro che la mascherina basti a garantirgli l'«immunità» dal Covid?

Mario Canale

Lettera 8

Caro Dago, Nobel per la Fisica a Penrose, Genzel e Ghez: gli scienziati dei buchi neri. A essere onesti Rocco Siffredi se li mangia tutti e tre.

Frankie

Lettera 9

Caro Dago, il premio Nobel per la Chimica è stato assegnato a Emmanuelle Charpentier, francese, e Jennifer A. Doudna, statunitense, le due ricercatrici che hanno messo a punto la tecnica che taglia-incolla il Dna: il metodo permette di riscrivere il codice della vita e serve quindi "per l'editing genomico".

Oggettivamente non sembra una cosa tanto meravigliosa. Ricorda il film "I ragazzi venuti dal Brasile", in cui i ragazzi in questione sono 94 cloni di Adolf Hitler fatti crescere nel Paese sudamericano. Il metodo delle due neo Premio Nobel rende tutto più facile.

Tony Gal

Lettera 10

Caro Dago, coronavirus, Massimo Cacciari: “Il Governo deve finirla con queste putt***te secondo cui se ci fosse stato Matteo Salvini a Palazzo Chigi ci sarebbe stata un’ecatombe”. Ha ragione. A M5s e Pd conviene andare cauti. Mancano ancora 3 mesi al grande freddo, gennaio-febbraio. Non vorremmo che in quel periodo l'ecatombe ci fosse lo stesso con Salvini all'opposizione. Pur detestando questo Governo non ce lo auguriamo proprio.

Daniele Krumitz

Lettera 11

Caro Dago, Covid, da 400 a 1.000 euro di multa per chi non indossa la mascherina all'aperto. E allora chi pur seguendo alla lettera l'obbligo poi risulta comunque positivo, può a sua volta multare il Governo da 400 a 1.000 euro per aver imposto un dispositivo di protezione sbagliato?

Bibi

Lettera 12

Caro Dago, "Donald Trump e i suoi alleati stanno cercando di approfittare della frustrazione di parte dalla popolazione per distrarre dai fallimenti del Presidente: stanno instillando la paura nei confronti degli afroamericani, in un approccio che è moralmente sbagliato e razzista".

Povera Michelle Obama. Oltre che depressa adesso è pure paranoica. Se è così nervosa vuol dire che i sondaggi reali sono assai diversi da quelli che tutti i giorni vengono diffusi per propaganda. Ad occhio e croce, visto il pessimo umore della ex First Lady, si direbbe che Joe Biden dev'essere più o meno spacciato.

A.Sorri

Lettera 13

Caro Dago, quest'anno, secondo gli esperti, il buco dell'ozono ha raggiunto "La sua massima estensione in ampiezza e profondità". Non sorprende. Se fai restare per mesi la gente a casa - a causa del lockdown - ad aprire e chiudere il frigorifero come passatempo, quale altro risultato si può ottenere accoppiato con l'aumenro dell'obesità?

Baldassarre Chilmeni

Lettera 14

Gentildago, tu sei come Obi One Kenobi: l'ultima speranza. Negli Stati Uniti la CIA ha tolto il segreto su quello che è successo alle scorse elezioni, dove la Clinton e Obama hanno agito per creare false prove contro Trump e la sua collusione con la Russia.

Poichè queste cose qui in Italia non le leggeremo mai, possiamo almeno contare su di te?

Il Pesce Giacomo

Lettera 15

NICOLA ZINGARETTI ROBERTO GUALTIERI

Caro Dagos, un quindicenne nigeriano è morto, qualche giorno addietro, dopo esser stato ospitato su una delle navi da crociera dove trascorrono la quarantena i clandestini. Se Gongolo-Zingaretti si gloria di aver abolito i Decreti Sicurezza, che - non è propaganda -, il governo in carica ha disatteso o applicato il meno possibile, quanti, senza dirlo, avevano in cuore quello che Edoardo Albinati disse non era propaganda: o sì? - e poi, ritrattò malamente, possono scegliere se rallegrarsi o dolersi, ora che la disgrazia non è imputabile al Ministro degli Interni che c'era prima di essere mandato di fronte a un tribunale da chi ha abolito gli stessi decreti che aveva onestàmente onestàmente votato.

E viva la libertà. La loro.

Raider

Lettera 16

Caro Dago, secondo la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, "La Casa Bianca è nel caos". Detta dall'esponente di un partito costretto a scegliersi quale candidato presidente un 77enne, da quasi 50 anni in politica e accusato di molestie sessuali, sembra una barzelletta.

Pop.Cop.

Lettera 17

Dago darling, qualcosa di quello che sta ora succedendo finanziariamente OltreTevere, mi ha fatto ricordare che, regnante Umberto I, ci fu lo scandalo della Banca Romana, che prima era stata Banca dello Stato Pontificio. Scandalo di cui (S.E.& O.) non parla mai RaiStoria. Chissà perché. Caddero governi italiani (anche blasonati come Giolitti e Crispi), ma alla fine della fiera pagò solo qualche pesciolino,"as usual".

In compenso, l'enorme scandalo portò alla creazione della Banca d'Italia in sostituzione degli antichi istituti di emissione che erano presenti in vari Stati che poi confluirono nel Regno d'Italia. Quanto al presente, mi vien da pensare (anche se forse é "proibito") che nel mondo di oggi tutto é invertito. Fino a ieri, i sovrani assoluti erano ritenuti responsabili di tutto quello che accadeva nei loro regni. Oggi parrebbe che non sia più così, specie quando si hanno buoni protettori sia in Terra sia nel Regno dei Cieli. Amen

Natalie Paav

Lettera 18

Caro Dago, perdonami se torno sull’argomento ma, dopo aver letto il tuo articolo (“siamo il paese delle banane”) in cui sottolinei come non siano state ancora state fatte le gare per i posti in terapia intensiva nonostante i fondi stanziati, mi viene in mente quanto sia stato (per usare un “leggero” eufemismo) preso in giro il governatore lombardo per aver trasfirmato, insieme a Bertolaso, un padiglione della Fiera in un centro, appunto, di terapia intensiva.

All’epoca tutti i benpensanti del politicamente corretto lo infamarono per i soldi spesi “inutilmente”.E adesso che quei posti servo? Tutti zitti?

Escamillo

Lettera 19

Il cardinale Ruini sappiamo come la pensa. E’, politicamente, un uomo di destra e non lo nasconde. Lui ha una predilezione oggi per Salvini e la Meloni. Il primo, uno che il messaggio evangelico “ama il prossimo tuo come te stesso” non sa dove sta di casa.

L’altra, nostalgica ed erede di una esperienza politica criminale, che teorizzava la distinzione degli uomini per razze (superiori ed inferiori) e che mandò a morte decine di migliaia di ebrei italiani consegnandoli a quei bravi ragazzi dei nazisti e milioni di italiani buttandoli in una guerra di aggressione a fianco dei nazisti. Questo è Ruini.

E ne ha tutto il diritto. Ma smettiamola di chiamarlo Cardinale, principe di Santa Madre Chiesa, apostolo del cristianesimo. Quale cristianesimo? Quello di Salvini, che i migranti se affogano è meglio, prima gli italiani e degli altri chi se ne frega, o quello della Meloni del blocco navale (sparare ai barconi e ai trasportati)? Il Cardinale Ruini è cristiano quanto io sono zoroastriano.

Gaetano il Siciliano

Lettera 20

Caro Dago, leggendo le lettere che pubblichi ultimamente mi sembra che il tuo sia diventato un sito di suprematisti bianchi e negazionisti. Capisco lo spirito critico e l'ho sempre condiviso, ma anche dare parola a questi per andare contro Casalino mi sembra eccessivo, Mi sarei aspettato di più da te. Ma evidentemente mi ero fatto false aspettative.

Buon lavoro

Luk