Lettera 1

Dagovski, ONG Start-Up. Portano gratis i migranti, ma si fanno pagare per l’accoglienza.

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Zingaretti: "Riaprire scuole e università è una priorità assoluta". Si capisce, sennò perché all'istruzione ci sarebbe una grande esperta del livello di Lucia Azzolina?

Gaetano Lulli

Lettera 3

Caro Dago, sembra che il Governo ce la stia mettendo tutta per trasformare il ritorno a scuola in una grande rievocazione di Caporetto.

Jantra

Lettera 4

Caro Dago, scuola, il coordinatore del Cts Agostino Miozzo: "Avrei reso obbligatori test sierologici ai docenti". Ogni tanto qualcuno che ragiona. Se il casco in moto fosse facoltativo, quanti lo indosserebbero?

Leo Eredi

Lettera 5

Caro Dago, Covid-19, cala a 29 anni l'età media dei contagiati. Finalmente qualcosa per i giovani!

Fritz

Lettera 6

Caro Dago, vagonate di vip contagiati in Sardegna. E poi dicono che sono diventati tali perché capaci e intelligenti. Solo culo. Alla prima prova di destrezza a cui la vita li ha messi davanti, assumere comportamenti adeguati per non infettarsi con il covid, hanno toppato tutti!

Dirty Harry

Lettera 7

Caro Dago, Ivanka Trump: «Washington non ha cambiato Donald Trump. Donald Trump ha cambiato Washington». Insomma, la teoria grillina della scatoletta di tonno realizzata.

Licio Ferdi

Lettera 8

Caro Dago, nei giorni scorsi - accanto alle foto con Oliver Stone - abbiamo scoperto che Virginia Raggi possiede un delizioso cagnolino. Non ci sarebbe nulla di male se la sindaca chiedesse a lui qualche consiglio sul da farsi a Roma. Tanto peggio di così...

Gildo Cervani

Lettera 9

Caro Dago, ma Jeff Bezos - che ha superato i 200 miliardi di dollari di patrimonio - e Mark Zuckerberg - che in un solo giorno ha guadagnato 6 miliardi di dollari ( su un patrimonio di oltre 100) - quando appaiono in pubblico a parlare di diritti non provano un po' di disagio?

M.H.

Lettera 10

Continuate a nominare la Sardegna per via dei contaggi, ma la verità e che il contaggio è circoscritto ad una zona ben precisa che niente ha a che fare con i Sardi, il Ghetto dei ricchi è frequentato da persone che con i Sardi hanno poco a che fare, tenetelo a mente, perchè state includendo chi invece non ha avuto contatti con questi idioti.

Prorec

Lettera 11

Caro Dago, Massimo Gaggi sul Corsera: "Una settimana fa, nei suoi 25 minuti di discorso alla convention democratica, Joe Biden, pur attaccando il presidente, non lo aveva mai citato per nome". Alzheimer?

Pikappa

Lettera 12

Caro Dago, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia: "La sicurezza sanitaria nelle scuole è una priorità assoluta per il Paese". Come no. Lo si evince dal modo in cui il Governo sta affrontando e risolvendo il problema.

Rob Perini

Lettera 13

Caro Dago, i giornaloni scrivono che alla convention repubblicana Donald Trump non avrebbe esposto un programma. Perché invece Joe Biden che ad esempio sul Covid la scorsa settimana alla convention democratica ha detto di avere pronto "un piano da marzo", sarebbe un "programma"?

Theo Van Buren

Lettera 14

Caro Dago, un lettore chiede: “il vaccino anti-influenzale va fatto ogni anno. Perché non dovrebbe valere anche per il Covid ?” Il vaccino anti-influenzale si può fare, ma non è obbligatorio.

Perché non dovrebbe valere anche per il Covid? A proposito, qualcuno ha mai fatto una ricerca per sapere se quelli che avevano fatto il vaccino sono morti di Covid meno o più di quelli che non l’avevano fatto?

L. A. Voisin

Lettera 15

Caro Dago, se i tamponi vengono fatti guardando ai focolai è fisiologico che aumentino i positivi. Occorre attenzione ma senza creare allarmismo. In tutto questo mi chiedo: Immuni a cosa serve. Io l'ho scaricata e attivata fin da subito. Ma appartengo alla minoranza. Cordiali saluti. M. De Sanctis

Lettera 16

Caro Dago, leggo che le "migliori forze" del Paese si stanno mobilitando per il NO al taglio dei parlamentari. Atteggiamento comprensibile; più "referenti di fiducia" ci sono nelle stanze del potere meglio è...

FB

Lettera 18

Caro Dago, se si decide di caricare oltre il consentito dalle norme di sicurezza - il 75% anziché il 50% - i mezzi utilizzati per portare gli studenti alle lezioni, alla fine ci ritroveremo con tanti "scuola-pus".

J.R.

Lettera 19

Caro Dago, Trump alla convention repubblicana: "Siamo quelli che vogliono costruire il futuro non quelli che vogliono distruggere il passato". E poi ancora: "Come possono i democratici guidare il Paese se spendono tanto tempo a distruggerlo?". Ma, tolti i fanatici estremisti che hanno una forte carica di rabbia da sfogare, chi può essere interessato a votare per una parte politica che abbatte statue, demolisce monumenti ed elimina tradizioni?

L.Abrami

Lettera 20

Caro Dago, West Mathewson, noto conservazionista sudafricano, è morto dopo essere stato attaccato da due leonesse che aveva appena salvato da una riserva di caccia. Un po' come quelle volontarie delle Ong che, per voler aiutare i "poveri migranti", finiscono stuprate o accoltellate o - quando partono per il Continente Nero per aiutare i "poveri africani" - rapite e costrette a conversi all'Islam dagli stessi che volevano "salvare".

Ettore Banchi

Lettera 21

Dago darling, si dice che quando Montanelli fu gambizzato, in certi salotti "buoni" di Milano (in presenza pare di Inge Feltrinelli e Camilla Cederna) si brindò di gioia per l'evento. Chissà se ora, dopo il ricovero di Briatore, in altre terrazze o salotti, sempre "buoni" ovviamente, si è festeggiato.

Non seguo molto il gossip "elevato" e i suoi annessi&connessi, ma paremi che Selvaggia Lucarelli mostri certi lati che ricordano la Cederna. No so il lato B, perché quello della Cederna era rigorosamente nascosto alle masse, quasi fosse una "Santa" senza fisicità. Riverenze

Natalie Paav

Lettera 22

Cazzoni siete voi! E mo' basta! Ma quale chiusura! 35.000 morti, se pure tutti per Covid, sono lo 0,06 della popolazione. Positivo non vuol dire malato. In rianimazione c'è meno di un italiano ogni milione!

Ma questa, chi sano di mente può dirla emergenza!? Smettetela di cooperare a spaventare gl'italiani per farli schiavi della paura d'un'influenza (quest'è!!!!!), e indurli al suicidio politico, sociale ed economico per paura di morire. Ma non ce l'avete un po' di pudore e raziocinio?

Vergogna!

Salute a voi

Giovanni Formicola

Lettera 23

Caro Dago, Biden avrebbe già perduto i presunti 10 punti di vantaggio su Trump nei sondaggi. Ma per forza. Se candidi una persona così anziana che è in politica da mezzo secolo, lo fai perché durante la sua carriera deve aver fatto qualcosa di memorabile, straordinario e indimenticabile per il Paese. Sleepy Joe cosa può vantare in tal senso?

Assolutamente nulla. Se poi si decide di affiancargli come principale interprete della campagna elettorale Barack Obama, ricostituendo di fatto la coppia che - essendo stata per 8 anni alla Casa Bianca - è alla radice del successo di Donald nel 2016, allora vuol dire che sei proprio stupido, non hai capito nulla e ti meriti il disastro cui stai andando incontro.

John Reese

Lettera 24

caro Dago dai troppi anelli e tatuaggi, oggi mi interesso della sanzione che un Certo Mastella intende far comminare a Salvini per non aver usato la maschera a Benevento, città di cui è solo Sindaco, ma non padrone o podestà.

Quello che fa Salvini desta sempre scandalo, peccato che un certo Conte è apparso varie volte senza mascherina, vedi tra l'altro, un discorso alla camera. Nessuno si è indignato, qualche politico da dimenticare come Fiano, lo ha addirittura difeso, alcuni siti hanno fatto di peggio, tacendo, negando o sminuendo.

Tanta indignazione per Salvini, va molto di moda, essendo taumaturgica se non miracolosa, ed il signor Mastella, con questa sua iniziativa ha fatto centro, ovvero continua ad auto promuoversi, cosa in cui riesce benissimo, basti ripensare ai suoi esordi in RAI, oppure quando dirigeva un minuscolo partito che fece naufragare un intero governo.

Questo è Mastella, non mi meraviglia che tra gli entusiasti del Mastella di oggi, ci siano coloro che nel passato non lo sopportavano proprio, ed oggi già si sono scordati tutto. Ma il tempo non cancella: il personaggio rimane quello. Un gran volpone che cerca solo la popolarità e non fa capire mai agli altri, da buon vecchio democristiano, quando dice la verità. Basta vedere il suo continuo roteare degli occhi ed il guardarsi intorno, davanti ad un interlocutore.

Rocco e basta

Lettera 25

Quando sento che moltissimi dei Signori Professori si metteranno in malattia per non rientrare a fare il loro dovere, penso alla cassiera del piccolo supermercato dove andavo per compere durante il lockdown: piccolina, spaventata, era al suo posto, davanti al quale passavano decine e decine di persone, che parlavano starnutivano, tenevano il naso fuori dalla mascherina, o magari avevano la stessa mascherina da giorni perchè grazie a questo "governo" non se ne trovavano.

Eppure era lì, al suo posto. Non lamentiamoci se i giovani sono come sono, non sono certo peggio di questi "professori" senza dignità, come i medici che firmeranno i certificati per farli stare imboscati a casa. Saluti BLUE NOTE

Lettera 26

Caro Dago, vedo che molti e, mi pare, anche sul tuo sito è apparso qualche articolo che fornisce un incredibile calo del 31 e passa per cento del PIL americano come se quel dato fosse trimestrale. Si tratta di un falso bello e buono e pure consapevole, perchè quella contrazione è invece data dalla contrazione trimestrale come se si proiettasse sul resto dell'anno (naturalmente si tiene conto di vari fattori, ma più o meno è così).

Se da parte di chi non è addentro la cosa è neutra, perchè non sapere le cose non è una colpa a meno che non se ne parli colpisce invece, non poco, che nessuno delle migliaia e migliaia di "addetti ai lavori" (per mancanza di altre offerte di occupazione) abbia fatto notare che la Federal Reserve quando fornisce le valutazioni lo faccia proiettandole sull'intera annualità con i criteri che ho ricordato molto sommariamente.

Come puoi facilmente immaginare non è una cosa di poco conto e molti giudizi politici si basano su quel falso e, quel che è peggio, su un falso consapevole.

Il calo reale del PIL statunitense nel secondo trimestre è stato del 9,1% rispetto al trimestre precedente, enormemente inferiore a quello di ogni paese europeo.

Giusto per chiarire, se per coerenza si utilizzasse lo stesso criterio della FED, la perdita di PIL della Germania sarebbe ben oltre il 40%, ed è il dato migliore della UE (nemmeno deve stupire, simmetricamente, una perdita del PIL inglese di oltre il 20% sul singolo trimestre del top pandemico)

Insomma, passi yankee go home, passi aborrire la perfida Albione, anche se queste cose ricordano tempi passati e tristi e qualificano perfettamente chi lo pensa, ma di qui a falsificare i dati o mostrarli omettendo volutamente elementi fondamentali di valutazione non è dignitoso. Al massimo è propaganda di bassa lega e, a quel punto, viene da chiedersi a che scopo.

Qui un link diretto alla federal reserve sul quarterly Gross Domestic Product: i numeri valgono molto più delle chiacchiere.

https://fred.stlouisfed.org/release/tables?rid=53&eid=12998&od=#

FB