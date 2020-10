POSTA! - CE NE VUOLE DI FACCIA TOSTA DA PARTE DI BRIATORE CHE ACCUSA LA SUA EX MOGLIE DI FARSELA CON I RAGAZZINI. LUI, CHE STA CON UNA DI VENT'ANNI! IL BUE CHE DA DEL CORNUTO ALL'ASINO – CORONAVIRUS, IL MINISTRO SPERANZA: "LAVORIAMO PER EVITARE LOCKDOWN". COM'È CHE STANNO "LAVORANDO" SE IL PREMIER CONTE HA GIÀ ASSICURATO CHE NON CI SARÀ? – LA PRECISAZIONE DI GIULIO TREMONTI

Riceviamo e pubblichiamo:

giulio tremonti

Lettera 1

Caro Dago, ho appena letto che “tra le persone contattate, ad esempio, c’erano si Tremonti che Frattini (questo ultimo ha rapidamente preso le distanze)”. Per quanto mi riguarda, ho preso le distanze con uguale rapidità!.

Giulio Tremonti

NB: La precisazione si riferisce a questo articolo https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/perche-rsquo-bergoglio-ha-levato-pell-becciu-rapporti-col-248486.htm

papa bergoglio e la bandiera cinese

Lettera 2

Caro Dago, normale che il Papa si sia rifiutato di incontrare il repubblicano Mike Pompeo. Se fosse negli Stati Uniti, Francesco siederebbe a sinistra di Bernie Sanders: ma solo dopo aver lasciato tre posti liberi.

John Reese

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, il ministro Speranza: "Lavoriamo per evitare lockdown". Com'è che stanno "lavorando" se il premier Conte ha già assicurato che non ci sarà?

giuseppe conte roberto speranza

Ugo Pinzani

Lettera 4

Caro Dago, siamo alle solite. Nei tg viene detto che aumenta il numero di nuovi casi giornalieri di positivi al Covid, 1.851, ma "con 18mila tamponi in più". Significa che sono i tamponi a infettare le persone?

Tony Gal

Lettera 5

La faccia come il culo. Ce ne vuole di faccia tosta da parte di Briatore che accusa la sua ex moglie di farsela con i ragazzini. Lui, che sta con una di vent'anni! Il bue che da del cornuto all'asino.

BRIATORE GREGORACI

Gaetano il Siciliano

Lettera 6

Caro Dago, sul 5G gli americani stiano tranquilli. A vigilare ci sono gli stessi mastini che controllano il reddito di cittadinanza.

Martino Capicchioni

Lettera 7

Caro Dago, ma veramente Mike Pompeo, Segretario di Stato americano, credeva di riuscire a far cambiare idea sulla Cina a un Papa che ha accettato in dono da Evo Morales un crocifisso a forma di falce e martello?

mike pompeo giuseppe conte

Tom Schusterstich

Lettera 8

Caro Dago, Recovery Fund, l'ambasciatore tedesco presso l'Ue: «Un ritardo sarà molto probabilmente inevitabile». Sembra un eufemismo per dire che non vedremo un soldo. Nella maggioranza hanno festeggiato con troppo anticipo, Travaglio ha già celebrato Conte come il Genio della Lampada, e invece sarà più semplice vincere il SuperEnalotto.

Tas

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 4

Lettera 9

Caro Dago, Giorgia Meloni mi sta simpatica. Mi fa piacere che sia stata eletta presidente del gruppo europeo dei "Conservatori e Riformisti Europei". Però mi chiedo: "conservatori" e "riformisti" non sono in antitesi? Come fanno a stare nello stesso gruppo? Cioè, "Conservatori e Riformisti" mi pare un ossimoro che preannuncia una certa schizofrenia dell'agire politico.

[Il Gatto Giacomino]

quarto grado la telefonata di ciontoli

Lettera 10

Caro Dago, omicidio Vannini. In tv viene mostrato Antonio Ciontoli col volto oscurato mentre fa una dichiarazione prima della sentenza. Ma che cos'è, un minorenne?

Giuly

Lettera 11

Caro Dago, vaccino influenza, Federfarma: "In ogni farmacia disponibili 12 dosi". Ma allora bisogna liberalizzare la vendita di armi!

Gripp

GIORGIA MELONI MADONNA COME LA FERRAGNI BY @PANIRURO

Lettera 12

Caro Dago, nonostante due senatori 5 Stelle positivi al coronavirus, il Senato resta aperto. Sarà forse perché i senatori non hanno l'obbligo di recarsi in Aula e possono restarsene tranquillamente a casa?

Rob Perini

Lettera 13

Caro Dago, M5s, Crimi: "Il limite dei due mandati non si discute, io non mi ricandido". Un grillino che mantiene la parola è un evento come il passaggio della cometa di Halley.

Simon Gorky

Lettera 14

Caro Dago, Joe Biden è un uomo ridicolo. Si lamenta del comportamento di Donald Trump nel confronto tv quando i suoi compagni di partito durante le primarie gliene hanno dette di tutti i colori facendolo passare per un minus habens?

VITO CRIMI GIUSEPPE CONTE

Matt Degani

Lettera 15

Caro Dago, l'oppositore russo Navalny: "Sono sicuro che dietro al mio avvelenamento c'è Putin". Sì è capito che stima poco Vladimir, però dovendo stabilire se tra i due c'è uno politicamente scemo, la Storia fa vincere Alexei per ko.

Stef

Lettera 16

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ BY LUGHINO

Dagosapiens, la Madonna-Ferragni è di nuovo incinta! E, come avvenne duemila anni fa, il marito dice che non ne sapeva niente.

Vittorio Scherzidaspiritosanto ExInFeltrito

Lettera 17

Caro Dago, Dl sicurezza, il premier Conte: "Lunedì in Consiglio dei ministri, garanzie a cittadini e migranti". Quindi ancora pochi giorni e poi gli arrivi dei clandestini cominceranno a decuplicare.

Theo Van Buren

Lettera 18

Caro Dago, Autostrade, il Governo dà l'ultimatum ad Atlantia: "Cambio posizione o sarà revoca". Suvvia, non è difficile. Basta copiare Di Maio che per non vedere revocata la poltrona da ministro ha cambiato posizione sul "Partito di Bibbiano".

EPA

LUIGI DI MAIO ATLANTIA

Lettera 19

Caro DAGO, spero con tutto il cuore che il COVID si arresti, che questa progressione al centrosud cosi' mal governato finisca. Perché se fossi come un tal governatore del sud che faceva recentemente, sotto elezioni, per farsi bello coi suoi elettori che sciaguratamente lo hanno riconfermato, battutine disgustose sulle colonne di camion carichi di bare che ho visto, io, passare, mi sentirei proprio male. La sanità lombarda è andata al tappeto sotto un attacco come non se ne vedeva la 70 anni. Se è andata così qua, figuriamoci come andrebbe dove governa quel tale.

Saluti BLUE NOTE

Lettera 20

quarto grado la telefonata di ciontoli 1

Dago darling, mi correggo sugli ultimi che continueranno a essere ultimi (mia mail di qualche giorno fa). In effetti, moltissimi ultimi saranno i primi a raggiungere il Regno dei Cieli, perché non hanno potuto curarsi di malattie Non-Covid. Numeri verdi e poliambulatori del SSN in tilt, prime visite ("if any") alle calende greche, ecc.

Nessun problema ovviamente per i ricchi solventi che hanno subito a disposizione il meglio della sanità italiana. Tutti i "buoni" e gli esperti che hanno visibilità si preoccupano di salvaguardare il popolo dal Covid, ma crudelmente quasi nessuno si preoccupa delle altre malattie (spesso inguaribili ma non incurabili) che continueranno il loro percorso mortale se non fermate in tempo.

joe biden donald trump dibattito

Alla fine della fiera, saranno più i morti di Covid o quelli di malattie "forzatamente" (mancanza di soldi) trascurate? Non lo sapremo mai, perché il MinCulPop e tutti i Grandi Fratelli vigilano. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 21

Caro Dago, Lissone, a processo un professore 60enne che ha fatto sesso con l'allieva 16enne del liceo. Brutto porco, ha studiato "Lolita" a memoria?

Pikappa

Lettera 22

eric e ivanka trump nel pubblico del primo dibattito trump biden

Caro Dago, Usa 2020, Joe Biden il giorno dopo il confronto televisivo: "Il comportamento del presidente Trump durante il dibattito è una vergogna nazionale". Si vede che è un politico antico, stagionato e sorpassato. Si scandalizza come una damina incipriata dell'800.

Bibi

Lettera 23

Caro Dago, il viceministro Sileri: "Non c'è rischio di sospensione del campionato". Ci mancherebbe, si gioca anche se arriva l'ebola.

A.Sorri

elton john

Lettera 24

Caro Dago, Elton John in giro per Capri senza mascherina. John: El-(bon)-ton!

Yu.Key

Lettera 25

A me Giarrusso non piace, però, almeno stavolta su Calenda ha ragione! Il pariolino dice che "i navigator sono degli scappati di casa": ma lo sa che sono tutti laureati? Anzi, alcuni di loro di lauree ne hanno pure 2, o più!

cruciani

Ma lo sa che molti di questi ragazzi hanno fatto questo concorso perché ci credevano?! Perché pensavano di poter fare la differenza?! Se il governo dei ciarlatani non li ha messi nelle condizioni di poterla fare questa differenza, di chi è la colpa: di chi lavora, o di chi fa il politico solo per rubare i sogni al prossimo?

Calenda ha perso l'ennesima occasione per tacere e ha dato l'ennesima dimostrazione di chi è come uomo: una nullità pariolina! Un figlio di papà!

Calenda,ascolta il mio consiglio: molla la politica, perché di votanti ne avrai meno di zero!

Francesco Polidori

NUDI - IL LIBRO DI GIUSEPPE CRUCIANI

Lettera 26

Caro Dago, Cruciani è sprecato a difendere la Ferragni che va detto, come tutti quelli che fanno soldi online con i figli, non rispetta mezza regola del lavoro minorile. Non solo legge italiana, ma anche quella americana (tanto che ci sono dibattiti altrove sul tema).

Fossimo un paese serio ci chiederemmo come pensiamo di adeguare le leggi alla rete e in particolare come tutelare i più giovani sui social, tanto più quelli che diventano vere e proprie macchine da soldi con il consenso di mamma e papà. Per una volta CODACONS si occupasse anche di questo e chiedesse non solo alla Ferragni quanto costringe il figlio a posare/lavorare.

elton john

Saluti dal lavoro minorile,

Lisa

P.S. Comunque saranno contenti in Vaticano di aver pagato uno sponsor che apertamente è contenta di essere ritratta come la Vergine, una figura sacra nella religione cattolica.