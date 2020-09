POSTA! DICONO CHE IN AMERICA LA QUASI TOTALITÀ DEGLI STATI HA ABOLITO LA PENA DI MORTE. MA QUANDO MAI! HANNO SOLO SNELLITO LA BUROCRAZIA (ARRESTI, PROCESSI, ETC.): LI AMMAZZANO DIRETTAMENTE PER STRADA, ALMENO I NERI – A SCUOLA SOLO MASCHERINE CHIRURGICHE E NON DI STOFFA. AGO E FILO DA SUTURA POTREBBERO TORNARE UTILI NEL CASO QUALCUNO SI RIBALTASSE COL BANCO A ROTELLE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, coronavirus, a scuola solo mascherine chirurgiche e non di stoffa. Ago e filo da sutura potrebbero tornare utili nel caso qualcuno si ribaltasse col banco a rotelle?

Jantra

Lettera 2

Dagovski,

Immenso Philippe Daverio: aveva visto quasi tutto. Gli è stata fatale la curiosità per l’Aldilà.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, Gucci ha scelto una modella armena lontana dai canoni classici di bellezza «per sparigliare le carte e offrire un modello di bellezza non tradizionale, nel nome dell'inclusione e della "body positivity"». Bene. E allora se ha obiettivi così elevati perché non abbassa i prezzi dei suoi prodotti?

Pikappa

Lettera 4

Caro Dago, i tamponi di massa sono assolutamente inutili. Perché se risulto negativo al tampone Covid nulla mi vieta di contagiarmi 10 minuti dopo. Avrebbero un senso farli settimanalmente. Ma si può pensare di "tamponare" 60 milioni d'italiani alla settimana? Chiaro che no!

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 5

Caro Dago, dopo aver tanto criticato la visita di Donald Trump, anche Joe Biden visiterà "appena possibile" Kenosha per mostrare "supporto alla polizia e alla guardia nazionale". La faccia come il lato B. Ma i dem non stavano con chi protesta?

Pino Valle

Lettera 6

Caro Dago, alla vigilia dell’apertura del processo per gli attentati del gennaio 2015 a Parigi il settimanale satirico Charlie Hebdo ripubblica le vignette su Maometto che ne hanno fatto il bersaglio dei terroristi islamici. Han fatto bene. Speriamo distribuiscano qualche copia anche fuori dalle moschee. Così, tanto per far capire chi sta dalla parte della ragione. E chi non gradisce può tornarsene a casa propria.

Licio Ferdi

Lettera 7

Caro Dago, Vasco Rossi ci fa sapere che le mascherine anti-covid le mette anche sulle mani. Ma lui non era quello che voleva una vita spericolata?

Paul

Lettera 8

Nell' articolo "Escort bagnata, escort fortunata" una escort specializzata in fellatio dice: "Con i miei clienti si crea un rapporto di complicità. Non offro il solito incontro mordi e fuggi come fanno tante."....Quel "mordi e fuggi" nel contesto di un pompino che richiede fiducia fa venire i brividi...

Lettera 9

Colendissimo Dago, eccoci alla puntata della modella armena, tacciata di scarsa avvenenza.

Il mondo della moda da tempo percepisce la stanchezza del pubblico per il canone estetico di modelle apparentemente bellissime. Sempre la stessa minestra: occorre quindi un cambiamento. È la Grande Truffa della moda. Per decenni sono state esaltate ragazze praticamente anoressiche.

La Truffa? Basta incrociare le suddette fanciulle per strada per rendersi conto che sono praticamente prive delle tipiche caratteristiche fisiche femminili (leggasi curve). Vanno bene solo nelle foto. A confronto ci sono delle ciccione che sono monumenti di femminilità. Considerando l’orientamento sessuale di molti degli stilisti, è la vendetta degli stessi sulle donne (quelle vere)?

Saluti da Stregatto

Lettera 10

Caro Dago, una manciatina di domande: possibile che gli ispettori dei ministeri (trasporti, sanità, ecc) non facciano prevenzione, ma vadano sempre al seguito delle corone da morto ? possibile che dopo 96 (novantasei !) infetti si proceda ancora per fatto colposo e non volontario per menefreghismo? possibile che non siano considerati responsabili dei fatti anche tutti quelli che vi hanno assistito ai contagi senza muovere un dito e senza fare un fiato, facendo finta di non vedere per lunghissimi mesi ? Cincinnato 1945

Lettera 11

Vi scrivo solo perché nessuno paragoni Daverio a Sgarbi (purtroppo l'ho sentito dire ). L'unico paragone, per competenza e soprattutto per originalità di analisi, dunque di contributo alla storia dell'arte, si può fare col grande Federico Zeri.

Uomini di classe e di intelligenza si nasce e Daverio "lo nacque!".

Rivolgo un pensiero deferente alla sua famiglia.

È tutto.

Paolo

Treviso

Lettera 11

Caro Dago mi sembra piuttosto azzardato accomunare in un articolo La Cappella del Barolo a La Morra e la più recente cappela di Coazzolo con altre chiese consacrate trasformate i più svariati fini. La Cappella del Barolo di La Morra ( il nome esatto sarebbe cappella delle Brunate, importante crù di Barolo di La Morra ) restaurata da due importanti artisti è diventata nel tempo un punto qualificante di attrazione turistica e su questa falsariga è nata la cappella di Coazzolo quindi tanto ci passa rispetto al altri "restauri" dietro cui si trova solo una speculazione economica

Lettera 13

Caro Dago, due pescherecci italiani sequestrati a nord di Bengasi: 18 marinai portati in Libia. Ora manderanno 18 migranti a Lampedusa e diranno che siamo pari?

Stef

Lettera 14

Caro Dago, il padre di Jacob Blake - il ragazzo nero paralizzato dalla vita in giù dopo che la polizia gli ha sparato a 7 colpi - ha denunciato le minacce contro la sua famiglia e ha detto che non intende "fare politica" con la vita di suo figlio. Parlando alla Cnn, ha detto di aver dovuto accompagnare in ospedale l'altro figlio ventenne, perché "depresso". Benedetto uomo, se ha deciso di farsi intervistare dalla Cnn... ha già fatto politica!

Federico

Lettera 15

Caro Dago, Los Angeles, afroamericano ucciso dagli agenti dopo una collutazione per un'infrazione stradale con la bicicletta. Ha abbandonato la bici, è scappato, quando è stato raggiunto ha opposto resistenza tirando pugni in faccia a un poliziotto e inoltre gli è caduta una giacca da cui è saltata fuori una pistola.

Ha ragione Trump: "I poliziotti devono decidere in una frazione di secondo e se sbagliano sono morti". Ci saranno centinaia di neri - di cui non si parla - fermati tutti i giorni dalla polizia che si comportano civilmente lasciandosi arrestare. Quando gli uomini in divisa incontrano un soggetto come quello sopra descritto fanno benissimo a sparare. Meglio morto uno come lui che uno tra quelli che tentano di arrestarlo.

J.R.

Lettera 16

Caro Dago, sicuramente qualche esperto che frequenta la tua seguitissima rubrica mi può confortare circa un dubbio che mi tormenta. Ma i banchi con le rotelle usufruiscono del bonus monopattino?

Mikkke1999

Lettera 18

Dicono che in America la quasi totalità degli stati ha abolito la pena di morte. Ma quando mai! Hanno solo snellito la burocrazia (arresti, processi, etc.): li ammazzano direttamente per strada, almeno i neri.

Gaetano il Siciliano

Lettera 19

Caro Dago, il Papa: "Dalla pandemia si esce migliori solo se si agisce insieme". Lui con Dio e noi coi migranti?

Matt Degani

Lettera 20

Buona giornata,

ritengo che non abbiate dato molta rilevanza al fatto che la camera dei deputati ed il senato, dopo mesi di chiusura per il coronavirus, si siano presi un ventina di giorni di vacanza in agosto. Da sottolineare che il 1 di settembre le camere erano quasi vuote.

Grazie per l'attenzione

Cordiali saluti

Enrico

Lettera 21

Appropriazione culturale: solo gli africani possono parlare dell' Africa, solo gli handicappati di handicap... Qualcuno ha chiesto: "bisogna essere stati galline per poter parlare di uova? ".

Ami

Lettera 22

Caro Dago, entro giovedì tre navi-quarantena a Lampedusa con l'obiettivo di svuotare il sovraffollato hotspot locale dai migranti. Il segnale atteso da scafisti e Ong per portarne altri 1.500!

Gaetano Lulli

Lettera 23

Caro Dago, coronavirus, De Blasio rinvia l'apertura delle scuole a New York. Perché i dem vogliono tutti ignoranti in modo che votino per gente come Joe Biden?

Max A.

Lettera 24

La piazza deserta a Pomigliano d'Arco al comizio di Di Maio? E te credo, caro Dago. Erano tutti a lavorare: beneficiari del Reddito di Cittadinanza, navigator e la carrettata di compaesani piazzati nel sottobosco del Palazzo. Antonio Pochesci

Lettera 25

Buongiorno Dago, sai dove sono finiti quelli che volevano imporre la plastic tax? Hai notizie dei sostenitori di Greta? Li sto cercando per capire che idea hanno circa lo smaltimento delle mascherine e dei tamponi che vengono prodotti in numeri impressionanti...

Uolter

Lettera 26

Caro Dago, vaccino antinfluenzale, allarme dei farmacisti: "Rischiamo di rimanere senza". E allora perché non si rivolgono al commissario straordinario Domenico Arcuri che nessuna ne fa e cento ne pensa?

Franco Giuli

Lettera 28

Chi sa per quale motivo un certo Lotito, l'avvocato, imprenditore e presidente di squadra di calcio Ha tanta voglia di entrare in Senato? Davide

