POSTA! - LE FORZE ARMATE ITALIANE: PUNITA UNA TENENTE DI MARINA CHE BALLA, ESPULSA UNA POLIZIOTTA, BRAVA, CON CUORICINO TATUATO CANCELLATO. E POI CI SONO I CARABINIERI DI PIACENZA CHE SPACCIANO... POSSIAMO STARE SERENI, SIAMO IN BUONE MANI….

Riceviamo e pubblichiamo:

La Febbre del Sabato Sera - Giuseppe Conte e le discoteche by GianBoy

Lettera 1

Caro Dago, qual è la strategia del Governo per evitare una seconda ondata di Covid-19? Chiudere le discoteche per accogliere più migranti e sistemarli dentro in quarantena?

Maury

Lettera 2

Caro Dago, vorrei capire una cosa: i negazionisti chi sarebbero? Coloro che, pur riconoscendo l'esistenza del covid, negano la necessità di uno stato di emergenza, oppure coloro che, approfittando dell'esistenza del covid, negano la deriva antidemocratica del governo?

Paul

Lettera 3

Caro Dago, Covid, Zingaretti contro Salvini: "Lui avrebbe fatto come Trump o Bolsonaro". Qualcuno informi il disinformato segretario Pd che in proporzione alla popolazione gli Stati Uniti sono indietro rispetto all'Italia sia per numero di contagiati che per numero di morti.

nicola zingaretti e matteo salvini

Piero Nuzzo

Lettera 5

Caro Dago, ai vertici Ue di Bruxelles deve esserci una banda di idioti. Sentenziano sulle elezioni bielorusse che non si sarebbero svolte nel rispetto della democrazia e poi fanno affari con la Cina, Paese universalmente noto per il rigore democratico con cui sceglie i suoi leader?

Scottie

Lettera 6

bill de blasio

Caro Dago, Donald Trump: "Se il sindaco Bill De Blasio non riesce a mantenere l'ordine e la legalità in città lo faremo noi". Da giovedì a sabato a New York, in 72 ore di violenza, 49 persone ferite con colpi di arma da fuoco. E questi vorrebbero dar lezioni su come gestire la pandemia? Non riescono a governare una città e vorrebbero governare l'intero Paese?

Martino Capicchioni

Lettera 7

PAOLO BECCHI

Caro Dago, mi piacerebbe (e credo anche a molti altri lettori) cosa ne pensi sulla situazione del coronavirus. Perchè non si capisce, prima pubblichi la splendido articolo di Becchi e stamattina invece ci spari due titoli catastrofisti che manco "La Repubblica" e "Il Fatto". Come la pesa il sottoscritto l'avrai capito.

Con stima

Alex

Lettera 8

Caro Dago, quindicenne stuprata a Lignano Sabbiadoro. Sembra si tratti di due albanesi e un egiziano. I tre avevano lasciato la struttura di accoglienza di Milano per trascorrere la notte di Ferragosto al mare.

DONALD TRUMP JOE BIDEN

I famosi poveri minorenni che affrontano il viaggio della speranza da soli - gnegnegnegnegnè - e per i quali la sinistra è sempre pronta a versare una lacrimuccia con patetici servizi nei tg. Criminali nati. Vengono qui solo perché, grazie alle toghe rosse, sanno di farla franca.

E.S.

Lettera 9

Caro Dago, Usa 2020, si riduce il vantaggio di Joe Biden su Donald Trump. Secondo un sondaggio della Cnn, il ticket Biden-Kamala Harris ha il 50% dei consensi, mentre quello di Trump-Mike Pence il 46%.

shinzo abe coronavirus giappone

A sinistra si sono resi conto di aver esagerato con la storiella dei 10 punti di vantaggio e ora cercano di correggere il tiro. Con fake news così distanti dalla realtà va a finire che "Sleepy Joe" si rilassa e finisce per perdere più malamente di Hillary Clinton nel 2016.

Giuliano

Lettera 10

Caro Dago, in una cerimonia per il 75esimo anniversario della resa giapponese che mise fine alla Seconda guerra mondiale, l'imperatore Naruhito ha espresso "profondo rimorso" per le azioni nipponiche durante il conflitto, mentre il premier Shinzo Abe ha promesso che "la tragedia non sarà mai ripetuta".

arianna virgolino su instagram 5

Ma cosa può saperne lui se la tragedia sarà ripetuta o meno? Forse ve ne sarà una anche peggiore. Su quali basi interpreta il pensiero dei giapponesi di domani?

Saro Liubich

Lettera 11

Le Forze Armate Italiane: punita una tenente di marina che balla, espulsa una poliziotta, brava, con cuoricino tatuato cancellato. E poi ci sono i carabinieri di Piacenza che spacciano..... Possiamo stare sereni, siamo in buone mani.

Gaetano il Siciliano

Lettera 12

il tatuaggio di arianna virgolino

Caro Dago, Mattarella: "Il Paese ha dato prova di energie morali e civili". Vero. A preoccupare è il Governo, capace di fare solo pagliacciate.

Federico

Lettera 13

Caro Dago, scuola, presidi: "Chiediamo con urgenza calendario della consegna dei banchi". Si parla tanto dei banchi e poi chissà cosa succederà in entrata, in uscita e durante la ricreazione. Già vediamo gli studenti ligi all'uso della mascherina e al rispetto della distanza di sicurezza...

Licio Ferdi

Lettera 14

I BANCHI ANTI CORONAVIRUS CHE VUOLE COMPRARE LUCIA AZZOLINA

Caro Dago, ok della Cina a un primo vaccino contro il Covid-19: è l'Ad5-nCoV, sviluppato da CanSino Biologics con l'Istituto di biotecnologia dell'Accademia delle scienze mediche militari.

Ora si attende la scia bavosa del direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus. Se è prodotto dai suoi amici cinesi certamente verrà presentato come un vaccino "sicuro" destinato a salvare il mondo.

Corda

Lettera 15

Caro Dago, ma chi è Michelle Obama per dispensare consigli alle donne sulla menopausa? Una scienziata? A sinistra non sono soliti ripetere sempre, fino alla noia, di diffidare dai consigli gratuiti dei "medici" improvvisati e di affidarsi invece solo a chi è preparato?

GHEBREYESUS XI JINPING

La Obamova lo è in quanto moglie del primo presidente nero degli Stati Uniti e perché nutre un grande odio nel confronti di Donald Trump tanto da essersi ammalata di depressione?

P.T.

Lettera 16

Caro Dago, ho votato M5S perché era un movimento antisistema, antipartiti ( mai con Lega mai con PD) antieuro, antipolitico ( la politica è un servizio che va fatto per un limitato periodo) questi e tutti gli altri principi del movimento sono stati gettati nella spazzatura appena i grillini sono entrati... nella scatola del tonno.

arianna virgolino su instagram 4

Ora addirittura cercano una intesa strutturale con il PD. Grillo dovrebbe spiegare perché votare un movimento diventato la brutta copia del PD, e che non ha una strategia politica, un leader riconosciuto e autorevole, persone capaci e competenti al suo interno (lo spettacolo fornito dai ministri grillini è deprimente).

A questo punto il voto va direttamente al PD il quale, con tutti i limiti riconosciuti, ha almeno una qualche strategia e soprattutto al suo interno molte risorse valide e serie.

FB

Lettera 17

Caro Dago, il Corriere su Michelle Obama e la menopausa: "L' ex first lady ricorda un presidente Obama che, inizialmente ignaro sul perché le donne della sua amministrazione sudino profusamente, apprende che stanno entrando in menopausa: allora si premura di alzare l' aria condizionata".

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Povera America, era nelle mani di un ritardato mentale? Lo sanno anche i quindicenni che in menopausa le donne hanno le vampate e Barack a 50 non lo sapeva? Forse inconsapevolmente, la mogliettina tanto amata dai progressisti fa fare all'ex presidente una strepitosa figura di cacca.

Tony Gal

Lettera

Dago darling, ora che hanno smascherato i 3 furbetti del bonus Iva, l'Italia perderà il triste primato di essere uno dei paesi più corrotti dell'UE (così almeno dicono certi report stranieri). Poi, quando finalmente Salvini sarà mandato al confino a Ventotene, potremo vivere tutti più felici e contenti.

ELENA MURELLI ANDREA DARA

Se non fosse che i burattinai dovranno trovare in fretta un altro "cattivo" per far finta che i loro pupi (o puppi) stiano combattendo contro il male e la corruzione per il "bene del Paese". Mentre si spartiscono tante torte ben più sostanziose dei circa 5.000 euro finiti nelle tasche dei 3 furbetti.

E chissà se il governatore lombardo Fontana farà la fine di Ludovico il Moro, che i francesi rinchiusero nel castello di Loches in Francia dopo una delle tante guerre per il possesso della grossa cassaforte lombarda (già mezzo millennio fa).

roberto maroni attilio fontana matteo salvini

Anche l'astuto cardinal di Richelieu intervenne negli affari lombardi, ma solo per evitare che la Valtellina (e complicatamente gli elvetici Grigioni) diventasse una troppo facile via di collegamento tra la Lombardia, ormai asburgica (di Spagna), e altre terre asburgiche (d'Austria).

P.S. Appena c'é un'allerta meteo su Milano, Rep-Milano titola "Monitorati Seveso e Lambro". Possibile mai che nessun sedicente giornalista si prenda la briga d'andare al Parco Lambro di Milano per vedere le casse d'espansione del Lambro già esistenti da anni e anni? E non parliamo di quelle al Parco di Monza. E poi si lamentano se solo i pecoroni e le allodole si fidano di quello che dicono i media. Ossequi

Natalie Paav