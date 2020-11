POSTA! - JOE BIDEN SI FRATTURA UN PIEDE GIOCANDO COI SUOI CANI. NON SI È NEMMENO INSEDIATO E GIÀ SONO PARTITI I PRIMI TENTATIVI PER SOSTITUIRLO SIN DA SUBITO CON LA VICE KAMALA HARRIS –ANCORA ASPETTIAMO I VACCINI PER L’INFLUENZA (FIGURARSI QUELLI PER IL COVID), MA SAREMO I PRIMI AL MONDO AD AVERE UNA PATRIMONIALE. IL FAMOSO MODELLO (740) ITALIANO

Caro Dago, Usa, Joe Biden si frattura un piede giocando coi suoi cani. Non si è nemmeno insediato e già sono partiti i primi tentativi per sostituirlo sin da subito con la vice Kamala Harris.

Sasha

Caro Dago, Recovery Fund, il presidente della Camera, Roberto Fico: "Governo e Parlamento facciano squadra". Lo dica a Giuseppi, che pensa di essere Maradona.

Daniele Krumitz

Caro Dago, il premier Conte: "Rimpasto? Non possiamo rincorrere le ambizioni di qualcuno". Giammai! È già troppo impegnato a rincorrere le sue.

Jonas Pardi

Caro Dago, Usa, Anthony Fauci: "Americani, preparatevi a un'ondata di Covid dopo l'altra". La grande fiducia del virologo nel neo presidente eletto Joe Biden!

Sonny Carboni

Con sincera ammirazione a Mughini, classe 1941, che, dopo 76 anni, si ricorda di quando: "nel 1944 io bambinetto accompagnavo mia madre a prendere l' acqua alla fontana. Alzavo lo sguardo e vedevo gli aerei alleati che si avventavano su Firenze, dove vivevamo".

Carlo Boniva

Dagovski, ancora aspettiamo i vaccini per l’influenza (figurarsi quelli per il Covid)

Ma saremo i primi al mondo ad avere una patrimoniale.

Il famoso modello (740) italiano

Aigor

Caro Dago, Covid, il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli: "Due vaccini come regalo di Natale". Ce li porteranno i migranti coi barconi?

Bobbi Canz

Caro Dago, Biden: "Sono orgoglioso di annunciare il primo team di comunicazione senior della Casa Bianca composto interamente da donne". Non proprio una notizia esaltante per uno accusato di molestie. La volpe che si apparecchia il pollaio. Ma è "Sleepy Joe" o Alberto Genovese?

U.Delmal

Caro Dago,

Mohsen Fakhrizadeh, il padre della bomba atomica iraniana, sarebbe stato ammazzato da una mitragliatrice comandata da remoto piazzata su un furgone pieno di esplosivi che alla fine è saltato in aria.

Ma allora - esplosione finale a parte - proprio come nel film del 1997 "The Jackal", con Bruce Willis e Richard Gere. Ah, se i grandi capi iraniani oltre ai porno americani guardassero anche qualcos'altro...

Lucio Breve

Caro Dago, Biden sceglie 7 donne per la comunicazione della Casa Bianca, prima volta nella storia. Finalmente uno che non discrimina in base al sesso!

Stef

Caro Dago, Covid e Natale 2020. La decisione di far nascere Gesù Bambino due ore prima - come chiesto dal ministro Boccia - rischia di sfasare tutto dal punto di vista temporale. Poi non ci si lamenti se in vista della Pasqua Giuda non riesce a trovarlo per dargli il bacio e la croce in mezzo ai ladroni rimane vuota.

Giuliano

Caro Dago, Joe Biden si è fratturato un piede mentre giocava con uno dei suoi cani e quindi dovrà indossare un tutore per diverse settimane. Sicuri che arriva al 20 gennaio?

Maxmin

Caro Dago, il governo è in ritardo su Recovery fund, sul piano vaccini, sulle terapie intensive, sulle misure di sostegno e su tante altre cose vitali per gli italiani e cosa fa? Deve approvare con urgenza i nuovi decreti sicurezza che aprono gli ingressi ai clandestini....la potente organizzazione dell'accoglienza non può attendere, tutti gli altri si.

FB

Caro Dago, una maestra del corpo di ballo "razzista", che ha preteso la pratica del "whitefacing" da una ballerina nera, per rappresentare "Il lago dei Cigni". È questo il cuore della denuncia di Chloe Lopes Gomes, che travolge lo Staatsballett di Berlino. Ma è una cosa che non si fa! Se devi girare un film su Martin Luther King non dai la parte a un attore bianco chiedendogli di scurirsi il volto. La dai direttamente a uno nero.

Lidiano Pretto

Mi sia permesso, caro Dagos, dirmi d'accordo con Giampiero Mughini che interviene sul casus imbelli Bolrdini/Feltri fils. E nell'occasione, esprimere il mio apprezzamento per un opinionista politico, di 'costume' e sportivo che solo di rado rispecchia il mio modo di pensare: anzi, a volte lo trovo persino irritante - ma mai irriverente.

Siccome vedo Mughini attaccato con una certa assiduità, in modo inconsulto e spesso, volgare, nonché fazioso più di quanto gli si rimprovera, Mughini è una buona spanna sopra non solo i suoi detrattori, ma anche molti dei suoi colleghi, anche più benvoluti e meglio collocati di lui.

Qualità non ultima, Mughini dimostra coraggio non solo nell'andare controcorrente, ma anche - caso piuttoso raro, a dimostrazione di libertà di giudizio - nel convenire con l'affluent society dell'intellettualità, perché non si è mai collocato a prescindene da una parte o dall'altra. Dove tutto sembra muovere in direzione di una irregimentazione tacita, non trovo giusto insultare o disprezzare una persona rispetto a cui si può dissentire civilmente. Chi lo offende dimostrando di non sapere, fra le altre cose, cos'è una discussione garbata, può imparare almeno questo da lui.

Raider

Caro Dago, Ruby ter, il legale di Berlusconi: "Deve stare a casa a riposo". Così domani, sul suo "gazzettino giudiziario", Marco Travaglio potrà scegliere se parlare di questo oppure dello stupro del figlio di Beppe Grillo. Cosa sceglierà?

E.S.

Caro Dago, l'Antitrust, multa per 10 milioni di euro la Apple per pubblicità ingannevole. Per loro una cifra ridicola che non gli farà nemmeno il solletico.

Tas

Coronavirus, il governatore della Liguria, Giovanni Toti, chiede al Governo di "Istituire anche una zona bianca". Ma c'è già. È quella prevista per i migranti. Liberi di entrare nel nostro Paese da dove, quando e in quanti vogliono.

Mark Kogan

Caro Dago, domanda domandina: Biden è caduto nella vasca ed ha il piede ingessato, caminando come un che non ha neanche una slogatura, o forse porta un gambaletto del FBI poiché indagato? Non sarebbe il primo DEM a fingere una frattura...

Johnkoenig

Caro Dago, è Bergoglio che copia i pensieri dei baci Perugina o è la Perugina che ha il copyright dei detti di Bergoglio?

Ah saperlo…

Paolo Montagnese

Dago Gentilissimo, I’onorevole Morra 'ndranghetologo nativo di Genova che critica gli elettori calabresi che fingevano di non capire chi stessero eleggendo alle regionali, non starà forse criticando coloro che votarono con la percentuale del 44% dei voti validi il M5S nel 2018 ?

Per poi scendere al 12% in occasione delle regionali, dopo aver visto i capi del M5S al governo con Salvini, da Morra segnalato pericoloso per il suo esibire il rosario, come fanno i capi delle 'ndrine a detta del genoves presidente della Commissione Antimafia.

Salutammo

Peprig

Caro Dago, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, sulle immagini della folla riversatasi nelle strade dopo la riapertura dei negozi: "Quello che ho visto ieri in alcune vie a Torino è qualcosa che mi riporta con la mente in estate e non possiamo permettercelo". Immaginarsi cosa succederebbe se si desse un minimo di libertà per Natale e Capodanno. Tutta Italia in lockdown fino a maggio.

V.L.

Caro Dago, Usa, Joe Biden a Trump: "È ora di abbassare i toni, non siamo nemici". È una teoria interessante. Quando c'è un repubblicano alla Casa Bianca i dem possono starnazzare come oche per tutto il mandato. Quando invece la situazione si capovolge, l'opposizione repubblicana deve stare in religioso silenzio nel nome della pace, della concordia e dell'amicizia.

Ulisse Greco

Caro Dago, come è dura la vita dei moralisti, alla Beppe Grillo, sempre pronti a trovare difetti e sputare sentenza sugli altri, ma altrettanto sempre incapaci di autoanalisi.

Non sarebbe stato meglio per lui se avesse impiegato il suo tempo per un'ascesi personale e, soprattutto, per educare meglio il figlio? Troppo facile predicare agli italiani la decrescita infelice avendo a disposizione milioni di euro, ville, auto e un figlio che consuma per cinquanta.

johnkoenig

Carissimo Dago, "l'aborto è la prima causa di femminicidio nel mondo" (il leghista Lorenzo Gasperini). Mi sembra che le cose, dal punto di vista logico (ed è un punto di vista incontrovertibile), stiano proprio così.

Ma i sinistri nostrani (e mondiali), alla lontanissima marxisti, e dunque alla lontanissima un po' hegeliani, vista questa ascendenza, sono negatori del principio di non contraddizione (di per sé solidissimo e innegabile, se si guarda alla cose con cuore onesto e sincero) e non sostengono altra logica che quella dell'Idea, Idea che nel loro caso (e in ciò differiscono tanto dal grande Marx e dall'ancora più grande Hegel) consiste nel conquistare una comoda poltrona e nel non privarsene finché morte non li separi (dalla poltrona).

Con ogni rispetto (per te, non per i sinistri), Johannes de Silentio

Caro Dago,

non capisco tutta questa disperazione per la morte di Maradona: non giocava più a calcio - motivo per cui era ed è idolatrato da tutto il mondo - da 30 anni per cui le sue gesta erano ormai quelle passate e ovviamente non più ripetibili; inoltre era ormai ridotto molto male in quanto a salute e ulteriori anni in queste condizioni avrebbero intristito ulteriormente chi lo amava. Non sarebbe stato peggio, (se non per lu)i, che fosse dipartito fa 20/30 anni in condizioni ancor peggiori? E dunque, cosa si aspettavano i suoi fans: che fosse immortale?

Robi

Avrei tre cose da sottolineare, sempre che non venga censurato come accaduto piu volte in questi ultimi giorni: penso sia un record essere cestinato qui con quello che viene propinato a colazione, prima colazione e cena.

Ciò posto andiamo al dunque. Mi sono autoaccusato di pigrizia mentale per non aver letto il solito editoriale di Travaglio - in effetti è qualcosa di insopportabile nella sua ormai arteriosclerotica prosa di bassa qualità e di ridicola partigianeria -, ma solo a causa di una mia ormai cronica repulsione verso di lui.

Peccato però perché avrei trovato subito - amo la storia patria - la chicca sulla “dea Mitra” e se non censurato l’avrei riportata qui anche fosse stato alle tre di notte. Invece niente, è arrivato prima lo Sgarbi che - a parte le sue intemerate e cacchiate varie - nei suoi specifici ambiti d’arte e cultura è un numero uno. Peccato, dicevo, ma indirizzo ora, in ritardo, una pernacchia veramente sentita al sapientone Travaglio, il bravo Incitatus di Conte. Incitatus è il cavallo fatto senatore romano ai suoi tempi: solo che quello di Conte è un asino !

Punto due: ieri questo sito, evidentemente per riempire lo spazio mancando di notizie e idee, ha cacciato dentro una serie impressionante di cacca pura senza ritegno: cazzi, culi, tette che manco il Covid riesce a fermare, con la solita barbaracosta che ormai è patetica nella sua ricerca sul fondo delle fognature. Frega pure la regina delle pantegane della suburra. Tutto normale, se non avessi notato però che uno di questi servizi schifosi è stato supportato da BNP Paribas, ossia la grande banca francese che ha invaso l’Italia (vedi l’ex BNL). Per questo invito i cattolici e in genere le persone moralmente corrette a boicottarla da oggi in poi ! Senza ritardi !

Ultimo flash: il povero Berlusconi! Il glande ( elle, elle...) statista dei suoi interessi, osannato dai farisei cattocomunisti è stato ridicolizzato da un Orfini qualunque. Non dovrebbe più fare il galletto dopo la proposta PD orfiniana della patrimoniale. Bel colpo Orfini: e poi dicono che quelli di sinistra sinistra sono tutti stronzi. Basta un Orfini per fottere ..oni, oni !

Luciano

