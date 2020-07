POSTA! - LA MERKEL HA ELOGIATO L'ITALIA PER LA "STRAORDINARIA DISCIPLINA" DURANTE L'EMERGENZA CORONAVIRUS. COMINCIAMO A TOCCARCI, NEL 2014 ELOGIÒ RENZI PER LE "IMPRESSIONANTI RIFORME" CHE SI APPRESTAVA A FARE – UN 37ENNE CHE SU FACEBOOK SOSTENEVA CHE LE MASCHERINE FOSSERO INUTILI È MORTO DI CORONAVIRUS. MA PERCHÉ, TRA QUELLI CHE SOSTENGONO CHE SONO UTILI, INVECE, NON MUORE NESSUNO?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

angela merkel e giuseppe conte al castello di meseberg 3

Caro Dago, che notiziona! Negli Usa un 37enne che su Facebook sosteneva che le mascherine fossero inutili è morto di coronavirus. Ma perché, tra quelli che sostengono che sono utili, invece, non muore nessuno? Tutti vivi?

Maury

Lettera 2

Caro Dago, la cancelliera Merkel ha elogiato l'Italia per la "straordinaria disciplina" mostrata durante l'emergenza coronavirus. Cominciamo a toccarci. Nel 2014 elogiò Renzi per le "impressionanti riforme" che si apprestava a fare...

Vesna

conte meme

Lettera 3

Dago darling, et voila, Conte si avvia a diventare autocrate di tutte le Italie! Per grazia di Dio e di San Padre Pio. Il Parlamento italiano ridotto come la Duma ai tempi di Nicola II, zar di tutte Russie. E senza che ci sia un Kerensky in vista.

E tutti i "buoni" progressisti e democratici (!) esultano. E poi vi lamentate se una/o diventa gomblottista. Che strano però, i due paesi occidentali che avevano i più grandi partiti comunisti (Italia e Francia) stanno diventando de facto autocrazie. Ah sapere, da chi é composto il think tank di Conte..Ossequi

Natalie Paav

Lettera 4

angela merkel e giuseppe conte al castello di meseberg

Caro Dago, Giuseppe Conte ha consegnato ad Angela Merkel una lettera dei familiari delle vittime dell'incendio alla ThyssenKrupp, durante l'incontro al Castello di Meseberg. Si è messo a fare il postino? Nelle vesti di premier non ha sentito il bisogno di dire nulla alla cancelliera in proposito?

Tas

Lettera 5

Il Papa, caro Dagos, si rammarica che Santa Sofia torni moschea, ma perché mai? La Chiesa, sotto la sua direzione, non fa che plaudire, per es., una Silvia Romano che non solo ama i suoi sequestratori, ma si converte alla loro religione e diventa Aisha - la moglie-bambina di Maometto...

donald trump e anthony fauci

La Chiesa fatta di pietre vive vale più delle chiese di pietre preziose o vili la cui 'conversione' ratifica la messa a morte di quella fondata su Pietro. Christian lives matter: il Papa se ne dimentica e forse per non apparire 'di parte', nei suoi discorsi, omelie e rampogne al popolo di Dio non ha mai fiatato su questo. Un esempio vale più di mille parole: un silenzio, più di mille esempi.

Raider

Lettera 6

angela merkel e giuseppe conte by osho

Caro Dago, Covid-19, il Veneto sperimenta un test rapido che trova il virus in 7 minuti. Tornerà utile col prossimo milione di clandestini che il Governo Conte sembra voler accogliere dall'Africa?

Tomny Prim

Lettera 7

Caro Dago, secondo il virologo Anthony Fauci "Gli Stati Uniti stanno vivendo un'impennata dei contagi di coronavirus perché il Paese non è stato mai chiuso interamente e in molti Stati si è riaperto troppo velocemente". Ma certo. E se invece di 315 marce contro il razzismo la sinistra ne avesse organizzate mille, ora i contagi starebbero zero.

Kyle Butler

il governatore della california gavin newsom

Lettera 8

Caro Dago, Recovery Fund, vertice Conte-Merkel: "Raggiungere presto un'intesa, dobbiamo uscirne insieme". Insieme, sì, ma qualcuno è destinato a uscirne con le ossa rotte... Forse l’Italia a guida M5s-Pd?

Lauro Cornacchia

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus. Clamoroso! Gavin Newsom, governatore dem della California, costretto a richiudere tutto. E meno male che Obama e Biden danno di continuo lezioni su come affrontare l'epidemia.

GABRIEL GARCIA MARQUEZ.

Ugo Pinzani

Lettera 10

Tutti dicono che l'Europa e la Germania ha interesse a salvare l'Italia per non fare esplodere l'Europa. Ma che interesse vi è in Europa nello stesso tempo di salvare un'Italia forte? Logicamente conviene all'Europa ed alla Germania salvare un'Italia ma non subito.

Così rimane il più debole possibile, se si rilasciano gli aiuti il più tardi possibile. In questo modo l'Italia dovrà ancora dire grazie. A me sembra che sia questo quello cui stiamo assistendo.

Marco

Lettera 11

Nel suo "Il generale nel suo labirinto", Garcia Marquez racconta degli ultimi giorni di vita di Simon Bolìvar, il quale rivedendo nel ricordo le sue battaglie politiche racconta che gli inglesi, appena fu nominato presidente del Peru', si precipitarono a offrirgli prestiti, che egli rifiutò, pur avendo il paese estremo bisogno, per "salvaguardarne la appena conquistata libertà". Ma lui era "El Libertador", l'esatto contrario dei nostri europeisti da strapazzo. Saluti BLUE NOTE

coronavirus california

Lettera 12

Caro Dago, prorogare lo stato di emergenza ? La limitazione dei diritti costituzionali si giustifica solo con la necessità di ottenere provvedimenti veloci e costruttivi da opporre con fermezza al fenomeno negativo, anche con prospettiva futura. Dunque quello che serve (e serviva) all'Italia è l'esatto opposto di quello di cui ha dato prova il governo Giuseppi, casinista, inefficace, irrisoluto e buro-ipertrofico notturno su tutto. L'emergenza da battere non è il virus, ma proprio questo governo.

Cincinnato 1945

Lettera 13

Caro Dago, otto persone sono state arrestate a Milano nell'ambito di un'inchiesta della Dda contro la 'ndrangheta. Puntavano ai fondi per l'emergenza coronavirus. Ma non gli basta il reddito di cittadinanza?

P.F.V.

giuseppe conte meme 1

Lettera 15

Caro Dago, nuovo lockdown in California, dove il governatore democratico Gavin Newsom ha ordinato a tutte le contee dello Stato lo stop delle attività al chiuso in ristoranti, bar, cantine, sale di degustazione, cinema, centri di intrattenimento per famiglie, zoo e musei. E quindi si può continuare a manifestare all'aperto contro il razzismo?

Gaetano Lulli

Lettera 15

Caro Dagospia perché stupirsi della Maiorino, da un pezzo è chiaro che gli antirazzisti sono i peggiori razzisti che non possono fare a meno dei luoghi comune del razzismo ma il loro fanatismo gli impedisce di prenderne atto. Quanto poi a dire che voi siete responsabili del degrado dell'informazione in Italia, si commenta da sola... saluti

Gielleba

matteo salvini al papeete 2020 1

Lettera 16

Caro Dago, Istat, nel 2019 record negativo di nascite. E aumentano gli italiani che si trasferiscono all'estero, saliti ad oltre 180mila. È quello che voleva la sinistra, no? Via gli italiani di me*da e avanti i meravigliosi migranti e il multiculturalismo. Avranno quel che si meritano: un Paese di raccoglitori di pomodori.

Alan Gigante

Lettera 17

DagoSatan DagoSatan aleppe !

Tra un culo, una tetta, due culatoni, etc., ecco arrivare la notizia bomba, o quantomeno quella che scritta in rosso dovrebbe esserlo. L’ho letta ieri al volo ma poi ci ho ripensato e prima di andare a dormire sono andato a cercarmela.

GIUSEPPE CONTE MEME

Si, confermo: non avevo visto male. Scrive il DagoSatan infatti: “Pensate che Salvini abbia fatto cadere il governo perché rincojonito o per calcolo politico (del cazzo e assurdo ndr) ? Macché.

Lo Salvini ha abbandonato il campo per non fare la fine di Strache (il politico austriaco costretto a dimettersi perché pescato in dichiarazioni compromettenti, il tutto costruito ad arte con la solita puttanazza adescatrice, ndr). In sostanza Salvini ha, avrebbe, gettato la spugna perché ricattato”. Cribbio, direbbe uno dei grandi distruttori d’Italia e grande curatore dei cazzi suoi: “ Ma è una notizia veramente dirompente oppure una barzelletta ?”

Già perché, vista la reazione parrebbe proprio la seconda ipotesi. O non legge nessuno della stampa italiota questo sito automontato? Boh! A questo punto - a me povero lettore - vengono in mente due piccole considerazioni che fabbrico per i miei fedeli quattro sublettori.

matteo salvini balla al papeete

La prima. Si tratta di una dagostinata di mezza estate, una puttanata uscita per sbaglio nella confusione che regna in casa D’Agostino, dove tutto è variabile: trans, no trans, dietro, avanti, orifizio uno, orifizio due, etc, oppure no? E, appunto, come mai nessuno riprende e approfondisce una cosa del genere che sarebbe la notizia del decennio?

Non so cosa dire ma spero che qualcuno si muova per appurare la cosa. Personalmente, ma io non conto nulla, se fosse vero sarei disponibile a rivalutare volentieri lo Salvini, perché ovviamente la sua inspiegabile CAZZATA dello scorso anno avrebbe una spiegazione logica.

Se fosse una bufala rimane il giudizio più spietato sul leghista che con un colpo di imbecillità planetario ha consegnato l’Italia ai suoi distruttori.

E tanto per andare all’oggi non dovremo subire l’onta di una legge che lo sciagurato zan sta facendo passare nel silenzio vile e anticattolico del Vaticano che non ha più il diritto di essere considerato punto di riferimento dei cattolici.

Salvini riscattati insieme ai tuoi: fai le barricate contro gli scherani del Pd, protestate, buttatevi a terra, non fate passare una legge liberticida. Non ammazzate i cattolici.

Luciano