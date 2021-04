POSTA! - ISTAT, LAVORO: "A FEBBRAIO 945 MILA OCCUPATI IN MENO IN UN ANNO". LE "PROMESSE DA MARINAIO" DI CONTE E GUALTIERI, SECONDO I QUALI NESSUNO AVREBBE PERSO IL LAVORO. PEGGIO DI UN UFFICIALE DI MARINA CHE FA LA SPIA PER I RUSSI! – L'ALLEANZA PD - M5S È QUALCOSA DI PIÙ DI UN PROGETTO E' UNA NECESSITÀ. LE DUE REALTÀ INFATTI SI SOMIGLIANO IN TUTTO, ENTRAMBE HANNO PIÙ CORRENTI INTERNE CHE PARLAMENTARI E DUE (NON) LEADER…

i lavoratori di amazon

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Usa, Amazon lo ha ammesso: "A volte i nostri autisti costretti a fare pipì nelle bottiglie". Perché hanno un grande rispetto per l'ambiente?

Ugo Pinzani

disoccupazione coronavirus disoccupati

Lettera 2

Caro Dago, Istat, lavoro: "A febbraio 945 mila occupati in meno in un anno". Le "promesse da marinaio" di Conte e Gualtieri, secondo i quali nessuno avrebbe perso il lavoro. Peggio di un ufficiale di Marina che fa la spia per i russi!

Oreste Grante

MARIO DRAGHI MEME

Lettera 3

Caro Dago, ma dovevi proprio pubblicare la notizia che una banca ha concesso a Mario Draghi un mutuo ventennale da 1,5 milioni di euro che il premier finirà di pagare quando avrà 93 anni? Se la legge Andrea Scanzi di sicuro si farà passare per l'ex governatore della Bce pur di averlo anche lui! La lunga vita se l'è già assicurata saltando la fila per farsi vaccinare senza averne alcun diritto.

stefano bonaccini

A.B.

Lettera 4

Caro Dago, pacco sospetto a casa del governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, rafforzate le misure di sicurezza. Ma dai, i casi Falcone e Borsellino hanno dimostrato che se vuoi fare fuori qualcuno lo fai e basta. Il resto è tutto coreografia.

F.T.

Mario Draghi

Lettera 5

Ma povero Di Maio!

Potevano risparmiargli questa umiliazione... Chissà come deve sentirsi, in Libia, con Draghi che capisce e parla bene l’inglese, e lui che deve sempre chiedergli: “Ehm, scusa Mario, ma di preciso cosa ha detto?”

Giuseppe Tubi

Lettera 6

MILINGO E MARIA SUNG

Preclaro, come mai Monsignor Milingo e la sua Maria Sung non fanno più notizia?

Almeno tu potresti fargli gli auguri, quando, a giugno, compirà 91 anni (se non di più...)!

Giuseppe Tubi

Lettera 7

Caro Dago, Covid, in tutta Italia la protesta degli ambulanti: "Fateci riaprire". Potrebbero essere utilizzati come "ambulantori" vaccinali.

Pat O'Brian

Informativa di Luigi Di Maio sulla morte di Attanasio e Iacovacci

Lettera 8

Caro Dago, Draghi a Tripoli. Incontro coi cammelli?

E.Moro

Lettera 9

Caro Dago vaccini, si cerca di accelerare verso le 300 mila vaccinazioni al giorno. Ma prima, magari, non sarebbe meglio procurarsi le fiale con le dosi?

Bibi

Lettera 10

Mario Draghi e Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh

Her Dago,

grandi movimenti nell' episcopato germanico con varie innovazione richieste a Franceso, tra queste il sacerdozio femminile. Avrebbero già la prima papessa, la variante Merkel o la ridens Van der Leyen.

saluti - peprig -

Lettera 11

Caro Dago, Egitto, caso Zaki, chiesta la ricusazione dei giudici. Avrebbe fatto bene, invece, a ricusare gli amici. Amnesty International in primis, che in 14 mesi non hanno saputo far nulla per aiutarlo se non la solita patetica propaganda.

Di Maio bibitaro

Luisito Coletti

Lettera 12

Caro Dago, l'ex premier Giuseppe Conte scrive a La Stampa per elencare i successi dei suoi due governi in politica estera. Per qualificarlo basta dire che nel primo, agli Affari Esteri, aveva due cognomi, Moavero Milanesi, senza un ministro. Mentre nel secondo, sulla stessa poltrona, aveva Luigi Di Maio, ministro della "millenaria democrazia francese" e grande esperto della vendita di bibite allo stadio San Paolo di Napoli.

Mario Draghi e Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh

Axel

Lettera 13

Caro Dago

Bene fanno i ristoranti a protestare pacificamente contro le chiusure.

Però non si è fatta sentire la solidarietà del ministro Di Maio, essendo proprio, nel suo piccolo, un ex rappresentante della ristorazione da stadio.

Lettera 14

patrick george zaki

Caro Dago, caso Weinstein, ricorso in appello contro la sentenza: chiesto un nuovo processo. Cosa aspettano gli Obama e i Clinton a dissociarsi dall'ex produttore cinematografico restituendo tutti i finanziamenti ricevuti per varie campagne politiche?

Di Pasquale

Ottavio Cappellani

Lettera 15

mi hanno fatto sorridere le righe di Ottavio Cappellani sul catcalling.

A proposito, considerando che la mia regione, in base alla classificazione dei colori, è ormai in perenne stato mestruale e quindi non è possibile vedere e farsi vedere dal gentil sesso (uso Tinder ma sembra più un reparto femminile di un ospedale psichiatrico): per quel pò che cammino per strada mi capitano signore con il consorte che mi guardano fugacemente fra le gambe

Oppure signorine che se ignorate mi fissano.Puntati improvvisamente gli occhi su di loro distolgono subito lo sguardo imbarazzate.

Vai a capire cosa vogliono le donne!

LUIGI DI MAIO BIBITARO

Saluti,

Mauro da Faenza

Lettera 16

Caro Dagos, un sacco di v.i.p.della canzone ripete a tutte ottave lo stesso refrain contro l'on. Pillon, reo di non essere imputabile a norma di una legge non ancora approvata. In attesa di una legge a effetto retroattivo e di una a decorso preventivo, dal coro a una sola voce e nota di biasimo partono consigli di questo tenore: l'on Pillon frequenti o meglio, gli sia imposto di frequentare corsi terapeutici per imparare a lasciare che la gente sia quello che è.

Ora, gente che dà di questi consigli dimostra quanto non meriti nemmeno la propria fiducia, ammesso se la possa permettere, né di potere ricevere qualsiasi consiglio, dal momento che non profitta nemmeno di quelli che elargisce: o non ha frequentato il corso che consiglia de relato, orecchiandolo come il messaggio che canta insieme ai colleghi di emissione di fiato nonché di fede e Fedez: o lo ha frequentato senza trarne alcun beneficio, Diversamente, si sarebbero accorti, per es.,che nessuno che sia contro il ddl Zan è contro ciò che ogni persona è o si crede o gli piacerebbe essere secondo l'estro e soprattutto, essere considerata di volta in volta.

pierpaolo sileri

E basta questo a dimostrare che, riformulando venerate categorie liceali (nel caso ne avessero frequentato i corsi di studio), i v.i.p. a ugole riunite identificano l'essere con il Pensiero Unico: almeno uno, fisso, ce l'hanno: e se lo tengono stretto. Che sia quello sbagliato, non importa: corso per corso, la legge liberticida Zan farà il suo,

Raider

Lettera 17

Caro Dago, l'alleanza PD - M5S è qualcosa di più di un progetto e' una necessità. Le due realtà infatti si somigliano in tutto, entrambe hanno più correnti interne che parlamentari, due (non) leader, uno preoccupato di restare segretario rilanciando temi ideologici lontani anni luce dal paese reale ; l'altro vorrebbe guidare il movimento come ha guidato il governo, con dichiarazioni piene di parole e privi di contenuti e rimandando, spostando ogni decisione. Sia PD che M5S stanno perdendo il loro elettorato e vedono nell'unione la massa critica che gli consenta di contare (e avere più poltrone). La cosa che nessuno dei due partiti dice apertamente è che ognuno vorrebbe assorbire l'altro per utilizzarne i voti e...potere.

FB

vaccino astrazeneca

Lettera 18

Caro Dago, Covid, il sottosegretario 5 Stelle alla Salute, Pierpaolo Sileri: "Possibile che Ema limiti uso del vaccino AstraZeneca". E certo, se fosse per lui, come ho già detto, si andrebbe avanti. Anche se dovessimo crepare tutti, al signor chirurgo non gliene può fregare di meno. Ci vede come tante cavie da laboratorio.

A.Sorri

Lettera 19

adam toledo 1

Caro Dago, l'Ema ammette che esiste un nesso di causa-effetto tra i casi di trombosi e la vaccinazione con AstraZeneca. Lo avevano capito tutti tranne loro. Forse più che di scienza si trattava di una questione di denaro. Prima di ammetterlo bisognava calcolare quanti soldi verranno persi...

Ettore Banchi

Lettera 20

Dago darling, Navalny o della serie "Non ci sono più gli oppositori d'una volta". Caterina la Grande, autocratica zarina di tutte le Russie (pur essendo tedesca di nascita), dovette affrontare (1773-5) la rivolta guidata dal cosacco Pugacev, il suo principale oppositore interno. E fu una guerra civile lunga e mortifera, alla fine vinta da Caterina. Si racconta che Caterina si fosse così russificata che una volta che le facevano un salasso, chiese di toglierle le ultime gocce di sangue tedesco. Ossequi

Natalie Paav

lori lightfoot

Lettera 21

Caro Dago, Stati Uniti, a Chicago la polizia uccide un ragazzino ispanico di 13 anni, Adam Toledo, in quello che le forze dell'ordine hanno definito uno "scontro armato". Insomma, ai tempi di Joe Biden hispanic lives non matter un cacchio?

Lucio Breve

Lettera 22

Caro Dago,

tutti a dare sulla testa a Boris Johnson perché vuol a farsi una birra al Pub... Certo, mica come in Italia, dove dobbiamo stare tutti con la mascherina tranne che per il calcio!

Come mai? Non sarà forse che la birra in Inghilterra, come il calcio in Italia, sono business talmente ghiotti ed importanti da non potersi fermare?

BORIS JOHNSON BIRRA

Ti do una dritta: il mercato della birra, nello U.K., vale circa 10miliardi di sterline (https://www.businesscoot.com/it/studio-di-mercato/il-mercato-della-birra-uk).

Dillo a quelle mezze seghe che pensano di fare i giornalisti.

Johnkoenig

Lettera 23

Caro Dago, un anno fa, scienziati giornalisti, commentatori e politici - soprattutto di sinistra - prendevano per il culo Boris Johnson che si era beccato il Covid, abitandolo come cattivo esempio di "negazionismo". Da allora lui ne ha fatta di strada. In Gb milioni di vaccinati e qualche decina di morti al giorno.

ANGELA MERKEL COL VINO

Da noi, invece, ligi sin da subito ai dettami della scienza e in nome della rigida volontà di voler, prima di tutto, "salvaguardare la salute degli italiani", sui vaccini, Draghi o non Draghi, siamo con il culo a terra e tutti i giorni contiamo tra i 300 e i 500 morti. Forse più di qualcuno dovrebbe fare come la Merkel e chiedere scusa?

L.Abrami

Lettera 24

Caro Dago, il Papa alla Veglia pasquale: "Gesù non è un personaggio superato". Giusto. Quello superato è Bergoglio, che volendo fare il "Papa moderno" non riesce ad essere né Papa né moderno.

PAPA FRANCESCO MARIO DRAGHI

Nereo Villa

Lettera 25

Caro Dago, Pasqua, Coldiretti: "Un milione di presenze in meno negli agriturismi". La gente preferisce mangiare merendine?

Greg

Lettera 26

Caro Dago, il Ministro della cul-tura Dario Franceschini: "Abolita definitivamente la censura cinematografica". Ma se "Franceschino" voleva vedere le porcherie non bastava andare su Pornhub?

Fritz

Lettera 27

ottaviano del turco

Caro Dago,

il Senato ha bloccato il pagamento del vitalizio ad Ottaviano del Turco che si troverebbe in gravi difficoltà economiche ed è gravemente malato. Ma com’è stato possibile che un’uomo che per lungo tempo è stato il presidente di una delle più potenti sigle sindacali e poi parlamentare per più legislature in corsa per la carica di presidente della repubblica, ministro, deputato europeo, presidente della regione Abruzzo e che quindi ha certamente goduto di un reddito elevato, abbia potuto ridursi in povertà ? Non è stato capace di gestire il proprio patrimonio o si è ridotto in povertà per qualche altro motivo ?

O non è vero che si sia ridotto in povertà ?

assorbenti

Pietro Volpi

Lettera 28

Alessia, studentessa di 22 anni, non ha potuto acquistare degli assorbenti perché in Puglia la vendita è vietata dopo le 18….

Bisogna sempre partire dal presupposto che, tra le persone che legiferano, il più intelligente è scemo e, purtroppo, non sbagli quasi mai.

Esempio:

assorbenti non acquistabili dopo le 18 al supermercato 2

distributore carburanti Magione provincia di Perugia, area circa 8.000 mq. con pompe benzina, gasolio e… GPL.

Delibera comunale:

Il sabato pomeriggio e la domenica devi essere chiuso per i carburanti ed abilitare il Self Service mentre la colonnina con le pompe per il GPL devono rimanere aperte !!!

Provate voi a spiegare ad un utente che deve fare benzina che deve fare da solo anche se i “ benzinai “ sono sul posto !!!

Considerare che i vigili urbani, alacrissimi, se ti vedono operare sulle pompe della benzina o del gasolio fanno multe molto salate.

Praticamente è come se a un negozio che vende scarpe e pedalini ordinassero che il sabato pomeriggio e la domenica il negozio deve stare aperto ma… può vendere solo pedalini.

Umba Dumba