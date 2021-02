POSTA! – CARO DAGO, DRAGHI AL SENATO: "QUESTO GOVERNO NON NASCE DAL FALLIMENTO DELLA POLITICA...". È VERO. NASCE DAL FALLIMENTO DI 5 STELLE E PD – SUPER MARIO LUNGAMENTE APPLAUDITO AL TERMINE DEL DISCORSO AL SENATO. ECCO, COSÌ ADESSO LA RAI HA IL SONORO DA UTILIZZARE PER IL FESTIVAL DI SANREMO SENZA PUBBLICO…

LA PUPA E IL SECCHIONE - I NUOVI CESTINI DELLA RAGGI BY CARLI

Lettera 1

Caro Dago, sindaco di Roma, Virginia Raggi: "Si voti su Rousseau la mia candidatura". Cioè dovrebbero scegliere tra lei e nessuno?

Alan Gigante

Lettera 2

Caro Dago, Papa Francesco: "Vinceremo la pandemia quando saremo in grado di superare le divisioni". Un invito a fare assembramenti?

Rob Perini

Lettera 3

IL DITO MEDIO DI UMBERTO BOSSI AL CONGRESSO DELLA LEGA

Caro Dago, grande partecipazione al Carnevale di quest'anno: tutti con la mascherina.

Mark Kogan

Lettera 4

Caro Dago, il senatore Umberto Bossi: "Sono a favore del presidente Mario Draghi, lo sosterrò e sosterrò le scelte che farà in futuro". Lo inviterà sul Monviso a bere un calice d'acqua del Po?

Maxmin

Lettera 5

MARIO BENOTTI 1

Dagovski,

Modello Italia.

Tranquilli, ci penserà un Mario Benotti di turno a trovare i vaccini mancanti.

Aigor

Lettera 6

Caro Dago, Mario Draghi lungamente applaudito al termine del discorso al Senato. Ecco, così adesso la Rai ha il sonoro da utilizzare per il Festival di Sanremo senza pubblico.

Jantra

mario draghi

Lettera 7

Caro Dago, Draghi: "Vaccini in tutte le strutture, pubbliche e private". Vivo in 67 mq, non pretenderà di mettere su un ambulatorio anche a casa mia?

Jonas Pardi

mario draghi parla in senato

Lettera 8

Caro Dago, Draghi al Senato: "Questo governo non nasce dal fallimento della politica...". È vero. Nasce dal fallimento di 5 Stelle e Pd.

Ezra Martin

Lettera 9

Caro D(r)ago

"Le forze che hanno già proficuamente lavorato insieme devono nutrire la loro visione democratica e solidaristica con proposte concrete e con traiettorie riformatrici ben chiare, in modo da alimentare questo patrimonio comune e da affinare una condivisione di intenti e di obiettivi. È questo il modo migliore per affrontare il voto di fiducia al nuovo governo".

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Mi sembra un bollettino della vittoria. Che vuole dire il conte che non conta più? Quando comincerà a curare la sua annuncite?

Piero delle nevi

Lettera 10

Caro Dago, Covid, il Garante per la privacy: "Il datore di lavoro non può avere i nomi del personale vaccinato". E quindi i medici che rifiutano di vaccinarsi non possono essere sospesi o sanzionati perché ufficialmente nessuno può essere a conoscenza della loro scelta?

tram roma 8

Lino

Lettera 11

Caro Dago, l'ex premier Conte: "Giusto e opportuno l'intergruppo parlamentare M5s-Pd-LeU". Sì, certo. È lo sbocco naturale a tutte le cortesie che i tre partiti si sono scambiati nel corso degli anni: nati per allearsi.

Cocit

Lettera 12

conte zingaretti

Caro Dago, a causa di pantografi sfasciati, carrelli e binari usurati, a Roma i tram andranno a 5-10 chilometri all'ora. Farli spingere a mano dai passeggeri - come l'aereo al momento del decollo in un famoso film - renderebbe l'atmosfera ancora più fantozziana.

Axel

Lettera 13

Caro Dago, la deriva dei PD non ha fine. Il loro rimorchio al M5S è davvero ridicolo (Zingaretti non trova di meglio?) ora assistiamo alla surreale e ridicola protesta delle donne PD per la loro esclusione dal governo, lamentando una mancata "parità di genere".

BEPPE GRILLO

Siamo passati da una delle migliori battute del comico Grillo "uno vale uno" (Toninelli vale Obama) alla "una vale uno" . Magari se tra di loro ci fosse qualche Thatcher o Merkel potrei anche capirlo, ma se a farlo sono la Serracchiani o la De Micheli.. Per ora stiano buone e si preparino meglio...

FB

Lettera 14

Dago Romano,

" giri de Peppe appresso la Reale " è un detto popolare nato a Roma dei piemontesi, in onore di un simbolico Peppe, ricercato dalla Reale Polizia che per non fasse pijà, per l' appunto la seguiva nelle strade di Trastevere dove pensavano de beccarlo. Così ce dicevano i vecchi.

paola de micheli

Saluti - peprig -

Lettera 15

Dago Irreversibile,

ricordo lontano del termine " irreversibile " utilizzato in politica, Pajetta lo attribuiva al comunismo di Mosca e ai Paesi europei mentre Craxi definiva più moderatamente " inaffondabile " la Chiesa di Roma. Come è finita e come sta andando per le città in tema lo sappiamo, Quanto all' euro .. beh dai sesterzi alle Lire italiche qualcosa variò e varierà, è la Storia e non ci puoi fare niente bellezze1

Saluti - peprig -

Lettera 16

MARIO DRAGHI E SERGIO MATTARELLA - FOTOMONTAGGIO DI BEPPE GRILLO

Dago darling, il cardinal di Richelieu diceva che: "La (buona) politica é quella che rende possibili le cose che sono necessarie". Peccato che né Richelieu né padre Joseph (la sua eminenza grigia che era cappuccino) fossero gesuiti. Sennò si potrebbe sperare che Draghi sia il nostro Richelieu laico. A Draghi manca solo un po' d'esperienza nella diplomazia vaticana, da secoli una delle migliori del mondo. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 17

MATTEO RENZI ALFONSO BONAFEDE GIUSEPPE CONTE NICOLA ZINGARETTI LUIGI DI MAIO – AMICI MIEI

Caro Dago, Vito Crimi: "Il M5s voterà sì al governo Draghi: ogni altro voto sarà considerato in dissenso dal gruppo". Quindi dopo "mai con la Lega, mai col Pd", "mai contro Draghi"?

Oreste Grante

Lettera 18

Caro Dago, Covid, in Campania è stata individuata una variante mai emersa prima nel nostro Paese. La variante De Luca?

vito crimi 2

Sasha

Lettera 19

Caro Dago,

ora che Conte non è più presidente del consiglio tutti si chiedono quale potrà essere il suo futuro in politica. MI permetto di fare un’ipotesi nella consapevolezza di poter sbagliare alla grande.

Conte non è uomo da seconda fila per cui solo la posizione di “primus”, senza nessun controllo e senza nessun vincolo da parte di chicchessia, è consona alla sua personalità.

VITO CRIMI GIUSEPPE CONTE

Questa posizione è difficile da ottenere nel M5S ma sicuramente impossibile in qualsiasi altro partito. Conte inoltre ha ampiamente dimostrato di essere in grado di mantenere con sicurezza e tenacia la posizione di “primus” una volta che l’abbia ottenuta.

Se queste considerazioni sono fondate penso che il futuro politico di Conte sia molto incerto in quanto nessuno degli attuali partiti vorrebbe averlo al suo interno per poi vederlo prendere sicuramente il comando pur essendo l’ultimo arrivato, ben sapendo che in seguito sarebbe molto difficile se non impossibile metterlo alla porta. L’unica possibilità di sopravvivenza politica di Conte consiste, a mio avviso, nella formazione di un suo partito.

LE LACRIME DI ROCCO CASALINO PER L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI

Ma la strada è decisamente in salita.

Pietro Volpi

Lettera 20

Caro Dago, a Napoli trovata una rara variante Covid mai vista prima nel nostro Paese: la "B1525". Sarebbe stata portata in Italia da un professionista di ritorno da un viaggio in Africa. Ma ci prendono per il culo? Bar, ristoranti, palestre, cinema e teatri sotto casa chiusi, ma a qualcuno viene consentito di andare e tornare dall'Africa come nulla fosse. Stanno scherzando col fuoco!

Giacomo Francescatti

Lettera 21

IL GIUDICE SARPIETRO AMMETTE

Caro Dago, il segretario Pd, Nicola Zingaretti: "Noi alternativi alla Lega". Ovvio. Per questo sono al governo assieme. Fossero stati vicini sarebbero andati a nozze.

Berto

Lettera 22

Caro Dago,

sarpietro al ristorante

Non trovi imbarazzante il video delle Iene in cui il GIP Nunzio Sarpietro in piena zona arancione nel Lazio va tranquillamente a mangiare al ristorante sbattendosene delle regole e dicendo che è un peccato veniale? Ma è possibile che in questo paese non ci sia più nessuno con un minimo di dignità verso le sue funzioni pubbliche? In un paese normale questa persona si sarebbe già dimessa per evitare il licenziamento per direttissima.

GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO - MEME

le scuse del giudice vino e pesce per il giudice le giustificazioni del giudice sarpietro

Un ragazzo stufo