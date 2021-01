POSTA! – CARO DAGO, UE: "ITALIA TRA I PAESI ANCORA A FORTE RISCHIO COVID". DEBITO, POVERTÀ, DENATALITÀ, BASSA SCOLARIZZAZIONE, DISSESTO AMBIENTALE, INADEGUATEZZA DELLA CLASSE DIRIGENTE, CORRUZIONE... VORREMMO TANTO SAPERE PER CHE COSA NON SIAMO "A FORTE RISCHIO" – ADESCAVA RAGAZZINE ONLINE: DIVIETO DI SOCIAL PER UN 57ENNE EX INSEGNANTE. SE RIAPRONO LE SCUOLE POTRÀ FARLO "IN PRESENZA"?

joe biden in mascherina

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Casa Bianca, Biden firmerà un decreto per favorire il Made in Usa. Ma non era Trump il sovranista?

Elia Fumolo

Lettera 2

foto hot minore

Caro Dago, adescava ragazzine online: divieto di social per un 57enne ex insegnante. Se riaprono le scuole potrà farlo "in presenza"?

Arty

zingaretti conte

Lettera 3

Caro Dago, Governo, Zingaretti: "Avanti con Conte per un esecutivo ampio". Ma certo, lo dicono i numeri. Al Senato, senatori a vita compresi, -5 dalla maggioranza assoluta!

Diego Santini

Lettera 3

Caro Dago, il commissario Arcuri: "Le aziende dei vaccini trattano i Paesi Ue come poveracci". Oppure i leader Ue sono dei poveracci che si fanno mettere i piedi in testa dalle aziende dei vaccini. Buona la seconda.

domenico arcuri

Nick Morsi

Lettera 4

Caro Dago, caso Regeni, Mattarella: "Dall'Egitto ci aspettiamo piena e adeguata risposta". Sembra un ragionamento fondato sulla logica: se sono stati così collaborativi in questi primi 5 anni perché non dovrebbero esserlo per i prossimi 25?

Eli Crunch

giulio regeni 1

Lettera 5

Caro Dago, cento anni dalla nascita del Pci e cento milioni di morti a causa del Comunismo. E' qui la festa?

Giorgio Colomba

Lettera 6

Caro Dago, non osiamo immaginare cosa sarebbe successo se i "zero risultati" a 5 anni dal caso Regeni fossero stati ottenuti da governi di centro-destra anziché di centro-sinistra. Altro che silenzio assordante...

giuseppe conte roberto gualtieri

Lino

Lettera 7

Caro Dago, Ue: "Italia tra i Paesi ancora a forte rischio Covid". Debito, povertà, denatalità, bassa scolarizzazione, dissesto ambientale, inadeguatezza della classe dirigente, corruzione... Vorremmo tanto sapere per che cosa non siamo "a forte rischio"...

keira knightley in the edge of love

G.S.

Lettera 8

Dagovski,

Keira Knightley non girerà’ scene di nudo con registi uomini.

Finalmente le notizie che ti aspetti in piena pandemia.

Aigor

Lettera 9

keira knightley e eleanor tomlinson in colette

Caro Dago,

da qualche giorno gira una pubblicità su di un'app che permette di vendere abiti ed oggetti inutilizzati, con la promessa di fare soldi senza pagare commissioni. Peccato però che abbiano dimenticato di evidenziare che, in Italia, non si possono eseguire transazioni di compravendita se non si è maggiorenni o senza previa autorizzazione dei genitori.

Vediamo se il garante si muoverà per censurare questa ennesima truffa o se dobbiamo aspettare le denunce...

Johnkoenig

comunismo

Lettera 10

Dago, se su qualcun altro dei nostri giornaloni leggerò ancora: "festa per i 100 anni del comunismo...", o cose simili, allora passerò alle denunce penali! Il comunismo è stato uno dei più grandi mali del '900. Il comunismo ha diverse decine di milioni di morti sulla propria coscienza. Il comunismo ha portato a guerre, terrorismo, violenze e sofferenze atroci: il comunismo va ricordato sì, ma non in toni trionfalistici o positivi, il comunismo va ricordato al pari di nazismo e fascismo, come una delle cose più sciagurate uscite dall'animo umano! A morte il comunismo e affanc***(perdonami il termine caro Dago) chi lo rimembra in termini positivi!

donald trump

Francesco Polidori

Lettera 11

Dago colendissimo, nel discorso di insediamento Biden ha ripetutamente invocato l’unità della società americana. Subito dopo ha indicato nel pericolo suprematista una delle sue principali priorità da eradicare. Biden (o chi per lui) forse non si è reso conto della contraddizione. Perché se i suprematisti sono tanti (qualche milione), bye bye all’unità.

Se invece sono pochi (altamente probabile), ci sarà una ampia fascia di americani “non mainstream” che riterrà che l’insistenza e la drammatizzazione mediatica del suprematismo siano un'arma ideologica nelle mani dei nuovi padroni del potere.

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

Ed anche in questo caso, addio all’unità. I nostri giornalistoni hanno grandemente elogiato il commovente appello alla unità di Biden (o chi per lui), senza attardarsi a capire il contesto. D’altronde, se la realtà confligge con l’ideologia, beh…. è la realtà che è in torto!

Saluti da Stregatto

P.S. Pare che uno dei primi ordini esecutivi di Biden consenta a persone portatrici di attrezzo maschile – ma che a proprio insindacabile giudizio ritengano di essere donne - di poter accedere alle toilettes femminili. In Italia sarebbe una grande opportunità per i morti di fame!

MEME SUL VACCINO PFIZER

Lettera 12

Caro Dago,

l’ho letto sul Corriere di oggi che, sulla base dei contratti firmati con la multinazionale Pfizer produttrice del vaccino per il COVID, non sia prevista nessuna penale che scatti automaticamente in caso di ritardata consegna dei vaccini medesimi.

Ma se le cose stanno effettivamente così, Conte ed Arcuri, che hanno chiesto l’intervento dell’avvocatura dello Stato, si stanno facendo una pubblicità gratuita mostrandosi decisi difensori degli interessi del paese mentre sulla base dei contratti firmati non esisterebbe la possibilità di avere la meglio con la Pfizer nel caso di una vertenza legale.

proteste per la liberazione di navalny 8

In ogni caso, al paese servono i vaccini e non le contese legali con chicchessia.

Pietro Volpi

Lettera 13

DOSI DEL VACCINO PFIZER IN ITALIA

Caro Dago, trattandosi di una figura inventata dai grillini ci sarebbe ridere purtroppo non è così; i famosi "navigator" che dovevano trovare lavoro ai beneficiari del reddito resteranno anche loro... disoccupati, certificando il fallimento di una misura assistenziale che solo chi non ha mai lavorato e non ama il lavoro poteva inventare, ovvero i grillini. Se avessimo un governo serio e competente porterebbe dei correttivi, ma è troppo impegnato a salvare poltrone e stipendio e buttare soldi.

FB

proteste per la liberazione di navalny 7

Lettera 14

Caro Dago, Di Maio sul caso Navalny: "Condanniamo chiaramente che un leader dell'opposizione sia stato arrestato al suo arrivo in aeroporto e siamo pronti a tutte le azioni diplomatiche, anche eventuali sanzioni da parte dell'Unione europea". Chissà in Russia che tremori ora che sanno di avere contro anche il partito di un comico italiano.

Luisito Coletti

Lettera 15

VLADIMIR PUTIN LUIGI DI MAIO

Dago darling, a Milano altro distanziamento sociale obbligatorio dal 19 gennaio 2021: ai fumatori di sigarette di tabacco é proibito fumare quasi dappertutto all'aperto se non sono a una distanza di almeno 10 m. da altri esseri umani. Non é chiaro se detti "delinquenti" possono passare a fumare o sniffare altre sostanze (molto di moda), ma parrebbe di sì, specie se ci si trova all'aperto in certe terrazze vista Duomo e a due passi dalla Biblioteca Ambrosiana e da Piazza San Sepolcro ("of all places!"). Ossequi

Natalie Paav

PIERPAOLO SILERI GIUSEPPE CONTE

Lettera 16

Caro Dago, quinto anniversario caso Regeni, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli: "Continueremo sempre a chiedere giustizia". E gli egiziani continueranno sempre a fare spallucce. Abbiamo un Governo che a livello internazionale - ma anche europeo - conta zero.

Antonello Risorta

Lettera 17

Caro Dago, vaccinazioni, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: "Per gli over 80 slittano di quattro settimane". Beati loro. Così almeno avranno la certezza di vivere un mese in più.

Ugo Pinzani

BAGNAI

Lettera 18

Quindi, dalle persone colte, istruite, al limite, intellettuali veri e propri, poppeggianti ancorché non wharolisti di corta fama col timer a 15', è interdetto alla Destra anche citare Elio e le Storie Tese, giganti del pensiero al livello di Dante o di Benigni che legge Dante, alle orecchie fuori dei padiglioni auricolari per l'orrore di Fulvio Abbate...

Bagnai, questo analfabeta, si permette di citare un gruppuscolo di goliardi in musica e non, che so, Platone, che la musica la deplorava... Nel caso, sarebbe stato scippo, furto con scasso, rapina a mano morta di genio altrui - appaltato dalla Sinistra agli abeccedarizzati legittimati a pensare per tutti per non dare a pensare a nessuno...

amanda gorman all inauguration day di biden 1

Allora, viene in mente, senza nulla citare, la giovin poetessa che ha letto alla restaurazione politically correct in quella Casa Bianca che (Marisa Sannia cantavit) - cambiatele nome o cambiate residenza! -: candidata - ancora! Smettetela, con l'orrido bianchismo! - al Nobel per la letteratura per le stesse ragioni per cui a Obama hanno dato il Nobel per la pace: e nulla meglio dell'insendiamento di un Presidente poteva servire come occasione per questo passaggio di consegne alla gloria in nome non della citazione, ma dell'incitazione a lapidare ogni destrorso che osi parlare anziché ululare.

Raider

charles michel

Lettera 19

Caro Dago, Charles Michel, presidente del Consiglio europeo: "L'Ue farà rispettare i contratti sui vaccini". È difficile immaginare un Continente che non ha rispetto per sé stesso, facendo entrare liberamente cani e porci da tutte le parti, riesca a farsi rispettare da qualcun altro.

P.T.

Lettera 20

Caro Dago

secondo il Corriere della Sera, il ministro dell'ingiustizia sta facendo capire che "o siete con me oppure dite addio a 3 miliardi di euro di fondi UE recovery plan per la giustizia".

Fantastico, abbiamo "l'uomo da 3 miliardi di euro" (io ero rimasto al telefilm di fantascienza "l'uomo da 6 mln. di $).

Taylor Mega a Dubai

Ciao

Lorenzo B.

Lettera 21

Caro Roberto,

E' più facile segnare alla difesa della Roma, che presso i pizzicaroli.

Giancarlo Lehner

chiara nasti a dubai

Lettera 22

Caro Dago, Joe Biden, il secondo presidente americano di religione cattolica, domenica ha partecipato alla messa per la prima volta da quando si è insediato. Immaginiamo che sarà rimasto in confessionale una mezza giornata...

Pikappa

Lettera 23

Buongiorno,

scrivo in relazione all'articolo apparso ieri 24 gennaio sulla vostra sempre acutissima rassegna stampa dal titolo : " Il vero problema di questo governo è la congiuntivite".....

Segnalo, a tale proposito e per una completa informazione che,...ahinoi, ieri sera nella trasmissione " Che tempo che fa", un notissimo giornalista, nonché già Direttore di prestigiosi quotidiani nazionali, è incorso, a mio modesto parere, nello stesso "inciampone" nel quale abbastanza spesso cade il ns. rappresentate politico citato nel vs. articolo.

Mi è sembrato giusto segnalarlo. Complimenti ancora per il Vostro lavoro

Distinti Saluti

Marco R.

ASTRAZENECA

Lettera 24

Caro Dago, Covid e coprifuoco. Abito in un palazzo di 12 piani e quando rientro a casa alle 21.30 solitamente le finestre degli appartamenti della facciata anteriore sono tutte illuminate. Salvo il sabato, quando parecchie risultano buie. Forse perché è il giorno della settimana in cui a tutti prende sonno prima? A proposito, l'altro ieri sera ho incontrato una signora che alle 21.20 usciva vestita elegantissima. Sicuramente sarà andata a gettare la spazzatura...

S.d.A.

Lettera 25

fulvio abbate al grande fratello vip 1

Caro Dago, vaccini, il premier Conte su Facebook: «Se fosse confermata la riduzione del 60% delle dosi che verranno distribuite nel primo trimestre (da AstraZeneca, ndr ) significherebbe che in Italia verrebbero consegnate 3,4 milioni di dosi anziché 8 milioni». Somaro da quinta elementare. Se da 8 milioni togli il 60%, rimangono 3,2 milioni, non 3,4. E poi dicono che è il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ad aver sbagliatp i numeri!

Maxi

Lettera 26

Caro Dago,

in merito al ritardo delle forniture di vaccino da parte di Pfizer,non è che c’entri il fatto di aver ufficializzato le 6 per flacone anziché 5?Dagli accordi stipulati pare si parli solo di “dosi” e non di “flaconi”:con un aumento del20% di possibilità di vaccinati, quadra perfettamente la riduzione del numero delle forniture, fatte salve le clausole contrattuali….A pensar male...

Lettera 27

FULVIO ABBATE

Gentile Dago,

ma l’intellettuale de Sinistra Abbate che attacca il prof. e Maestro (due diplomi in Conservatorio) Sen. Alberto Bagnai in nome della correcy è lo stesso Marchese che utilizza da 40 anni l’arma del cazzeggio situazionista in ogni dove e in ogni quando? Citare “Elio e le storie tese” è grave onta, testimonio “sub-culturale”, preclaro indice dell’involuzione della destra politica e culturale? Per uno passato dalla nota e paludata rivista filosofica degli anni 70’: “Il Male”, diretto dai professori Vauro e Vincino? Considerata poi la recente partecipazione del filosofo Abbate, passato dal “do-re-mi-faccio una canna” del 77’ e dal “borghese, borghese, ancora un altro mese” a quel noto cenacolo di filologi denominato ”Grande Fratello v.i.p.”? Atteso che l’accusa è pubblicata su codesto spettabile sito del Ministero della Pubblica Istruzione denominato “Dagospia”...sul quale, mai e poi mai troveremmo una e una sola parola volgare; considerato altresì che i ”subculturali” Elio e le Storie Tese hanno avuto l’onore di essere stati ospitati ed elogiati, a ranghi completi, nel corso della trasmissione radiofonica “La lingua batte”, diretta dallo storico della lingua italiana prof. Giuseppe Antonelli?

ciampolillo

Andrea Costa

Lettera 28

Caro Dago, crisi di governo, siamo immensamente grati al Conte Di Maio Casalino Travaglio Vien dal Mare per aver riportato al centro dell'attenzione bisnonno Tabacci. Riuscirà anche a riportare il debito pubblico a livello anni '80?

Di Pasquale

Lettera 29

Caro Dago, sono un tuo affezionato divoratore da tanti anni, e vivo a Dubai da 5. Per l'amor di chiarezza e di onesta' che ti contraddistinguono, permettimi alcune precisazioni sul tuo pezzo apparso su vanity fair ed oggi ripreso dal sito.

1) i punti delle notizie sono due: le girls che se la spassano bellamente a dubai per lavoro, e l'accessibilità al vaccino brevi manu a colpi di carta di credito: scindiamoli.

influencer a dubai 7

2) come saprai, a dubai tutti possono entrare, previo tampone PCR. Il paese e' aperto, hanno scelto sovranamente questa strada; gli italiani NON possono venire per turismo, ma solo per lavoro, salute o ricongiungimento familiare. Questa verifica la fa l'agente di polizia di frontiera in uscita dall'Italia, il quale di solito vede una lettera di invito stampata da una qualunque Paperino Limited Dubai e se la fa bastare. Se la società esiste o non esiste forse non si saprà mai. Quindi il problema non e' Dubai ma chi approfitta delle scappatoie ed abusa delle eccezioni.

3) il vaccino su base privata negli Emirati NON esiste. La prenotazione avviene solo tramite portale pubblico, che si attiva SOLO inserendo il numero di carta di identità. Nessuno dei tanti ospedali privati ha a disposizione stock vaccinali per paganti, ed il pubblico procede secondo una lista di priorità che e' stabilita dal governo.

vacanze a dubai 4

Poi, siccome hanno a disposizione sia il sinopharm cinese sia lo Pfizer, e le siringhe sono giuste, ed i frigoriferi li tengono accesi, ed i centri sono aperti 24/7, ad oggi siamo a circa 2,5milioni di vaccinati, su una popolazione di poco piu di 6. A marzo hanno finito, e si valuterà se la politica del tutto aperto ma tutti vaccinati paga o non paga. Ovviamente, come in tanti altri posti del mondo italia compresa, nessuno può' escludere comportamenti borderline e disonesti, ma qua il rischio per questi giochini e' alto, e la pena e' certa. Dubitiamo tutti che esita una canale istituzionalizzato tutto incluso volo albergo giro cammello e vaccino.

giulia de lellis a dubai

4) sappiamo invece per certo che come per ogni situazione ove la domanda e' tanta ed i pirla sono in proporzione, esistono offerte di vaccinazione black market che sono vere e proprie truffe, con ambulatori e medici falsi, che ricevono ricchi tromboni ed iniettano acqua o chissà che cosa. ma questo non e' Dubai.

5) Sulle ragazze che si instagrammano a ballare sui tavoli, a sorbire cocktails, a postare auto in leasing e rolecs (volutamente con cs) possiamo dire quello che vogliamo, finanche che forse quando dicono di essere qui per lavoro alcune in fondo in fondo non mentono, ma questo non e' Dubai.

Grazie Dago, e semper fidelis.

elisabetta gregoraci a dubai Taylor Mega a Dubai Taylor Mega a Dubai influencer a dubai 2 influencer a dubai 3 influencer a dubai 5 influencer a dubai 4