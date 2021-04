POSTA! – OSCAR, MIGLIOR REGIA A CHLOÉ ZHAO PER NOMADLAND. È LA SECONDA DONNA A VINCERE LA STATUETTA E LA PRIMA DI ORIGINE ASIATICA. STOP! DETTO QUESTO NON SERVE ALTRO: È CHIARISSIMO PERCHÉ ABBIA VINTO – RECOVERY PLAN, PALAZZO CHIGI SU RIFORMA GIUSTIZIA: "PROCESSI PIÙ BREVI". E SI FARANNO NELLE AULE DEI TRIBUNALI O SU GIORNALI E TV?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Nas nei supermercati: tracce di Covid su Pos e carrelli. Fortuna che non s'è nascosto in mezzo all'insalata o sotto ai cavoli!

P.F.V.

Lettera 2

Caro Dago, ormai lo hanno capito tutti, il video di Grillo a difesa del figlio accusato di stupro è stato un boomerang. Ci sarà arrivato anche Marco Travaglio che per difendere il suo idolo consigliava di mettersi nei panni di Beppe? E come facciamo? Bisogna essere moralisti da quattro soldi, avere una villa in Sardegna ed essere abituati a condannare su Internet, giornali e tv chiunque riceva un avviso di garanzia. Per il direttore de "Il Fatto", anche se gli manca la villa sarda, è comunque pane quotidiano.

J.R.

Lettera 3

Caro Dago, rabbia in India dopo che il Governo ha chiesto e ottenuto la rimozione da Twitter dei post più critici nei confronti della gestione della crisi coronavirus. Metodo Biden. Dopo la censura basterà avere un aiutino dalle Poste e nessuno darà più fastidio.

Corda

Lettera 4

Caro Dago, Oscar, miglior regia a Chloé Zhao per Nomadland. È la seconda donna a vincere la statuetta e la prima di origine asiatica. Stop! Detto questo non serve altro: è chiarissimo perché abbia vinto.

Oreste Grante

Lettera 5

Caro Dago,

da cittadino quello che mi fa più paura non sono i casi conclamati di magistrati che si comportano in modo malavitoso. Sono tutti gli altri magistrati che assistono a tutto ciò in assoluto silenzio.

Mikkke

Lettera 6

Caro Dago,

l'articolo de "El paìs" (che hai purtroppo rilanciato) è una porcheria: character assassination della peggior specie, che addirittura tira in ballo una presunta inadeguatezza fisica che impedirebbe all'Agnelli di nome di essere un Agnelli di fatto.

El paìs può giuto porgere le terga agli Stukas, e niente più.

Ossequi,

Millo

P.S.

Sono interista, e la giuventus mi fa schifo.

Lettera 7

Caro Rob,

Altro che Samuel Beckett. Paulo Fonseca è il vero maestro del teatro dell'assurdo. Allena la Roma a perdere da mesi, per battere domani il Manchester United.

Giancarlo Lehner

Lettera 8

Caro Dago, si pensava che il figlio di Grillo fosse stupido finché non si è vista la difesa di papà Beppe in un video...

Lino

Lettera 9

Caro Dago, la Raggi diventerà sicuramente un caso di studio. È fuori dubbio che sia stata, per incompetenza incapacità e anche ingenuità, la peggiore sindaco degli ultimi anni. Il paradosso è che ha ridotto così male Roma, dai rifiuti ai trasporti, dalle strade ai cimiteri, che gli altri partiti non trovano un candidato di primo livello disposto candidarsi, per paura di ciò che dovranno affrontare. Quindi la Raggi potrebbe vincere grazie...ai danni provocati!

FB

Lettera 10

Tutti contenti, caro Dagos, coloro che, un governo o un altro, emergenza democratica, finanziaria, pandemica, a uno solo impegno hanno costantemente tenuto fede, una sola ossessione hanno avuto in comodato d'uso: ridurre la Lega di Salvini a livelli pre-Salvini.

Negli ultimi anni, adoperandosi con tutti i mezzi d'informazione, mobilitazione permanente delle piazze reali e virtuali, v,i.p.pies (intellettuali, gente di sport & spettacolo, star della mondanità, influencer & consorti d'influencer e followers) trasformati in militanti che, a turno o in coro, attaccano il Capitano, sardine in banchi a rotelle da scuola di Partito, centri sociali & magistratura a coorti riunite...

Finalmente, ce l'hanno fatta, con uno schieramento che nemmeno contro B. si era visto così compatto e attivo su tutti i fronti: la Lega è in discesa nei sondaggi, a un passo dallo scendere sotto la soglia del 20%! All'Ue festeggiano; nei Palazzi, resort e scantinati della Repubblica brindano. Il populista è finito: il M5 stelle cadenti è addomesticato.

Ora, non rimane che pompare in alto il Pd. Ci riescano o no, lor servitori resteranno nella cloaca mediatico-politica di cui sono il prodotto naturale. We, the populace con Salvini, aspettiamo i loro cadaveri, da eccellenti e scadenti, portati via dal fiume di falsità di cui sono gli emissari.

Raider

Lettera 11

Stefano Feltri (che non fa parte della famiglia buona ma di quella di De Benedetti) dice che a destra sono impresentabili. Così, con nonchalance e disprezzo. Piacerebbe chiedergli cosa significhi per “egli” essere presentabile. Diciamo che lo sappiamo tutti come dovrebbero essere quelli di destra secondo costoro: in primis essere di sinistra, poi proni ai finanzieri (tipo De Benedetti) e non avere altre idee all’infuori (di Me) del Pensiero Unico.

Ma vai a ....,

Ottavio Beccegato

Lettera 12

Caro Dago,

si illudono i sedicenti progressisti se credono che il cinema possa essere portatore dei loro valori. A parte il fatto che il cinema, semmai, è da sempre portatore di malcostume, con l'unico vero obiettivo di allineare le masse alla perversione della élite, ma l'unica cosa che conta, alla fine dei giochi, è il botteghino.

Tu puoi infarcire le pellicole di bianchi, rossi, gialli, neri, viola, marziani, venusiani ecc, ma se la gente non compra, i produttori saranno costretti a cambiare formula.

Nel cinema, infatti, come per le altre attività economiche, si salva solo ciò che vende.

johnkoenig

Lettera 13

Caro Dago, Covid, Ursula von der Leyen: "L'Ue fornirà assistenza rapida all'India". Ahahahaha! Mi raccomando, sia rapida come nel farci avere i vaccini!

Tom Schusterstich

Lettera 14

Dago darling, parafrasando il titolo del film "They shoot horses, don't they?, a seguito degli sgozzamenti che si susseguono in Francia (ultima la funzionaria di polizia a Rambouillet, a due passi da Versailles) verrebbe da chiedersi "Non si sgozzano così anche le pecore?" E poi non passa giorno senza che nei quartieri "sensibili" (anche di cittadine) non ci sia qualche sanguinoso regolamento di conti con armi bianche (o da fuoco) o assalti alle forze dell'ordine (o pompieri) con mortai e incendi .

"Proibito" porsi la domanda se da noi arriveramo presto allo stesso punto. Anche se pare che qualche simil-banlieu (parte povera di San Siro) sia già spuntata persino nella "ben governata" Milano del sindaco Sala.

A nostro favore ci sono alcuni fatti: non siamo più una potenza coloniale da tanto tempo, non ci immischiamo (almeno apertamente) in problematici paesi africani o mediorientali, ecc. ecc. P.S. Chissà come é contenta Greta, ora che chiude per sempre l'aereoporto di Bromma vicino a Stoccolma, che mi pare sia un po' come Linate per Milano. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 15

Caro Dago, oceanico corteo ieri a Bologna per celebrare la Liberazione (non dal coprifuoco) con distanziamento sociale pari a -1. Memori del solitario bagnante rincorso in spiaggia da un elicottero, le autorità locali hanno tosto allertato l'USAF, ma è stato loro risposto che non verrà acceso un turbogetto finché l'Italia festeggerà il 25 aprile magnificando l'irrilevante apporto partigiano ed ignorando quello sostanziale anglo-americano.

Giorgio Colomba

Caro Dago,

Lettera 16

Ormai ogni giorno Salvini per un motivo o per l'altro, rompe le palle al governo di cui peraltro fa parte, però non ha ancora capito una cosa: lui non è Renzi... lui si che è un maestro in materia!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 17

Dago Illustre,

dicesi che il covid procuri alterazioni a livello centrale, nell' ippocampo sede anche della memoria. Oggi decretano il divieto di ingresso per chi proviene dall' India; bei tempi un anno e mezzo fa quando qualcuno chiedeva la stessa cosa per i cinesi primi contagiati del pianeta, ma e tanti dicevano " abbracciali e magna da loro " anche con uno spritz in zona Navigli di Milan provenendo da Roma apposta.

Saluti - peprig -

Lettera 18

Caro Dago,

Il pur ottimo Mughini dovrebbe accettare l'idea che non tutti siano come Lui - che non si fa problemi di "privatezza" in quanto di specchiata civiltà e moralità.

Purtroppo l'Italia è fatta anche di orribili figuri come il sottoscritto, sempre attento a non lasciare troppe tracce delle sue (turpi) scorribande internettiane: anche per noi schifosi di ogni genere il cosiddetto "passaporto vaccinale" dovrebbe essere aborrito, sempreché l'ottimo Mughini non accetti l'idea che tutti si debba essere ottimi come lui. Compris?

Ossequi,

Millo

Lettera 19

Caro Dago, Recovery Plan, Palazzo Chigi su riforma Giustizia: "Processi più brevi". E si faranno nelle aule dei Tribunali o su giornali e tv?

Axel

Lettera 20

Caro Dago,

ho avuto sempre la convinzione che una persona onesta ma incapace possa combinare più guai di una disonesta ma capace.

Quello che sta avvenendo a Roma, con le bare che si accumulano progressivamente senza possibilità di tumularle o di incenerirle, rappresenta la plateale dimostrazione della validità della mia convinzione.

Tale incivile ed inaccettabile situazione sarà la pietra tombale sulle speranze di Virginia Raggi di essere confermata a sindaco di Roma ?

Pietro Volpi

Lettera 21

Caro Dago,

Conte si sarebbe messo in testa di far saltare il governo Draghi alla fine del semestre bianco? Lui? Il Professore con il carisma di una piantana, impreciso riferimento di un non si sa bene movimento o partito senza passato culturale e futuro politico, con bisticci “intestini” da idi di marzo e un leader ex carismatico, trombando giudiziariamente per via indiretta (e ci risiamo).

Importante è capire il momento di abbandonare il casuale proscenio.

SDM

Lettera 22

Leggo che Letta ha dichiarato, in materia di immigrazione via mare “... Spero che tutti siano cambiati, che l'idea di fare propaganda sulla pelle di chi muore in mare non venga a nessuno.”

Bellissimo, giusto ma, sino ad oggi, chi ha fatto propagsnda sugli immigrati morti in mare?

Ah, saperlo!

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 23

Voglio essere pacato perchè il tema è molto serio. Partiamo dal solito Mughini che stavolta scrive un pezzo sul sito del famigerato tatuato, dicendo cose per me ovvie. Cose da me risapute, avendo sempre cercato di informarmi per conoscere la verità, quantomeno relativa. Scrive dunque il gobbo di Notre Juve, che la Resistenza, ossia il movimento di liberazione dal nazifascismo, è un pò una creazione ideologica quanto a svolgimento pratico.

Bastano alcuni numeri che iddu (è siculo) non cita per rappresentare il toto. Ci sono stati quasi centomila americani (dicasi USA soldiers, dicasi statunitensi) che hanno perso la vita nella guerra contro le armate tedesche in Italia (gli italiani alleati dei nazi erano poca cosa e soprattutto del tutto dipendenti da loro), mentre i partigiani nel loro complesso hanno avuto circa settemila vittime.

Ora, io per primo onoro ogni partigiano caduto che ha combattuto per l'ideale di libertà e affrancamento dalla dittatura, però come si vede a occhio nudo i morti sul campo sono nella stragrande maggioranza stranieri (gli stessi tedeschi, ovviamente peggio per loro, hanno avuto oltre centomila morti). Quindi senza 'mericani non c'era alcuna liberazione.

E' una verità storica di matrice lapalissiana, da cui fuoriesce la domanda dalle cento mitraglie:"perchè la verità è stata sempre falsata, o quantomeno si è strumentalizzata questa vicenda da parte dei comunisti e dalla sinistra?" Risposta:"perchè la sinistra, come il comunismo, è un'ideologia falsa in nuce, alla radice appunto, che per vivere e prosperare si nutre di menzogne, non piccole, ma grandi grandi."

Il discorso sarebbe lungo e sarei pronto intellettualmente a discuterci ma non ne vale la pena: rilevo solo che questa sinistra di oggi si dimostra con cristallina evidenza di essere figlia di quella uscita dalla Resistenza rossa. Da qui ,e non da altro sono nati tutti i mali del nostro Paese, anche perchè dall'altra parte chi avrebbe dovuto far risaltare la verità ha preferito convivere con la menzogna.

A solo titolo di esempio odierno: perchè i giornaloni come Corriere, Repubblica, Stampa e Messaggero scrivono tutti le stesse cose e ignorano altre all'unisono? Per questo, per questa comunanza di origine ... Speriamo che oltre a Mughini arrivino gli altri, ma ormai servirà a poco perchè il tessuto morale e civile italico è corroso per sempre.

Luciano

