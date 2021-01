POSTA! – LA UE: “IL TAMPONE ANALE COVID LO FACCIANO GLI STATI MEMBRI”. SOLO QUELLI ATTIVI, SI INTENDE – SVOLTA ECOLOGISTA PER GENERAL MOTORS: DAL 2035 VERRANNO PRODOTTE SOLO AUTO ELETTRICHE. BEATI LORO CHE PENSANO DI ESSERE ANCORA VIVI PER QUELLA DATA. MA SI SARANNO ACCORTI CHE AL COVID, CON LE SUE VARIANTI, NON FREGA NULLA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, consultazioni, Leu: "Veti non agevolano una soluzione della crisi". E allora tolgano il veto su "chiunque non si chiami Conte".

Samo Borzek

Lettera 2

Caro Dago, sci, il ministro Boccia: "L'obiettivo è riaprire in sicurezza il 15 febbraio". Se è un "obiettivo" del Governo come lo sono la crescita del Pil e la riduzione del debito, allora i gestori degli impianti possono farsi il segno della croce.

Leo Eredi

Lettera 3

MATTEO RENZI – INTERVISTA CON BIN SALMAN

Caro Dago, consultazioni, Renzi: "A Mattarella non abbiamo fatto il nome di Conte". Quello di Casalino?

John Doe Junior

Lettera 4

Caro Dago, Covid, Franco Locatelli, del Comitato tecnico scientifico: "Il piano vaccinale non è affatto saltato". Questa è come quella "Nessuno perderà il lavoro".

teresa bellanova matteo renzi al quirinale

Maxi

Lettera 5

Caro Dago, svolta ecologista per General Motors: dal 2035 verranno prodotte solo auto elettriche. Beati loro che pensano di essere ancora vivi per quella data. Ma si saranno accorti che al Covid, con le sue varianti, non frega nulla dei cambiamenti climatici?

Spartaco

Lettera 6

general motors auto elettrica

Il fatto che col Covid ce lo stiano mettendo nel culo non sarà più solo una metafora. Com'è noto, è in arrivo il "tampone anale". A quel punto, il verbo "tamponare" assumerà un significato ben più corretto e pregnante. Chiaramente, dobbiamo ringraziare ancora una volta i cinesi, che hanno inventato il virus e il suddetto tampone.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 7

Caro Dago, Governo. Come ha dimostrato la conta in Parlamento i numeri per un nuovo incarico al premier dimissionario non ci sono. Ora ai 5 Stelle viene chiesta una cosa sola. Facciano sparire Conte come sono riusciti a far sparire l'altro "Beppe": Grillo. E poi si discute.

S.d.A.

Lettera 8

coronavirus somministrazione vaccino sputnik v in russia 2

Caro Dago, il Fondo russo per gli investimenti diretti sostiene di poter fornire all'Ue "100 milioni di dosi di vaccino Sputnik V contro il Covid-19 per 50 milioni di persone" nel secondo trimestre di quest'anno. E in Europa sarebbero pronti a farsi mandare il vaccino dagli stessi accusati di aver messo il Novichok nel tè di Navalny solo perché il democratico Biden - "America is back!" - ha deciso di non farci mandare più le fiale della Pfizer perché servono tutte a lui? Hanno la faccia come il culo!

Oreste Grante

nunzia de girolamo e massimo giletti su chi ph sestini 2

Lettera 9

Dai, dopo avere fatto girare il racconto del "giornalista-senza-macchia-e-senza-paura", adesso il Gilletti vuole far credere che le foto con la De Girolamo fossero private. E' ovvio: per fare le foto private, meglio ancora se un poco zozze, tutti noi chiamiamo Sestini, o un fotografo professionista del suo calibro. Certo Gilletti, noi ci crediamo, e tu credici che noi ci crediamo. Anzi, di più: undici, dodici, credici.... Torna a fare quello che ti riesce meglio, come aggredire i tuoi ospiti per strappare il facile applauso.

Paolo

Lettera 10

Mitico Dago,

ma per il pubblico di Sanremo, non si potrebbe fare come per le palestre dei normali cittadini, ovvero entra solo chi è vaccinato?Così dal 2029 potremo praticare l’attività fisica della palestra fischiettando i motivi di Sanremo. Stefano55

Lettera 11

Caro Dago, il giudice che ha condannato Berlusconi per i diritti Mediaset, sulla cui sentenza pensano come macigni le rivelazioni di Palamara, ha scritto al Fatto per le sue giustificazioni. Ovviamente non poteva esserci giornale migliore visti i buoni rapporti che questo quotidiano ha sempre intrattenuto con alcuni magistrati.

FB

Lettera 12

Caro Dago, siccome con Pfizer, Moderna e AstraZeneca non c'è trippa per gatti, pare che l'Ue dovrà acquistare i vaccini dalla Russia del terribile Vladimir Putin. Ma non avevano detto, un minuto dopo l'annuncio e senza sapere alcunché, che lo Sputnik V non era

affidabile? E svanirà anche la "preoccupazione" - che da giorni attanaglia i cuori dei leader europei - per l'arresto dell'oppositore Alexei Navalny?

Nereo Villa

general motors endurance

Lettera 13

Caro Dago, Sudafrica, l'esercito consente alle musulmane il velo in servizio. Nemici in festa: sarà più facile sorprenderle da dietro.

Pat O'Brian

alexei navalny

Lettera 14

Caro Dago,

che forte questa moda dei boschi verticali, che poi non è che un nuovo metodo per spennare qualche pollo che dovrebbe considerare l'eventualità di spostarsi in campagna.

C'è una cosa però che i nuovi acquirenti doverebbero sapere: di solito le piante provocano gravi manifestazioni allergiche, soprattutto a distanza così ravvicinata.

C'è un esempio lampante di ciò che dico: Rende, la cittadina universitaria di Cosenza, denominata la "piccola svizzera" proprio perché nel piano regolatore si previde di adornarla di alberi: pini marittimi, abeti di tutti tipi ecc., con il risultato di ottenere un forte aumento delle patologie allergiche, in particolare nei bambini, e di creare disastri ad ogni nevicata...

conte e casalino - Grande Fratello Chigi

Johnkoenig

Lettera 15

Caro Dago.

Ti seguo perché tra il tuo odio viscerale per Casalino e le tantissime cazzate politiche che spari, una per tutte, spesi miliardi per i banchi a rotelle mai corretta, pubblichi anche argomenti che nessuno pubblica.

Comportamenti sessuali umani e non , malattie e soluzioni particolari, notizie e gossip altrimenti non leggibili su altri quotidiani, anticipazioni di molti avvenimenti con anticipo, che si capisce bene pilotati da chi ha interesse renderli pubblici.

coronavirus somministrazione vaccino sputnik v in russia 3

Vedo ultimamente un'aspirazione ad apparire in prima persona, forse segnale di futuro sbocco in politica attiva? Lascia perdere, perderesti tutto quello per cui hai lavorato fino ad oggi.

Continua con le tue cazzate politiche, scimmiottate persino (malamente) da Libero on line.

Se devo darti un voto da uno a dieci, ti do un meritato sette.

Auguri di buon proseguimento.

MEME SUL VACCINO PFIZER

Montre

Lettera 16

caro Dago

Vaccino Astrazeneca a 2,80 euro a dose contro 15-20 euro a dose del vaccino Pfizer?

nunzia de girolamo e massimo giletti su chi ph sestini

E' come se ci fossero due distributori di carburante, attigui, anche se di diverse compagnie petrolifere, in cui uno vende la benzina a 1,40 euro al litro e l'altro a 10 euro al litro.

Paradossalmente, tutti gli automobilisti fanno la coda per rifornirsi dove la benzina costa 10 euro al litro, mentre in quello da 1,40 si vedono solo auto con targa inglese....

il vaccino pfizer arriva allo spallanzani

Le malelingue dicono che il distributore da 1,40 al litro vende benzina più scadente ma non è vero!

Ciao

Lorenzo B.

Lettera 17

conte casalino

Caro Dago, coronavirus, il commissario Arcuri: "Un italiano ogni 23 si è contagiato da inizio epidemia, per oltre 2,5 milioni di casi. Grazie però alle misure di contenimento la curva viene tenuta entro ambiti di non esplosività". Ma certo. Vada a dirlo all'Intelligence!

Tas

Lettera 18

Dagovski,

maria elena boschi matteo renzi

La UE: “il tampone anale Covid lo facciano gli Stati Membri”.

Solo quelli attivi, si intende.

Aigor

Lettera 19

Caro Dago,

non trovi anche tu che l'atteggiamento del "parolaio" di Scandicci, nei confronti di Conte, sia troppo simile a quello di un innamorato rifiutato ?

Recondite Armonie

Lettera 20

nunzia de girolamo e massimo giletti su chi ph sestini 1

Caro Dago, Covid, i numeri dell'Intelligence: "I positivi giornalieri sono il 40-50% in più dei dati ufficiali". Festeggiamo subito o è meglio aspettare il dossier sulla reale efficacia dei vaccini?

Fritz

Lettera 21

Caro Dago, Covid, scrive Repubblica che "statistici e matematici di recente hanno elaborato un modello predittivo che, alla prova dei fatti, è risultato essere efficace. Il 25 dicembre scorso, infatti, stimava in 86.500 il numero dei decessi totali che l' Italia avrebbe raggiunto nei successivi trenta giorni: il 26 gennaio la conta delle vittime del Covid ha toccato quota 86.422, con un errore, rispetto alla previsione, dello 0,09 per cento. Irrisorio".

cr7 georgina

Preoccupa come il dato della previsione sia riuscito ad allinearsi pressoché perfettamente con quello reale. Se è successo grazie a medici come il primario del Pronto soccorso dell'Ospedale di Montichiari, arrestato 3 giorni fa con l'accusa di aver somministrato farmaci letali a 2 pazienti Covid per liberare posti letto... Beh, non c'è tanto da gioire.

Edy Pucci

Lettera 22

Ciao Dago,

il manoscritto di napoleone su austerlitz 10

Cristiano Ronaldo e Georgina da come eludono i divieti, potrebbero essere perfetti per San Remo; farebbero gli ospiti, i presentatori della serata ed, essendo una coppia, perfino il pubblico figurante. E tutto con un solo cachet (Fiat/FGA).

Zone rosso/arancio per te, ho attraversato stasera ....

Saluti, Rob

Lettera 23

il manoscritto di napoleone su austerlitz 11

Dago darling, ieri 28 gennaio hai pubblicato un articolo sull'asta dell'originale del recoconto di Napoleone sulla sua grande vittoria di Austerlitz, dettato al generale Bertrand a Sant'Elena. A quando segue va premesso che un tempo in molte casate reali o imperiali c'era l'usanza di estrarre il cuore dai morti e seppelirlo con molti onori separatamente.

Pare che il vero cuore di Napoleone sia stato mangiato (invece di essere inviato alla moglie Maria Luigia d'Austria, ormai duchessa di Parma e Piacenza) dai topi mentre stavano (presenti Bertrand e il medico corso Antommarchi) preparando il suo corpo per la sepoltura.

MURALES A MILANO – MATTEO RENZI E MATTEO SALVINI ACCOLTELLANO GIUSEPPE CONTE GIULIO CESARE

Si dice che l'ultima parola pronunciata da Napoleone sia stata "Josephine", la sua prima moglie che tanto lo cornificò ma che era una donna dallo charme irrestibile. Josephine gli era premorta dopo aver preso freddo nel parco della Malmaison in compagnia dello zar Alessandro I, che corteggiava sia lei sia la di lei figlia Ortensia Beauharnais.

P.S. Quando il tuo "amico" Navalny sarà abbandonato dai suoi ricchi sponsor stranieri (nemici della Santa Madre Russia) potrebbe essere assunto da Rocco Sifffedi per far porno nella parte di "daddy". Sempreché l'industria del porno sopravviva all'attuale crisi. Ossequi

Natalie Paav

salvini renzi

Lettera 24

Caro Dago, ma alla fin fine, in caso di elezioni, cosa terrorizza il PD ed i Grillini: l'orco Salvini o i loro elettori che li hanno abbandonati senza chiedersi il perché? Perché non si riflette sul motivo per cui i due Matteo (Renzi e Salvini) siano stati gli unici o quasi nella storia repubblicana a dimettersi per una causa - condivisibile o meno - dal Governo?

Perché non si riflette sul perché, quando stavano al Governo, Renzi abbia fatto schizzare il PD al 40% (Europee 2014) e Salvini abbia fatto raddoppiare la Lega dal 17 al 34% (Europee 2019)? Forse è per questi motivi che nelle Sacre Stanze del Palazzo e nella cortigianeria mediatica di complemento, le elezioni vengono viste quasi come un Colpo si Sato.

MATTEO RENZI L'ARIA CHE TIRA

Antonio Pochesci

Lettera 25

Caro Dago,

sarebbe interessante capire a chi conviene il lockdown. L'articolo di repubblica è un concentrato di minchiate all'ennesima potenza. Nei 21 parametri (mortacci loro) tenuti in considerazione dal CTS per esprimere il colore di una regione, infatti, rientrano anche la percentuale di posti in emergenza attualmente occupata (che non deve superare il 30%) e quella del livello di saturazione dei posti in degenza.

Vorrei comprendere quindi come fa Repubblica a dire che il nostro sistema sanitario è quasi a livello di saturazione? A me sembra che la saturazione sia nei loro cervelletti, a meno, ripeto, a qualcuno il lockdown interessi per altri motivi.

johnkoenig