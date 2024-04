POSTA! - NETANYAHU: “NON RISPONDEREMO DI PANCIA”. SPERIAMO MANCO AD CAZZUM - MA L’IRAN CHE HA ATTACCATO ISRAELE PERCHÉ QUESTI HA BOMBARDATO IL SUO CONSOLATO A DAMASCO NON È LO STESSO IRAN CHE HA DEBUTTATO SULLA SCENA MONDIALE CON L’OCCUPAZIONE DELL’AMBASCIATA AMERICANA A TEHERAN FACENDO PRIGIONIERO TUTTO IL PERSONALE? MI SBAGLIO O MOLTI, A COMINCIARE DA MASSIMO D’ALEMA, SE NE SONO COMPLETAMENTE DIMENTICATI?

Caro Dago, Iran: "Se Israele ci attacca siamo pronti a usare un'arma mai utilizzata prima". Un nuovo fuoco d'artificio?

Dagonzo

Più che zero calcare mi sembra zero fosforo.

Dagovski,

Netanyahu: “Non risponderemo di pancia”.

Speriamo manco ad cazzum.

Caro Dago, Gaza, Tajani: "Pronti a inviare truppe se nascesse uno Stato palestinese". Non si preoccupi: Netanyahu ce la fa da solo ad evitare che ciò succeda!

benjamin netanyahu

Caro Dago, fa veramente tenerezza il PD che elemosina attenzione da parte di Conte, un signore che ha iniziato la carriera politica grazie al casting di due "statisti" come Di Maio e Salvini, e mentendo "terminata l'esperienza di premier tornerò al mio lavoro"; è poi passato da un governo di destra a uno di sinistra, si è vantato dei decreti sicurezza e poi di averli cancellati! Era pronto alle barricate per non far insediare Draghi...insomma se al PD serve un tipo così significa che è proprio messo male, molto male...

Caro Dago

GLI SCHIERAMENTI IN MEDIO ORIENTE

Schlein presenta le nuove tessere del Pd dove si vedono solo gli occhi di Berlinguer. Ha perso la faccia ?

Caro Dago: ogni mio giorno di lavoro da impiegato, una delle otto ore di servizio lavorativo la spendo contro volontà, gratuitamente, giustamente, per pagare la mia giusta parte di spese dello stato (20%tasse)… un’altra mezz’ora la spendo, dopo, fuori dal supermercato, per cercare di non risultare scontroso con le associazioni che mi fermano all’uscita per pagare i cerotti, che servono ai feriti dalle bombe, esplose e comperate con i soldi ricevuti tramite la mia ultima ora di lavoro… secondo Voi devo smettere di ascoltare i giusti ragazzi che si prestano alla difesa della pace, o è meglio smetter di pagare le tasse? ? con stima un abbraccio Franz

Vladimir Putin Ali Khamenei Ebrahim Raisi

Caro Dago, due studentesse si sono incatenate al totem davanti all'ingresso del Rettorato dell'università La Sapienza a Roma per "richiedere lo stop degli accordi dell'università con Israele e le dimissioni della rettrice Polimeni dalla fondazione Med Or". Aggiungere un bel lucchettone, senza dare loro le chiavi, e lasciarle lì.

ciao Dago,

ho un dubbio sulle strategie e sulla leadership della nuova sinistra italiana: ma se il campo largo non è morto, l'insalata era nell'orto? E per saperlo, citofonare Schlein o Amadeus?

amadeus annuncia l'addio alla rai

Dago colendissimo,

Amadeus se ne parte? Benissimo! Non c’era spiegazione all’autosequestro da parte RAI del primo canale che tutte le sere – officiante il sig. Sebastiani – proponeva una trasmissione concepita per le RSA. Se vuole, la RAI potrebbe trasmettere per i prossimi due anni le repliche della medesima trasmissione, che tanto non se ne accorgerebbe nessuno!

La RAI ha fatto di tutto per mantenere lo status quo delle tipologie dei palinsesti dei soliti noti, incassando - per il servizio – un canone malmeritato. Adesso si trova con le idee a zero, con un carico di personale abnorme e probabilmente di scarsa capacità propositiva.

Ma adesso arriva il Settimo Cavalleggeri! Lo zoccolo duro della moltitudine (!) degli intellettuali del centrodestra sta per varare una nuova stagione di alta qualità. In attesa della chiusura modello Alitalia!

Caro Dago, con quel che sta succedendo in giro per il mondo a Bruxelles ci sarebbe bisogno di Wonder Woman: e invece abbiamo von der Leyen...

iraniani festeggiano l attacco a israele

Caro Dago, sondaggio, salute importante per 1 italiano su 2 anche tra le nuove generazioni. Sorprende che non lo sia per il 50% dei nostri connazionali! Preferiscono i soldi o la notorietà alla salute?

Caro Dago,

ma L’Iran che ha attaccato Israele perché questi ha bombardato il suo consolato a Damasco non è lo stesso Iran che ha debuttato sulla scena mondiale con l’occupazione dell’ambasciata americana a Teheran facendo prigioniero tutto il personale? MI sbaglio o molti, a cominciare da Massimo D’Alema, se ne sono completamente dimenticati ?

iron dome in funzione

Caro Dago,

tutti concordiamo che 10 anni fa mai avremmo pensato che ci saremmo stracciati le vesti perché Amadeus (??) lasciava la RAI.

Lui fa bene se lo fa per soldi (cosa altro potrebbe fare di più in RAI?) e se gli hanno rotto troppo (è vera la storia di Pino Insegno e il pranzo di cortesia?). Non ho capito la storia della moglie, allora avrebbe fatto bene la RAI.

La RAI dovrebbe chiedersi come mai perda contro la sua copia minore con programmi di mille anni fa. La RAI è come l'Italia: un mortorio che non si dà una regolata e veramente muta non andrà mai da nessuna parte.

ANTONY BLINKEN - BENJAMIN NETANYAHU

Comunque tu a quanto dai il topo Giambruno- Pino Insegno per Sanremo?

