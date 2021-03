POSTA! - IL PIANO PANDEMICO AGGIORNATO NON ESISTEVA E QUELLO VECCHIO SI SONO GUARDATI BENE DALL'APPLICARLO; IL PIANO VACCINALE A OGGI NON ESISTE E SI PROCEDE CON LA "BUONA VOLONTÀ" IN ORDINE SPARSO; NON SARÀ CHE (NON C'È DUE SENZA TRE) ANCHE IL RECOVERY PLAN È UNA BUFALA CHE NON VEDREMO MAI?

protesta davanti a una scuola di torino per la dad

Lettera 1

Caro Dago, migliaia di studenti, insegnanti e genitori in piazza contro la Dad. Ma rimandioli a scuola così si infettano tra loro e si levano dalle palle!

Fabrizio Mayer

Lettera 2

Caro Dago,

come mai i lavoratori Amazon scioperano oggi ma solo in Italia? Evidentemente solo in Italia sono schiavizzati oppure tutti i sindacati del mondo sono una schifezza rispetto a quelli italiani?

Ciao

Luciano Venturini Autieri

Lettera 3

i lavoratori di amazon

Caro Dago,

ci si domanda come farà Micron (pardon Macron) a supplire politicamente al vantaggio, basato sul mero consenso popolare, della Le Pen? Nessun problema ci sarà qualche inchiesta giudiziaria ad hoc che colpirà la sovranista-fascista nell'imminenza della campagna elettorale.

Si accettano scommesse.

Una volta tanto abbiamo fatto scuola. Roma docet!!

SDM

MATTEO SALVINI CON MARINE LE PEN A PARIGI

Lettera 4

Caro Dago,

nonostante l'enormità dell'uscita di Biden che ha pubblicamente accusato Putin di essere un assassino ho avuto la netta sensazione che le reazioni sui media italiani siano state decisamente contenute. Pensa che le reazioni dei nostri media sarebbero state identiche se la stessa frase fosse stata detta da Trump ? Analogo discorso si potrebbe fare con le tre cadute di Biden nel salire sull'Air Force One.

joe biden che cade

Pietro Volpi

Lettera 5

A proposito dell'inverno e del post odierno. C'è un proverbio friulano che dice 'S'al tone prin dal vinçeun/ doi univiars in un' (se tuona prima del ventuno/due inverni in uno'). Quest'anno ha tuonato ben prima del ventuno con buona pace dei climatologi e il loro costante rapportarsi ai cambiamenti climatici - che meriterebbero diversa attenzione - anziché all'esperienza del mondo agricolo.

cordialmente

alessandro d'osualdo

andrea scanzi

Lettera 6

Caro Dago, Andrea Scanzi: "Mi sono vaccinato con AstraZeneca è lo rifarei. La polemica è vomitevole". Come tutte quelle del giornale su cui scrive, potremmo dire. Comunque visto che stavolta l'ha fatta grossa - lo hanno capito persino i lettori de Il Fatto Quotidiano - buon senso vorrebbe che Andrea "Sconci" rimanesse almeno in silenzio invece che peggiorare la furbata di, non di sa come, scavalcare tutti vaccinandosi.

E.S.

Lettera 7

fabrizio corona 3

Lettera 8

Caro Dago,

leggo che la madre di Corona abbia detto. “mio figlio è malato deve ritornare a casa”. E’ vero è malato di protagonismo e palcoscenico deve rimanere in carcere.

Annibale Antonelli

Lettera 9

Caro Dago, il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi: "Dopo anni di individualismo si torni a una scuola di affetti". Aiuto, ridateci la Azzolina!

Giuly

francesco paolo figliuolo fabrizio curcio 2

Lettera 10

Caro Dago, vedo la foto di Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza, mentre si fa vaccinare. Ma è un generale "curvy". Il grasso deborda da tutte le parti. Se passa la giornata a cercare roba nel frigo come può avere tempo per occuparsi dell'emergenza?

Pat O'Brianx

Lettera 11

Dagovski,

Coppa America solo tra New Zeland e Inglesi.

Mancava una finale per il Primo e Terzo posto.

Aigor

Lettera 12

Riguardo il SW Aria della regione Lombardia...

Ma lo sapete che una persona (quindi stesso codice fiscale) può registrarsi più e più volte ed il sistema accetta la prenotazione senza problemi? (d'altronde poi non chiamano le persone per cui....cosa serve verificare se uno si prenota più volte.....)

Lettera 13

patrizio bianchi 2

Caro Dago, il ministro Bianchi sulla maturità del prossimo giugno: "Chiediamo fin da subito che i ragazzi e i consigli di classe concordino un tema su cui sviluppare un elaborato o un lavoro pratico. Non è una tesina raffazzonata, ci devono mettere 30 giorni. Anzi no, 40 giorni". Che dire di uno che giudica la bontà di un componimento non sulla base del risultato ma sul numero di giorni necessari a realizzarlo? Dove ha raccattato Draghi gente simile?

Lidiano Pretto

Lettera 14

Caro Dago, Trieste, chiede di indossare la mascherina, anziano picchiato da due minorenni di 15 e 17 anni. "Mi hanno rotto il naso", spiega la vittima. Che generazioni di merda con il buonismo. Non hanno rispetto per nessuno perché tutto è a loro concesso. Il fallimento totale del modello di educazione della sinistra.

A.Reale

Aung San Suu Kyi

Lettera 15

Caro Dago, dopo aver picconato e indebolito Aung San Suu Kyi con la scusa di salvaguardare quei terroristi cialtroni dei rohingya, la comunità internazionale (a cominciare dall’ayatollah Bergoglio) si lamenta del nuovo golpe militare in Birmania. Ma porca miseria, cosa si aspettavano di ottenere deferendo questa piccola grande donna, amatissima dal suo popolo, addirittura alla Corte internazionale di giustizia?

I giovani birmani deceduti per la libertà sono il tragico risultato di un Occidente sempre più filo-islamico che proprio non vuole farsi i cazzi propri.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 16

Caro Dago, (Dio ce ne) Scanzi? Ennesimo spocchio-sinistroso che fa il moralista col vaccino degli altri.

Giorgio Colomba

Lettera 17

boris johnson col vaccino

Caro Dago, il premier britannico Boris Johnson dopo la vaccinazione con AstraZeneca: ""Non ho sentito nulla". Si sarà vaccinato per davvero o per finta?

Max A.

Lettera 18

caro Dago

il Piano Pandemico aggiornato non esisteva e quello vecchio si sono guardati bene dall'applicarlo;

il Piano Vaccinale ad oggi non esiste e si procede con la "buona volontà" in ordine sparso;

non sarà che (non c'è due senza tre) anche il Recovery Plan è una bufala che non vedremo mai?

Lorenzo B.

Lettera 19

Desolante la foto in cui un nostro capo-guerriero in mimetica mostra rotoloni di grasso sui fianchi. Emblematica.

Giuseppe Tubi

GIANNI MORANDI

Caro Dago,

ma Gianni Morandi, il bruciatore folle di sterpaglie, aveva forse innocentemente acceso il falò con la benzina per finire così malconcio?

Francesca

Lettera 20

Dago in attesa d vaccino,

oggi aprendo in anticipo un uovo pasquale acquistato al discount ho trovato come sorpresa una collanina d' ordinanza, quasi identica a quella che indossa il tosco opinionista del salotto di Lilli, inoculato dopo chiamata personale ed indistinta, in quella regione dove gli ultra ottantenni vaccinati arrivano a meno del cinque per cento, pur essendo i primi della lista.

Oggi, dicendo che mi manda Picone che è veramente noto, andrò alla stazione Termini dove vaccinano i prenotati, con al collo la copia della collanina dell' opinionisti e verificherò se sarà sufficiente per lo scavalco della fila.

Saluti - peprig -

Lettera 21

omosessuali

E così, caro Dagos, la Chiesa nega la benedizione alle coppie gay: imperdibile occasione in più per indignarsi: e per sdegnare ancora, ma di più, si procede al confronto sinottico con la benedizione di armi - se è per questo, anche di animali.

Prima di scagliarsi contro, non sarebbe sbagliato cercare di capire il significato della benedizione, che si ignora o si tende a dimenticare. Per es., la benedizione non è subordinata ai sentimenti, assai volubili, di gay e etero: e anche quando stabili, i sentimenti non legittimano ciò che non lo è: anche quelli fra amanti, per es., non possono giustificare l'adulterio, il tradimento, neppure in tempi di scambismo diffuso e cuckholderia dilagante.

PAPA FRANCESCO

Come non possono essere benedetti l'utero in affitto e la disponibilità di ovuli e sperma per le coppie omosessuali. Le armi uccidono, benedirle è diretto a chi le usa per ragioni che non competono alla Chiesa, a salvaguardia della laicità degli Stati che le fanno. Ma non è indolore neppure l'edonismo egoistico, il narcisismo, indotto o autogeno, spinto fino all'autolesionismo, che si illude di essere anestetizzato per effetto placebo. Libito fe' licito in sua legge, la repubblica sotto l'impero relativistico dei sensi e del connesso desiderio è più intransigente, nell'uso di benedizioni e anatemi, in ossequio alla dogmatica del politicamente corretto.

Raider

Lettera 22

CARO DAGO.Il "vecchio" Sagrbone ieri sera in tv....elegante come suo solito ha definito magistrati politici ecc.in modo,,,....( concordo).Ora la costituzione ...se ben ricordo afferma che siamo tutti uguali di FRONTE ALLA LEGGE...vorrei vedere quanti anni mi beccherei se da cittadino incensurato maggiorenne e di razza...bianca...affermassi le cose che detto lui in tv...!!!.ciao ALEX

Lettera 23

luca palamara ospite di giletti

Caro Dago, finalmente dalla Sicilia buone notizia! Ora che la mafia è stata sconfitta, gli abusi edilizi che hanno devastato il territorio sono cose ormai archiviate, la corruzione finalmente vinta, gli scafisti preferiscono i porti maltesi e spagnoli per scaricare i clandestini possiamo dedicarci ai terribili delitti compiuti da quel tale Salvini. Talmente odioso che non meriterebbe nemmeno un processo, per fortuna sua vive in Italia dove la giustizia viene amministrata senza pregiudizi di parte come ci ha spiegato Luca Palamara ex PM e presidente dell' Anm...

FB

Lettera 24

Caro Dago, non ci mandano i vaccini. Ma davvero i nostri governanti pensavano che gli altri Paesi avrebbero investito tempo, denaro e sapere per trovare un vaccino anti-Covid con lo scopo di rifornire di tutto punto l'Italia? È logico che lo tengano per sé invece di mandarlo qui. Solo noi siamo così stupidi da privilegiare i diritti degli altri - i migranti, ad esempio - prima di quelli degli italiani.

Antonello Risorta

Lettera 25

Caro Dago, Covid, anche questa settimana, in Italia, non più di 200 mila vaccinazioni al giorno. E le "famose" 500 mila? Le faremo quando il virus sarà debellato?

Sasha

nicola morra

Lettera 26

Caro Dago, sull'irruzione del senatore Morra in una ASL del Cosentino ci sarebbe ben poco da dire - il fatto parla da solo - se non fosse per un dettaglio la cui importanza sembra essere sfuggita: il presidente della commissione antimafia ha, incredibilmente, chiesto di visionare l'elenco di chi si era prenotato per la vaccinazione e il direttore della ASL, intimidito dalla prepotenza del politico, glielo ha ancora più incredibilmente fatto vedere, violando così la privacy di decine, se non di centinaia di persone. Alla faccia del rispetto della legge! Federico Barbarossa

Lettera 27

vaccino astrazeneca

Caro Dago,

Scanzi ha compiuto un atto eroico: si è vaccinato con AstraZeneca in un momento molto difficile, in cui nessuno vuole farsi vaccinare con tale vaccino.

Santo subito! Sant'Andrea Scanzi da Arezzo, protettore dei vaccini e vaccinati!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 28

Caro Dago

Ho appena letto l’intervista del vice presidente del CSM, Davide Ermini, al Messaggero dove illustra il suo punto di vista sull’attuale, moribondo, stato della giustizia in Italia e ho notato come Tu abbia bollato come “stupidaggine”, ridicolizzandola come “patente a punti per le toghe”, la sua proposta di valutare l’efficienza di un magistrato sulla base dei risultati positivi dallo stesso conseguiti, ovvero sentenze emesse e accuse convalidate nei gradi di giudizio.

david ermini sergio mattarella al csm

Ho notato anche che l’ANM ha immediatamente bocciato la proposta in quanto, valutando un PM sulla base delle sentenze di colpevolezza conseguite, tale giudizio potrebbe limitarne l’attività.

Bene, ma allora vorrei sapere con quale metro debba essere valutato un magistrato e reso idoneo a ricoprire incarichi apicali.

Se sino agli anni ‘70 la carriere dei magistrati era scandita da una serie di rigorosi concorsi interni (da uditore ad aggiunto, da aggiunto a magistrato di tribunale e poi a magistrato di corte d’appello, tutti severissimi) adesso l’avanzamento avviene solo ed esclusivamente per anzianità. Orbene, se un PM ha un tasso di assoluzioni dalle accuse da lui portate avanti del 70% (caso molto più frequente di quel che si possa pensare) allora delle due l’una: o non sa fare il PM o utilizza la sua funzione per altre ragioni, considerato che i processi, oggi, si fanno sui mass media e i social sin dalla prima iscrizione nel registro degli indagati.

E tutto questo sulla pelle dei diritti e della libertà dei cittadini. Ti sembra corretto? Non conosco Ermini, ma credo che una valutazione meritocratica sull’efficienza del lavoro dei magistrati vada fatta. Non dico di licenziarli (in Italia non si licenzia nessun pubblico impiegato) ma almeno mettere in condizione di non nuocere coloro che hanno manifestamente mostrato la loro incompetenza, quello si.

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 29

cristiano ronaldo

Caro Roberto,

Cristiano Ronaldo, essendo autorizzato, ma soltanto in Italia, al calcio in bocca, perché non potrebbe pure sparare all'impudente portiere para-tutto, beccandosi solo un giallo per fucilata colposa.

Giancarlo Lehner

Lettera 30

Dago, ma davvero la moglie del calciatore Bonucci si lamenta della sua quarantena e del fatto che i figli non possono vedere il padre? Ma scherziamo?!

Qui siamo nel bel mezzo di un'epidemia mondiale: una pandemia per la precisione e queste mogli di super ricchi solo perché sanno tirar calci ad una palla in mutande, hanno pure il coraggio di lamentarsi?! Ma la Signora Bonucci lo sa che c'è gente che si è fatta mesi di quarantena in case di 40 metri quadri? E molti in quei 40 metri quadri nemmeno ci vivevano da soli!

bonucci martina maccari

Mi dispiace, ma proprio non ce la faccio a compatire questi ricchi viziati: in un momento storico simile dovrebbero solo tacere e ringraziare il fato per le loro fortune!

Sono disgustato.

Francesco Polidori

Lettera 31

Caro Dago,

voglio dimostrarti in pochi secondi la malafede e il doppiopesismo di Enrichetto #staisereno e di tutta la sinistra. il nostro servo dei francesi si è sperticato in un'aspra critica sul condono fiscale (in realtà una pax) dicendo che così si favoriscono come al solito quelli che pagano regolarmente le tasse. Bene.

enrico letta

Esaminiamo ora la proposta del PD per il cosiddetto ius soli e addirittura lo ius culturae.

Anche in questo caso possiamo annoverare due strade: una regolare, che prevede l'acquisizione della cittadinanza per gli stranieri nati in Italia, che siano maggiorenni e che risiedano in Italia, un po' come avviene negli altri paesi, come la Francia.

enrico letta

La seconda, invece, è quella prediletta da Enrichetto che vorrebbe condonare immediatamente la posizione irregolare degli stranieri entrati in Italia in maniera illegale, ovvero senza procedere con la regolare richiesta di ingresso nel nostro paese, facendo diventare italiani quelli che nascono sul nostro suolo.

Che forte, uno viene in Italia a partorire e la prole acquisisce immediatamente la cittadinanza. Immagina i business che si creerebbe...

Va da sé che il discorso non vale per gli italiani che nascessero all'estero, neanche in quei paesi da cui provengono la maggior parte dei nostri immigrati. Ti chiedo, Dago, perché questa nuova asimmetria? Non bastano già quelle dell'Europa che ci vede cittadini di serie C proprio grazie alle scelte del PD?

chiara ferragni 1

Loro non cambiano mai. Sono contro tutti i condoni, salvo poi sfruttarli di volta in volta per le proprie esigenze, adducendo il fatto che "hanno solo applicato la legge".

Johnkoenig

Lettera 32

Dago

avn awards 21 martina smeraldi rocco siffredi malena

mi permetto umilmente di suggerire 2 testimonial per i vaccini

a Ferragni e Rocco Siffredi

ossequi

tarcisio pollaroli