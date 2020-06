POSTA! - SE ZANARDI È "UN ESEMPIO PER TUTTI" PERCHÉ DA 19 ANNI A QUESTA PARTE NESSUNO LO IMITA E TUTTI PREFERISCONO CONTINUARE A LAMENTARSI? FORSE PERCHÉ "INDICARE" È PIÙ FACILE CHE "IMITARE"? – CHE FARA' LA CATTOLICA TINNY ANDREATTA CON LE GIOVANI PROSTITUTE PARIOLINE DI ''BABY'' E LA DEPRAVATA ''SUBURRA''?

Lettera 1

Caro Dago, il Papa: "La pandemia ha fatto riflettere sul rapporto uomo-ambiente. La chiusura ha ridotto l'inquinamento e fatto riscoprire la bellezza di tanti luoghi liberi da traffico e rumore". Ma riscoprire a chi, che siamo stati costretti tutti a restare chiusi in casa per mesi?

Neal Caffrey

Lettera 2

Delle due l’una: o la fiction del servizio pubblico aveva un orientamento di mercato (e allora aveva ragione Mediaset) o il servizio privato, Netflix, ha preso una toppa assumendo la zarina della fiction di Stato (catto comunista). Ma per la terza serie di Baby, le giovani prostitute parioline che hanno regalato nel mondo un’immagine porcina e, anagraficamente, depravata della nostra capitale - insieme a Suburra - si redimeranno e scopriranno la vocazione?

ANONIMO DIGITALE

Lettera 3

Caro Dago, e se invece del preannunciato taglio dell'IVA domani e magari del taglio del nastro sulle Grandi Opere dopodomani, l'Avvocato del Popolo, quello che parla tanto per non dire niente, cominciasse a tagliare il suo linguaggio bolso e a sfrondare la giungla dei suoi Decreti e Decretini?

Antonio Pochesci

Lettera 4

Caro Dago, alla vigilia dell'uscita del suo libro contro Donald Trump, che i soliti media progressisti definiscono "bomba", l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton - non si sa quanto volontariamente o meno - disinnesca la carica: "Alle prossime presidenziali voterò per Joe Biden". Che pollo! Se uno nasce ottuso non può improvvisamente diventare intelligente.

M.H.

Lettera 5

Caro Dago, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco: "PIL 2020 intorno al -20%". Finalmente qualcuno che comincia a dare numeri realistici. Fino a ieri abbiamo sentito parlare di -9% o -13%. Sono cifre irreali che nessuna persona avveduta può bersi. Nemmeno chi a Bruxelles tifa per Conte temendo l’arrivo di Salvini.

J,N.

Lettera 6

caro Dago, la Gabanelli quando afferma che nel 2021 in Germania si produrranno 870.000 auto elettriche lo sa che i due terzi di quel numero saranno Tesla (Elon, sempre lui) prodotte nel nuovo gigantesco stabilimento di Berlino? Cioè auto americane in tutto e per tutto!

No, perché forse le sfugge che l’anno scorso i tedeschi hanno prodotto solo poche migliaia di auto elettriche, quest’anno se va bene arriveranno a 50.000 ma l’anno prossimo se quadruplicano è già un successo. (quest’anno Tesla è incamminata per oltre mezzo milione di auto).

E comunque i dati sono un po’ approssimativi: il consorzio Tesla-Panasonic (USA-Giappone) produce il 50% di tutte le batterie al litio al mondo, quindi i cinesi non hanno alcun monopolio, per fortuna.

Larry

Lettera 7

Caro Dago, il Televideo Rai non è come il vino, invecchiando peggiora. Fino alla settimana scorsa le news erano raggruppate nelle classiche categorie: ultima ora, prima pagina, politica, economia, cronaca, esteri e spettacoli.

Adesso, a parte ultima ora e prima pagina che sono rimaste tali, tutto il resto è compreso in tre sole fantasiose categorie: notizie, attualità, focus. Ma i dirigenti di Viale Mazzini dove hanno studiato giornalismo? In qualche paese afro-musulmano?

Nereo Villa

Lettera 8

Caro Dago, coronavirus, "È un’alternativa pensata soprattutto per i sistemi sanitari che hanno difficoltà ad applicare le iniziali raccomandazioni sul doppio tampone negativo", spiega Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, riguardo le nuove linee guida sui tamponi emanate dall'Organizzazione della quale lui stesso fa parte.

Beh ma allora non si può fare lo stesso su alimentazione, povertà, e persecuzioni in Africa? Si pensano nuove "linee guida" apposite in materia e i migranti possono rimanere a casa loro anziché venire tutti qui in Italia.

Mario Canale

Lettera 9

Dagovski,

La Cina accusa: “il virus viene dall’Europa”. Si, ma da un ristorante cinese.

Aigor

Lettera 10

Caro Dago, coronavirus, in Germania, al mattatoio del Nord Reno Westfalia, un operaio su 4 è positivo. Da noi invece chiedono tutti la cassa integrazione!

Jantra

Lettera 11

Caro Dago, Usa 2020, John Bolton dichiara che a novembre voterà per Joe Biden. Quindi il famoso libro lo ha scritto per motivi meramente elettorali. Non sarà certo una bufala dem in più ad impedire la rielezione di Donald Trump.

Giacò

Lettera 12

Caro Dago, fiumi di retorica su Alex Zanardi (forza campione!). Se è "un esempio per tutti" perché da 19 anni a questa parte nessuno lo imita e tutti preferiscono continuare a lamentarsi? Forse perché "indicare" è più facile che "imitare"?

Gripp

Lettera 13

Caro Dago, alla domanda "Politicamente lei si sente più di destra o di sinistra?", Amanda Lear risponde: "Non faccio politica, ho un passaporto britannico, adoro la regina anche se Boris Johnson è un cretino totale". Quindi, appurato che i Conservatori le/gli stanno sulle palle, chissà mai per chi potrà votare la celebre cantante tra le centinaia di partiti esistenti in Gran Bretagna?

Edy Pucci

Lettera 14

Caro Dago, nonostante sia tuttora in vigore il decreto di aprile che dichiara i porti italiani "non sicuri" per l'accoglienza dei migranti a causa del coronavirus, 211 clandestini sono stati scaricati dalla Sea Watch a Porto Empedocle. Ed è già stato approntato un nuovo "naufragio". Il premier Conte è passato con nonchalance dagli Stati Generali agli Stati africani?

Giuly

Lettera 15

Dago darling, guardando le cose "upside down", non si capisce perché molti giornaloni si fanno pagare per leggerli o propongono abbonamenti a pagamento per vedere tutto (e non solo poche righe) quello che pubblicano on line.

Quando quello che pubblicano è tutta propaganda per i burattinai che gestiscono le news, spesso tramite interposte proprietà. Sì, ci sono anche notizie vere che purtroppo sono quasi sempre solo quelle di disgrazie come la caduta di ponti o, in questi giorni, il terribile incidente di cui é stato vittima il valoroso Alex Zanardi a cui l'Italia tutta veramente coesa augura una guarigione completa. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 16

Caro Dago, Autostrade, Conte: "Da Aspi proposta inaccettabile, a breve decidiamo". Se a Ferragosto 2018 - a 24 ore dal crollo - il premier disse "Avvieremo la procedura per la revoca della concessione a società Autostrade. [...]. Non possiamo attendere i tempi della giustizia penale, abbiamo l’obbligo di far viaggiare in sicurezza i cittadini", e da allora sono passati quasi due anni, quel "a breve decidiamo" cosa significa? Che devono passare altri dieci anni?

Gaetano Lulli

Lettera 17

Dagos, Scotland Yard, seppure a denti stretti, è costretta ad ammettere che l'ennesimo accoltellatore britannico è un terrorista. Un terrorista ha sempre motivazioni politiche o religiose, ma cosa abbia spinto un profugo africano, libico, 28enne, ovviamente con problemi psichici ad aggredire pacifici cittadini in un parco tagliando loro la gola non lo sapremo mai, anche perchè pronunciava frasi incomprensibili (probabile parlasse in arabo). White lives matter?

Gianluca

Lettera 18

Caro Dago, cresce il divario tra il reddito pro-capite della Germania e quello dell'Italia ma intanto cresce il risparmio degli italiani. Nel calcolare la differenza tra noi e i tedeschi, hanno contabilizzato l'immensa evasione fiscale? Va a dire ai paesi frugali che l'Italia vuole ridurre del 10% l'IVA e anche le tasse con il loro soldi!

Il Tuo Alex

Lettera 19

Caro Dago, proprio nella giornata mondiale del rifugiato, Khairi Saadallah, musulmano africano richiedente asilo, se n'è andato allegramente a spasso in una cittadina inglese ad accoltellare persone. Ne ha uccise tre e ferito gravemente altre tre. A me pare incredibile che questa gente, che dice di scappare dalla guerra, poi faccia di tutto per scatenarne una nel Paese che li accoglie con generosità.

Ma c'è un'altra osservazione che voglio fare: fosse stato un bianco a uccidere dei neri si sarebbe trattato di razzismo. Dato che è un africano musulmano che ha ammazzato dei bianchi cristiani/atei, allora ha problemi psichici e va compreso.

Credo che sia arrivato il momento di sfilare al grido di "white lives matter"!

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 20

Caro Dago, coronavirus, in Brasile superati i 50mila morti. Il sindaco dem Bill De Blasio è stato più bravo: nella sola New York è riuscito a superare i 25mila decessi. Quasi la metà di vittime americane in 14 anni di guerra in Vietnam, come direbbero i progressisti...

Stef

