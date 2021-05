POSTA! - SOLO IL PD PUÒ PROPORRE LA SUPER-TASSA DI SUCCESSIONE NELL’ANNO RECORD DI MORTI! – CARO DAGO IL PRINCIPE HARRY BEVEVA E SI DROGAVA. POVERO RAGAZZO. MA ALLORA SI SPIEGA COME MAI ABBIA SPOSATO L'ATTRICETTA MEGHAN MARKLE – REGGE LA TREGUA TRA ISRAELE E I PALESTINESI. NETANYAHU HA PENSATO CHE A GAZA SARÀ IL COVID A FINIRE IL "LAVORO"?

ENRICO LETTA IN BICICLETTA SUL LITORALE PISANO - PH MASSIMO SESTINI

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, la proposta di Letta per la tassa sulle eredità è stata un success(i)one: il segretario Pd ha ottenuto un "Enrico stai sereno" anche dal premier Draghi.

Fritz

Lettera 2

Caro Dago, regge la tregua tra Israele e i palestinesi. Netanyahu ha pensato che a Gaza sarà il Covid a finire il "lavoro"?

il principe harry meghan markle

E.Moro

Lettera 3

Lettera 4

Caro Dago il principe Harry beveva e si drogava. Povero ragazzo. Ma allora si spiega come mai abbia sposato l'attricetta Meghan Markle.

Vic Laffer

Lettera 5

mario draghi ursula von der leyen 1

Caro Dago, Gaza, Ursula von der Leyen: "Bene la tregua, adesso una soluzione politica". La dura vita della "quota rosa". Anziché adoperarsi per trovare soluzioni, apre bocca per dire l'ovvio.

Max A.

Lettera 6

Caro Dago, Europei di nuoto, l'anziana Federica Pellegrini argento nei 200 stile libero per soli 2 centesimi. Si fosse aiutata col bastone avrebbe vinto!

Jantra

Boris Johnson

Lettera 7

Caro Dago, la sig.ra Lamorgese ha incontrato le ONG che trasportano migranti dall'Africa in Italia. Forse gli ha indicato i porti dove attraccare e il nuovo orario estivo per gli sbarchi...

FB

Lettera 8

Caro Dago, Boris Johnson, per far fronte alla variante indiana, riporta l'intervallo tra le due dosi Pfizer ai canonici 21 giorni; l'Italia lo vuole allungare a 90. Mi sa che, come al solito, le nostre decisioni sono in ritardo di sei mesi. Federico Barbarossa

Pfizer

Lettera 9

Caro Dago,

come sempre ogni moneta ha due facce. Non si può guardarne una sola ed ignorare l’altra. Se su di una faccia di una moneta troviamo scritto VIETATO LICENZIARE sull’altra faccia ci sarà scritto, anche se fingiamo di non accorgercene, VIETATO ASSUMERE.

Pietro Volpi

Lettera 10

benito mussolini

Dago darling, "cancel culture" dicono molti "buoni" (col senno di poi). Magari ci fosse invece la "cancel unculture" come le famose 10 domande di Rep a Berlusconi. Mai (S.E. & O.) un politico (a parte Mussolini da morto) e business man italiano é stato denigrato (non solo da Rep) come il Cav. Facendo entrare persino la vita privata e sessuale in un contesto politico, fatto del tutto anomalo in Italia. E pensare a quanti sono diventati ricchi e famosi denigrando il Cav! Ossequi

Natalie Paav

Lettera 11

Caro Dago,

ENRICO LETTA MATTEO SALVINI

«In recessione i soldi bisogna farlo, non prenderli», ha chiosato Draghi sull'indecente proposta di sottiLetta sulla tassa di successione. Ecco Dago, bisognerebbe dirlo a tutti i rigoristi che negli ultimi dieci anni hanno ridotto gli europei alla fame, mentre l'1% dei ricchi diventava sempre più ricco.

Cerchiamo di ricordarcelo la prossima volta che qualche volpe verrà a rifarci discorsi di buoni padri di famiglia e di debiti delle generazioni future: in recessione i soldi si devono dare e non prendere. I debiti delle generazioni future si pagano solo con il ritorno alla crescita.

joe biden wall street

Adesso che Draghi lo ha messo nero su bianco, non ci sono più alibi come "populismo" o "sovranismo": è una questione di buon senso.

Johnkoenig

Lettera 12

Caro Dago Gaza, Biden: "Tregua è una vera opportunità per fare progressi". Sì, e meno male che l'Egitto s'è dato dato da fare negoziando il cessate il fuoco. Se era per "Sleepy Joe", il grande pacificatore che non riesce ad unire nemmeno gli americani, stavano ancora a bombardarsi.

Tony Gal

meghan markle e il principe harry 2

Lettera 13

Caro Dago, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ricevuto a Palazzo Chigi i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso in Egitto. Non potevano scegliere momento peggiore. Proprio adesso che, vista l'indecisione di Biden, il presidente egiziano al-Sisi ha preso in mano la situazione ed è riuscito a far partire la tregua tra Israele e i palestinesi. Chi sarà così scemo da schierersi con l'Italia per far pressione sul Paese dei Faraoni?

A.B.

Lettera 14

green pass

Perché il servizio della iena Agresti che interrompe una gangbang è montato con due episodi differenti ma che vengono presentati come uno solo?

Entrambe avvengono presso il capannone Veneta Cucine di S.donato milanese ma il primo avviene alle spalle dell'ingresso, presso la casetta coi graffiti, lei è vestita con sottana nera e lui con una tshirt grigia sotto una felpa blu. Il secondo invece avviene nella strada laterale allo stesso capannone, lato fiume Lambro, lei indossa una sottana rossa e lui una camicia bianca (con la quale si copre il viso).

LA COPERTINA DI 7 CON ENRICO LETTA (PH SESTINI)

#ilcattivo

Lettera 15

Caro Dago,

Riguardo al green pass digitale europeo, mi sovvengono un paio di domande: su quale supporto dovrà essere caricato il certificato? Su uno smartphone? Ma si possono obbligare i cittadini con legge dello stato o regolamento europeo ad acquistare un bene per poter esercitare il diritto di movimento?

Se io scelgo liberamente di non voler possedere uno smartphone devo rinunciare alla possibilità di muovermi sul territorio italiano o europeo o di partecipare a eventi pubblici e privati per esempio al mio stesso matrimonio? Se ho una età avanzata e scarsa padronanza del mezzo tecnologico, resto a casa benché vaccinato? Se, ancorché vaccinato, non ho mezzi economici per acquistare un telefono cellulare smart anche solo da 100 euro, rinuncio alla libertà di movimento?

No domando. Per capire dove cazzo stiamo andando.

israele attacca la striscia di gaza 13

Saluti.

SR

Lettera 16

Dago colendissimo,

su Gaza sono state rovesciate un bel po' di bombe. Ovviamente solo i cervellini possono pensare che mentre Hamas sparava i missili sulla popolazione, gli Israeliani al massimo avrebbero dovuto rispondere con qualche insulto verbale. La reazione era quindi nota con molto anticipo, prevedibile, prevedibilissima, ed i danni inferti una certezza.

meghan markle e il principe harry 1

Ciò nonostante, Hamas ha sacrificato la vita di molti palestinesi, nonché il futuro di molta povera gente, perseguendo il proprio obiettivo di far sparire gli ebrei dalla faccia della terra. Obiettivo peraltro fallito una altra volta!

La cosa interessante è che da parte palestinese non c’è nessuno che si sia lamentato per quanto fatto da Hamas. Perché rischiano di essere soppressi quali agenti sionisti? O sono i nostri giornaloni che non raccolgono i messaggi?

Saluti da Stregatto

VLADIMIR LUXURIA

Lettera 17

Ciao Dago, il ritorno di Letta doveva essere la sua rivincita su Renzi ma si sta rivelando una caporetto con tutti i suoi continui strafalcioni.

Lettera 18

Twitter fa male ai politici, si cerca la sparata del giorno per fare like e andare in tendenza invece di pensare ad un programma ben articolato e di lungo respiro, imparassero da Draghi

Sarx88

Lettera 19

Caro Dago, per Vladimir Luxuria gli etero si dividono in due categorie. Quelli che apprezzano i gay e quelli che sono "omosessuali repressi". In realtà l'unica cosa a sembrare repressa è il suo modo di ragionare.

G.S.

matteo renzi 1

Lettera 20

Caro Dago Papa Francesco: "La guerra è la sconfitta di chi non sa fare politica". E la preghiera è il rifugio di chi non sa risolvere i problemi.

Tom Schusterstich

Lettera 21

israele attacca la striscia di gaza 10

Caro Dago, da Lego è in arrivo un nuovo gruppo di piccoli personaggi: 11 nuovissime minifigure dai colori brillanti collocate su una pedana arcobaleno: è il set LGBTQIA. Speriamo che anche la Scottex si "allinei". Io la comprerei subito la carta igienica arcobaleno!

J.R.

Lettera 22

Dago,

Letta trova una nuova battaglia ideale dopo lo ius soli, tassare i

ricchi per dare ai giovani e si autonomina " colui che guida la

ENRICO LETTA - PH MASSIMO SESTINI

sinistra ". Conte che ruolo avrebbe ? Federatore della sinistra

allargata secondo don Bettini o quello del navigatore da rally ?

Saluti - peprig -

Lettera 23

Ieri sera ad ora tarda sono incappato, alla maniera di uno che cade in un’imboscata di ladroni, nella trasmissione del fanatico comunista figlio di Santoro, proprio in un momento topico su la 7.

BETTINI RENZI 3

Non avevo visto nulla sino a quel momento ne’ sapevo nulla dell’argomento in trattazione. E’ però apparsa tutta nera e di nero vestita la faccia lugubre della signora Boldrini, già leu ora Pd per convenienza.

Stavo per cambiare immediatamente canale, ma mi sono bloccato nel sentire che lei o chi per lei aveva fatto una raccolta di firme a favore dell’approvazione del criminale decreto Zan.

Firme presentate al Presidente del Senato Alberti Casellati. Subito dopo, il fanatico figlio di Santoro ha chiesto ad un’ospite bionda e con gli occhi azzurri - presentata come giornalista di lungo corso di Repubblica (te pareva!) - un vaticinio circa il cursus del decreto.

israele attacca la striscia di gaza 11

Come sempre in quella trasmissione di sinistra ci sono sempre e solo maggioranze bulgare di parte (il virus comunista è inestirpabile). Ovviamente il fanatico fariseo non riusciva a nascondere la trepidazione, la speranza che la bionda desse vaticini augurali di buon fine dell’assassinio della libertà di pensiero in atto. Cosa che la bionda ha asseverato:”se la truppa giallorossa (non romanista ma fascista, ndr) tiene se po’ fare..”. Punto !

Allora: dopo la visione della Boldrini che ha reso il mio sonno un incubo venefico, stamattina ci ho pensato. Ecco la mia proposta per Salvini, Meloni e la parte sana di Forza Italia con i vari satelliti. Muovetevi a fare pure voi una raccolta firme tra Nord (Lega), Sud (FdI) e Centri (FI) in modo da azzoppare l’iniziativa Boldriniana e far vedere cosa pensa sul serio la maggioranza!

giorgia meloni enrico letta

Invito rivolto anche a Pro Vita e a tutti coloro che non vogliono essere schiacciati dal Male satanico, che si cela dietro tante facce di uomini e donne, soprattutto politicanti in cerca di mantenere cadreghe sotto il culo di sinistra ! Forza Salvini e Meloni fate qualcosa di destra sana, patriottica, morale e cristiana: anche la gente tiepida vi seguirà!

Luciano

MATTEO RENZI GOFFREDO BETTINI BETTINI RENZI 1