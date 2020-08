POSTA! – CARO DAGO, CONTE TAGLIA IL NASTRO DEL PONTE DI GENOVA: "L'ITALIA TORNA A CORRERE". COL PIL A -13%? - MATTARELLA AI FAMILIARI DELLE VITTIME: "LE RESPONSABILITÀ NON SONO MAI GENERICHE. HANNO SEMPRE NOME E COGNOME". E A VOLTE ANCHE UN BEL MAGLIONCINO...

Lettera 1

Caro Dago, coronavirus, dietrofront di Trump: "Patrioti indossano la mascherina". Ispirato dal virologo Anthony Fauci che ad inizio pandemia aveva detto che le persone non avrebbero dovuto modificare alcun comportamento?

Lettera 2

Caro Dago, Ponte di Genova, "Mattarella e Conte inchiodano Benetton", titola il giornale di Travaglio. E infatti la gestione torna in via provvisoria - come no! - ad Autostrade. Più in croce di così...

Lettera 3

caro Dago, è ormai frequente vedere le "risorse" che accogliamo passeggiare nude per strade o masturbarsi in pubblico (vedi da ultimo la spiaggia di Pesaro): siamo la Repubblica delle banane ... al vento.

Armando

Lettera 4

Caro Dago, Ponte di Genova, Mattarella ai familiari delle vittime: "Le responsabilità non sono mai generiche. Hanno sempre nome e cognome". E a volte anche un bel maglioncino...

John Reese

Lettera 5

Sulfureo Dagospia, “Giuseppi” Conte: "Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare. […] Dobbiamo intensificare i rimpatri”. Chissà se a sinistra, per coerenza con quanto fatto a gennaio-febbraio, lanceranno la campagna “abbraccia un clandestino”…

Gianpaolo Martini

Lettera 6

Caro Dago, Conte taglia il nastro del Ponte di Genova: "L'Italia torna a correre". Col Pil a -13%?

Vic Laffer

Lettera 7

Caro Dago, una perturbazione ha imbiancato nella notte il passo dello Stelvio e le montagne sopra Solda, in Alto Adige: nelle ultime ore sulla zona sono caduti fino a 20 centimetri di neve. Il famoso riscaldamento globale. Io sullo Stelvio ci andavo in bici negli anni '80, non ai primi di agosto ma a metà settembre: mai trovata neve.

J.R.

Lettera 8

La vergognosa fuga di Re (benemerito) Juan Carlos di Borbone dalla Spagna causa scandali sex-finanziari, dimostra che per essere politici piccoli piccoli e montarsi la testa di impunità e potere non è necessario essere dei poveracci che si sono dati alla politica.

Anche chi ha sette secoli di nobiltà alle spalle sa essere un miserabile (ricordiamo anche Leopoldo del Belgio con il Congo). Con buona pace dei monarchici e di chi aborrisce la politica in mano ai plebei.

Gaetano il Siciliano

Lettera 8

Caro Dago, nei primi sette mesi del 2020 il fabbisogno statale è volato a 102,4 miliardi di euro, 72,3 in più rispetto all'anno precedente. Lo comunica il ministero dell'Economia. Nessun allarme. Se facciamo entrare tanti migranti e noleggiamo tante navi per la quarantena di certo tornerà sotto controllo.

Maury

Lettera 9

Caro Dago arrivata a Lampedusa la nave per la quarantena, al via il trasferimento dei migranti. E gli mettono i piombi alle caviglie per non farli scappare?

P.T.

Lettera 10

Caro Dago, Istat: "Un milione e mezzo di italiani a contatto con il Covid, 6 volte in più dei dati noti finora". E quindi ha ragione Trump quando dice che negli Usa vi sono 4,8 milioni di contagiati perché, a differenza di altri Paesi, si fanno i test.

E intanto il premio Nobel per l'Economia Paul Krugman, indicandoci come modello, ha rimediato un'altra figuraccia delle sue, dopo quella sul crollo di Wall Street se Donald fosse diventato presidente.

Fatte le debite proporzioni - gli Stati Uniti hanno una popolazione 5,5 volte l'Italia - per fare peggio di noi l'attuale amministrazione americana dovrebbe raggiungere gli 8,25 milioni di infetti. Un traguardo ancora assai distante...

Luisito Coletti

Lettera 11

Caro Dago, non so se ti rendi conto della gravità di quanto asserito dal "tonno" togato. Che il Terzo Potere fosse in gran parte "succedaneo" della sinistra era palese fin dai tempi di Togliatti Guardasigilli, pur se il climax sarebbe stato raggiunto prima con Tangentopoli - Mani pool-ite, poi con la "caccia al Cavaliere" neo disceso in campo.

Ma che un esponente di vertice dell'Ordine giudiziario giunga ad ammetterlo direttamente e pubblicamente è di una gravità incommensurabile, la pistola fumante che (almeno) gli ultimi trent'anni di storia politica di questo paese - segnatamente l'ultimo decennio - sono da riscrivere.

Non senza aver prima strappato e cestinato con ignominia la miriade di fogli vergati sulla pelle di Craxi, Berlusconi ed ora Salvini.

Giorgio Colomba

Lettera 12

PapeSatan, PapeSatan aleppe!

Alla faccia della verecondia e del rispetto! Sono rimasto veramente basito ieri - avrei poco tempo, ma non posso esimermi - nel leggere quello che è stato scritto qui da te DagoSatan, o da qualche tuo satanello (poco importa questo, il capo dei gironi sei tu). Una cosa veramente inaccettabile. Fin che si tratta della specialità della casa, dicasi perversioni di dritto o di rovescio et similia, passi pure, nel senso che questo è il marchio di fabbrica, il dna bacato del sito!

Quando però, buttando alle ortiche ogni minimo pudore, il minimo rispetto dovuto ad una Persona di valore universale, ti permetti di scrivere:” meno male che è di Sant’Antonio ...” scherzando volgarmente sulla malattia o grave disturbo al volto che ha colpito Papa Benedetto XVI, ossia appunto il cosiddetto “fuoco di Sant’Antonio” che è assai doloroso e anche invalidante, beh allora proprio non ci siamo!

Preso dalla fregola delle tue monnezze, non ti sei accorto di aver superato ogni limite, di aver esagerato! Magari non l’hai fatto apposta anche perché demoni e soci non sono fessi e non si sbracano mai così apertamente, per cui anch’essi hanno alzato il sopracciglio. Ti prego: fai l’unica cosa seria che puoi fare! Torna sui tuoi passi e chiedi scusa! Tutti, appunto, possiamo sbagliare ma c’è sbaglio e sbaglio. Scherzare così su una Persona, tra l’altro mite e umile, bisognosa di cure e con un lutto recente, pare troppo!

E allora io, insieme ai miei 4 lettori, a meno di inopinate censure (con te non si sa come va a finire quanto ti scrivo) vorrei esprimere qui la mia vicinanza (già proprio qui e non su Avvenire, organo del Pd) rispettosa e sincera - ritengo insieme anche alle centinaia e centinaia di milioni di cattolici di ogni parte del mondo - a Sua Santità Ratzinger insieme con una preghiera affinché possa guarire al più presto, sebbene questa malattia sia fastidiosa e non facile da debellare.

E in questo momento di difficoltà vissuto dai cattolici italiani , colpiti dai vari sicari del Pd e altri oscuri nemici della Verità di Cristo che vogliono silenziarLa, vorrei proprio che la figura di Benedetto XVI e quella di San Giovanni Paolo II, venissero alla mente a tutti e servissero da monito per fare tutto il possibile affinché non passi il progetto del diabolico Zan, vero ispiratore del Male, pure idiotamente ospitato a cianciare sulle colonne dell’insulso Avvenire. Insulso?

Già è perché ? Semplice: invece di dare spazio allo Zan Zan con tanto di intervista avrebbe dovuto uscire ogni giorno dal primo luglio e fino esaurimento con questo titolo a nove colonne: “NO ALLA LEGGE LIBERTICIDA PROPOSTA DAL PD”.

E questo sarebbe solo il minimo sindacale per chi si vuol definire giornale cattolico. Tutto il resto è noia comevdirebbe l’amico Califano!

Luciano

PS: Al direttore Tarquinio, il temporeggiatore: “ a quando un’intervista a tutta pagina sulla proposta di Zan e compagni di merende con Papa Bergoglio? Quando sarà passata la legge ?”