POSTA! – CARO DAGO, CORONAVIRUS, IL MINISTRO SPERANZA: "DISCOTECHE E STADI RESTANO CHIUSI". QUINDI PER DISPUTARE LE PARTITE I CALCIATORI DOVRANNO SCAVALCARE? – CARO DAGO, IL GOVERNO DIFENDE LA MINISTRA AZZOLINA: "HA LAVORATO SEMPRE, NON SI È PRESA NEMMENO UN GIORNO DI PAUSA". È PROPRIO QUESTO IL PROBLEMA. AVESSE PRESO UN MESE DI FERIE ORA LA SITUAZIONE SAREBBE MIGLIORE….

GIUSEPPE CONTE ROBERTO SPERANZA

Lettera 1

Caro Dago, coronavirus, il ministro Speranza: "Discoteche e stadi restano chiusi". Quindi per disputare le partite i calciatori dovranno scavalcare?

Maxi

Lettera 2

nicola zingaretti ballerino

Caro Dago, Regionali, Zingaretti: "Pd unito o sarà una Caporetto". Impossibile! Nella località slovena c'era un Esercito, mentre il segretario Pd ha solo un'armata branca-poltrone.

Achille Gambini

maria kolesnikova

Lettera 3

Caro Dago, Bielorussia, Lukashenko avrebbe fatto sequestrare Maria Kolesnikova, la più famosa leader dell'opposizione. Toh, un altro "sequestratore" come Salvini...

Ranio

Lettera 4

Dagovski,

La Lucarelli “giudice di ballo” vale il mio prete da “consulente matrimoniale”.

alexander lukashenko con giubbotto antiproiettile e kalashnikov 1

Aigor

Lettera 5

Caro Dago, Conte: “Mozione di sfiducia alla ministra Azzolina? Forse la Lega doveva presentarla ai suoi ministri”. A quelli del primo Governo Conte? Un premier sveglio e intelligente.

J.R.

LUCIA AZZOLINA

Lettera 6

Caro Dago, la Francia decide di ridurre la quarantena Covid da 14 a 7 giorni. Hanno chiesto al virus se è d'accordo?

Gripp

Lettera 7

Caro Dago, il Governo difende la ministra Azzolina: "Ha lavorato sempre, non si è presa nemmeno un giorno di pausa". È proprio questo il problema. Avesse preso un mese di ferie ora la situazione sarebbe migliore.

Vic Laffer

bielorusse bone in piazza contro lukashenko

Lettera 8

Caro Dago, la città francese al centro della seconda ondata di coronavirus? Marsiglia. E io che mi lavavo di continuo le mani col loro sapone per non beccarmi il Covid!

Claudio Coretti

Lettera 9

anche i beckham hanno avuto il coronavirus. Ormai una positivitè non la si nega a nessuno. ma qualcuno finalmente si rende conto che è tutta una buffonata?

aleksandr lukashenko in piazza 9

Lettera 10

Caro Dago, quella testa di Minsk del dittatore Lukashenko è un vero bielo-rotto. Si spera che, a breve, sia sommerso dai cori Luka-zzo, Luka-scemo, Luka-scendi. . . .

Saluti, Labond

Lettera 11

Caro Dago, Bielorussia: "Maria Kolesnikova è stata arrestata al confine con l'Ucraina mentre tentava di fuggire illegalmente dal Paese". E meno male che i suoi collaboratori avevano diffuso la fake news del rapimento.

FRANCESCA COSTA - MAMMA DI ZANIOLO CON TOTTI

Dopo la balla dell'avvelenamento Russo ad Alexei Navalny - assai poco credibile dal punto di vista della logica - quest'altra invenzione sempre nella stessa area geopolitica. Cosa si nasconde dietro? Qualcuno ha dato inizio alle grandi manovre?

Elia Fumolo

Lettera 12

Caro Roberto,

da romanista, auspico, per il vero rinnovamento cultural-sportivo, della A.S. Roma, che il generone romano rimanga fuori.

Ergo, nessun caffè con Totti.

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Caro Dago, il giornalista Francesco Selvi è caduto in seguito ad una spinta di Beppe Grillo dopo che gli aveva chiesto delle Regionali e dei "no mask", lasciando volutamente fuori la vicenda giudiziaria del figlio. Vabbè, ma tanto di quella ne parla tutti i giorni l'esperto del ramo Marco Travaglio...

Armine Harutyunyan

Stef

Lettera 14

Caro Dago, ho letto l’articolo di Feltri del 1981 “Bruttezza mezza Bellezza”. Il direttore di Libero tira in ballo Fosca, donna particolarmente brutta nata dalla penna dello scrittore di Ugo Tarchetti; ma se la protagonista Fosca è brutta in modo esemplare, lui, Ugo non è affatto da meno.

Con questo voglio dire che i poeti ci hanno abituato a celebrare la bellezza dove non c’è, non per contrarietà a dei canoni estetici quanto piuttosto per prossimità: infatti, essendo i poeti sempre desolatamente sprovvisti di bellezza scelgono di sedurre donne alla loro portata; per arrivare al soldo, anche laddove non c’è nulla di sodo, con la parola penetrano questi misteri “d’inesauribile segreto”.

Giovanni Negri Brusciano

ELLY SCHLEIN

Lettera 15

Caro Dago, io non so se tale Elly Schlein sia n'omo, so solo che, avendo protestato contro il decreto Salvini in merito agli sbarchi dei clandestini in Italia, stare al fianco di Greta Thunberg nella fantomatica quanto delirante battaglia del clima, e dulcis in fundo, essere molto vicina a Romano Prodi come una sardina qualsiasi, è una poco di buono

Paul

Lettera 16

...che poi, Preclaro, diciamolo pure: tanto can-can sul fatto che la mascherina va sempre indossata, ma quanta ipocrisia sul fatto che ci sono persone che usano la stessa da mesi...

Giuseppe Tubi

Lettera 17

Dago studioso,

LUCA ZAIA MATTEO SALVINI

analisti di turno discettano sul caso che Zaia prenda più voti della Lega; poiché è la somma che fa il totale ( diceva un amatissimo principe ) cosa si dovrebbe dedurre ?

Che il Veneto i due addendi sommati danno la maggioranza assoluta dei votanti ? Non uno ma venti Zaia, uno per regione si auspicherebbe Salvini e non capisco la contentezza dei votanti gli sconfitti candidati. Tranne Travaglio e Lucarelli che ridono sempre e comunque.

Saluti - peprig -

Lettera 18

Caro Dago, anch’io come Gervasoni appena ho visto la copertina de l’Espresso ho pensato “ma che è n’omo?” e credo, anzi ne sono convinta, che migliaia o vieppiù decine di migliaia di lettori l’abbiano pensato è, come dire, oggettivo. Ma è l’unica immagine che abbiamo di Elly Schlein?

elly schlein

Proprio no, Google me ne offre gratuitamente una carrellata infinita, centinaia di ritratti, istantanee, selfie, ecc dove Elly è viceversa bella e femminile. Allora diamo a ciascuno quello che si merita: Gervasoni ha detto semplicemente un’ovvietà che se non tutti ma molti onesti di pensiero e con una vista decente hanno pensato, Elly è carina dopotutto, semplicemente la foto fa cagare con le conseguenze del caso. Si senta responsabile chi l’ha fatta e/o chi l’ha scelta.

Clementina Milingo

Lettera 19

I BANCHI ANTI CORONAVIRUS CHE VUOLE COMPRARE LUCIA AZZOLINA

Caro Dago,

viste le esilaranti norme antincontagio, sia in generale che specifiche, mi sento di dare un suggerimento alla Ministro Azzolina, certo che da lei potrà essere seguito: perchè anzichè spendere un sacco di soldi per i banchi (che meriterebbero considerazioni interessanti, in particolare dalle procure, per quanto sia certo che non accadrà) perchè, dicevo, non fa mettere all'ingresso di ogni scuola un cartello "Ristorante"? La mascherina solo per entrare, forse, poi ognuno fa quel che gli pare. Problema risolto.

Lettera 20

Avete visto che dai giornaloni online quello che succede fra Lampedusa e Sicilia è completamente sparito. Là succede di tutto ma non una riga, zero. Come se fosse un caso Ciro Grillo. Chissa forse dopo il 21.

john holmes 4

Lettera 21

Dago darling, ah sapere che sembianze ha il diavolo che forse frequenta l' "hotel particulier" fisico e romano in cui opera un sito di chiacchericci (gossip) come Dagospia. Se ha sembianze maschili, prob. avrà un "horse cock" come quello di John Holmes.

Se le ha femminili, prob. avrà due enormi "balconi" come quelli di Jayne Mansfield. Ma prob. sarà una trans superdotata in tutto e così tutti gli addetti ai lavori & livori potranno cadere in tentazione. "Sed libera nos a malo" si sarebbe detto un tempo.

Natalie Paav

conte meme

Lettera 22

Caro Dago,

questo governo, super chiacchierato da diversi ex presidenti della Corte Costituzionale, in barba a qualunque criterio di necessità e urgenza riferibile alla pandemia si è anche reinventato il cavallo di Troia per far passare alla zitta qualche padulo che con il virus c'entra - come si dice a Firenze - come il culo con le quarant'ore.

Il primo è senz'altro la sottrazione alla tutela della Soprintendenza del locale stadio di Nervi: in assoluto una delle primissime opere in cemento armato a livello mondiale, cemento armato tra l'altro perfettamente conservato a differenza di quello "a scadenza" dell'architetto Morandi.

WILLY 1

Un secondo - che interessa tutti gli automobilisti italiani, da mungere come le mucche - è quello introdotto dal "decreto semplificazioni (!!?)" che prevede che vengano autorizzati controlli di velocità anche NEI centri urbani, dove oggi sono vietati, con i famigerati autovelox fissi "da cassetta".

Difficile riprendersi con un assalto generalizzato e continuo come questo.

Cincinnato 1945

gabriele e marco bianchi

Lettera 25

Quattro ragazzi italiani, bianchi, palestrati, ictu oculi non facenti parte di organizzazioni umanitarie, uccidono un ragazzo di colore a Colleferro. E Salvini? MUTO. A parti inverse avrebbe scatenato l'inferno. Che omm 'e niente!

Gaetano il Siciliano

Lettera 26

Caro Dago,

GIUSEPPE CONTE MEME

su gossip e religione: da leggere Luca 12, 1-3. Espressamente Gesù condanna chi parla e tiene nell'ombra i segreti. Il gossip, tanto più se veritiero (altrimenti è calunnia), porta alla luce ciò che alcuni (spesso benpensanti e farisei in senso ormai metaforico) dicono o fanno ma non hanno il coraggio di rivelare o di pubblicamente riconoscere.

Saluti dal Nuovo Testamento,

Lisa