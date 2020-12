POSTA! – CARO DAGO, CORONAVIRUS, DA OGGI ITALIA IN ZONA ARANCIONE FINO AL 31 DICEMBRE. ABBIAM FATTO UN PO' DI CASINO. "ZONA ARANCIONE" O "ALLERTA ARANCIONE" PER IL MALTEMPO? – L'ITALIA PARTE CON POCO PIÙ DI 9 MILA DOSI DI VACCINO MENTRE IN GERMANIA NE ARRIVANO ADDIRITTURA 151 MILA. SARÀ PERCHÉ LA MERKEL HA PIÙ "CULO" DI CONTE O PERCHÉ IL PUPAZZETTO DI PALAZZO CHIGI È MENO CAPACE?

DOMENICO ARCURI GIUSEPPE CONTE

Lettera 1

Possiamo sperare nell’intervento della Corte dei Conti, per stimare i costi del Grande Fratello Covid?

Saluti da Stregatto

Lettera 2

Caro Dago, Bari, segnalata la presenza di una pantera nella zona di Locorotondo. Se ha la mascherina e rispetta la distanza di sicurezza non possono farle nulla!

GIUSEPPE CONTE COLORA LE REGIONI

Nino Pecchiari

Lettera 3

Caro Dago, i vaccini saranno come i rimborsi delle casse integrazioni e dei ristori? Quanti tromboni e tutti stonati

Lettera 4

conte casalino

Caro Dago, coronavirus, da oggi Italia in zona arancione fino al 31 dicembre. Abbiam fatto un po' di casino. "Zona arancione" o "allerta arancione" per il maltempo?

Corda

Lettera 5

Dago colendissimo, il Conte-Casalino-Arcuri (Speranza neanche pervenuto) si conferma il trio di maggior successo dell’avanspettacolo politico. 9750 dosi di vaccino, equivalenti ad un furgoncino e corrispondenti a 163 dosi per milione di abitanti, sono stati ricevuti in pompa magna al Brennero con dirette televisive, e quindi scortati a Roma da uno squadrone di carabinieri e poliziotti. Successivamente sono intervenuti Esercito, Aviazione e fors’anche Marina per la distribuzione alle Regioni (alcune delle quali peraltro attraversate nel percorso verso Roma). Qualche Regione ha presumibilmente ricevuto meno di 200 dosi!

maurizio costanzo virginia raggi

La sceneggiata è proseguita poi con le prime vaccinazioni, dove i vaccinandi sono stati identificati – sempre a beneficio dei media- per nome, cognome, indirizzo, matricola, storie personali, etc. Interviste a seguire per acclamare l’eroismo dei vaccinati.

Lettera 6

Caro Roberto,

CONTE COMANDA COLORE

Maurizio Costanzo, dopo aver negato l'appartenenza alla P2, venne affrontato e schiaffeggiato dal professor Fabrizio Trecca, medico di Licio Gelli.

Adesso che Maurizio si butta pure sul carro della Raggi, Trecca ha deciso di tornare dall'aldilà per prenderlo di nuovo a cazzotti.

Giancarlo Lehner

Lettera 7

Pare che il PM (primo cittadino) abbia risposto a un cittadino infuriato per il blocco di Milano causa neve "Ma ha una benché minima idea di quanto danno produce il sale sull'asfalto? Bisogna salare il necessario, non a rampazzo". Mi sembra che Sala abbia fatto più danni del sale, all'asfalto e non, e che Milano ne abbia fin sopra le orecchie di essere Sala-ta alla bisogna. Chissa se i milanesi manderanno lui a rampazzo alle prossime elezioni.

Deboss

Una poltrona per due1

Lettera 8

Caro Dago, l'Ordine dei medici di Roma ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di 13 camici bianchi no vax o negazionisti. Tra loro c'è chi sostiene che il Covid non esista, chi che sia come un'influenza e che i vaccini in generale non servano a niente.Ma se non sono d'accordo nemmeno tra di loro come pensano di riuscire a convincere la popolazione a vaccinarsi?

fausto leali 3

Maury

Lettera 9

Scusa Dago, ma com e’ che al grande fratello viene squalificato Fausto Leali per Razzismo, dimostrando che Mediaset e’ attenta a questi temi e ci propone dal 1997 una poltrona per due a Natale, un film pieno di frasi e riferimenti razzisti chiari e espliciti, dai camerieri , all autista , al circolo solo per bianchi , fino ad arrivare al commento dei due Duke ; “ neanche io voglio

alberto genovese

uno sporco negro al comando della nostra azienda”... beh insomma ...Buon Natale eh!

Lettera 10

Caro Dago, molto molto interessante la tua analisi e il confronto Bateman-Genovese. Si capisce come certe montagne di soldi ti diano molto ma ti tolgano anche molto e, se non hai dentro nessun nocciolo tuo di etica, quel vuoto senza fondo di chi teme di non avere più un filo di vera relazione con gli altri, e soprattutto degli altri con te, potresti volerlo riempire; quel vuoto, divorando materialmente chi pensi non ti voglia veramente, o punendo violentemente chi credi sia lì solo per il tuo denaro. Proprio il timore che accompagnava sempre Genovese, di avere tanta gente intorno solo per i suoi soldi, come ha detto uno che lo conosceva abbastanza bene.

LA TORRE DEL PIACERE 2

Francesca

Lettera 11

Dago darling, i compianti Pierre Brasseur e Silvana Pampanini e voilà il dimenticato film "La torre del piacere" di Abel Gance, tratto da una pièce di Alessandro Dumas padre. Quanti maschicidi nella "Tour de Nesle" di Parigi (ai tempi di Filippo il Bello, circa 1300) ordinati da alcune principesse reali che, sotto mentite spoglie, adescavano giovani maschi aitanti, trascorrevano notti di sesso sfrenato con loro e poi li facevano legare, mettere in un sacco e gettare nella Senna.

LA TORRE DEL PIACERE

Le principesse furono condannate al carcere o al convento, i loro complici furono evirati e poi squartati. Anche non prendendo tutto per oro colato quello che scrisse Dumas, qualcosa di veramente storico ci fu. Come tutti sanno, Dumas padre si serviva molto di "negri" per scrivere parte delle sue numerose opere. Chissà come vengono definiti oggi gli sconosciuti che scrivono per conto terzi, specie nel caso di autori ben noti che sfornano "capolavori" uno dietro l'altro. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 10

Caro Dago, Covid, mega propaganda in tv sull'arrivo del furgone con le fiale del vaccino. Nemmeno ai tempi di Benito, che aveva a disposizione "solo" radio, cinema e giornali. Ci toccherà anche il premier Conte che si vaccina a torso nudo?

Lino

maurizio costanzo virginia raggi

Lettera 11

Caro Dago, Maurizio Costanzo diventa “spin doctor” di Virginia Raggi: «Segue i miei consigli». Se le dà consigli per la dieta è un'ottima cosa. La sindaca è un po' troppo secca.

Licio Ferdi

CONTE LAMORGESE

Lettera 12

Caro Dago,

leggo con stupore che la Germania della culona (è satira) ha avuto in dote 150000 dosi di vaccino anticovid e noi meno di 10000, cioè circa 15 volte meno. Sarà anche colpa dei nostri magnifici e Travagliati sgovernanti ma, evidentemente, per alcuni (quelli che contano) ci sono dosi più "simboliche" delle altre.

maurizio costanzo virginia raggi

E' la solita risaputa e commovente solidarietà europea, per cui viene proprio voglia di conclamare entusiasticamente "più europa per tutti" o è solo il ribaltamento di un vecchio rapporto cosi caro ai tedeschi, quindici x uno? Vedo che, nel dubbio, sempre in c..o agli italiani, grazie Germania!

Lettera 13

Preclaro Dagospia,

SILVANA PAMPANINI LA TORRE DEL PIACERE

fossero costate anche meno di € 100, ma perché le Istituzioni continuano a buttare soldi anche per le "quinte teatrali" allo Spallanzani?

Ma inoculassero con lo sfondo di un muro! ...per realizzare - e pagare - quei pannelli con i logo del Ministero, della Regione etc. (mancava uno sponsor ed il CT della Nazionale), ci vuole l'input di un ufficio, un paio di firme e un timbro; ma chi è che dispone e ratifica simili idiozie in questa situazione?

domenico arcuri

Gli italiani si vaccineranno non per la pompa mediatica allestita attorno alle prime dosi, ma semmai quando (?) arriverà il loro turno nella vita reale.

Patetico ribadirlo, ma nel Paese c'è sempre più gente alla sua prima esperienza con la fame e la disperazione, e davvero non si sente alcun bisogno di sprechi minimi e neppure delle primule gratuite di Boeri: ma non sarebbe stato meglio predisporre dei container o delle unità concrete, da tenere pronte per luoghi impervi (spiace parlarne, ma terremoti, alluvioni, sfollamenti)? ma cosa ce ne faremo di quelle scatole smart adatte solo per piazze monumentali e cafonate?

domenico arcuri

Buon anno, e che un dio ci benedica

Federico

Lettera 14

Caro Dago, coronavirus, il governatore Zaia: "Tanti casi in Veneto? Per le migliaia di tamponi". Sarà vero? Sarà falso? Una cosa è certa: quando a livello nazionale si fanno pochi tamponi - di solito nei weekend e nei festivi - i casi diminuiscono. Ergo...

luca zaia

Lauro Cornacchia

Lettera 15

Caro Dago, maltempo, nevica su tutto il Nord Italia. Accidenti, dopo il Covid anche il riscaldamento globale!

Tommy Prim

Lettera 16

Caro Dago, Covid, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini: "Spiegare l'importanza di vaccinarsi e la gente capirà". Sì, ma solo se a farlo sarà uno competente come il commissario Domenico Arcuri...

CONTE GUERINI

Ettore Banchi

Lettera 17

Caro Dago, entro il 2028 l'economia cinese dovrebbe diventare la più grossa del pianeta. Scommettiamo che con Biden alla Casa Bianca bastano 2 anni per sorpassare gli Stati Uniti?

Gaetano Lulli

Lettera 18

mario draghi al meeting di rimini 1

Caro Dago

Ho letto l’articolo sulla telefonata di Draghi a De Laurentis per la sentenza anti juventus ed il tuo commento su come tale inspiegabile telefonata gli abbia “rovinato” la possibile vita politica.

Benissimo, ma non è il caso di pensare anche che Draghi non sia affatto interessato ad una entré politica e che, se dovesse essere chiamato a gran voce, questa telefonata serve proprio a far capire che, se lo vogliono e lo prendono, non si farà gestire da alcuna politically correctness o, men che meno, dall’umore dei sondaggi?

aurelio de laurentiis foto mezzelani gmt020

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 19

Caro Dago, Covid, oltre un francese su due, il 56 per cento, non intende vaccinarsi. Chissà se adesso politici e scienziati cominceranno a farsi qualche domanda o se continueranno ad essere saccenti ed arroganti.

Di Pasquale

ROBERTO BURIONI BABBO NATALE BY VUKIC

Lettera 20

Caro Dago, il virologo Roberto Burioni fa lo spiritoso con Heather Parisi che ha annunciato che lei e la sua famiglia non si faranno vaccinare. Forse l'ex ballerina si è fatta influenzare troppo da quel prof che a inizio pandemia è andato in tv a dire che il rischio di contrarre il virus era "pari a zero”?

U.Delmal

Lettera 21

heather parisi a hong kong con la mascherina

Caro Dago, coronavirus, Vax Day in Europa. Ungheria e Slovacchia, avendo le fiale già disponibili, giustamente partono con 2 giorni di anticipo. L'Italia parte con poco più di 9 mila dosi mentre in Germania ne arrivano addirittura 151 mila. Sarà perché la Merkel ha più "culo" di Conte o perché il pupazzetto di Palazzo Chigi è meno capace?

Càsty