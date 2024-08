POSTA – CARO DAGO, FORMIGONI: “IN CARCERE NON VOLEVANO CHE LAVORASSI, MI CHIAMAVANO PRESIDENTE. ADESSO VIVO CON "POCHE MIGLIAIA DI EURO AL MESE”. IO: IN GALERA MAI STATO, VIVO CON LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DI MIA MOGLIE DEFUNTA PARI A 650,00 EURO AL MESE. PRESIDÈ, FACCIAMO A CAMBIO? - PAULO DYBALA RESTA A ROMA. SPERA NELLO IUS SCHOLAE?

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

KAMALA HARRIS E TIM WALZ

Caro Dago, divertente siparietto nella notte di Kamala Harris alla convention democratica: sul palco l'attrice Kerry Washington e le due nipotine della candidata presidente giocano con il pubblico sulla pronuncia del nome della zia. Joe Biden ha risolto chiamandola "Donald Trump"...

Kevin DiMaggio

Lettera 2

Negli Stati Uniti hanno recentemente scoperto la corrispondenza tra lunghezza del naso e del pene! Nel Sud Italia già da secoli si dice “tale naso, tale fuso”.

Compare Ciccio

ER POMATA - MEME DI EMILIANO CARLI SU JANNIK SINNER

Lettera 3

Caro Dago, Kamala Harris attacca Trump: "Non mi alleerò mai coi dittatori come fa lui". Con gli Erdogan come fa Biden?

Jonas Pardi

Lettera 4

Dago,

Altra perdita di tempo: lo ius scholae. A trovare argomenti superflui, a perdere tempo con quisquilie i nostri parlamentari sono campioni del mondo. Si occupassero di cose reali tipo lavoro, delinquenza, poverta'.

MP

Lettera 5

Caro Dago,

Sullo ius scholae leggo un argomento online che più o meno dice così: “Se studi in UK, non diventi mica inglese!”. Vero, ma la critica è di base errata (oltre che dimenticare che per molti paesi puoi entrare con un visa di studio, status tutto a sé di immigrato).

IL TRUMP-OLINO DI KAMALA - VIGNETTA BY GIANNELLI

In Francia basta finire la laurea per prendere la cittadinanza e vivere 2 anni nel paese. In Germania - sempre se non l’hanno cambiata ancora – si aveva la possibilità di prendere la cittadinanza dopo un MA e 5 anni in Germania fino a poco tempo fa.

poi non vorrei deludere quelli che pensano chissà cosa, ma l’Italia non è proprio molto allettante come metà universitaria (salvo eccezioni). Il caso del ragazzo bolognese egiziano, infatti, frequentava qualche master gender e qualcosa in inglese, mica in italiano!

Saluti alle cittadinanze per studio,

Lisa

Lettera 6

Formigoni: in carcere non volevano che lavorassi, mi chiamavano presidente. Adesso vivo con "poche migliaia di euro al mese”. Io: in galera mai stato, vivo con la pensione di reversibilità di mia moglie defunta pari a 650,00 euro al mese. Preside' , facciamo a cambio.

SINNER CAHILL

Lettera 7

Caro Dago, Paulo Dybala resta a Roma. Spera nello ius scholae?

Scottie

Lettera 8

Caro Dago Dybala non ha rifiutato l'offerta degli arabi. La Roma ha ritenuto che tre milioni per il cartellino del giocatore erano troppo pochi, calcolando poi che i procuratori avrebbero intascato la modica cifra di nove milioni. A quel punto la società' Roma ha rifiutato l'offerta. Tutto qui così sono andate le cose.

Salutisssssssssimi Alessandro.

Lettera 9

dybala

Caro Dago, Usa 2024, Kamala Harris: "Accetto la candidatura, sarò presidente di tutti gli americani". Quindi brutte notizie per gli oltre 11 milioni di clandestini presenti negli Stati Uniti: se vince la vice di Joe Biden rischiano di rimanere dimenticati.

A.Reale

Lettera 10

Caro Dago, una volta nelle gite fori porta, per apparecchiarsi alle tavolate, ognuno doveva portasse er fagottino. Oggi quell'anima in pena che non trova più la terra che lo regge, al secolo er gradasso di Rignano, per un posticino alla scampagnata del "Campo Largo", è condannato ad attaccasse ar filo di Arianna.

Antonio Pochesci

roberto formigoni

Lettera 11

Dear Dago,

che bello il gesto di Dybala... noi conosciamo solo l'aspetto economico e non altre eventuali motivazioni (calcio che conta, Roma, la rava e la fava ecc. ecc.) ma in un mondo di soldi rinunciare a 75 milioni "facili facili" ci fa sperare che forse proprio tutto non è perduto...

Paul Petta

Lettera 12

Caro Dago, da Roma una notizia incredibile, i dipendenti dell'azienda municipale dei trasporti, ATAC, riceveranno un premio se...arriveranno puntuali al lavoro! Ci aspettiamo che la stessa cosa avverrà se i netturbini...raccoglieranno la spazzatura e i vigili urbani smetteranno di essere "invisibili" nelle strade o nascosti negli uffici! W Gualtieri...

FB

kamala harris alla convention nazionale democratica di chicago

Lettera 13

Togliere pensioni e servizi sanitari ai lavoratori dipendenti regolari ( vecchi e nuovi italiani) e' facile ma ( vedi la Francia) crea problemi. Se proprio si vuole farlo ad es si possono tagliare alcuni vitalizi e pensioni dei mega funzionari pubblici e dei concessionari di TV etc

Lettera 14

Caro Dago, "La presidente del Consiglio è partita. Ma per andare dove? Per 36 ore, nessuno sa o vuole dirlo. Ne parla la politica, si interrogano i ministri, anche i più vicini alla leader. L’ufficio stampa, sollecitato, non risponde o non fornisce dettagli. Meloni è scomparsa dai radar. Come volatilizzata". Ahahahaha: i gremdi successi del giornalismo investigativo di 'Repubbica'!

J.N.

giorgia meloni a ceglie messapica foto di oggi

Lettera 15

Caro Dago, Jannik Sinner licenzia preparatore atletico e fisioterapista. Ovvio, se lo hanno fatto beccare positivo al doping significa che sono degli "incapaci"...

Mich

GIORGIA MELONI CON MOSHARAB MATUBAR, PASTICCERE DI CEGLIE MESSAPICA giorgia meloni a ceglie messapica 1 foto di oggi giorgia meloni vacanze ceglie messapica GIORGIA MELONI ALLA PASTICCERIA ALTER GUSTO DI CEGLIE MESSAPICA DYBALA E LUKAKU