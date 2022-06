POSTA! – CARO DAGO, M5S, GRILLO: “CON CONTE ANDIAMO PERFETTAMENTE D’ACCORDO”. MA CERTO, BEPPE COMANDA, “GIUSEPPI” ESEGUE! - CORRUZIONE E TRUFFA SUI FONDI UE PER L'AGRICOLTURA: 12 ARRESTI NEL PALERMITANO. COSÌ, SAPENDO CHE FINISCONO IN BUONE MANI, DA BRUXELLES CI MANDERANNO PIÙ VOLENTIERI I SOLDI PER IL PNRR, VERO?

Lettera 1

BEPPE GRILLO A ROMA

Caro Dago, M5s, Grillo: "Con Conte andiamo perfettamente d'accordo". Ma certo, Beppe comanda, "Giuseppi" esegue.

Tommy Prim

Lettera 2

Caro Dago, I grillini erano quelli contro le auto blu, ora le usano anche per attraversare la strada, contro i privilegi ma guai a toccarglieli, erano quelli dei due mandati e ora si stanno inventando di tutto per non lasciare la poltrona, scissioni, deroghe, 2+2...vuoi vedere che alla fine nascerà un M5S.2 che azzerera' tutto?

FB

conte draghi grillo 4

Lettera 3

Dago darling, tutta Milano é in "dolce" attesa del Gay Pride che culminerà il 2 luglio. Si suppone che ci sarà anche un intervento di Zelensky da remoto, in cui egli chiederà aiuti e magari l'invio di una brigata arcobaleno per difendere il suo paese.

beppe sala

Si suppone anche che Beppe Sala, grande organizzatore attento a tutto, aprirà un gazebo per la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie all'entrata dei Giardini Pubblici di Porta Venezia. Ovviamente detto gazebo avrà un nome tranquillizante in inglese tipo GreenFreedom Check Point. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 4

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - LUIGI DI MAIO - BY MACONDO

Caro Dago, il commissario europeo per l'Energia, Kadri Simson: "Sapevamo dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che un'interruzione molto grave del gas russo è possibile, ora sembra probabile". Ah! E quindi hanno fatto i bulli con le sanzioni tanto per fare un po' di scena, come con l'invio di armi a Kiev. Tanto in entrambi i casi si sa già come andrà a finire.

Soset

Lettera 5

boris johnson joe biden olaf scholz emmanuel macron mario draghi

Caro Dago, la foto dei leader del G7 in Germania? Tutti in camicia bianca tranne il capo, in camicia celeste... Biden, inoltre, ha alla sua sinistra Johnson e poi Kishida. Mentre alla sua destra ha: Scholz, Macron, Trudeau e, laggiù in fondo (oh, mio Dio, ma l'hanno messo in castigo?), il nostro Draghi. "Sleepy Joe" gli avrà almeno rivolto qualche parolina usando il cellulare?

G.S.

Lettera 6

antony blinken

Caro Dago, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken: "Inorriditi dall'attacco della Russia al centro commerciale in Ucraina". Come no. Ormai i russi stanno diventando sempre più come gli israeliani nella versione palestinese: colpiscono deliberatamente bambini, scuole, ospedali, case di civili e centri commerciali... Ma davvero pensano che quel che racconta Zelensky per la popolazione occidentale sia vangelo? Lo sarà, forse, per gli ebeti che ci governano. Che dal versante opposto a quello russo devono fare una bieca propaganda speculare a quella di Putin.

Ice Nine

volodymyr zelensky.

Lettera 7

Caro Dago,

non aiutare l’Ucraina a difendersi con le armi dall’invasione russa equivale ad aiutare la Russia nel suo tentativo di annettersi l’Ucraina “manu militari” ?

Pietro Volpi

Lovere (Bg)

Lettera 8

Caro Dago, corruzione e truffa sui fondi Ue per l'agricoltura: 12 arresti nel Palermitano. Così, sapendo che finiscono in buone mani, da Bruxelles ci manderanno più volentieri i soldi per il Pnrr, vero signor Primo Ministro?

mario draghi g7 germania

P.T.

Lettera 9

Caro Dago, ecco perché la sinistra vincera' sempre sul centrodestra. La prima punta fortemente al potere, che è il collante di partiti e partitini di quell'area, a cui non importa chi è il leader tanto alla fine potere e poltrone ci saranno per tutti, anche chi ha portato un solo voto utile. A destra da sempre si litiga per chi deve essere il leader, chi deve "governare" gli altri partiti della coalizione, chi deve indicare i candidati...e la sinistra vince!

FB

Lettera 10

ENRICO LETTA

Caro Dago, nel mio condominio hanno deciso di aderire all'offerta del Superbonus 110%. Per mettere il "cappotto" a un palazzo di 12 piani, 375 giorni di "lavori". (Chissà se sono di più quelli per la effettiva messa in posa dei pannelli o quelli per la cessione dei crediti...). Povera Italia! Un anno per il solo rivestimento esterno di un edificio. Ma allora per tirarne su uno simile dal nulla, quanti anni ci vogliono? Quundici?

F.G.

Lettera 11

SUPERBONUS 110

Esimio Dago,

ci vorrebbe uno bravo per analizzare Enrico Letta. Quando non fa niente, non dice niente, fa finta di essere morto (come certi animali che confidano nella dabbenaggine dei loro predatori), vince (in realtà non vince lui, sono i suoi avversari che perdono, che è diverso).

Quando crede di aver vinto per merito suo, si ringalluzzisce e comincia con le solite rivendicazioni (nel tempo: voto ai sedicenni, patrimoniale a favore dei diciottenni, ius soli, d.d.l. Zan, ius scholae, ecc.) preparando così il campo alla prossima sconfitta. Chiamate uno bravo, ma proprio bravo bravo...

volodymyr zelensky antonio guterres

Bobo

Lettera 12

Caro Dago,

dopo la sentenza della Corte Suprema americana sulla libertà d'aborto, c'è chi ipotizza la possibilità che in Italia venga messa in discussione la legge 194. Ma perché? L'Italia è una colonia americana? L'Italia non è più uno stato sovrano?

boris johnson joe biden olaf scholz emmanuel macron mario draghi

Possibile che, ogni volta che negli Usa qualcuno starnutisce, i "droplet" debbano contagiare anche noi? Se così fosse, non è un problema legato alla volontà egemonica degli Usa, ma alla sudditanza culturale, più che politica, degli Italiani. A conferma, basta considerare quello che sta succedendo in tema di politicamente corretto e di tutti i suoi derivati, come, ad esempio, il revisionismo demenziale dei libretti delle opere liriche.

Gualtiero Bianco

Lettera 13

SUPERBONUS 110

Ci risiamo, Precly: SuperMario (memore del successo) rispolvera la frase “costi quel che costi” appena appena modificata a favore della Ucraina: “Finché necessario”.

Però stavolta c’è un Vlad di mezzo, ricordi l’impalatore?

Giuseppe Tubi

Lettera 14

BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE - LUIGI DI MAIO - BY MACONDO

Caro Dago, strage di migranti negli Usa: in 46 trovati morti su un camion in Texas. Che testoni! L'aveva detto Kamala: "Non venite negli Stati Uniti!". E loro no, ostinati... Pensando che Biden sia più "umano" di Putin.

Spartaco

Lettera 15

Caro Dago, migranti, Msf: "22 dispersi in naufragio gommone". E a chi interessa? Adesso va di moda l'Ucraina, Zelensky e le loro storielle...

Corda

Lettera 16

Illustre Dago,

Ma non ti sembra un’incoscienza generalizzata avere a disposizione due comici di alto profilo tipo Beppe Grillo e Volodymyr Zelensky e non dare a loro il mandato della fine del conflitto?

Ciao.

Luciano Venturini Autieri

Lettera 17

Caro Dago, Draghi: "Accordo Kiev-Mosca sul grano? Per Guterres vicini al momento della verità". Ormai ci hanno abituato che tutte le cose succederanno domani o al massimo la prossima settimana. Doveva essere così anche per il "price cap" sul gas, la fine della guerra, la morte di Putin a causa di un tumore... Quando non sanno come levarsi dai guai fanno previsioni a vanvera.

SUPERBONUS 110

Alan Gigante

Lettera 18

Ma perché, caro Dago, stando ai sondaggi, il PD non cresce e non crepa, ristagnando sempre al 20% o giù di lì, tetragono come un monolite ai movimenti tellurici dell'opinione pubblica che scuotono gli altri partiti? Ma il Campo Largo è quello teorizzato da Letta o quello rappresentato dalla stragrande maggioranza degli Italiani che non voteranno mai il PD, percepito come il partito/Sistema per antonomasia? Siamo sicuri che gli attuali leaders del CdX abbiano qualche titolo per appropriarsi di questo campo, dato che rischiano - per beghe ridicole - di ridurlo ad un cortile di comari?

ANTONIO GUTERRES A KIEV

Quanto alle ultime Amministrative, se proprio vogliamo intravedere un segnale politico, è al primo turno che dobbiamo guardare quando i votanti fanno la loro prima scelta libera e non condizionata; mentre al secondo turno, il PD lancia il richiamo della sua foresta clientelare ( coop, sindacati, partecipate,apparati, giornali, ecc ) butta la rete ed i pesci abboccano. Se poi i Nazareni la ritengono una pesca miracolosa, il problema è loro..

Antonio Pochesci

LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE

Lettera 19

Caro Dago, se l'Ucraina, come dicono i "buoni", è una grande esportatrice di grano e acciaio, è ricca di gas e carbone e ci sono tanti giacimenti di "terre rare", come mai, dopo la Moldavia, è il Paese più povero d'Europa con un PIL pro-capite nominale che la pone al 133* posto (dati 2018) al mondo?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 20

Dagosapiens, sapessi come mi girano…! Ieri sul doppio mandato il purtroppo nostro Ministrello Di Maio ha detto che agli italiani non importa nulla di queste cose. Ha una bella faccia di bronzo il Pol...tronista per …(Sua) Eccellenza. Vogliamo ricordargli che lui e i suoi compagni distributori di illusioni sono stati votati per le loro promesse proprio su questo genere di cose?

giuseppe conte beppe grillo

Così diceva cinque anni fa: “È un vero e proprio mercato delle vacche che va fermato. Per questi parlamentari contano solo la poltrona, il mega stipendio e il desiderio di potere. Su di noi abbiamo applicato una regola chiara: chi cambia partito tradisce gli elettori, e quindi deve rimborsare il M5s”. Beh, dopo aver abolito la (sua) povertà e aver promesso un (suo) futuro migliore, come diavolo pensa di poter rimborsare il suo ex-Movimento e i suoi disgraziati ex-elettori che avevano creduto a queste sue incredibili parole? Come ritrovare un po’ di dignità? Un suggerimento: andandosi a nascondere, risparmiando all’Italia la vista del suo bel faccino furbo e tornando da dove è partito, a vender bibite e non illusioni agli Italiani. Magari insieme agli altri illusionisti in capo Beppe e Peppiniello e a tutti i parlamentari che seguiranno il Ministrello nel SUO mercato delle vacche. Ma che vergogna questo ometto!

https://www.youtube.com/watch?v=6_LMZgigpLs

Vittorio Lavaccagiggina ExInFeltrito

ANTONIO GUTERRES A KIEV