POSTA! – CARO DAGO, LA MARIANNA HA PERFETTAMENTE RAGIONE. GUAI AD INSULTARE LE DONNE DI SINISTRA, MENTRE PER LE ALTRE TUTTO SI PUÒ – È ABBASTANZA DIVERTENTE CHE LA NASA ABBIA PIÙ DIFFICOLTÀ NEL 2022 AD ORGANIZZARE UN ATTRACCO LUNARE DI QUANTE EVIDENTEMENTE NE DOVETTE TROVARE NEGLI ANNI SESSANTA. DELLE DUE, L’UNA (O LUNA?): O NEL ’69 GLI AMERICANI ORGANIZZARONO IL TUTTO FRETTOLOSAMENTE E UN PO’ ALLA CARLONA, OPPURE…

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, crisi energetica, i ministri Ue dell'Energia si riuniranno il 9 settembre a Bruxelles per un consiglio straordinario. Sicuri di voler fare le cose così velocemente? Non conveniva aspettare la fine dell'estate? Tanto famiglie e imprese che problemi hanno?

Nereo Villa

MICROCHIP BIDEN

Lettera 2

Caro Dago, Usa, media: "Biden chiederà il via libera al Congresso per vendere armi a Taiwan"

Grande idea! Proprio quel che ci voleva in questo momento. Servirà a distendere gli animi a livello internazionale...

Ice Nine

Lettera 3

bombardamenti a kherson 10

Caro Dago, le truppe ucraine hanno sfondato le difese russe in diverse aree del fronte vicino alla città di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha dichiarato Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Zelensky. Un giorno Zelensky dichiarerà che le truppe ucraine sono sbarcate per prime su Marte e i giornalisti pubblicheranno la "notizia" con grande enfasi.

Sasha

i militari russi sparano sui manifestanti a kherson 5

Lettera 4

Caro Dago qualcuno sa spiegare perché l'Ucraina ha le armi gratis dagli USA e Taiwan se le deve pagare ?

Amandolfo

Lettera 5

Scaroni Rothschild, Macron ex-Rothschild: è chiaro che il primo spinga per Air France.....

Amandolfo

Lettera 6

dago,

adesso che in Brasile è morto quel povero indio, l'uomo più solo del mondo, bisogna proprio che qualcuno resti vicino a Enrico Letta...

rob

Lettera 7

Caro Dago, Mtv Video Music Awards, pare che l'eposizione del deretano di Damiano durante l'esibizione dei Måneskin non sia stata accompagnata da un "Fuck Putin". Quindi è da ritenersi una dedica a Joe Biden?

DAMIANO MANESKIN 56

RDM

Lettera 8

Caro Dago,

La Marianna ha perfettamente ragione. Guai ad insultare le donne di sinistra, mentre per le altre tutto si può.

Enrico

Lettera 9

Caro Dago, trovo abbastanza divertente che la NASA abbia più difficoltà nel 2022 ad organizzare un attracco lunare di quante evidentemente ne dovette trovare negli anni Sessanta, quando riuscì a spedire più volte dalle parti del nostro satellite (e persino riportare indietro!) astronauti muniti di computer di bordo dalla potenza di calcolo di una odierna agendina elettronica e privati delle preventive valutazioni degli effetti delle radiazioni cosmiche che la rinviata missione Artemis mira oggi ad effettuare.

sonda lunare artemis9

Delle due, l’una (o luna?): o nel ’69 gli americani organizzarono il tutto frettolosamente e un po’ alla carlona, sottovalutando una caterva di criticità sulla spinta del confronto con i sovietici, ma godendo di una sfacciatissima fortuna dei principianti, o sulla Luna non ci siamo mai arrivati, e le evidenze dell’impresa, che ci propinano da più di mezzo secolo, sono solo scadentissimi effetti speciali di serie B. Saluti, Reb

Lettera 10

Caro Dago, Corsera: "L'Italia chiede da oltre sei mesi un tetto al prezzo del gas e da quasi un anno la modifica del mercato elettrico". E meno male che Draghi è un premier "ascoltato" che gode di "prestigio internazionale"!

VICTORIA MANESKIN 4

Giacomo Francescatti

Lettera 11

Caro Dago, abbiamo capito chi è il guerrafondaio che sostiene la lobby delle armi, Joe Biden con l’ultima approvazione di 1,1 miliardi di dollari per sostenere Taiwan, mette a ferro e fuoco gli stati poi se ne va lasciando morti e distruzione e facendo pagare i danni fatti alle popolazioni di tutto il mondo…..Bobilduro

Lettera 12

Caro Dago,

Curzio Maltese su "Domani" (di ieri...) si chiede come mai, in base ai sondaggi, tanti Italiani siano così "poco lucidi" da esprimere l'intenzione di votare per partiti tanto impresentabili come quelli di destra. Si potrebbe rispondere con un altro quesito: qual è l'unica vera alternativa ai partiti di destra? Il PD.

SONDA LUNARE ARTEMIS7

Quel PD che come sempre fa finta di essere appena arrivato da Marte, mentre, in realtà, ha contribuito pesantemente alle disgrazie di questo Paese governando per 19 degli ultimi 28 anni. Possibile che a nessuno venga il dubbio che è proprio per cercare un'alternativa al PD (o DS, o PDS) che in passato la maggioranza degli Italiani ha votato (spesso senza convinzione) Berlusconi, Grillo, Salvini e, forse, adesso voteranno Meloni?

Gualtiero Bianco

Lettera 13

GIOVANNA BODA

Il Procuratore capo di Chieti, Francesco Testa, è certamente una persona onesta e non può essere coinvolto nelle vicende della moglie Giovanna Boda, la dirigente Miur indagata e che sta ora confessando.

Ma siamo sicuri che il magistrato merita il suo ruolo apicale ?

Svolge le sue indagini sui Teatini, coordina un ufficio di indagini penali ma, se veramente onesto, non aveva capito da dove proveniva tutto il benessere che portava a casa sua moglie.

Fabbixio.

Lettera 14

Caro Dago

salvini putin conte

Mah, fa specie il fatto di andare a cercare e pubblicare interviste o dichiarazioni di 5, 10, 15 ecc anni fa di politici che dichiaravano simpatie per Putin, senza considerare che in 3 anni (dopo il Covid e la guerra in Ukraina) il mondo è cambiato e di conseguenza anche le percezioni di apprezzamento o meno verso capi di stato stranieri.

Per di più è facile cercare e trovare su Google immagini di leader politici italiani di tutti gli schieramenti, compresa la sinistra, che sorridono e stingono le mani di Putin e/o leader cinesi ora avversi.

lancio della giarrettiera al matrimonio di federica pellegrini e matteo giunta 8

Inoltre ai tempi della prima repubblica, il “cambiare idea” non ha impedito ad attori, scrittori, giornalisti e direttori di giornale, politici vari, presidenti di camera e finanche della repubblica che ai tempi della loro gioventù hanno indossato divise di regime e camicie non bianche di fare la carriera che hanno fatto.

Saluti, Usbergo

Lettera 15

caro Dago,

povera Pellegrini...arrivano le immagini del suo matrimonio, che tristezza, mi chiedo come mai una donna come lei...abbia potuto accettare di sottoporsi al peggior clichè matrimoniale, dall'addio al nubilato con le damigelle, all'abito super tradizionale, fino al ridicolo primo ballo e persino il lancio della giarrettiera, arriveranno altre perle di ovvietà ? dev'essere proprio...un pesce fuor d'acqua...oramai...

il matrimonio di federica pellegrini matteo giunta 12

saluti

LB

Lettera 16

Caro Dago,

era da un pò che non sentivamo la Madia, e francamente, ne avemmo fatto anche a meno... come noto è salita agli onori della cronaca, si fa per dire, per un presunto insulto ( bambolina...) ....allora...nel merito, niente di che come offesa, e trovo davvero fastidioso questo atteggiarsi da "vittima" di una super privilegiata, graziata, miracolata della sinistra...

marianna madia foto di bacco

se è stata davvero lei a mettere in giro questa vicenda, come direbbe Berlusconi... "riposi in pace" e torni nel letargo elettorale....diversamente chi l'ha messa in prima pagina, non le ha fatto di certo un favore, anzi, la notizia è talmente irritante e fastidiosa, che potrebbe anche essere un tentativo di trombarla...politicamente ovvio...

saluti

LB

Lettera 17

Dago Storico,

.. dalle ultime parole di Vladimiro Zar " nascerà un nuovo ordine basato sui principi fondamentali della giustizia e della uguaglianza e sul riconoscimento del diritto per ogni singolo Paese o popolo a seguire un suo percorso sovranon di sviluppo ",

vladimir putin

Quello che dicevano gli ungheresi, i polacchi e i ceki quando lottavano con le armi per liberarsi dei Soviet della famosa Unione di sovrane Repubbliche; quello che sussurrano oggi le residue repubblichette asiatiche di quell'era, da tanti nostalgici rimpianta.

- peprig –

Lettera 18

Caro Dago, guardando con distacco e noia i candidati alle prossime elezioni mi ha sorpreso una presenza inaspettata; tale Giuseppe Conte, di questo signore ricordo che appena nominato premier del dimenticabile governo M5S-LEGA affermò solennemente che quella sarebbe stata l'unica sua esperienza in politica.

conte putin

Dopo pochi giorni si dimostrò disponibile a guidare un governo opposto a quello guidato pochi giorni prima e, sorpresa, annullare le leggi da lui firmate in precedenza (!?!?). Poi non contento ha cercato l'impossibile per restare attaccato alla comoda poltrona del potere nonostante la sua manifesta incapacità. Poi invece di tornare a lavorare (vuoi mettere la comoda vita del politico!) ha accettato di fare il presidente dei cascami del M5S, ruolo che nessuno gli riconosce sia nel movimento che nei partiti e partitini avversari. Voi lo votereste uno così?

FB

Lettera 19

Stimato Dago-Drago,

putin ursula von der leyen

Accade che Ursula Gertrud von der Leyen, presidente della commissione europea, si svegli soltanto quando suona la sveglia della madre patria.

Sulla tremenda questione energetica, dopo tanto torpore e troppi nein, Ursula Gertrud, appena ricevuto il trillo dal governo tedesco, ormai alla canna del gas, è uscita dal lungo pisolino, aprendo ai vari tetti e quant'altro da tempo invano proposti dagli altri Paesi europei.

Si blatera spesso di sovranismo e nessuno lancia l'allarme sull'egemonia conclamata della Germania, la vera sovrana d'Europa, tant'è che nella Ue risuona troppo spesso l'eco funesta di Deutschland über alles.

Giancarlo Lehner

Lettera 20

marco giusti foto di bacco

Caro Dago, ha ragione Marco Giusti, alla mostra del cinema di Venezia si passa ormai più tempo allo smartphone che in sala, ma solo i critici? Provi Giusti a fingersi pubblico pagante, non solo aumenteranno le sue madonne, ma scoprirà che (misteriosamente) non c’è più un posto alla proiezione serale al Palabiennale per i primi cinque giorni. Nonostante una partenza al via ufficiale della prevendita (alle 15 del 17 agosto) degna di Jacobs. Lo stesso l’anno scorso (quando non c’era vivaticket ma boxol).

Resta l’opzione abbonamento (qualcosa si trova), ma sapendo che 9 film in concorso su 23 non passano dalla doppia proiezione del Palabiennale. Dunque, si ricomincia con la caccia al biglietto. Anni fa, al tempo delle code (quanta nostalgia), almeno l’abbonamento copriva quasi tutti i film in concorso….

Morale: con i critici si tagli anche il pubblico.