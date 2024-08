POSTA – CARO DAGO, LA REGIA TELEVISIVA FRANCESE DELLA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLE OLIMPIADI HA DELIBERATAMENTE E OSTENTATAMENTE ESCLUSO DI INQUADRARE I DUE PORTABANDIERA, LA BANDIERA E TUTTI GLI ATLETI DELL’ITALIA, TRANNE UNA FUGACE RIPRESA DI SPALLE. SEMBRA CHE NESSUNO SE NE SIA ACCORTO. IL 'POVERO BRAGAGNA DURANTE LA TELECRONACA ERA VIA VIA IMPAZIENTE DI MENZIONARE ANCHE LA NOSTRA ITALIA E I SUOI ATLETI, AL PUNTO CHE SI È CONFUSO CON QUELLI DEL MESSICO…

Lettera 1

JULIO VELASCO DOPO LA VITTORIA DELLA NAZIONALE FEMMINILE DI PALLAVOLO ALLE OLIMPIADI

Caro Dago, Velasco: "Chi vince festeggia e chi perde spiega". Spalletti avrà raccolto?

Spartaco

Lettera 2

Caro Dago, volley femminile, la scelta della Meloni di mandare a Parigi un collettivo multietnico inclusivo ha pagato: abbiamo vinto l'oro olimpico!

Marino Pascolo

Lettera 3

Caro Dago, stremati dall'estate "più calda di sempre": solo 13 milioni di italiani in viaggio per le vacanze...

Scara

antonio angelucci 2 ricevimento quirinale 2 giugno 2024 foto lapresse

Lettera 4

Caro Dago ,

Antonio Angelucci ( diploma di terza media e ras delle cliniche private dove per fortuna i medici che ci lavorano non hanno solo la terza media ) nel tempo libero ( a quanto pare molto poco ) è pure deputato della lega e detiene il record di assenze con il 99,85%.

Subito Salvini è intervenuto sulla cosa : " notizia fuorviante e diffamatoria data dai giornali della sinistra , andava scritto che angelucci è presente in parlamento per lo 0,15% delle volte "

Marco di Gessate

Lettera 5

Caro Dago, Medioriente, Pentagono: "Gli Usa inviano sottomarino lanciamissili". Ma certo, come aveva detto la Casa Bianca "Accordo su Gaza mai così vicino"...

Jonas Pardi

vladimir putin

Lettera 6

Caro Dago, Hamas: "Non parteciperemo ad altri colloqui, si attui il piano di Biden". "Morte a Israele e agli Usa!", con tanto di bandiere bruciate. Da quando i terroristi palestinesi sono diventati fan della Casa Bianca?

D.H.

Lettera 7

Caro Dago, che Putin sia pazzo non lo dimostra il fatto che vuole ricostituire la vecchia URSS a colpi di invasioni e aggressioni di stati, o per avere come amici i peggiori dittatori del mondo, dalla Corea del Nord, all'Iran o Bielorussia. Ma che sia pazzo è la pretesa di non essere attaccato in Russia dalla Ucraina che lui bombarda giorno e notte...

FB

Lettera 8

FABIO PANETTA

Caro Dago, l'ennesima beffa agli italiani che fanno fatica a far quadrare i conti arriva da Bankitalia! La cosa che stupisce non è la protesta per i menù aziendali delle filiali, ma il fatto che ancora esistano filiali, monumenti giganteschi dai costi elevati solo di funzionamento e manutenzione.

Qualcuno avverta Panetta con le dovute cautele che le banche centrali sono quasi svuotate di ogni competenza, che sono stati inventati i telefonini e le videoconferenze, a cosa servono le filiali che ormai nessuno ha più a iniziare dalle grandi compagnie Enel, Tim, o le grandi case automobilistiche. Resiste solo bankitalia con inutili e costosi monumenti funebri ad un glorioso passato!

biden zelensky vertice nato

FB

Lettera 9

Caro Dago, Tajani: "Basta attacchi ai civili, a Gaza è l'ora del cessate il fuoco". Berlusconi si rivolterebbe nella tomba se sapesse che FI è guidata da uno che sembra il portavoce di Hamas...

J.N.

Lettera 10

Mia moglie infermiera ha nei turni di dodici ore un bonus mensa con insalatona.

Il figlio laureato Polimi e lavora presso ditta meccanica che lotta duramente con ditte di tutto il mondo ha un bonus per mangiare una trattoria vicina ( non possono permettersi una mensa interna).

ANTONIO TAJANI

Mio figlio borsa triennale universitaria per ricerca nel campo del mix energetico si porta la schiscetta da casa come tutti i giovani ricercatori. Possiamo sapere gli stipendi dei dipendenti Banchitalia ?

Lettera 11

Caro Dagos,

si sapeva che l'importante è partecipare - e finire sul podio. L'entusiasmo per le vittorie mancate per un soffio e quello per le sconfitte più o meno annunciate, a questo porta: anche un piazzamento fra quarto e ottavo posto va bene, non è mica una vergogna. Ma un onore?

rossella fiamingo e gregorio paltrinieri

Un motivo di pregio, di festeggiamenti, di salti, canti, balli e lacrime? Anni di allenamenti e sacrifici perché, per gareggiare e proclamare, sono contento di essere arrivato 5, 6, fino a esaurimento dita e numeri? Ma, vero!, queste sono le Olimpiadi dell'all in-clusive: e invece che gareggiare, ci si limiti all'egalitè, non competitivité e défilé, come sugli Champ Elisées: e poi, tutti a casa, siamo tutti bravi uguale.

Raider

Lettera 12

Caro Dago mi sbaglio o abbiamo transessuali uomini che gareggiano in competizioni femminili ma non transessuali donne in quelle maschili perché la transizione non dà alcun vantaggio?

Amandolfo

Lettera 13

ALDO CAZZULLO

Caro Dago, gli sportivi o i telespettatori italiani, hanno seguito le varie discipline olimpiche e, come è naturale, pure la pallavolo. Per di più vincente. A dispetto delle parole un po’ “così” di A. Cazzullo, qualche giorno fa. Fa inoltre piacere sentirsi anche roncadellesi o roncadelliani, pur non essendo della provincia di Brescia.

Saluti, Labond

Lettera 14

Spettabile Redazione,

la regia televisiva francese della cerimonia di chiusura delle olimpiadi ha deliberatamente e ostentatamente escluso di inquadrare i due portabandiera, la bandiera dell'Italia e tutti gli atleti italiani, tranne una fugace ripresa di spalle di due dei nostri.

Franco Bragagna e Alberto Romagnoli

Non ve ne siete accorti?! Sembra che nessuno se ne sia accorto e i giornali di questa mattina non riportano foto esplicite al riguardo che dimostrino il contrario.

Il 'povero Bragagna durante la telecronaca era via via impaziente di menzionare anche la nostra Italia e i suoi atleti, al punto che si è confuso con quelli del Messico ed è stato corretto dal collega.

Merd (non so come si scrive in francese) non è solo l'espressione volgare del disappunto in francia, ma il sostantivo che pienamente rappresenta quello Stato, o meglio, nazione e il suo popolo francese.; uno dei suoi filosofi ha scritto che il francese all'estero è visto come arrogante e ridicolo! No, deve aggiungere anche: presuntuoso, maleducato, eccessivo, odioso e (non usando il bidet, come scrive Feltri ) anche puzzolente. Con viva cordialità.

Pier Luigi Seveso

terroristi di hamas superano il confine con israele a erez, il 7 ottobre 2023

Lettera 15

Caro Dago,

a Conte, che chiede il ritiro del nostro ambasciatore da Israele perché i suoi bombardamenti, sicuramente rivolti a colpire i terroristi di Hamas, fanno anche vittime civili, bisognerebbe chiedere perché non abbia mai richiesto il ritiro del nostro ambasciatore da Mosca considerato che i russi, nei loro bombardamenti in Ucraina, colpiscono deliberatamente obiettivi civili, come case e supermercati, causando numerose vittime fra la popolazione. Forse il capo dei 5 stelle è esperto nell’arte dei due pesi e delle due misure ?

Pietro Volpi

Lettera 16

MEME SU IMANE KHELIF

Caro Dago

Il presidente del comitato Olimpico sig. Bach dice di non essere a conoscenza di un metodo scientificamente valido per distinguere un uomo da una donna. Probabilmente ignora la differenza tra suo padre e sua madre. Noi la sappiamo perché lo dicevano già gli Squallor 50 anni fa della scarognata che aveva due mamme come genitori, manc' nu pate.

Signoramia

Lettera 17

Caro Dago, dall'inizio dell'anno sbarchi dei migranti diminuiti del 62%. È finita la pacchia: adesso i furbacchioni dei barconi vanno in Spagna e in Grecia!

SOLDATO ISRAELIANO NEL NORD DELLA STRISCIA DI GAZA

Corda