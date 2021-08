POSTA! – CARO DAGO, LO SAI QUAL È IL VERO MOTIVO PER CUI CRISTIANO RONALDO VA VIA DALLA JUVENTUS? PERCHÉ HA LETTO L'INTERVISTA DELLA CIRINNÀ SULLA CAMERIERA "STRAPAGATA". PARE CHE COL GIUSTO GREMBIULE E LA CUFFIETTA, IL FUORICLASSE PORTOGHESE AMBISCA A QUEL POSTO…

IL VACCINO RENDE LIBERI sulle magliette dei no vax

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

La UE contro i No Vax.

(Eccetto quelli Russi, che sono anti-Putin).

Aigor

Lettera 2

GentilDago,

joe e jill biden 12

per tutti i sei mesi precedenti Jill Biden è sempre stata di fianco al marito in tutte le interviste, gli interventi. Spesso addirittura prendendo la parola al suo posto. Ora dov’è? Come mai non si fa più vedere al suo fianco? Povero Joe…

Il Pesce Giacomo

Lettera 3

GentilDago,

tutti a dirci che è colpa di Trump, che ha fatto lui gli accordi con gli Afghani.

DONALD TRUMP

Ma se facevano tanto schifo, questi accordi, perché Biden che il primo giorno di lavoro ha cancellato 17 accordi di Trump, tra cui quelli per costruire un oleodotto con il Canada, non ha cancellato anche questi con i Talebani? Che poi qui a fare schifo non è il fatto che gli americani vadano via, ma il modo stupido con cui lo si sta facendo… Saluti e baci

Il Pesce Giacomo

sergei lavrov luigi di maio

Lettera 4

Caro Dago, Afghanistan, il ministro Di Maio: «Evacuati tutti italiani e 4.900 afghani». Aveva detto che sarebbero stati 2.500. Ma vabbè, dai. Non vogliamo toglierli una delle due cose che sa far bene: raccontare bugie e non mantenere le promesse.

Furio Panetta

Lettera 5

luigi di maio e la crisi in afghanistan meme 2

Caro Dago, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Da quando si è vaccinato contro il Covid non fa che entrare e uscire dall'ospedale.

Yu.Key

Lettera 6

MONICA CIRINNA E LA CAMERIERA MEME BY ANNETTA BUSETTI

Gentile Dago, quando capiranno le forze dell'ordine che in occasione di catture eclatanti svelano le modalità delle indagini dando particolari che non interessano a nessuno se non agli altri delinquenti per imparare e prendere contromisure quindi cara Ministra invece di pavoneggiarsi basta un messaggio stringato È stato catturato Tizio. Senza particolari che possono mettere in pericolo altre indagini con eventuali infiltrati .

Alla prossima

Alberto Gentile

Lettera 7

Caro Dago, lo sai qual è il vero motivo per cui Cristiano Ronaldo va via dalla Juventus? Perché ha letto l'intervista della Cirinnà sulla cameriera "strapagata". Pare che col giusto grembiule e la cuffietta, il fuoriclasse portoghese ambisca a quel posto.

MEME SUL CANE DELLA CIRINNA

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 8

Caro Dago, Kabul, portavoce dei talebani: "Nessuno dei nostri morto negli attacchi". Un esercito di straccioni che riesce a evitare le perdite meglio dell'ipertecnologico esercito Usa. Forse dipende dal Commander in Chief?

Simon Gorky

Lettera 9

monica cirinnà

Caro Dago, Michele Serra su "Repubblica" pensa di far ridere a proposito dei Signori Montino. Premesso che ha ragione sul corretto comportamento tenuto dalla Cirinnà e consorte, lui, Serra intendo, cofondatore del "Cuore", se un'occasione così ghiotta gli fosse capitata ai tempi con protagonista una coppia di destra, ci avrebbe "marciato" per mesi facendo ridere l'universo mondo: ora, nella sua legittima e ribadisco giusta difesa della coppia de sinistra, fatica a far ridere i polli! Sic transit...

MICHELE SERRA SULL'AMACA

Saluti

CG

Lettera 10

Mitico Dago,

Il caso Cirinnà/cuccia/serva, io la vedo come una maschera accidentalmente caduta, che ha rivelato il vero volto di una classe politica apparentemente incapace di risolvere i problemi veri del paese, ma altresì abilissima al mantenimento del proprio potere, anche tramite false lotte ideologiche, volto esclusivamente all’arricchimento personale.

Non che avessimo dubbi in merito, anche in precedenza a questo episodio. Ma è come quando subisci furti sistematici di cui hai un preciso sospetto sull’autore, poi un giorno ti trovi faccia a faccia col ladro mentre ruba!

Stefano55

Lettera 11

massimo cacciari accordi e disaccordi 2

Ogni volta che qualche poitico viene tirato dentro strane storie da cognati birbaccioni, torna in auge la mitica foto che negli anni 70 scattò De Crescenzo a Napoli. Un uomo, ben vestito, riverso su una scalinata a mendicare con un cartello: "Ridotto in questo stato dal cognato".

Solo gli artisti sanno prevedere il futuro.

Signoramia

Lettera 12

Per favore, caro Dagos, non ti ci mettere pure tu, però: chi non si vaccina, chi non accetta la 'narrazione', spesso, contraddittoria, a volte, lacunosa, non di rado, delirante, dubbia, sempre, ma pur sempre incontestabile, avallata com'è dai pubblici poteri dei media in tutte le loro articolazioni, è pazzo, stupido, immorale, antisociale, criminale.

massimo cacciari accordi e disaccordi 4

E se qualcuno che sa di Lettera si azzarda a prenderne la part e riprenderne le obiezionii, per ragioni più o meno scientifiche, filosofiche o etiche, viene 'mascariato' quale che sia il credito in cui gli stessi media lo tenevano - da canto per interviste d'occasione.

In sintesi: evita di pubblicare, ti prego, ogni volta che si torna sull'argomento (che non se ne è mai andato) covid e vaccini, il fotogramma in cui Cacciari sembra un allocco. Isola un frame simile per Galli, Bassetti, Pregliasco e tutti i sostenitori del detto e del fatto che "il vaccino rende liberi." Cacciari viene male: ma nemmeno tu, credimi, ci fai una bella figura.

Grazie.

CLAUDIO DURIGON

Raider

Lettera 13

Caro Dago, il capo del comando centrale Usa: "Ci prepariamo ad altri attacchi dell'Isis". Con un nuovo preparatore? Perché ieri non sono sembrati molto pronti.

Soset

Lettera 14

Caro Dago, Kabul, Di Maio in Cdm: "Pronto un piano italiano per il popolo afghano". L'abolizione della povertà?

Pino Valle

mullah baradar accordi di doha

Lettera 15

Caro Dago,

Meno male che Durigon si è dimesso, almeno abbiamo scongiurato il ritorno del fascismo in Italia e la nostra democrazia è salva!

Un caro saluto,

Mary

ACCORDI DI DOHA

Lettera 16

Gli accordi di Doha hanno legittimato i talebani che hanno legittimato i jihadisti che al mercato l'Occidente comprò. Qualcuno non ha capito che Talebani e jihadisti sono fatti della stessa identica pasta, per l'instaurazione di un emirato islamico fondamentalista.

Impeto Grif

eva grimaldi mutande pazze 2

Lettera 17

Caro Dago, visto quello che sta succedendo in Afghanistan, cosa aspettiamo a seguire il consiglio di Conte? E magari mandiamo proprio lui a dialogare con i talebani e, perchè no, anche con l'Isis: cazzarola, se è riuscito a convincere milioni di italiani che era un premier capace, volete che non convinca quattro straccioni che forse è meglio vivere all'occidentale che continuare a pascolare pecore in mezzo alle montagne?!?

Mario Orlando

Lettera 18

Caro Dago, attentato a Kabul, Biden: "A coloro che hanno compiuto questo attacco: non perdoneremo, non dimenticheremo. Vi daremo la caccia e ve la faremo pagare". Ma è scemo??? Sono già morti, erano kamikaze!

Luca Fiori

Lettera 20

Caro Dago, grazie a Biden "Terrorism Is(is) back".

Gary Soneji

eva grimaldi mutande pazze 3

Lettera 21

Dago darling, peccato che tu non voglia più metterti dietro la macchina da presa e girare un sequel del tuo film "Mutande pazze". Ma non le solite mutande (in cerca di visibilità) di cui sono piene le cronache, ma quelle militari.

Chissà quante mutande pazze tra i soldati e le soldatesse che operano in vari scenari, non solo l'Afghanistan, ma anche p.e. nelle antiche (?)colonie francesi dell'Africa Occidentale. E chissà se la Legione Straniera, che pare non sia quella "senza macchia" dei film di Hollywood, usa solo mutande firmate, mentre rastrella, uccide, ecc. Ovviamente essendo francese (anche se ipocraticamnte straniera) userà il "pass sanitaire" e sarà vaccinata contro tutto il possibile. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 22

eva grimaldi e dago mutande pazze

Dago, senti qua l'ultima: arrestato a Milano un richiedente asilo egiziano(a proposito, quale guerra si combatte in Egitto? Questi di guerra conoscono solo quella che portano in Italia!)!

Dago, ascolta bene: l'egiziano in questione è arrivato col barcone a luglio(col barcone ha fatto sola la parte iniziale del viaggio, visto che in Sicilia c'è arrivato bello comodo su una delle navi delle ong complici dei trafficanti!). Dalla Sicilia si è poi trasferito a Milano tra la fine di luglio e l'inizio di agosto.

attentato all aeroporto di kabul 9

Nella città meneghina deve essersi ambientato subito, infatti i primi di agosto era già in giro a cercare prede da stuprare e purtroppo per noi tra il 5 e il 6 di agosto, la bestia egiziana è riuscita a soddisfare i suoi porci comodi stuprando una povera cinquantenne italiana che stava andando a lavorare!

Dago, eccoli qua i profughi della sinistra italiana. Eccoli qua il nostro futuro stile di vita(boldrini dixit...)!

attentato all aeroporto di kabul

Dago, sono incazzato nero: ma perché gli egiziani, i tunisini, i marocchini, gli ivoriani, i gambiani, i bengalesi, i pakistani e tutti gli altri migranti clandestini che vengono in Italia spacciandosi per profughi: perché all'arrivo non vengono presi e rimpatriati immediatamente? E, ove non fosse possibile espellerli subito: perché non li si mette in galera fino a quando non sarà possibile espellerli?

Sono disgustato, caro Dago!

Ma dico una sola cosa in più: questo stupro ha dei complici, dei mandanti morali e materiali e questi sono i politici di sinistra chi li vota! Poi sono altrettanto complici e colpevoli pure tutti i giornalisti radical chic che invadono tv e giornali! Dulcis in fundo, sono lo stesso complici e mandanti morali e materiali, pure le ong che questa feccia in Italia la porta!

mutande pazze

Mi viene una rabbia immane: i veri profughi sono in Afghanistan, quelli che arrivano da noi coi barconi nel 90% dei casi sono migranti economici non voluti! Sono clandestini! E una grandissima parte di questi, oltre ad essere clandestini non voluti dagli Italiani, sono pure peggio: sono dei criminali!

Francesco Polidori