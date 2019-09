POSTA! – È UN CASO O DA QUANDO C'È STATA CRISI DI GOVERNO E SI RIAFFACCIA IL PD NON SI PARLA PIÙ DI SCANDALO GIUSTIZIA/CSM? CHE SI SIA TUTTO MAGICAMENTE RISOLTO DURANTE L'ESTATE SENZA NEMMENO UN TITOLETTO? O DOBBIAMO PENSARE CHE UN PARTITO PIÙ AMICO DEL SISTEMA GIUDIZIARIO SAPRÀ TROVARE SOLUZIONI INDOLORI E SOTTOTRACCIA ALLA VICENDA PALAMARA?

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera 1

DAVID SASSOLI URSULA VON DER LEYEN

Caro Dago, data la carenza cronica di medici, i casi più urgenti verranno dirottati verso il porto sicuro più vicino.

Valter Coazze

Lettera 2

Caro Dago, il presidente dell`Europarlamento, il Pd David Sassoli: "Il ritorno dell'Italia a un ruolo da protagonista spiana il campo affinché la nuova legislatura delle istituzioni Ue sia pienamente europeista e segnata dall'unità rispetto al pericolo sovranista". Italia protagonista di che cosa? Dello stoccaggio di carne umana che le altre nazioni raccolgono nel Mediterraneo?

Vesna

VINCENZO MOLLICA

Lettera 3

Caro Dago,

Il buon Vincenzo Mollica ha ricevuto il premio Bianchi,festeggiatissimo!Buon per lui,ma non ricordo in 40 anni di carriera che abbia mai criticato un film,un opera musicale,che abbia formulato qualche domanda problematica a qualcuno o su qualcosa.Ti credo che tutti gli vogliono bene..ma fare il giornalista e' un 'altra cosa.A me e' sempre sembrato uno che faceva le interviste in ginocchio e difatti e' amato da tutti!

boris johnson prende un te con lo staff dell'nhs

Ciao

Giorgio

Lettera 4

3 settembre 2019 un grande giorno per l' Europa. Pompeo sventola bandiera bianca a Brussel, mentre Salvini e Johnson prendono due sonore batoste Boris si becca 321 voti contrari incluso un folto stuolo del suo stesso partito.

Lettera 5

Caro Dago

Ha ragione De Bortoli sulla carta,quando dice che 100.000 persone decidono per tutti gli italiani con un gioco

che sostituisce le elezioni politiche.

LUIGI DI MAIO BIBITARO

Purtroppo il 4 marzo 2018 molti italiani coglioni (il 32% del corpo elettorale) ha dato il suo appoggio ai 5 Stelle

E ha messo un’ipoteca sui governi a venire.

Almeno fino a nuove elezioni.

Cordiali saluti.

Piero

Lettera 6

Caro Dago, Hong Kong, in 40mila a Tamar Park per lo sciopero generale. Ormai la tensione si taglia col... Lam.

Giacomo Francescatti

Lettera 7

carrie lam xi jinping 1

Caro Dago, i due turisti spagnoli salvati sulle Tre Cime di Lavaredo "contro la loro volontà" - solo al terzo intervento hanno accettato di salire sull'elicottero - dovranno pagare tra gli 8 e i 10 mila euro per il Soccorso Alpino. Ma come, per salvare gli africani in mezzo al Mediterraneo spendiamo miliardi, invece per salvare gli altri europei ci facciamo pagare? I tanto sbandierati "diritti umani" in montagna non valgono?

giovanna botteri

Tony Gal

Lettera 8

Caro Dago, finalmente la Rai ha trasferito la corrispondente Giovanna Botteri da New York alla Cina: il suo ambiente naturale.

Mario Canale

davide casaleggio luigi di maio

Lettera 9

Caro Dago, M5s, Casaleggio: "Voto su Rousseau esempio di cittadinanza attiva e digitale". No, questo è il proseguimento delle televendite di Vanna Marchi con altri mezzi. Speriamo che qualcuno li denunci per truffa.

Lino

Lettera 10

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Caro Dago, il mercato brinda per il via libera arrivato dal voto favorevole della piattaforma Rousseau al governo M5s-Pd guidato ancora da Giuseppe Conte. Lo spread segna in mattinata un nuovo minimo e scende sotto quota 150 punti. La sequenza è questa. Con lo spread basso spendiamo di meno; se spendiamo di meno i conti sono più in ordine; se i conti sono più in ordine possiamo accogliere più migranti. Dalla Finanza internazionale matto in tre mosse.

Gripp

Lettera 11

spread

Caro Dago,

… e così dopo il governo “contro-natura” Lega-M5s ci apprestiamo ad avere un nuovo governo “contro-natura” Pd-M5s. Bisogna proprio riconoscerlo: il dem Ettore Rosato ha tirato fuori dal cilindro una legge elettorale - il Rosatellum - che ha portato ad alleanze che erano semplicemente impensabili solo qualche tempo fa. Era difficile, praticamente impossibile lui c’è riuscito: chapeau!!!! p.s. E il povero elettore italiano si rende conto di essere stato grandemente cojonato…

Gianpaolo Martini

Nicola Zingaretti Luigi Di Maio Giuseppe Conte

Lettera 12

Caro Dago,

- i 5S hanno più di 300 parlamentari e aggiungendo gli europarlamentari e i consiglieri regionali si arriva a oltre 400 "papaveri";

- hanno votato sulla piattaforma circa 80.000 persone;

- 80.000 diviso 400 fa 200.

I duecento a testa sono clientes, parenti e amici. Quindi questa è l'apoteosi del DOROTEISMO,

E tutti inneggiano alla democrazia diretta.

Povera Italia.

Paolo Montagnese

Lettera 13

Caro Dago, D'Alema: "Tra Pd e M5s un'alleanza naturale sin dall'inizio". E quindi, se la Lega era "la costola della sinistra", i grillini sono l'orifizio finale?

massimo d'alema nel 1999 sulla barca a vela icarus ph roberto koch:contrasto

Rob Perini

Lettera 14

Caro Dago, ho letto il totoministri del nascente governo M5s-Pd. Di Maio finirebbe agli Esteri, Bonafede e la Grillo rimarrebbero al loro posto. E il povero Toninelli? In castigo nel "tunnel del Brennero"?

Samo Borzek

Lettera 15

hassan rohani 2

Caro Dago, "L'Iran concederà all'Ue altri due mesi per salvare l'accordo nucleare". Lo ha detto il presidente iraniano Rohani, dopo che un alto funzionario ha confermato che Teheran sarebbe tornata ad attenersi all'accordo nucleare solo se avesse ottenuto 15 miliardi per le vendite del suo petrolio, come stabilito in una proposta francese per salvare l'intesa. Roba da matti. Ma ci facciamo ricattare da questi trogloditi? Dovrebbe essere il contrario: o fate come diciamo noi o vi cancelliamo dalla faccia della terra. I guasti del buonismo delirante diventano sempre più evidenti.

NICOLA ZINGARETTI LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE SERGIO MATTARELLA

Max A.

Lettera 16

Caro Dago, il Capo dello Stato che forma il governo sulle risultanze di un micro-referendum allestito da una società privata: come direbbe Flaiano, la situazione è grave ma non seria.

Giorgio Colomba

Lettera 17

alan friedman. non bastavano i nostri, li importiamo pure. Per favore, chi lo conosce, gli dica di tornarsene a casa.

GIUSEPPE CONTE CON SERGIO MATTARELLA PER LE DIMISSIONI

Lettera 18

ma come si fa a mettere Di Maio agli Esteri?? Dovrà intrattenere rapporti con Diplomatici di tutto il mondo sicuramente laureati mentre mi risulta che lui non lo è. Occorrerà conoscere le lingua "alla perfezione" e lui......??????. Mi sembra veramente un ruolo per personaggi di ben altro calibro. Non capisco Mattarella come abbia condiviso questa scelta.

Lettera 19

Finalmente un governo con un programma preciso: c'è Speranza per la Salute! (LOL)

M. Deangelis

Lettera 20

LUIGI DI MAIO E ALESSANDRO DI BATTISTA INCONTRANO I VERTICI DEI GILET GIALLI

Caro Dago, se Mattarella fosse un uomo spiritoso, il governo M5S-PD lo farebbe giurare l'8 settembre.

Pikappa

Lettera 21

Caro Dagospia,

leggo l'articolo sulla spedizione italiana nel Mar della Cina nel 1979 ed, essendomene occupato da storico, volevo fare qualche precisazione. Non fu Pertini a volerla (del resto non ne aveva i poteri), ma fu Andreotti, che avviò un'importante azione diplomatica con USA, Francia e i paesi asiatici, il cui scopo era quello di aumentare il prestigio del paese nel contesto internazionale, ottenendo l'assegnazione di alcune migliaia di profughi (poi richiedenti asilo). Per lo più si trattava di sino-vietnamiti, e di cattolici vietnamiti. Gran parte di questi sono diventati cittadini italiani e in Veneto hanno tutt'ora le loro comunità.

il soccorso ai vietnamiti

Grazie,

Roberto Peruzzi

Lettera 22

ora che Renzi è tornato al governo, non è che Macron ci può restituire Gozi?

In cambio potremmo dargli il fratello di Montalbano, che non sappiamo dove metterlo e non vuole nemmeno stare sereno!

Stefano55

Lettera 23

OLIVIERO TOSCANI

Si può dire al sig.(?) Oliviero Toscani che essere di parte non significa poter insultare chi non la pensa come lui? O, forse, pensa d essere l unico depositario della sacra verità? Mi piacerebbe mi spiegasse cosa significa rispetto verso chi non ha lo stesso pensiero. Avrei potuto rispondergli con le stesse sue parole, piene di rabbia...di odio...intolleranza ( e accusa Salvini di esserlo!!!?), ma preferisco rispondergli rispettando la sua posizione ma dandogli anche, con molto rispetto, un semplicissimo consiglio: cerca di fare valere le tue idee, posizione politica e contrarietà verso le idee diverse dalle tue con un pizzico di serenità e un poco di rispetto verso gli altri. Il mio è solo un consiglio.....

profughi vietnamiti marina militare

Lettera 24

Di Maio agli esteri, senza sapere mezza lingua?

allora i ragazzi che fanno i concorsi per il ministero degli esteri (difficilissimi) dove li mandiamo?

facciamo fare gli esami anche a lui e vediamo se li passa?

LUIGI DI MAIO PING PONG

Lettera 25

Gentil Dago

elezioni in grecia alexis tsipras

bene, anche noi abbiamo finalmente il nostro bel governo collaborazionista, con Conte "elevato" a nuovo Tsipras ! Salti di gioia presso le cancellerie europee, pregustando la fiera difesa che questa compagine governativa farà dei loro (tedeschi e francesi) interessi! Per la cronaca, Tsipras le ultime elezioni poi le ha perse......

Cordiali saluti

gioR

Lettera 26

luca palamara 2008

Caro Dago,

è un caso o da quando c'è stata crisi di governo e si riaffaccia il PD al Governo non si parla più di scandalo Giustizia/CSM? Che sia tutto magicamente risolto durante l'estate senza nemmeno un titoletto nel giornale o dobbiamo pensare che un partito più amico del sistema giudiziario saprà trovare soluzioni indolori e sottotraccia alla vicenda Palamara che tanto ha riempito le pagine ed il web fino a giugno?

LUCA LOTTI

Ci interessa anche sapere chi verrà nominato dal CSM alla Procura di Roma che sta seguendo dossier ed inchieste calde e sensibili per alcuni esponenti della Sinistra. Presto sapremo

elicottero individua i boat people elicottero agusta bell elicottero agusta bell boat people vietnamiti 7 comandante franco mariotti

elezioni in grecia 1 LUCA PALAMARA LUCA PALAMARA ADELE ATTISANI

Un lettore attento

cossiga contro luca palamara nel 2008