POSTA! – CONFINDUSTRIA MACERATA: “RIAPRIRE. SE QUALCUNO MUORE, PAZIENZA”. ALMENO QUESTI LO DICONO APERTAMENTE – IL MINISTRO SPERANZA: "IL VACCINO NON ARRIVERÀ SUBITO PER TUTTI". QUALCOSA AVEVAMO INTUITO, ESSENDO LA FACCENDA AFFIDATA ALL'IMPERIZIA DEL FAMIGERATO COMMISSARIO ARCURI...

domenico guzzini confindustria macerata

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

Confindustria Macerata: “Riaprire. Se qualcuno muore, pazienza”.

Almeno questi lo dicono apertamente.

giuseppe conte roberto speranza by osho

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, Covid, il ministro Speranza: "Il vaccino non arriverà subito per tutti". Qualcosa avevamo intuito, essendo la faccenda affidata all'imperizia del famigerato commissario Arcuri...

Marino Pascolo

Lettera 3

domenico arcuri by osho

Caro Dago, coronavirus. Se gli attuali dati sui contagi non migliorano, riaprire le scuole il 7 gennaio equivale a puntarsi la canna di una pistola alla tempia.

Stef

Lettera 4

Caro Dago, Covid-19, la prima vaccinata negli Usa è un'infermiera afroamericana di New York. Tanto per cambiare una nera! Qualcuno sa spiegare com'è che, pur rappresentando i neri solo il 15% della popolazione americana, la "sorte" abbia selezionato proprio una dei loro e non invece, per restare nelle minoranze, un asiatico o un messicano?

oliver stone vladimir putin

Lidiano Pretto

Lettera 5

Caro Dago, contro il coronavirus Oliver Stone ha scelto lo Sputnik V: "Ho ricevuto il vaccino russo pochi giorni fa. Non so se funzionerà, ma ho sentito cose positive". Finché c'è Trump si può. Con Biden sarebbe stato un affronto e la sinistra gli avrebbe tolto il saluto.

domenico guzzini confindustria macerata 1

J.R.

Lettera 6

Piange la Merkel, piangeva la Fornero, piange pure la Gregoraci. Povere donne.

Giuseppe Tubi.

Lettera 7

l appello di angela merkel ai tedeschi per il natale

Caro Dago, una grande valanga si è staccata dal versante trentino della Marmolada, distruggendo il rifugio di Pian dei Fiacconi e un impianto sciistico sopra passo Fedaia. Strano, avevamo capito che a causa del riscaldamento globale al posto di ghiaccio e neve c'era ormai la roccia nuda. Qualcuno prende in giro gli italiani.

Sergio Tafi

fiorello diodato amadeus

Lettera 8

Caro Dago, Festival di Sanremo, 2-6 marzo 2021, Amadeus: "I cantanti in gara saranno 26". E canteranno "Onda su onda" in piena terza ondata Covid?

G.S.

Lettera 9

fedez in versione babbo natale 6

Caro Dago, Milano, Fedez in Lamborghini consegna a cinque lavoratori in difficoltà per il Covid 5 mila euro raccolti su Twitch. Avrebbe fatto più bella figura a tenerli per sé e a donare la Lamborghini!

Pikappa

Lettera 10

Caro Dago, mai successo che si sia oscurato tutto per miliardi di persone contemporaneamente! I server di Google vanno in tilt in tutto il mondo proprio nel giorno in cui i Grandi Elettori confermano Joe Biden presidente degli Stati Uniti.

fedez con la sua lamborghini

C'era qualcosa da nascondere? Una vicenda che fa il paio con un'altra prima volta. Quella in cui le televisioni hanno oscurato in diretta le opinioni del presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump. Perfino a Richard Nixon in pieno Watergate era stata garantita la totale libertà di parola, come previsto dalla Costituzione a stelle e strisce.

Jack

Lettera 11

joe biden kamala harris

Caro Dago, molto parlare sul rimpasto di Governo.

Andrebbe specificato, per rimanere in sintonia con

la situazione attuale : rim-pasto solo da asporto.

Saluti, Labond

Lettera 12

Caro Dago,

è chiaro che, ormai, abbiamo un Governo emotivo che si muove sulla scia del sentimento (ma soprattutto delle immagini) mediatico. Nella sostanza, siamo in un circo.Eppure, come vuole LASCIENZIA, le decisioni dovrebbero essere prese solo sulla base dei dati.

GIUSEPPE CONTE MEME

Allora ti chiedo, gentil Dago, se gli indici sono tali che una Regione venga dichiarata Gialla, vuol dire che la gente può uscire di casa. Passeggiare non è sinonimo di assembramento e le immagini, relative a Roma, Milano e Napoli, che sono circolate non sono rappresentative dell'Italia intera. Se i cittadini delle metropoli sono coglioni, non è che poro loro debbano pagare tutti gli altri.

La soluzione è semplice: si ragiona in base ai dati, stop. Il resto sono parole ed inseguimento del consenso.

johnkoenig

Lettera 13

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI - BY GIANBOY

Caro Dago, non è vero che quest'anno non esce il solito cinepanettone: solo che non è stato girato a Cinecittà ma sul set di Palazzo Chigi e dintorni, con Conte, Renzi and company protagonisti.

Gira se la vuoi girà, canta se la vuoi cantà, ma mentre l'eroe di Papeete - condivisibile o meno la sua decisione - nell'estate 2019 calò il sipario insieme alla sua compagnia, caso unico nella storia repubblicana, il Fonzie di Rignano continua ad abbaiare guardandosi bene dal mollare l'osso per non uscire definitivamente di scena.

meme vincenzo de luca 1

Antonio Pochesci

Lettera 14

Caro Dago, e così anche a De Luca piace fare il f..... con il c... degli altri (copyright Ricucci). Nel caso specifico stipendia i suoi autisti, ben 4 che neanche Trump!, come dirigenti. Tanto i soldi sono dei cittadini mica i suoi. Vergogna, chissà se su questa vicenda farà una delle sue sceneggiate...e soprattutto se metterà mano al portafoglio per risarcire il danno.

FB

Lettera 15

firenze resti umani valigia campo

Caro Dago, dopo che la scorsa settimana erano stati ritrovati due bagagli con parti del corpo di un uomo, a Firenze è stata ritrovata una terza valigia con resti umani appartenenti a una donna. Anche questi morti per Covid?

G.Stili

firenze resti umani valigia campo

Lettera 16

Caro Dago, in Olanda scatta un lockdown di cinque settimane per arginare il coronavirus. Ma lì hanno gioco facile. Se la gente sgarra possono minacciare di far saltare le dighe!

Cocit

Lettera 17

CIRO GRILLO

caro Dago, vorrei solo portare alla tua attenzione che sul caso figlio di Grillo stupratore, non vengono fatti speciali da Giletti ne da Nuzzi....come mai? Grazie

Lettera 18

Caro Dago, verifica di governo, Di Maio: "Parlare di rimpasto è surreale". Che lui sia ministro è surreale!

Sasha

ciro grillo

Lettera 19

Dago Aggiornato,

quel consigliere comunale che faceva votare ignari anziani e non solo a Reggio Calabria a suo favore, ovviamente arrestato, ha introdotto un nuovo modello di espressione democratica, il famoso " uno vale X". Da studiare e da socio politicamente farsi spiegare da un silente sentore che ci ammoniva sul fatto che in regione avessero scelto a presidente una magistrata purtroppo malata.

Maha Mahfouz Abdelrahman

Saluti - peprig –

Lettera 20

Gentile Redazione vorrei fare chiarezza sul caso Regeni. Il vostro articolo ha squarciato un velo sul complicato caso. Siamo logici. La D.ssa Maha Mahfouz Abdelraham è una reclutatrice da parte dei Servizi Segreti Britannici ( MI 6 ) di studenti che vengono inviati in zone critiche per indagare e portare informazioni all' agenzia spionistica.

La Fondazione Antipode è una copertura dell'MI6. Tutti i sistemi spionistici mondiali sanno questo, anche quelli italiani, ma è meglio mantenere l'anonimato. Non si tortura ed uccide un semplice turista, ma Regeni era a conoscenza di informazioni scottanti.

giulio regeni

La tortura e l'uccisione è stata determinata dalla mancanza di conoscenze importanti per i servizi segreti egiziani, essendo lui una pedino piccola e marginale. Questo spiega la scomparsa riguardo l'indagine sul caso Regeni della D.ressa Abdelraham. Regeni era un agente non protetto. Tutti sanno, ma nessuno vuole gestire la patata bollente. Il caso non è complesso ma è destabilizzante. Perché la morte di Ilaria Alpi è finita nel nulla ? Ci sono cose che è meglio non conoscere .

salutandovi cordialmente

MAHA ABDELRAHMAN

un anonimo

roberto fico giulio regeni 1 genitori di giulio regeni MAHA ABDELRAHMAN 2