POSTA! – CORONAVIRUS, DI MAIO: "RABBRIVIDISCO ALL'IDEA CHE POTEVANO STARE AL GOVERNO I NEGAZIONISTI". CIOÈ QUELLI CON CUI STAVA AL GOVERNO L'ANNO SCORSO? – ESISTE UNA LOGICA IN BASE ALLA QUALE CHI RIENTRA IN ITALIA DALLA FRANCIA, DOVE I CASI DI COVID CONCLAMATO SONO ALCUNE MIGLIAIA AL GIORNO, NON DEBBA SOTTOPORSI AL TAMPONE MENTRE CHI RIENTRA DALLA GRECIA SÌ?

Lettera 1

Caro Dago, il premier Conte su Mario Draghi: "Non è un rivale ma un'eccellenza". E infatti voleva proporlo alla presidenza della Commissione Ue per toglierselo dai piedi.

U.Delmal

Lettera 2

Caro Dago, Recovery Fund, Conte: "Soldi Ue per ripresa Paese, non per abbassare le tasse". E infatti il ministro Gualtieri ha precisato che per la riforma fiscale verranno utilizzati i fondi recuperati dall'evasione. Questa forse l'avevamo già sentita?

Lucio Breve

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, Di Maio: "Rabbrividisco all'idea che potevano stare al governo i negazionisti". Cioè quelli con cui stava al governo l'anno scorso?

Maury

Lettera 4

Caro Dago, ma quelli che stanno incitando il popolo a votare il taglio dei parlamentari sono gli stessi che hanno incaricato 15 task forces di esperti?

Ildefonso

Lettera 5

Caro Dago, parto dalla considerazione che ha fatto il mio amico Alberto E., non possiamo fare risolvere un problema dalla mente che lo ha creato...

Fate voi.

Piero

Lettera 6

Caro Dago uno degli "abituali" siluri pre elettorali della "indipendente" Magistratura colpisce De Luca. Inevitabile a questo punto l'etichetta di antisistema anche per lui.

Amandolfo

Lettera 7

oggi ho visto un telegiornale con il collegamento da s. Raffaele (Ospedale), situazione Covid ecc. ma e' mai possibile che persone in camice passeggia fuori la struttura,- gia anni fa, si diceva che il personale ospedaliero non doveva uscire fuori, portando virus e "bacilli" in giro?? dove vanno? al bar ?non e' possibile che personale qualificata si comporta cosi ????

Lettera 8

Caro Dago

Esiste una logica in base alla quale chi rientra in Italia dalla Francia, dove i casi di Covid conclamato sono alcune migliaia al giorno, non debba sottoporsi al tampone mentre chi rientra dalla Grecia, di cui non si sente parlare per la numerosità dei casi di Covid rilevati giornalmente in quanto si aggirano su 100/300 casi, debba invece sottoporsi al tampone ?

Andreotti diceva che a pensar male si fa peccato ma che molto spesso ci si indovina.

Non è che per caso il nostro governo voglia disincentivare chi vuole andare in Grecia con controlli sanitari non richiesti a chi va in altri paesi anche maggiormente colpiti dal Covid rispetto alla Grecia ?

Pietro Volpi

Lettera 9

Dagovski,

La Azzolina dopo tutto e’ brava.

Purtroppo e’ asintomatica.

Aigor

Lettera 10

Caro Dago, vaccino coronavirus, il ministro della Salute Speranza: "All'inizio avremo solo due o tre milioni di dosi". Oddio, quanti saranno gli amici di Di Maio a Pomigliano d'Arco?

Casty

Lettera 11

Caro Dago

perché, di Elly Shlein, Gervasono non può dire che è brutta mentre, della Meloni, Merlo (e tantissimi altri), possono ricoprirla di insulti e delle peggiori nefandezze senza che nessuno, dei “grandi” giornali, senta il bisogno di indignarsi?

Ah, saperlo!

Con la stima di sempre

Escamillo

Lettera 12

Ciao Dago...anche i nostri giornali sono a loro modo sovranisti. Il fatto di Colleferro, come giustamente deve essere, è su tutti grandi giornaloni senza esclusioni di particolari. Stride, però, che uno dei fatti di cronaca di maggior risalto del weekend, l'accoltellamento di almeno 8 persone (un deceduto), nel quartiere Gay Village della Second City inglese (Birmingham) sia scomparso dai siti che contano.

Dalle 18.00 di ieri c'erano le foto del ricercato e maggiore sospettato sulle maggiori testate inglesi. Il presunto accoltellatore è stato fermato questa notte. Quindi c'era tutto il tempo per aggiornare le pagine.

Ma quando ho visto la foto del soggetto, un maschio chiaramente non caucasico ( come direbbe qualche studioso) ho forse capito che non interessava...sbaglierò ma è l'ennesima conferma di un certo andazzo tutto italiano.

Sz

Lettera 13

Caro Dagos, Zingaretti - contento lui, in attesa di essere giubilato - annuncia, in una conferenza stampa in pompa magna, che il vaccino italo-laziale anti-covid è pronto per essere somministrato a tutta la popolazione italiana: e appena si allontana, abbagliato dai flash cui sorridere, i medici arruolati come ausiliari di truppa (data la scasa consistenza degli effettivi elettorali a prova di sondaggio per farci tornare a votare) dicono che il vaccino ha bisogno di sperimentazioni sull'uomo, ma in Italia non ci sono malati su cui sperimentare.

La catastrofe strombazzata dai fan del covid filo-governativo non c'è. Dalla Svezia comunicano che i tamponi, importati dalla Cina con furore, danno un'alta percentuale di falsi positivi... In molti kit sono state trovate tracce di coronavirus... Insomma, tutto va bene come deve: il cittadino, minaccia permanente alla sicurezza dello Stato, pericolo pubblico n° 1, può stare tranquillo. L'avvocato del Popolo Conte 1, divenuto il Me dico Condotto (al potere) del Conte 2, non ha da perdere che la pochette.

Raider

Lettera 14

Caro Dago, migranti, la ministra Lamorgese: "Non possiamo affondare i barchini". Possono invece affondare l'Italia sovraccaricandola di clandestini?

Gian Morassi

Lettera 15

Caro Dago, piano anti-Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza: "Il Governo non ha mai disposto alcuna secretazione su alcun atto, è stata una scelta del Cts perché si trattava di un documento con ipotesi molto variegate". Lo sappiamo, lo sappiamo. Il Governo non ha colpe. Ha solo il merito di occupare poltrone.

Lino

Lettera 16

Caro Dago, la Sig.ra Ferilli (milionaria by Cattaneo) si dichiara pronta a rivotare la Raggi. E' comprensibile, abitando in esclusivi attici in parchi privati con viali tenuti puliti da schiere di giardinieri non si possono vedere le strade invase dalla spazzatura.

Disponendo di lussuose limousine non si apprezza lo stato delle strade o dei trasporti pubblici, per non parlare poi dei servizi al cittadino, che solo impiegati, operai mamme e casalinghe possono "apprezzare".

Del resto quando Roma diventa per lei invivibile basta farsi trasportare in elicottero in una delle ville di famiglia a Cortina o Anacapri. Il problema è di chi a Roma ci vivi e lavora tutti i giorni e non è milionario...

FB

Lettera 17

La figlia di Riina lascia Parigi dopo il fallimento del ristorante che aveva aperto. Magari ora capisce che significa concorrenza e attività d'impresa senza la protezione del paparino e dei killer amici di famiglia.

Lettera 18

Caro Dago, influenza, il ministro Speranza: "Già acquistati dalle Regioni 17 milioni di dosi di vaccino". Speriamo non siano come le mascherine acquistate dalla Regione Lazio per la modica cifra di 35 milioni e che nessuno ha mai visto.

Yu.Key

Lettera 19

Caro Dago, tutte le domeniche il 30 % di tamponi in meno rispetto agli altri giorni.

Hanno fatto una trattativa stato-virus per ottenere una tregua settimanale oppure la buRRocrazia viral/sanitaria italiana non ha ancora scoperto i turni che in Italia riescono a fare (in silenzio) benemeriti ospedalieri, farmacisti, benzinai, ferrovieri, forze armate ed una enorme quantità di addetti a pubblici servizi, qualche volta anche meno fondamentali rispetto alla salute ? Cincinnato 1945

Lettera 20

Caro Dago, la ministra dell'Istruzione Azzolina: "A scuola chiederemo un sacrificio a tutti, studenti e personale, per seguire regole e comportamenti". Prima cosa oliare le rotelle dei banchi. Che se cigolano disturbano le lezioni.

Rib Perini

Lettera 21

Caro Dago, la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Laura Agea: "Credo che ogni genitore sia in grado di distinguere i sintomi del Covid da quelli di una qualsiasi influenza". Di sicuro. E molti sono pure in grado di fabbricarsi in casa un vaccino con passata di pomodoro e prezzemolo.

John Doe Junior

Lettera 22

Carissimo Daghissimo,

La grande politologa Ferilli ci conforta : il presente governo ha una sua valida ragione di esistere:

e ' unito contro Salvini. L'avevamo capito anche noi tontoloni che pensiamo ancora che un 'alleanza di governo vada fatta su programmi e proposte comuni!!!!

Con nostalgia dei tempi in cui la Ferilli e altre labbrosaure si limitavano a sorridere dalle copertine di Novella 2000 ti saluto cordialmente

Giovanna Maldasia

Lettera 23

Caro Dago, Sabrina Ferilli sulla Raggi: "Non c' è stato certo un tracollo di Roma, anche se la città si è spenta e questa è responsabilità di chi la amministra. Però vedo che c' è la volontà di rimetterla in piedi su tanti temi, dalle strade all'immondizia, quindi oggi non ho motivo per non rivotare la Raggi".

Ma certo che non ha motivo. Vivendo nel privilegio anche se la Capitale si è spenta lei non è stata sfiorata. E così dai, diamo a Virginia un'altra possibilità, visto che è una brava chiacchierona. Tanto se poi le cose dovessero peggiorare ulteriormente la signora Ferilli, assieme al maritino, non avrebbe problemi a trasferirsi altrove.

P.T.

Lettera 24

Caro Dago, Usa 2020, sondaggio Cbs: Biden avanti di 10 punti su Trump. Ma dove? Tra i dem?

Edy Pucci

Lettera 25

La stupidità umana riesce ancora a stupirmi.

Non pensavo esistessero ancora minchioncelli invasati con il mito della forza, eppure il fatto di Collefermo dimostra il contrario. E che poi i soggetti demenziali fossero “tollerati” da una comunità rende difficile avere fiducia nel futuro italico.

Giuseppe Tubi

Lettera 26

Dopo tre anni di indagini segrete, a due settimane dal voto, arriva l'incriminazione per De Luca.

Non bisogna però pensare che questi giudici siano politicizzati altrimenti è lesa maestà..

Ma che la Magistratura sia sempre meno credibile si può dire?

Saluti.

Giuseppe

Lettera 27

Preclaro Dago, ho letto l'intervista strappalacrime sul corrierone (il più autorevole d'Italia .. secondo loro) alla moglie dell’idolo dei radical-chic Julian Assange riguardo alla sua eventuale estradizione negli USA e probabile (anzi certa) condanna ad almeno 175 anni di carcere.

Fermo restando che la suddetta signora ha sposato Assange quando era già era rifugiato nell'ambasciata ecuadoriana perciò lei ben sapeva a cosa andava incontro e di conseguenza non venga a frignare addesso… anche perchè il sig. Assange con le sue rivelazioni ha praticamente condannato a morte certa decine e decine di agenti sotto copertura in varie pari del mondo oltre a diffondere dati militari sensibili e pericolosi.

Il tutto dietro una pseudo "libertà d'informazione"… sempre a senso unico e contro l'occidente. Perciò ben venga l'estradizione ed il carcere a vita per le decine di morti innocenti che ha sulla coscienza... lui che tra l'altro è pure un vigliacco che è andato a nascondersi e piagnucolare senza assumersi nessuna responsabilità delle sue azioni criminali.

Asgaqlun

Lettera 28

Caro Dago,

io auguro ogni bene a B, ma secondo me questa è solo una mossa politica ben studiata. Al reparto DIAMANTE in San Raffaele vai pagante. Per qualsiasi patologia: dal naso storto da sistemare al soffio al cuore al pancreas con cistiti. Per me B, partito dilettante della politica e ormai vecchio furbone, voleva pisciare in tasca alla questione COVID a Salvini e Meloni.

I due fanno i negazionisti o similia? Lui si fa ricoverare per qualcosa, il medico dice e non dice, si fa intuire che sia per Covid, intanto quegli altri due incassano. Possono i due nuovi leader della dx italiana mettere FI all'angolo e far vedere i sorci verdi con i loro voti in parlamento e senato? FI in parlamento dipendete ormai da LEGA e FdI, ma così può FI distaccarsi dai due elegantemente e pure passando per vittime e prendendo consensi.

Più di avere il leader di FI in ospedale per covid! Bravo B che per una volta mette tutti nel sacco. Alla fine ce l'ha fatta a diventare un politico di professione.

Saluti dal diamante,

Lisa

Lettera 29

Caro Dago, forse è solo un ballon d'essai il ventilato partito di Conte. Se invece fosse vero, però, qualche dubbio sorge spontaneo: se le leggi di Berlusconi venivano etichettate sempre ad personam, se Salvini va sotto processo, perché nella sua azione ministeriale, avrebbe perseguito interessi elettorali, perché non dovremmo pensare altrettanto anche di Conte, che cioè finalizzi la sua azione governativa ad condendum partitum?

Tutti i partiti sono nati da zero - direi - dal piano terra, come la Lega di Bossi, FI di Berlusconi, Movimento 5 Stelle di Grillo. Solo Conte sogna di spiccare il volo dall'attico di Palazzo Chigi con il rischio però di vertigini o magari di qualche spillo che gli buca il pallone. Dini e Monti docent.

Antonio Pochesci

Lettera 30

Dago darling, sono più bugiardi i bugiardini dei farmaci o i giornaloni (e i media in generale)? A parer mio, i media. In effetti, i bugiardini non sono affatto bugiardi. Sono solo un po' terroristici presentando tutti gli effetti collaterali anche remotissimi, cosa che i media non fanno. Sono troppo irrealmente ottimisti invece per quanto riguarda il "sotto controllo medico".

Chi se non Berlusconi o Casalino (e altri ricconi o Vip) può permetterselo? E a proposito del bel Casalino che é salito fino a Milano per farsi togliere una cisti al San Raffaele, ospedale che "tutto il mondo c'invidia" si sarebbe detto ai tempi felici della Milano da bere.

Dove, guarda caso, era già ricoverato Berlusconi. Possibile mai che in tutta Roma capitale (!) non ci fosse un ospedale degno di lui? O, gomplottisticamemte parlando, non é che era ambasciatore di qualche messaggio segretissimo a Berlusconi da parte del suo datore di lavoro Conte? Magari un messaggio del fu don Verzè tramite San Padre Pio giunto al di lui (Padre Pio) devoto Conte dal Cielo.

Pare che, a suo tempo, il tanto chiaccherato fondatore (del San Raffaele) don Verzé abbia detto di Berlusconi: "Nel '94, al tempo della sua discesa in campo, gli dissi che lui era una benedizione per il Paese, un dono di Dio all'Italia". P.S. Il Papa ha condannato severamente i chiacchericci, quindi anche il gossip? Pax vobiscum

Natalie Paav