Caro Dago, Prodi apre a Berlusconi... sono i miracoli delle sedute spiritiche...

Frank Cimini

Prodi si fa vivo. Per aprire a Berlusconi. O per aprirsi la porta del Quirinale? Ah, già, ma lui non è interessato…

Vittorio CuiProdest? ExInFeltrito

Caro Dago, il Texas ha concluso la sospensione delle esecuzioni per coronavirus durata 5 mesi. Il primo ad essere giustiziato è stato Billie Joe Wardlow, un 45enne bianco condannato a morte nel '93 per omicidio.

Ai contribuenti è costato 27 anni di mantenimento nel braccio della morte - 3/5 della sua esistenza - e alla fine anziché usare il Covid-19, che era gratis, si è dovuto spendere pure per l'iniezione letale. Un disastro dal punto di vista dei soldi buttati al vento.

L.Abrami

Caro Dago, Censis, l'eredità lasciata dall'epidemia di coronavirus è fatta di paura. Paura per il contagio e paura per l'incertezza economica. Fortuna che noi abbiamo le "Sardine", l'antidoto politically correct a odio e paura. Non resta che attaccarle sui muri.

P.F.V.

Caro Dago, l'immunologo statunitense Anthony Fauci al Corriere: "La pandemia Covid-19 è ancora all'inizio e il virus è sempre più forte". Mah, fino a ieri decine di suoi colleghi hanno detto che si è indebolito. Per sapere chi ha ragione bisogna fare testa o croce?

Raphael Colonna

Cato Dago, Papa Francesco telefona alla vedova di Ennio Morricone. Eh certo, non è come il Maestro, poco propenso a "disturbare"...

Fritz

Caro Dago, centrodestra: "Pronti a incontrare Conte la prossima settimana". Però non si aspettino grandi cose. Al massimo un racconto fantasy sul più grande piano di rilancio mai visto.

Tuco

Caro Dago, la sexperta Tracey Cox: "è estate: provate l'emozione del sesso all'aperto, l'adrenalina è assicurata". Come no, soprattutto se ti becca un solerte tutore dell'ordine - euro 20000 di multa - e/o qualche videoguardone ti riprende e finisci in rete: magari proprio su Dagospia.

Federico Barbarossa

Caro Dago, spot in tv: "Aiuta la Protezione civile a sostenere il sistema sanitario nella lotta al Covid...". Ma i soldi che paghiamo con le tasse dove finiscono? Nell'accoglienza ai migranti?

Alan Gigante

Caro Dago, si vuole togliere le concessioni ai Benetton per mandarli a dormire sotto a un ponte? E se scelgono quello di Genova?

Achille Gambini

Caro Dago, omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, Finnegan Elder Lee: "Dopo l'arresto mi hanno menato di brutto". Come no, 9 minuti col ginocchio sul collo...

Rob Perini

Caro Dago, coronavirus, il governatore Cuomo sfida Trump: "Riapriremo le scuole solo se sicure". Nel frattempo darà il via libera a manifestazioni contro il razzismo con canti, balli, baci e abbracci?

Vic Laffer

Caro Dago, M5s: "I Benetton non possono gestire le nostre autostrade perché hanno dimostrato di non essere in grado di saperlo fare". E infatti da due anni a questa parte, dopo la tragedia del Ponte Morandi, chi le ha gestite?

Luca Fiori

Caro Dago, leader del centrodestra pronti a incontrare Conte la settimana prossima, però prima chiedono un "documento". Scommettiamo che Giuseppi gli rifila la carta d'identità?

Frankie Catrame

Caro Dago, il premier Conte: "I 750 miliardi del Recovery Fund non sono negoziabili, o salta tutto". Tutto cosa? La prima cosa a saltare sarebbe l'Italia.

Tas

I giornalai si son messi a menarcela con la storia del bambino di 7 anni che ritrova la madre in Italia dopo essere partito da solo col barcone.

Ma che madre è una che abbandona il proprio figlio in Libia?! Se una cosa del genere l'avesse fatta un'italiana a quest'ora sarebbe già in galera! Cari giornali mi fate schifo voi e mi fa schifo la donna sciagurata che voi lodate come se fosse una santa!

Francesco Polidori

Caro Dago, quali sono le priorità del governicchio Conte? Far ripartire il sistema produttivo-industriale? Sostenere la filiera del turismo? Avviare una revisione del Sistema Sanitario Nazionale? Dare inizio alle grandi opere ferme da anni?

No nessuna di queste! La priorità è cambiare i decreti Salvini e farci inondare da immigrati proprio mentre l'Africa sta diventando una bomba covid. Ancora due mesi di pazienza e anche questi dilettanti torneranno a casa!

FB

Caro Dago, Oxfam: "Fame post-Covid potrebbe uccidere più del virus". Se arrivano loro, offrendo cibo in cambio di sesso come fecero ad Haiti dopo il terremoto del 2010, di sicuro.

Camillo Geronimus

Caro Dago, Di Maio: "La questione della gestione del ponte di Genova va subito risolta". Sì, sì, subito! Come la questione della concessione ad Autostrade.

A.Sorri

Caro Dago, il ministro dell'economia Gualtieri: "Useremo il Mes se necessario". Come Bruxelles. Che per tenerci in riga userà il Mes, se necessario.

John Reese

Caro Dago, è sbarcato dal Bangladesh a Fiumicino da un volo proveniente da Dacca, è stato messo in autoisolamento ma non ha rispettato le misure restrittive, viaggiando in treno e in taxi tra Roma e la Romagna e il 7 luglio è risultato positivo dopo un controllo a Roma Termini. Abbiamo un Governo di deficienti patentati.

Quando uno arriva dall'estero qualunque cosa dica o faccia viene sempre creduto sulla parola e preso sul serio. Per la sinistra si tratta sempre di brave persone, oneste, che si comportano bene e che dicono tutta la verità nient'altro che la verità.

"Isolamento fiduciario": chissà quante persone ha infettato questo idiota nel suo scorrazzare in giro per l'Italia. Anche tanti Italiani si sono comportati così, ma sono italiani e purtroppo dobbiamo tenerceli.

J.R.

Caro Dago, non sono stati fatti sbarcare 125 passeggeri bengalesi giunti all'aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Doha in Qatar. I bengalesi restano quindi a bordo e ripartono per Doha con lo stesso aereo.

Respinti per motivi di sanità pubblica. Roba da matti. Un paese alla rovescia. Se fossero arrivati clandestinamente su di un barcone anziché pagando un biglietto aereo, sarebbero stati accolti con tutti gli onori e ora avrebbero già iniziato la quarantena. Ma sono regolari e quindi... via!

Marino Pascolo