POSTA! – FULVIO ABBATE: “PERÒ QUESTO LORENZETTO È PIETOSO, NOTARILE, ABBIAMO DIRITTO ALL’ERRORE, ED È PROPRIO QUESTO, L’ERRORE, A DETERMINARE LA VIVACITÀ DELLA LINGUA, VALGA SU TUTTO CIÒ CHE SCRISSE UN CAPORALE IGNORANTE IN UN RAPPORTO TRA DUE RECLUTE CHE SI ERANO PRESE A CALCI: ‘VENIVANO ALLE MANI COI PIEDI’…”

Stefano Lorenzetto

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Però questo Lorenzetto è pietoso, notarile, abbiamo diritto all’errore, ed è proprio questo, l’errore, a determinare la vivacità della lingua, valga su tutto ciò che scrisse un caporale ignorante in un rapporto tra due reclute che si erano prese a calci: “Venivano alle mani coi piedi”.

Un abbraccio da Monteverde Vecchio

Fulvio Abbate

FULVIO ABBATE SULLA TOMBA DI FRANCESCO VELLA

Lettera 2

Ciao Dago, mi pare che l'attenzione sia tutta all'esame dei verbali del CTS relativi alle zone rosse e va bene, ma nulla si dice sulla mancanza di forniture dei cosiddetti DPI, avendo mandato decine di medici in ospedale senza le adeguate protezioni, nel silenzio dell'ordine dei medici.

Leo Nardo

Lettera 3

Caro Dago, coronavirus, Putin: "Russia primo Paese a registrare il vaccino". Dubbi dalla comunità scientifica internazionale. Perché ultimamente quando hanno avuto certezze?

Vladimir Putin

A.B.

Lettera 4

Caro Dago, intanto che gli italiani aspettano con ansia i nomi dei furbetti del bonus Inps, la maggioranza potrebbe dare il benservito all'autrice di questo tweet: «L’IC “Virgilio - Salandra” di Troia (FG) ha subito un’infrazione ad opera di ladri che hanno fatto dei danni, per fortuna piccoli ma pur sempre meritevoli di condanna».

È vergognoso che la ministra dell'Istruzione, la grillina Lucia Azzolina, non conosca la differenza tra "effrazione" ed "infrazione".

E.S.

conte meme

Lettera 5

Dago darling, a giudicare dall'ondata di "orrore e sdegno" multipartisan per i 3 (o 5) furbetti del bonus partite IVA, sembrerebbe che l'Italia sia un paese di santi. Ma quanti furbetti di ogni ordine e grado ci sono invece in realtà in Italia?

Rileggersi il bel saggio "Antistoria degli italiani" di Giordano Bruno Guerri può aiutare a capire. Nella maggior parte dei casi, chi non è furbetto è considerato coglione. Così è anche se non vi pare. Pace e bene

Natalie Paav

Lettera 6

VIRGINIA RAGGI

DAGO si scansa da Fuffaro? Caro Dago, salvo errori od omissioni, il filosofino da salotto TV - e commensale di casa Savoia (ciò che, tristemente, ne rimane) Fuffaro (noto anche come Furbaro) lo hai sempre tenuto a rispettosa distanza.

Siccome costui continua a spararle grossissime, In nome del sovranismo sabaudo,con un’aria da tarda giovane promessa DC o martelliano rampante, forse meriterebbe una (meritatissima) denigrazione, usando le sue stesse parole, un concentrato di Fuffa(ro) DOC, made in Turin.

Giuseppe

Lettera 7

Caro Dago, Roma, Virginia Raggi ai consiglieri: "Vado avanti, mi ricandido". È assai difficile immaginare la sindaca grillina che va "avanti". Da quando c'è lei la Capitale è sempre andata indietro.

donald trump

Gripp

Lettera 8

Caro Dago, sparatoria fuori dalla Casa Bianca, Trump portato via dal Secret Service. Le forze dell'ordine avrebbero aperto il fuoco contro un uomo risultato armato. Piccoli fans di Joe Biden crescono?

Mario Canale

Lettera 9

Caro Dago, la cosa più divertente nella vicenda dei parlamentari che hanno profittato del bonus riservato agli autonomi? I grillini che si incazzano perché dei colleghi utilizzano una legge scritta e approvata dal genio pentastellato. Sono degli inetti e si arrabbiano quando i fatti lo dimostrano. Vadano a casa!

GIUSEPPE CONTE MEME

Tom Schusterstich

Lettera 10

Ciao Dago. Attraverso il Tuo sito vorrei chiedere a tutti quei politici di professione che oltre al mega stipendio hanno ricevuto anche i 600 euro e subito, "devoluti in beneficienza" che mostrino le carte di tali generose donazioni.

Ma figurati! Pezzenti di m...a

Il Tuo Alex

Lettera 11

Caro Dago, coronavirus, test rapidi in aeroporto per i turisti che tornano dai Paesi a rischio. La gatta frettolosa fece i gattini ciechi. Ma questo Governo sembra disinteressato a far le cose per bene.

Bibi

PASQUALE TRIDICO E IL CASINO SUL SITO DELL'INPS

Lettera 12

Caro Dago, la sig.ra Raggi ha eliminato l'ultima delle ipocrisie grilline, il limite dei due mandati (qualcuno ci aveva creduto?). Per farlo ha usato una metafora surreale "non apparecchio la tavola per far mangiare gli altri".

Immagino già il suo menù; antipasto di topolini delle fogne romane, a seguire umido stagionato per mesi nei cassonetti, per concludere con cinghiale cresciuto in città o a scelta gabbiani nostrani allevati a terra con i rifiuti abbandonati, contorno sfalcio di erba biologica dei parchi romani...come gesto romanico falò di tram!

Virginia Raggi mejo di Daenerys Targaryen

FB

Lettera 13

Caro Dago, dopo le aspre polemiche per la strage di Beirut, che ha scatenato violenti proteste della popolazione, scesa in piazza a più riprese, l'intero governo Diab si è dimesso. Conte impari: quando si sbaglia (lockdown) si va a casa.

Max A.

LIBANO - ESPLOSIONE A BEIRUT

Lettera 14

Caro Dagos, tocca sentire il Battelli/bateaux ivres, al plurale moltiplicato per 5 stelle, con che toppe tampona falle e falli di ostruzione e reazione per sfottò e recriminazioni conseguenti la sua nomina a cultura & spending e paghi dopo il doppio: sempre studiato - fatti suoi -; mai raccomandato - per lavorare in un negozi di animali? O il posto cui è stato assiso in una Commissione di altissima repsonsanbilità se lo è guadagnato tramite regolare concorso e cv che, levati?

Ecco, sono excusationes come queste che sanciscono come gli uno vale uno che sono tutti uguali ai soliti, solo un po' peggio, siano gente senza studi, senza esperienza, senza pudore e nemmeno tanto intelligenti.

Raider

lamorgese

Lettera 15

Caro Dago, la ministra dell'Interno Lamorgese: "Sono circa 14mila i migranti sbarcati da inizio 2020 sulle coste italiane. Il numero che ha fatto alzare l'asticella è quello che deriva dal mese di luglio, quando c'è stata una fortissima crisi politica ed economica in Tunisia e persone che non avrebbero mai pensato di abbandonare il proprio Paese si sono avventurate verso le nostre coste". Bellissima questa. Hanno sentito di un'Italia florida, in piena espansione economica, dove tutti hanno un lavoro e dove c'è abbondanza di alloggi e hanno pensato "Questo è il Paese che fa per me". Potevamo lasciarceli sfuggire?

Sonny Carboni