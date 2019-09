POSTA! – “BORIS JOHNSON HA STUDIATO AL LICEO EUROPEO A BRUXELLES. ESSENDO COSÌ CONTRARIO ALL'EUROPA, SARÀ SUCCESSO QUALCOSA, L'HANNO BOCCIATO? L'HANNO "BULLIZZATO"?” - “PAOLO GENTILONI È COMMISSARI-ATO AGLI AFFARI ECONOMICI”

GIUSEPPE CONTE MARIO MONTI

Lettera 1

Caro Dago, Monti voterà la fiducia al Governo 5 Stelle-Pd. Un altro trofeo che Grillo, Casaleggio, Di Maio e Di Battista potranno mostrare ai nipoti.

PAOLO GENTILONI URSULA VON DER LEYEN

Fritz

Lettera 2

Nicola Zingaretti Luigi Di Maio Giuseppe Conte

Caro Dago, Ursula von der Leyen. "Voglio una commissione che sia flessibile, moderna e agile". Ahò, sembra il ritratto di Paolo Gentiloni (anche se a volte eccede in modernità e agilità). Ecco perché lo ha nominato commissario agli Affari economici!

giuseppe conte nicola zingaretti 1

Scottie

Lettera 3

Caro Dago,

segnalo la notevole performance di Zingaretti, accolto come una star alla festa nazionale del PD a Ravenna, capitale del settore ricerche petrolifere. Nel mentre che gli intonavano "Bandiera rossa", il suo alleato Conte preannunciava lo stop alle ricerche medesime, il che varrà migliaia di posti di lavoro persi. Quando si dice la coerenza! Armando

mario cerciello rega

Lettera 4

Caro Dago, ieri ho sentito ex poltronari dare del poltronari ad altri poltronari, per ridiventare a loro volta nuovamente poltronari.

Valter Coazze

Lettera 5

Caro Dago, omicidio Cerciello Rega, Varriale finisce indagato per aver mentito: nemmeno lui portava la pistola. Ormai la sinistra ha talmente ossessionato gli italiani con il no alle armi che nemmeno i carabinieri la portano più con sé.

ursula von der leyen 2

Baldassarre Chilmeni

Lettera 6

Caro Dago, migranti, Ursula von der Leyen: "Dobbiamo riformare Dublino". Piano con gli entusiasmi. Probabilmente proporranno di costruire un ponte di barche tra la Libia e Lampedusa. E il governo giallorosso dirà di sì.

Tas

ursula von der leyen incontra giuseppe conte a palazzo chigi 30

Lettera 7

Caro Dago, è proprio il caso di dire. Chi di Bibbiano ferisce di Bibbona perisce...

dic

Lettera 8

Caro Dago, Moody's: "La formazione di un governo di coalizione di centrosinistra dovrebbe far prevedere un periodo di stabilità politica in Italia, che è positivo nei confronti di uno scenario di debole crescita dell'economia domestica e incerte prospettive di crescita globale". Anche i farabutti delle Agenzie di rating fanno politica. Ovvio che poi non ne azzecchino una.

silvio berlusconi lamberto dini

Mario Canale

Lettera 9

Caro Dago,

Gli eventi delle ultime settimane mi ricordano molto da vicino quanto accadde tra il 1994 il 1995: la lega aveva staccato la spina al governo, la destra chiede elezioni e invece arriva Dini. All’epoca il centrodestra diviso perde le regionali del 1995 e la sinistra, frattanto riorganizzata, vince le politiche 1996.

bossi salvini maroni

Salvini ha fatto lo stesso identico errore di Bossi di allora: stacca la spina al governo, chiede elezioni e non le ottiene, arriva il governo conte, la destra è divisa (perché lo è)… A questo punto la prossima tappa è perdere le regionali... la prossima volta ti scrivo il perché secondo me le perderà... saludos

Lettera 10

Caro Dago, se come sembra Paolo Gentiloni diventerà commissario agli Affari Economici della Ue, la nomina non sarà gratis. Per la flessibilità di Renzi abbiamo dovuto accogliere 700 mila migranti. Stavolta da quanti dovremmo farci rapinare il welfare in cambio della poltrona a Paolone?

lamberto dini

Samo Borzek

Lettera 11

Mitico Dago,

leggo sul tuo sito che all’Ingegnere CDB non piace il nuovo governo! Ettecredo, mica si riesce a fare insider trading con DiMaio e Conte fra le balle! Scommetterei che sponsorizzerà un ritorno di Matteuccio suo (o del fratello di Montalbano) al pieno comando.

Stefano55

Lettera 12

carlo de benedetti 2

Caro Dago, la società Tokyo Electric Power, che gestisce la centrale nucleare giapponese di Fukushima gravemente danneggiata dal sisma e dallo tsunami di marzo 2011, sverserà direttamente nell'Oceano Pacifico l'acqua radioattiva, più di un milione di tonnellate. Lo ha annunciato il ministro dell'Ambiente Yoshiaki Harada, sottolineando che si tratta dell'unica opzione possibile. E poi l'anno prossimo - puntualmente il 6 e il 9 agosto - li vedremo celebrare l'anniversario dello sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki al grido di "Mai più". Bella coerenza.

CARLO DE BENEDETTI

Luisito Coletti

Lettera 13

Caro Dago, è morta la 29enne iraniana che si era data fuoco davanti a un tribunale di Teheran per protestare contro il divieto per le donne di entrare negli stadi. Si sapeva che alcuni tifosi di calcio hanno un frappè al posto del cervello. Ma arrivare ad ammazzarsi perché non si può andare a vedere dal vivo 22 cretini che rincorrono un pallone, non si era mai sentito.

Neal Caffrey

giuseppe conte luigi di maio

Lettera 14

Caro Dago

Ieri Giorgia Meloni ha fatto un discorso talmente di sinistra che tutti i Veri comunisti dovrebbero correre in massa a votare per lei.

Lettera 15

Caro Dago, Di Maio, dopo essere stato sull'orlo di una crisi isterica per essere ancora vicepremier (ma non era quello che non voleva poltrone?) si è dovuto

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA

"accontentare" del ministero degli esteri, immediatamente la "fidanzata" ci tranquillizza informandoci che Luigi ha studiato l'inglese! Meno male per noi,

se andava alla sanità studiava chirurgia?

FB

Lettera 16

Caro Dago,

possibile che importanti tv nazionali replichino programmi a non finire? Passi per Montalbano-Zingaretti.Ma per fare un esempio:il programma 4 ristoranti di Borghese viene trasmesso a replica continua da un anno e piu' a questa parte.Credo che la maggior parte delle puntate sia stata replicata ùna ventina di volte e piu'.

Addirittura replicano la stessa puntata anche uno o due giorni dopo. Ergo vuol dire che vengono viste comunque.Ormai non facciamo nemmeno caso a quello che trasmettono,figuriamoci se ci siamo accorti che e' cambiato il governo!!

Ciao

Giorgio

luciana lamorgese paola de micheli giuseppe conte luigi di maio

Lettera 17

Caro Dago, Francia, Maussane-les-Alpilles: uccide moglie, suocera e cognato e poi tenta il suicidio. Una tragedia con un finale da presa in giro. Com'è possibile che un individuo riesca ad ammazzare tre esseri umani e poi fallisca nell'auto eliminazione?

Nino

Lettera 18

Caro Dago, oggi il Governo Conte 2 affronta la fiducia al Senato. Una specie di "poltronometro" per misurare l'attaccamento dei senatori 5 Stelle e Pd alla cadrega.

tumore polmone

Leo Eredi

Lettera 19

Caro Dago, gli esperti di turno hanno scoperto che il rischio di tumore al polmone per forti fumatori non è uguale per tutti. Buongiorno. E fino ad oggi dove stavano? Su Marte? Davvero non s'erano accorti che gente che fuma da mattina a sera supera agevolmente gli 80 anni mentre altri muoiono in giovane età?

Flavio

Lettera 20

trump putin

Caro Dago, secondo il New York Times, la spia americana evacuata da Mosca perché considerata in pericolo imminente, avrebbe giocato un ruolo chiave nella conclusione dell'intelligence Usa sul fatto che il Cremlino avesse interferito direttamente nelle presidenziali Usa del 2016. Sempre secondo il NYT, l'informatore era fuori dell'inner circle di Putin ma lo vedeva regolarmente. Sarebbe stato lui a confermare che fu il leader del Cremlino a ordinare le interferenze nelle elezioni. Allora sarebbero guai grossi per Barack Obama. Visto che aveva lui - in quanto inquilino della Casa Bianca e allertato in tal senso dalla Cia sin dall'agosto 2016 - la responsabilità di garantire lo svolgimento regolare delle Presidenziali. Se si fosse fatto fregare dai russi, più o meno consapevolmente, sarebbe gravissimo.

Gregorio Massini

Lettera 21

giuseppe conte 1

Dagosapiens, l'avvocato del popolo (leggasi popolo grillino), pur dimenticandosi di cambiare la pochette bianca con una gialla, ha finalmente fatto coming out. Da notare poi, a Montecitorio, tra tutti i suoi dire e non dire: "Onorevoli colleghi della Lega: io non dirò mai che voi avete tradito!", quando qualche minuto prima aveva detto: "Il Movimento 5 stelle ha subito un tradimento". Un vero artista. Funambolo. Giocoliere. Saltimbanco. Prestigiatore. Perfetto, insomma, per quel circo dove quelli che un mese fa applaudivano ora fischiano e quelli che fischiavano ora applaudono.

Vittorio MagoGiuseppi ExInFeltrito

Lettera 22

luciana lamorgese marco minniti

Famme capì, caro Dago: secondo la vulgata propinataci dagli apostoli del Pensiero Unico Dominante, l'ex Ministro Minniti avrebbe bloccato al 90% le partenze degli immigrati! Se fosse vero, se il flusso cioè fosse stato bloccato alla sorgente, non sarebbe andata in onda la telenovela dei porti chiusi da quel mostro di Salvini e delle conseguenti ipocrite geremiadi dei suoi nemici che, pur da fronti opposti, usano la pelle di questi poveri disgraziati solo per miserabile propaganda elettorale. Antonio Pochesci

Lettera 23

Caro Dago,

paolo gentiloni (2)

Gentiloni nuovo commissario economico al parlamento europeo. Laurea in scienze politiche.

Non ha mai ricoperto un incarico economico nel partito,ne nel governo. Che esperienze e conoscenze ha per un incarico cosi' delicato? Pfui!Non volevano il super economista Savona e mettono questo?

Ciao Giorgio

Lettera 24

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA

Caro Dago, Virginia Saba, fidanzata del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Non è vero, come continuate a dire, che non sa l'inglese. Lo sa bene, ha studiato". Ottimo. Così ora potrà tradurre in inglese "millenaria democrazia francese" suscitando l'ilarità degli omologhi colleghi stranieri in ogni dove.

E.S.

Lettera 25

boris johnson gelato

Ciro Grillo, sicuramente un bambino alquanto viziato, una via di mezzo tra Commodo e il personaggio interpretato da Christian Bale in Shaft! E si sa, nel caso dei bimbi la colpa dei loro difetti, gravi, è tutta dei genitori. Punto.

Lettera 26

Boris Johnson ha studiato al Liceo Europeo a Bruxelles, essendo così contrario all'Europa, sarà successo qualcosa, l'hanno bocciato? L'hanno "bullizzato"?, .... chi era con lui parli, vogliamo capire! Steve

nicola zingaretti paolo gentiloni

Lettera 27

ll conte Gentiloni e la nobildonna Ursula von der Leyen: una bellissima coppia. Presto a Bruxelles torneranno i parrucchini incipriati.

Lettera 28

BORIS JOHNSON E IL RAPPORTO DIFFICILE CON I TORY

UE: Paolo Gentiloni è Commissari_ato agli Affari Economici!

phillip lee lascia i tory per i libdem