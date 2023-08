POSTA! – “SE CHIAMI L'ELISOCCORSO PERCHÉ INDOSSI SANDALI A 2000 METRI DI QUOTA E TI TROVI IN DIFFICOLTÀ SUL SENTIERO NON SOLO DEVI PAGARE IL COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO, MA ANCHE QUALCHE MIGLIAIO DI EURO DI MULTA. COSI IMPARI E LA PROSSIMA VOLTA CHE VAI AL MARE A NUOTARE NON TI METTI UNA ZAVORRA” –FRANK CIMINI: “L’ITALIA NON È UN PAESE MA UN TRIBUNALE. TUTTO FINISCE LÌ PURE LA STORIA DEL CT DELLA NAZIONALE. DAL CALCIO ALLA FICA, SENZA ECCEZIONI”

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Caro Dago, Giorgia Meloni andata e ritorno dall'Albania col traghetto di linea Prince. Perché era certa che in caso di naufragio le Ong si sarebbero precipitate a salvarla?

Scottie

Lettera 2

Dagovski,

Giusto regolamentare i voli delle compagnie aeree. Il libero mercato vale solo per gli sbarchi degli scafisti.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, Pakistan, 21 chiese date alle fiamme dopo accuse di blasfemia a due cristiani. Ecco quel che succede nei Paesi musulmani. Da noi, invece, qualaiasi porcata sulla Chiesa viene tollerata. Intoccabili sono i gay, le famiglie arcobaleno, i migranti e i cambiamenti climatici, nuova "religione" occidentale.

E.S.

Lettera 4

Caro Dago, caso Vannacci, il generale destituito dal comando dopo la polemica sul suo libro. Ma non era la Russia il Paese dove i generali venivano cacciati se non in linea col "regime"?

Marino Pascolo

Lettera 5

Caro Dago

L’Italia non è un paese ma un tribunale. Tutto finisce lì pure la storia del Ct della nazionale. Dal calcio alla fica, senza eccezioni.

Frank Cimini

Lettera 6

Caro Dago, questa mattina, leggendo il titolo di un quotidiano, «Parla il generale del libro-choc: "Io né razzista né omofobo. Per me i gay non sono la norma"», il giornalista addetto alla rassegna stampa di un tg si chiedeva quale fosse la 'norma" e chi la stabiliva. È presto detto. Se Adamo e la stragrandissima maggioranza dei suoi discendenti non fossero stati etero, noi non saremmo qui, ecco qual è la "norma". Che non ha alcun connotato positivo o negativo. Indica solo l'ambito in cui può essere compresa la quantità maggiore delle persone o delle cose. Per dire: Leonardo Da Vinci non era nella norma. Ma nemmeno Adolf Hitler vi trovava posto...

SdA

Lettera 7

Caro Dago, il tuo "disgraziato" sito fa previsioni (che diventeranno realtà) sulle candidature alle prossime europee. Da queste succulente anticipazioni emerge che i candidati dei partiti saranno i trombati, fancazzisti e qualche rompiscatole al leaderino di turno. Sembra che questa pratica non sia una prerogativa italiana ma adottata da quasi tutti i partiti europei. Poi uno si chiede come mai l'europarlamento vari provvedimenti creativi, privi di razionalita' conoscenze e competenze...con questi eletti cosa si pretende?

FB

Lettera 8

Dago,

La traditrice che fa causa al tradito per danni alla reputazione e' il simbolo di come siamo messi male, quanto a dignita' personale. Il troppo di tutto che ci circonda, ci ha confuso il cervello.

MP

Lettera 9

Caro Dago, ma in fondo che cosa è cambiato in 80 anni? Non molto. Nel 1942 si correva al cinema per vedere "Bambi", oggi per vedere "Barbie". Il pubblico è rimasto ad un livello infantile.

F.G.

Lettera 10

Caro Dago, il Vaticano incassa milioni di euro dai propri immobili, mentre il comune di Roma non solo ci rimette ma ogni anno il capitale immobiliare si svaluta per cattiva gestione e manutenzione. Un suggerimento non richiesto a Gualtieri, affidi la gestione al Vaticano, pagando ovviamente il servizio, e vedrà che in pochi mesi gli immobili frutteranno milioni di euro...

FB

Lettera 11

Egregio Dago,

se chiami l'elisoccorso perché indossi sandali a 2000 metri di quota e ti trovi in difficoltà sul sentiero non solo devi pagare il costo totale dell'intervento (elicottero, personale ecc.), ma anche qualche migliaio di euro di multa perché la Nazione che ha la sfiga di averti tra i suoi cittadini non deve rimetterci ulteriormente. Cosi impari e la prossima volta che vai al mare a nuotare non ti metti una zavorra...

Gibi

Lettera 12

Caro Dago, tutti a dare addosso al generale Roberto Vannacci perché secondo lui - così ha scritto nel suo libro - "I gay non sono normali". Perché invece non si chiede a Barack Obama come mai, da fiero sostenitore della comunità Lgbtq+, abbia tenuto nascosta la sua omo o bisessualità per quasi tre lustri? Si vergognava? Per motivi di ooportunità politica perché temeva di perdere voti? È molto strano, se pensava di essere nel giusto... I nostri "leoni" dei media sono bravi a sbranare solo chi non rappresenta nessuno fuorché se stesso.

Matt Degani

Lettera 13

Caro Dago, "Non commento le indiscrezioni di intelligence. Negli ultimi due anni ci sono state molte analisi su come la guerra si sarebbe evoluta". Lo afferma Jake Sullivan, il consigliere alla sicurezza nazionale di Joe Biden, sulle indiscrezioni di intelligence del Washington Post, secondo le quali la controffensiva ucraina non raggiungerà gli obiettivi. E vai!!! Dopo l'Afghanistan si profila un'altra bellissima figura in politica estera per l'attuale inquilino della Casa Bianca...

Rob Perini

Lettera 14

Caro Dago, NordCorea, Joe Biden disposto a incontrare Kim Jong-un senza precondizioni. Benissimo. Però difficilmente il leader coreano accetterà se "Sleepy Joe" non promette di astenersi dal consumare fagioli, cavoli o altre verdure puzzolenti la sera prima.

John Doe Junior