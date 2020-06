POSTA! – DI MAIO: "IL MOVIMENTO È COMPOSTO DA TANTE ANIME E QUESTA DIVERSITÀ È UNA RICCHEZZA". SÌ, SONO COSÌ RICCHI CHE SE UNO SI AZZARDA A VOTARE PER UNA VOLTA DIVERSAMENTE DAGLI ALTRI, VIENE SUBITO ESPULSO A CALCI NEL SEDERE

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

CONTE MERKEL SANCHEZ MACRON

Caro Dago, Bce: "In Italia, Francia e Spagna il calo più forte del Pil a causa di Covid-19". La notizia è che francesi e spagnoli tentino di insidiarci il primato. Conte si è distratto?

Corda

Lettera 2

Caro Dago, il Napoli si porta a casa la Coppa Italia e forsanche il Covid-19, visto il modo in cui hanno festeggiato. Speriamo bene,

A.Sorri

Lettera 3

esultanza napoli foto mezzelani gmt008

Caro Dago, vorrei dare un consiglio a Bonomi, anche se so che non ne ha bisogno: la faccia di Conte dice tutto, sta prendendo per i fondelli milioni di italiani, le sue parole non valgono il tempo perso ad ascoltarle.

Ogni lamentela che giunge alle orecchie dell'avvocato, è un incentivo a proseguire su quella strada, segno che sta facendo quello che si è proposto di fare. Quindi, meglio non lamentarsi e trovare altre forme per dimostrare tutta la contrarietà ai provvedimenti.

bonomi conte

Ettore

Lettera 4

Caro Dago, l'intervento di Alessandro Di Battista anziché dividere ricompatta i 5 Stelle. È il tipico effetto panico da possibile perdita della poltrona.

John Reese

Lettera 5

Caro Dago, il calo delle vendite causa coronavirus è stato assai inferiore a quanto stimato e perciò Ikea ha deciso di restituire gli aiuti di Stato ricevuti da 9 Paesi: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Irlanda, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna e Stati Uniti.

alessandro di battista

Viste le condizioni economiche del Venezuela se qualche "Movimento" ha ricevuto milioni di euro dal paese sudamericano farebbe bene a restituirli. Non si può lasciar morire la gente di fame.

Franco Giuli

Lettera 7

IL DOCUMENTO SUI SOLDI DEL VENEZUELA AL MOVIMENTO CINQUESTELLE

Caro Dago, la Confindustria chiede al governo la restituzione di 3,4 miliardi di accise sull'energia che una sentenza della Cassazione imporrebbe di restituire. Conte non si preoccupi. Non è necessario pagare in contanti, va bene anche un bonifico.

Fritz

Lettera 8

esultanza napoli foto mezzelani gmt002 2

Caro Dago, presunti fondi a M5s dal Venezuela, la procura di Milano ha aperto un'inchiesta e Davide Casaleggio ha annunciato di aver depositato querela. Ma non è meglio farsi processare come chiedevano a gran voce i grillini ai tempi di Berlusconi?

Licio Ferdi

Lettera 9

sergio sylvestre

Caro Dago, ieri sera quel signore nero in evidente sovrappeso, con problemi d'intonazione e di memoria, vestito come uno spacciatore del Bronx degli anni '90, ha dimostrato una sottigliezza linguistica: "cantare a cappella" ha almeno due significati.

P.s.: Non esistono bravi cantanti italiani senza alzheimer?

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 10

Dago in redazione - ph Massimo Sestini

Con qualche giorno di ritardo faccio gli auguri alla redazione del sito per i primi 20 anni di vita augurandone altrettanti e ancor di più, Dagospia consente di capire la realtà con un sorriso o con un pugno nello stomaco.

Mai banale o leccalecca è da godere nei retroscena raccontati con tono da bar sport, che poi è quello comprensibile per la media dei suoi fan, ai quali mi annovero. Auguri ancora! Danilo

montanelli 9

Lettera 11

Ciao Dago, ma poi che fine ha fatto la sposa-bambina di Montanelli? E' diventata sposa-adulta e ha aperto una lavanderia?

Statue buoni se potete

Rob

Lettera 12

Caro Dago, esame di maturità, le aule vengono sanificate dopo ogni prova. Assolutamente ridicolo. Ma li hanno visti gli studenti per strada? Sono tutti baci e abbracci. E allora a cosa serve "sanificare" le aule?

MARCO TRAVAGLIO E IL KARAOKE

Lucio Breve

Lettera 13

Marco Travaglio scivola sul tema dei finanziamenti di stato e non riesce a dire nulla di valido sui soldi pubblici. Anche al giornale notano che Marcolino ha serie difficoltà da quando non c'è più Stefano Feltri che gli spiega l'economia...

Franco Tiratore

Lettera 14

Dago stai invecchiando e stai diventando come Sgarbi, Feltri e tutti i vecchietti rancorosi con le antipatie esagerate. Dai chi vorresti al governo?? Quelli che ci hanno portato alla disfatta?? Hai anche tu interessi nascosti?? Perchè questo astio per Conte?? Sei contento dei cervelli in fuga che vengono apprezzati all'estero ma in Italia vengono demoliti perchè danno fastidio al potere?? Non avrei mai pensato che ti riducessi a queste meschinità

pagamenti contactless

Rozi Benedetti

Lettera 15

Caro Dago, qualcuno vuole raccontare al nostro amato premier che la transizione 'fair' alla circolazione del contante sarà un regalo immenso alle società che generano le monete virtuali e che le transazioni illegali saranno sempre possibili?

Innocenzo

Lettera 16

Caro Dago, Di Maio: "Il Movimento è composto da tante anime e questa diversità è una ricchezza". Sì, sono così ricchi che se uno si azzarda a votare per una volta diversamente dagli altri, viene subito espulso a calci nel sedere.

Maxmin

fico grillo di maio

Lettera 17

Caro Dago, reddito d'emergenza, l'Inps ha prorogato al 31 luglio il termine per la domanda. Ottima scelta, così potranno richiederlo anche i migranti che stanno ancora in Libia e Turchia in attesa di partire. Se la notizia si diffonde arriveranno in massa, per la felicità della ministra Bellanova.

E.Moro

Lettera 18

Caro Dago, Unhcr: "Nel mondo una persona su 97 è in fuga". Resta da capire perché il 97% di chi fugge punti dritto sull'Italia.

mercato xinfadi chiuso

Bobby Canz

Lettera 19

Caro Dago, coronavirus, la Cina annuncia che il focolaio di Pechino è sotto controllo. Tradotto significa che tutte le vie d'uscita della verità sono state sigillate e quindi non sapremo mai cosa sta accadendo realmente

Vesna

Lettera 20

Caro Dago, con la strage della funivia del Cermis ci siamo fatti mettere i piedi in testa dagli americani, con Giulio Regeni dagli egiziani e adesso con ThyssenKrupp pure dai tedeschi. E poi dicono che quando governa la sinistra l'Italia gode di alto prestigio nel mondo.

Martino Capicchioni

Lettera 21

la rotta balcanica dei migranti

Caro Dago, Stati Generali, oggi focus su agroalimentare e turismo. Tanti focus ma poi il Governo dimostra una miopia cronica nel prendere provvedimenti che abbiano una qualche efficacia sull'economia reale . Siamo messi peggio di tutti.

Stef

Lettera 22

Ciao Dago, la prodezza di Silvestri nella finale della coppa Italia descrive bene il cortocircuito ipocrita del Black lives matter. Come ha giustamente fatto notare Adinolfi, in Italia nessuno uccide gli stranieri, bianchi o neri che siano.

migranti

Anzi, se proprio vogliamo approfondire l'argomento, dovremmo prendere in considerazione se possiamo dire la stessa cosa sugli omicidi degli stranieri (bianchi o neri che siano) nei confronti degli italiani...

La cosa ridicola è far leva sul testo dell'Inno italiano, in particolar modo sul verso più contestato (Dell'Elmo di Scipio s'è cinta la testa), per appoggiare una lotta contro i neri. E' come se gli ebrei cantassero un inno nazista nella loro battaglia contro la Shoah.

Il fatto è che Silvestri, oltre ad essere stonato ed irriconoscente verso una nazione che, tutto sommato, lo ha trattato con i guanti bianchi, è pure una capra.

johnkoenig

sergio sylvestre gravina dal pino

Lettera 23

Dago darling, non sono esperta di viabilità, ma qualche pezzo di Corso Buenos Aires a Milano, mi sembra un labirinto o un cruciverba. Piste ciclabili in bianco, spazi per bus in giallo, parcheggi in mezzo alla strada in blu, strisce pedonali bianche quando altre ci sono già vicine (a neanche 50 metri) a semafori (molto più sicuri).

Che casino! Mentre le "banlieus" meneghine si confermano essere le linee circolari di filobus 90/91, dove (fonte Rep) un giovane suddito dei faraoni, dopo un diverbio, ha scaricato il contenuto di un estintore su un autista ATM, fortunatamente senza gravi conseguenze. Ossequi

Natalie Paav