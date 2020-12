POSTA! – MES, DALLA CAMERA VIA LIBERA ALLA RISOLUZIONE DELLA MAGGIORANZA. POLTRONE E SOFÀ, DI MEGLIO NUN SE PO' FA' – 125 INVECE DI 130 CM. IL MOSE NON SI ALZA E VENEZIA SI ALLAGA. MA NON LO SANNO CHE ESISTE IL VIAGRA? – COVID, LE AZIENDE FARMACEUTICHE: "IMMUNITÀ DI GREGGE DA ESTATE 2021". TOSATURA DELLA LANA DA PRIMAVERA '22?

luigi di maio vito crimi

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dago, alle prossime elezioni, se mai ci saranno, il M5S cambierà il logo in M5C (Movimento 5 Colle)? Da come le loro terga hanno aderito a scranni e poltrone la vedo come l'unica soluzione coerente con il loro motto di "Onestà, onestà"!

Deboss

Lettera 2

Dagovski,

MEME SUL VACCINO RUSSO

Ad Oriente il vaccino è strumento geo-politico. Ad Occidente economico-imprenditoriale.

Italia nel mezzo comunque spacciata.

Aigor

Lettera 3

Caro Dago, Covid, le aziende farmaceutiche: "Immunità di gregge da estate 2021". Tosatura della lana da primavera '22?

Pikappa

Lettera 4

venezia, il mose non viene attivato e torna l acqua alta 2

Caro Dago, 125 invece di 130 cm. Il Mose non si alza e Venezia si allaga. Ma non lo sanno che esiste il Viagra?

Jantra

Lettera 5

Caro Dago, coronavirus, il Quirinale: "Mattarella farà il vaccino senza ovviamente scavalcare l'ordine delle precedenze". Ma certo, come quando si sposta in automobile.

Mich

Lettera 6

giuseppe conte sergio mattarella

Caro Dago, Stati Uniti, il presidente eletto Joe Biden ha fissato l'obiettivo di raggiungere i 100 milioni di vaccinazioni contro il coronavirus nei suoi primi 100 giorni di presidenza. E presentando il suo team sanitario, ha esortato gli americani a "indossare la mascherina". Ma attenti a non tirarla fin sopra gli occhi mentre si gioca col cane: si rischia di rompersi un piede!

Vic Laffer

Lettera 7

jill e joe biden by osho

Caro Dago, Mes, dalla Camera via libera alla risoluzione della maggioranza. Poltrone e sofà, di meglio nun se po' fa'.

Theo

Lettera 8

Lettera 9

LUIGI DI MAIO PD PARTITO DI BIBBIANO

Caro Dago, Di Maio: "Una cosa che possiamo garantire agli italiani è che finché il M5S sarà al governo il Mes non ci sarà". Sicuro. Come non c'è mai stata un'alleanza di governo con la Lega o col Partito di Bibbiano.

M.H.

Lettera 10

Caro Dago,

partecipando il Cashback nazionale dichiaro che la mia carta di credito sarà utilizzata per uso privato e non per attività lavorativa. Quindi baratto il 10% di sconto per la piena scaricabilità del costo?

ilm'ot

app io non funziona 7

Lettera 11

Caro Dago, diciamocelo, liberalizzare e non demonizzare!

Cocaina e velocità sono due concetti più che reati, inoltre, anche molto simili e che fotografano senza retorica la nostra epoca. Due parole che sicuramente saranno ricordate nei libri che racconteranno il nostro secolo.

Gli stessi libri dove si studieranno le forme di Stato e di Governo. Uno Stato dovrebbe tenere alla libertà del cittadino quanto alla sua educazione più che alla sua punizione: praticando la cultura del limite e della giusta misura, non solo punendo e mistificando atti di poca rilevanza.

Uno Stato che punisce è una macchina da sudditi. Lapo era alla guida della sua Ferrari, andava veloce ma non era sotto effetto di stupefacenti, droga e velocità a giuste dosi non sono un problema.

barcellona juventus

#kultura

Lettera 12

Caro Dago, Mes-sì o Mes-no? Il 3-0 della Juve al Barcellona non lascia dubbi!

U.Novecento

Lettera 13

Dago,

PSG-ISTANBUL BASAKSEHIR

È corretto dire e scrivere " afroamericano " anche per un cittadino USA discendente da altri cittadini USA da alcune generazioni. Questo per evidenziare l' origine africana seppur remota e in sintesi per dire che è di carnagione nera, non bianca o di altre etnie sparse nei continenti.

E' razzismo, sembra di no? Quindi se l' arbitro rumeno ha dato del nero è un offesa, se diceva afroturco o afroasiatico essendo tale per eventuale nazionalità o per riscontrata domiciliazione non era un offesa. Noi cristiani restiamo comunque e sempre gli infedeli. Questo è il nuovo football e noi non potremo farci niente visto che i " fedeli " se lo stanno comprando in Europa.

Salam aleicum - peprig -

PSG-ISTANBUL BASAKSEHIR

Lettera 14

Caro Dago, Biden promette 100 milioni di vaccini nei primi 100 giorni del suo mandato. Penoso. Ha scambiato la pandemia per un gioco linguistico?

Salvo Gori

Lettera 15

Caro Dago, secondo uno studio dell'Università Statale di Milano, il Covid-19 circolava a Milano già all'inizio di dicembre 2019. E come tutti i clandestini è stato accolto a braccia aperte: "Milano non si ferma".

venezia, il mose non viene attivato e torna l acqua alta 5

Maxmin

Lettera 16

Caro Dago, a Venezia sbagliano le previsioni sulla marea, le paratie del Mosè non entrano in funzione e la città finisce sott'acqua. Ma se questi sbagliano le previsioni per una sola città da un giorno all'altro, come fanno gli esperti dei cambiamenti climatici a sapere di quanto si alzeranno i mari di tutto il globo a fine secolo?

Edy Pucci

Lettera 17

Caro Dago, una donna di 90 anni e un uomo di 81 sono i primi vaccinati in Gran Bretagna contro il Covid. E adesso tutti ad aspettare quanto tempo ci mettono a schiattare!

giuseppe conte graziano delrio

Federico

Lettera 18

Caro Dago, Champions League, Psg-Basaksehir sospesa per una frase razzista del quarto uomo. Da una persona di quart'ordine cosa ci si può aspettare?

Samo Borzek

Lettera 19

Ciao DAGO.il ""simpatico"" Del Rio oggi in parlamento esalta il ""papacomunista""...ma ahimè dimentica che il Vaticano deve allo stato...5 miliardini di euro x l'IMU ..come anche dichiarato da .....UE....oooppsss....Saluti.Alex

margaret keenan si vaccina contro il coronavirus 1

Lettera 20

Caro Dago, anche io sono caduta nella trappola e da ormai due giorni cerco di scaricare la app io per aggiudicarmi ricchi premi e cotillon ma ahimè con scarsi risultati. Che dire... Sono masochista o voglio solo testare la mia pazienza.... Ah saperlo.... Saluti e baci

Ila

Lettera 22

Caro Dago, ma gli italiani, oltre che stipendiare con 15.000 euro al mese gli incapaci grillini, devono pure sopportare le loro sceneggiate sui provvedimenti che non voteranno perché "contrari ai loro principi" salvo poi fare una capriola e votare si, l'ennesima e penultima riguarda il mes. L'ultima sarà quella sui due mandati, che sancirà finalmente la fine di questo movimento...

coronavirus vaccino pfizer

FB

Lettera 23

Caro Dago, in Gran Bretagna due vaccinati al Covid hanno avuto reazioni allergiche simili a quelle di cui avevano già sofferto in passato. E questo è solo l'inizio: la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Non è che col tempo si scoprirà che il vaccino non dà problemi solo alle persone giovani e sane, cioè quelle su cui è stato testato?

Spartaco

Lettera 24

DOMENICO ARCURI 1

Dago: notizia del giorno. UK: spuntano le prime allergie, Londra frena già sul vaccino Pfizer/BioNTech (che è quello che Arcuri ha comprato a circa 9 volte il costo di quello concorrente). Voglio vedere cosa succederà a Milano, dove una grossa fetta della popolazione soffre di allergie indotte da inquinamento.

Ma probabilmente sono troppo pessimista: non succederà nulla, perchè non riusciremo a conservare le dosi (che richiedono immagazzinamento a -80C), quindi quando la macchina organizzativa (sempre coordinata da Arcuri) sarà finalmente pronta per la somminstrazione (adesso siamo ancora in alto mare, contrariamente ad altri paesi) , si scoprirà che il vaccino è scaduto e verrà buttato, pagando profumatamente per smaltirlo come rifiuto biologicamente pericoloso, col rischio poi di trovarci mozzarelle di bufala con latte "vaccino"!

michela murgia alla prima della scala

Deboss

Lettera 25

Possibile che i cosiddetti intellettuali di sinistra non sappiano inventarsi null'altro che la patrimoniale, la patrimoniale, la patrimoniale? Io fra imposte dirette e indirette (ci sono anche quelle) sono tassato circa al 70%.

E Cosa vuole ancora da me Cacciari di piu'? La patrimoniale colpisce solo i soliti noti , quelli onesti per forza che pagano per sè e per gli altri, è un depressivo dell'economia, un disincentivo a fare di piu' e meglio, e un premio a chi beato lui puo' evadere, oltre che un premio agli sperperatori di Stato che si sentono graziati e invitati a fare di peggio. Ma Cacciari non lo capisce proprio, o fa finta di non capirlo? BLUE NOTE

philip roth

Lettera 26

Dago darling, mezzo secolo fa ci fu "Il lamento di Portnoy", romanzo di Philip Roth. L'altro ieri alla Scala di Milano c'é stato il risaputissimo "Lamento di Michela Murgia" in Mondovisione. Come in tutti i regimi, il grande show (un calderone anche di ovvietà, ovviamente firmate e stellari) della Scala é stato un successo che "tutto il mondo c'invidia", così dicono i media.

GIUSEPPE CONTE MEME

E intanto a Milano continua (da circa San Martino in poi) a fare gran freddo (più che a Stoccolma), ma i media ci rassicurano che lo scorso novembre é stato quello più caldo di sempre. E se lo dicono i media é obbligatorio crederci, sennò si passa per negazionisti e peggio. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 27

Caro Dago, ieri è iniziata la più grande sperimentazione della storia dell'umanità e che interesserà qualche miliardo di persone. Sperimentazione fatta direttamente su chi dovrebbe essere immunizzato.

MEME SU GIUSEPPE CONTE

Sono state iniettate le prime dosi di vaccino anti-Covid senza conoscere l'effettiva durata della copertura vaccinale, l'eventuale contagiosità dei vaccinati e i possibili effetti collaterali a medio-lungo termine.

Io sono sempre stato favorevole alle vaccinazioni. Ma non mi va di fare la cavia senza il mio consenso. Soprattutto per una malattia che, tutto sommato, ha una mortalità bassissima e una letalità piuttosto bassa e circoscritta a determinate fasce d'età con patologie pregresse multiple.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 28

IL DPCM DI CONTE - MEME

Colendissimo Dago, bisogna riconoscere che da subito Lei ha capito chi fosse veramente il Sig. Conte.

Da Volturara Appula ad una cattedra universitaria, nonostante una modesta produzione accademica, passando per una fugace apparizione nell’elenco dei ministri ombra designati dal M5S, per approdare infine all’incredibile: assurgere – in un paese di stupidotti - al posto di Presidente del Consiglio dei Ministri.

E qui il Nostro entra a pieno titolo nel “deep state” de’ noantri, per cui il paese si amministra con i DPCM, mentre i ministri dormono nella grossa e sono gli ultimi a vedere il Covid ed a prevenire l’implosione del servizio sanitario, provocando contemporaneamente una scriteriata crisi economica.

LA CHIUSURA DEI RISTORANTI BY GIUSEPPE CONTE

Per il Sig. Conte, il parlamento serve solo a mantenere il governo in carica. Veda quindi di non impicciarsi. Intanto stanno arrivando (forse) 209 miliardi di € ed il “deep state” non sta più nella pelle…….. Non è per niente chiaro a quale utilizzo siano destinati, ma chi se importa. Sarà una grande festa.

Nel bene: incarichi, consulenze, indennità, prebende, mancette, bonus, etc. Nel male: potremmo chiedere ai grillini, visto il mancato decollo di molteplici infrastrutture, ritenute occasioni di malaffare! Qualcuno si ricorda del ponte di Messina? Costato (fin qui) 400 milioni di €, senza neanche una colata di calcestruzzo!

Saluti da Stregatto

Lettera 29

Gentile Dago,

MASSIMILIANO PARENTE

Mi permetto di rispondere alle sacrosante riflessioni di Massimiliano Parente in merito alle accuse di sessismo rivolte alla Littizzetto. Le sue considerazioni sono appunto sacrosante, ma, mi permetto di dire, valgono esclusivamente per noi uomini liberi.

Costoro, le Littizzetto, Lucarelli, Boldrini e murge varie, che negli anni hanno utilizzato le accuse di sessismo/fascismo/omofobia in funzione strumentale per zittire il nemico (sì, nemico) politico o per ricavare posizioni di maitre a penser nella censura del politicamente corretto, meritano di essere inchiodate alle loro contraddizioni.

Meritano che la cappa nauseabonda cha hanno contribuito a creare al fine di inquinare il dibattito pubblico si ritorca contro di loro. Dunque Parente risparmi le sue sacrosante parole per difendere chi è vittima di questo sistema di censura strisciante, lasciando chi ne è artefice al proprio destino.

barbara d'urso 2

Grazie per l'attenzione,

A.P.

Lettera 30

“Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la, purtroppo, immensa schiera della vostra bolgia infernale, io vi accuso di essere tra i principali responsabili del decadimento culturale del nostro Paese, del suo imbarbarimento sociale, della sua corruzione e corrosione morale, della destabilizzazione mentale delle nuove generazioni, dell’impoverimento etico dei nostri giovani, della distorsione educativa dei nostri ragazzi.

ALFONSO SIGNORINI

Voi, con la vostra televisione trash, i vostri programmi spazzatura, i vostri pseudo spettacoli artefatti, falsi, ingannevoli, meschini, avete contribuito in prima persona e senza scrupoli al Decadentismo del terzo millennio che stavolta, purtroppo, non porta con sé alcun valore ma solo il nulla cosmico.

Siete complici e consapevoli promotori di quel perverso processo mediatico che ha inculcato la convinzione di una realizzazione di sé stessi basata esclusivamente sull’apparenza, sull’ostentazione della fama, del successo e della bellezza, sulla costante ricerca dell’applauso, sull’approvazione del pubblico, sulla costruzione di ciò che gli altri vogliono e non di ciò che siamo.

uomini e donne

Avete sdoganato la maleducazione, l’ignoranza, la povertà morale e culturale come modelli di relazioni e riconoscimento sociale, perché i vostri programmi abbondano con il vostro consenso di cafoni, ignoranti e maleducati. Avete regalato fama e trasformato in modelli da imitare personaggi che non hanno valori, non hanno cultura, non hanno alcuno spessore morale.

Rappresentate l’umiliazione dei laureati, la mortificazione di chi studia, di chi investe tempo e risorse nella cultura, di chi frustrato abbandona infine l’Italia perché la ribalta e l’attenzione sono per i teatranti dei vostri programmi.

patrizia de blanck contro stefania orlando

Parlo da insegnante, che vede i propri alunni emulare esasperatamente gli atteggiamenti di boria, di falsità, di apparenza, di provocazione, di ostentazione, di maleducazione che diffondono i personaggi della vostra televisione; che vede replicare nelle proprie aule le stesse tristi e squallide dinamiche da reality, nella convinzione che sia questo e solo questo il modo di relazionarsi con i propri coetanei e di guadagnarsi la loro accettazione e la loro stima; che vede lo smarrimento, la paura, l’isolamento negli occhi di quei ragazzi che invece non si adeguano, non cedono alla seduzione di questo orribile mondo, ma per questo vengono ripagati con l’emarginazione e la derisione.

incontro zorzi oppini 8

Ho visto nei miei anni di insegnamento prima con perplessità, poi con preoccupazione, ora con terrore centinaia di alunni comportarsi come replicanti degli imbarazzanti personaggi che popolano le vostre trasmissioni, per cercare di essere come loro. E provo orrore per il compiacimento che trasudano le vostre conduzioni al cospetto di certi personaggi.

DAYANE MELLO

Io vi accuso, dunque, perché di tutto ciò siete responsabili in prima persona. Spero nella vostra fine professionale e nella vostra estinzione mediatica, perché solo queste potranno essere le giuste pene per gli irreparabili danni causati al Paese. Aggiungo che altrettanto responsabili sono i direttori di rete e i proprietari di queste TV”.

Luciano

PS.: non ho scritto io tutto questo, ma un insegnante, e il testo mi è stato girato da un mio buon sublettore. Neanche a dirlo, però, sottoscrivo tutto e con me, sono sicuro, altri milioni di persone rimaste ancora moralmente sane.