POSTA – MI SFUGGE UNA COSA NEL CASO DELLA RAGAZZA-CIOCCOLATO DEL RESORT SARDO. TUTTI A SBRAITARE CHE IL CORPO DELLA DONNA NON È UN OGGETTO. VA BENE, MA NEL CASO DELLE VARIE INFLUENCER CHE POSTANO VIDEO E FOTO NON ODO STREPITI. EPPURE I CONTENUTI NON MI PAIONO INTELLETTUALMENTE INDIMENTICABILI - BRAVO LOLLO! IO L’HO SEMPRE DETTO: NOI POVERI SIAMO DEI PRIVILEGIATI. NON SOLO MANGIAMO MEGLIO, MA PAGHIAMO POCHISSIME TASSE, NON ABBIAMO PATEMI D’ANIMO SU INVESTIMENTI, FATTURATI, ECCETERA. NO IMU, NO ACCERTAMENTI…CHI STA MEGLIO DI NOI?!

Lettera 1

Caro Dago,

Lollobrigida sostiene che spesso i poveri mangiano meglio dei ricchi. Oh! Finalmente una gioia per i poveri!

Un caro saluto,

Mary

Lettera 2

Caro Dago, ma i sindaci di sinistra che ora si lamentano degli immigrati e chiedono al governo Meloni di bloccare gli arrivi, sono gli stessi che quando una nave carica di clandestini lasciava la Libia facevano a gara per ospitarla? L'ipocrisia e malafede dei finti "buonisti" non ha limiti...

FB

Lettera 3

Egregio Dago. Visti i deludenti risultati dei cartelli che espongono i prezzi medi della benzina, perché non ci mettiamo i prezzi minimi?

Cordialmente.

Phantomas.

Lettera 4

Eminenza,

vista dalla mia amata Sfizzera, mi sfugge una cosa nel caso della ragazza-cioccolato del resort sardo. Tutti a sbraitare che il corpo della donna non è un oggetto. Va bene, ma nel caso delle varie influenceuses che postano video e foto su Instagram, Tik Tok e quant'altro non odo tanti strepiti. Eppure i contenuti non mi paiono intellettualemente indimenticabili...

Non capisco.

Con diletto straordinario, Tuo, Corrado Baumgarten

Lettera 5

El Pais mette in prima pagina: “Luis Rubiales si dimetterà questo venerdì da presidente della federazione Il presidente del calcio spagnolo si dimetterà dopo le polemiche per il bacio non consensuale a Hermoso durante la celebrazione del Mondiale femminile…

La fulminante caduta di Luis Rubiales dimostra che la bussola etica è cambiata…”

Noi invece, in Italia, siamo ancora qui con un generale che vede la donna come nel Medioevo, per non parlare di stupri e omicidi, e il nostro Presidente del Consiglio, donna, madre e underdog, che non dice una parola.

Francesca

Lettera 6

Caro Dago,

Ieri ,capi di stato stranieri convocarono il nostro primo ministro per dirgli di dimettersi ,e hanno pure il coraggio di raccontarlo. Oggi,nonostante gli i kowtow della nostra premier negli incontri internazionali ,ai vertici che contano non viene invitata .

Questo significa che il nostro paese vale come il due di coppe perche' ,quale sia la mostra strategia,chi comanda sa che subiremo passivamente ogni decisione presa dall'alto ,anche quando e' contro i nostri interessi.

E perche'? Perche' siamo un popolo qualunquista che non e' capace di scendere in piazza per far valere i suoi diritti ,ottenebrati dal grande fratello vip e simili patetici spettacoli e da una scuola dove si premia solo la mediocrita'.

Giovanna Maldasia

Lettera 7

Bravo Lollo!

Io l’ho sempre detto: noi poveri siamo dei privilegiati. Non solo mangiamo (quando mangiamo) meglio, ma poi paghiamo pochissime tasse, non abbiamo patemi d’animo su investimenti, fatturati, rendimenti et cetera, nessuna preoccupazione su fallimenti et similia, no IMU, no accertamenti…chi sta meglio di noi?!

Io ‘sto Lollo lo vorrei Presidente della Res Publica.

Giuseppe Tubi

Lettera 8

Caro Dago, Bce, Nagel (Bundesbank): "Troppo presto per fermare i rialzi dei tassi". Le banche non hanno ancora "rapinato" abbastanza?

Pino Valle

Lettera 9

Caro Dago, Fukushima, Tokyo: "Campioni d'acqua entro i limiti di sicurezza". Una bella notizia, così non è necessario alzarli!

Licio Ferdi

Lettera 10

Caro Dago, cambiata la data per la fine dell'ondata di caldo: non più venerdì 25 agosto ma domenica e lunedì. La conferma che sui cambiamenti climatici di fine secolo ci raccontano solo panzane. Se non riesci a capire quel che sta accadendo sotto al tuo naso figurarsi cosa puoi saperne di quello che succederà tra 70 anni!

U.Delmal

Lettera 11

Caro Dagos

preso dall'incantamento della Vittoria vittoriosa dalla nuda figura di esile virago-imago con largo impiego di tatuaggi, smorfie come cosmetico dell'animazione digitale, boccacce che vanno tanto di moda e fanno da piercing supplementare a stelle e stelline troppo belle per rendersi amabili, schitarrate neo-mélo rockettistiche, trovo l'apologia della dark ninfetta muta una infatuazione da tifoso, quale ti dichiari.

Un miraggio nel deserto di miti e mitologie in cui si aggirano blogger, influencer e altri protagonisti di una scena mediatica inflazionata che preludono a avatar e cloni virtuali. La fabbrica dei sogni in serie sforna e sfornerà ancora di più conigli e conigliette dal cilindro di chatGpt. Ma che possa, la ragazza fluida, segnare un mutamento nella tipologia del mito, una nuova antropologia del divismo, sa di piissimo desiderio di magia evocata come un fantasma della nostaglia perduta e a perdere.

Raider

Lettera 12

Caro Dago, il caldo degli ultimi giorni a Milano ha fatto segnare un record: il 23 agosto è stata la giornata con le temperature più elevate degli ultimi 260 anni. Dal 1763 non si era mai registrata una temperatura media giornaliera di 33°C come mercoledì. Ma è una barzelletta? I valori del 1763 raffrontati con quelli registrati dai moderni strumenti elettronici di oggi? Grado di attendibilità... meno di zero!

Sandro Celi

Lettera 13

Caro Dago, se non ricordo male i partiti della prima repubblica avevano le loro "scuole di politica" in particolare il PCI e la DC. Oggi si avverte la mancanza di quella scuola, in particolare tra i membri del governo Meloni, dove ci sono tanti "analfabeti"...

FB

Lettera 14

Caro Dago, dopo Paola e Chiara, ecco le vocalist Giorgia e Arianna. Mameli (l’Inno) ha i giorni contati : Sorelle d’Italia, l’Italia si detta.

Saluti, Labond

Lettera 15

Caro Dago, in 260 anni di storia, non è mai stato così caldo a Milano come il 23 agosto: lo rende noto Arpa Lombardia, spiegando che da quando la stazione di Milano Brera registra i dati di temperatura, ossia dal 1763, non si è mai registrata una temperatura media giornaliera di 33 °C come quella di mercoledì scorso.

Cioè, hanno misurato la temperatura in un unico punto di Milano - che si estende su un'area di 181,8 km²! - è quella fa testo come temperatura media per l'intera città?

Ma chi vogliono prendere in giro? Quella non è la "temperatura di Milano", è solo la temperatura della "Stazione di Milano Brera", che rispetto a 260 anni fa è influenzata da un sacco di fattori esterni tra cui, oltre alle auto coi motori accesi, quello più evidente: la quantita di cemento che circonda oggi la Stazione rispetto al 1763. È chiaro che se si va a rilevare la temperatura in mezzo al cemento è ben diverso dal farlo in un mezzo a un prato o dentro a un bosco. Nel primo caso è come chiudersi in un forno, la CO2 non c'entra nulla, il caldo è alimentato da tutto quello che sta attormo.

P.T.

Lettera 16

Caro Dago,

Il grosso problema della destra in Italia è che esprimono concetti giusti usando le parole sbagliate (vedasi Lollobrigida, Vannacci, ecc). Mentre il grosso pregio della sinistra è quella di esprimere concetti sbagliati, usando le parole giuste.

Un caro saluto,

Mary

Lettera 17

Caro Dago,

... ma solo a me questa del Gen. Vannacci sembra una operazione di distrazione di massa e magari costruzione dell'ennesimo polo/movimento/partito di finta opposizione?

La cosa fa anche parecchio incazzare, se devo dirti la verità.

Ad Maiora

Lele

Lettera 18

Caro Dago

il numero di migranti arrivati in Italia è aumentato rispetto l’anno scorso e malgrado un governo poco tollerante al riguardo. Quanti sbarchi ci sarebbero stati con un governo dai “porti aperti”? il doppio ? il triplo ?

Saluti, Usbergo

Lettera 19

La patria è sacra.

Allenare la nazionale è un sacro privilegio per eletti da Allah.

L'arabo Roberto Mancini, liberatosi dall'italo-esotico Gravina al grido "ma o metto e mi dimetto", rientra finalmente in patria per allenare la sua nazionale, quella dell'Arabia Saudita. Non è venale, non c'entrano i 30 milioni netti in tre anni, contando e molto per lui il viscerale amore per la madre terra saudita.

Giancarlo Lehner