jeanne, la ragazza respinta al museo de l orsay per la scollatura

Lettera 1

Caro Dago, il premier Conte: "La riapertura delle scuole non sarà un test decisivo per il Governo". Le Regionali, lo ha già detto, nemmeno. Vediamo... Potrebbero esserlo le Politiche, nel caso in cui si dovesse tornare a votare, o ci ritroveremo sempre e comunque Giuseppi a Palazzo Chigi?

Eli Crunch

Lettera 2

Ma non ho capito? Il Museo D’Orsay ospita il quadro “L’origine del mondo” che celebra la femminilità più indicibile e poi respinge una visitatrice generosamente scollata?

La Francia macroniana è per la micragna e si può aver solo la prima?

Aurora

Lettera 3

GIUSEPPE CONTE MEME

Ha ragione Mughini. L’anima del fascismo non consisteva nell’avventarsi in quattro contro un ragazzo inanime a terra. Bisognava infatti essere almeno in cinque, come seppe bene Giacomo Matteotti.

Saludos

Lettera 4

FRUTTIVENDOLI NULLATENENTI MA CON L'OROLOGIO D'ORO E LA VACANZA IN YACHT ...

Perchè se un comune cittadino spende 3.000 euro per una macchina usata si trova la Finanza a casa mentre chi è nullatenente, con auto, moto, orologi d'oro es altro ancora, non viene controllato? A quanti "controllori" questi pagavano il caffè nel bar più famoso d' italia, IL BAR DELLA STECCA?.

giampiero mughini

Lettera 5

Dopo la prostatite Covid di

Briatore,

l’ostrica Covid di

De Laurentis....

La prossima come sarà?

Lettera 6

i fratelli bianchi

Caro Dago, i due fratelli Bianchi io li lascerei in galera in mezzo a una ventina di fratelli neri. E tanti auguri. Saluti, Reb.

Lettera 7

Caro Dago. Della morte di Willy a Colleferro si parla quasi esclusivamente dei fratelli Bianchi tralasciando che le bestie erano 4, non soltanto loro 2, e tutti hanno parità di colpa.

Il Tuo Alex

Lettera 8

Virginia Raggi

Caro Dago, alla domanda se era possibile una rinuncia della Raggi alla corsa per il Campidoglio, Di Maio ha risposto " è da esludere". Come il no alla tav, al tap, come " mai con il PD" o no al terzo mandato? Se fossi la Raggi mi preoccuperei...

FB

Lettera 9

Caro Dago, il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres: "Le economie hanno rallentato a causa della pandemia di coronavirus, ma il riscaldamento del nostro pianeta non si è fermato. Le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto nuovi massimi nel 2020". Perfetto.

Lettera 10

museo orsay

Così finalmente c'è la prova - qualora ce ne fosse stato bisogno - che non è l'attività umana a far alzare la temperatura. Anche se fermiamo tutto la temperatura si alza comunque. Se non altro il Covid a qualcosa è servito: ha spazzato via tutte le balle che ci raccontano da anni sui cambiamenti climatici.

Vesna

Lettera 11

Tempi interessanti: Il museè d'Orsay vieta l'ingresso ad una ragazza scollata pero' ha in esposizione 'l'origine du monde' di Courbet in tutto il suo splendore

Lettera 12

Caro Dago, i particolari che emergono sulla brutale uccisione del povero Willy sono raccapriccianti.

museo orsay

La ricostruzione fatta dai magistrati di Velletri restituisce un quadro di violenza "immotivata ed inaudita" ai danni di un ragazzino che "non c'entrava nulla" con la lite nata per un banale apprezzamento.

Elementi che spero possano presto portare per i 4 arrestati, a un capo d'accusa ben più grave dell'omicidio preterintenzionale: l'omicidio volontario. Perché 4 giovani iperpalestrati, ipermuscolosi, esperti in arti marziali sanno perfettamente (o almeno dovrebbero sapere) che colpire con inaudita violenza un povero ragazzo mingherlino come Willy può causarne la morte (come purtroppo è avvenuto). Spero che passi questa tesi e che soprattutto non venga concessa a queste bestie la possibilità di avvalersi del rito abbreviato.

origine del mondo per courbet

F. Sergi

Lettera 13

Caro Dago,

Quanto scommettiamo sul fatto che la guardiana (guardona?) dell'Orsay o è piallata o altrettanto tettonica ma costretta al castigo dall'uniforme museale??)

Lettera 14

GIUSEPPE CONTE E IL BONUS MONOPATTINO

Caro Dago, Covid, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: "Il vaccino non ci sarà prima della metà del 2021". Coi dilettanti allo sbaraglio dell'AstraZeneca-Oxford scelti dal Governo - che non hanno fatto in tempo a partire e già hanno toppato - il vaccino probabilmente non lo vedremo nemmeno nel 2030.

Marino Pascolo

Lettera 15

Dagovski,

(Dite a De Benedetti che) è grave corrompere un giudice.

Pure fare la morale agli italiani risiedendo in Svizzera non è un granché.

Aigor

gabriele bianchi

Lettera 16

Caro Dago, Wwf: "In 50 anni persi oltre i due terzi della fauna selvatica". Perché c'è stato un notevole incremento della popolazione umana. Le risorse della Terra non sono illimitate. Se acqua, cibo e ossigeno vengono consumati in gran parte dagli esseri umani, ovviamente non possono più essere disponibili per gli animali.

J.R.

Lettera 17

Caro Dago, "Non ha nessun senso tagliare i parlamentari. Se si trattava di risparmiare qualcosa il sistema più rapido era il dimezzamento degli stipendi degli attuali parlamentari. Non si comprende come mai i 5 Stelle così rigorosi pensino che siano adeguati stipendi di 14 mila euro in una situazione come quella italiana, tre volte quanto prende un professore ordinario dell'Università". un applauso a Massimo Cacciari. Tagliando i parlamentari non si leva alcun privilegio. Si riducono soltanto i soggetti che potranno usufruirne.

massimo cacciari a otto e mezzo

Piero Nuzzo

Lettera 18

Dago darling, nei semicentrali giardinetti di Via Andrea Costa a Milano sono sparite le panchine. A insaputa, paremi, di tutti i media. Le avranno rubate per farne legna da ardere? Oppure le hanno tolte per "sanificarle"?

O qualche "cattivo" come il governatore lombardo Attilio Fontana le fatte togliere per impedire assembramenti di barboni, rifugiati e vecchietti? Solitamente ste' cosette sono gestite dai Comuni, ma é impossibile che un "buono" patentato come il podestà meneghino Beppe Sala sia arrivato a tanto contro gli ultimi.

PAOLA DE MICHELI ROBERTO SPERANZA

Della serie, quando sei bollinato come "buono" dal consorzio di "buon costume" Rep-Rai-La7, puoi fare questo e altro. Chissà se questo trend di togliere panchine e panconi per "bonificare" l'arredo urbano é diffuso dappertutto nel fu Bel Paese? Se ben ricordo il trend fu iniziato da un sindaco "sceriffo" leghista di Treviso tanti anni fa, giustamente suscitando allora tanti "orrore e sdegno". Della serie, come ci si abitua al peggio senza fiatare o quasi, perché Rep continua a fiatare asmaticamente se il "colpevole" é un "cattivo" destrorso. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 19

LUCIA AZZOLINA AL SUO PRIMO GIORNO DI SCUOLA

Caro Dago,

Secondo la ministra De Micheli i finestrini degli scuolabus devono restare aperti anche d’inverno.

E se piove? Oltre alla mascherina i bimbi dovranno avere sullo scuolabus anche l’ombrello aperto?

Ciao

Patrizia

Lettera 20

Caro Dago, il premier Conte blinda la ministra Azzolina dagli attacchi dell'opposizione: "Non ci sarà alcun rimpasto". E meno male. La titolare dell'Istruzione già nella forma originale funziona male, figurarsi dopo un rimpasto!

Maxmin

Lettera 21

Caro Dago, com'è che ogni volta che Rula Jebreal parla di violenza e fascismo torna alla mente la foto in cui appare sorridente e abbracciata a Harvey Weinstein?

RULA JEBREAL HARVEY WEINSTEIN

Tom Schusterstich

Lettera 22

Caro Dago, fondi Ue. A quanto pare da noi il "Recovery Plan" assumerà un'altra denominazione: "Recovery pian pianino".

Jantra

Lettera 23

Caro Dago, in una delle 18 interviste all'attuale Presidente pubblicate nell'ultimo libro di Bob Woodward, Donald Trump ammette di aver minimizzato sulla pericolosità del Covid-19 per non "creare panico". Per il corrispondente Rai da New York "Il giornalista del Watergate colpisce una seconda volta (sic!)". E infatti lo sanno tutti: dopo aver rilasciato al cronista del Washington Post 18 interviste, Richard Nixon fu costretto a dimettersi... Povero giornalismo italiano.

Maury

Lettera 24

paola de micheli a cernobbio

Caro Dago, dice il prof. Cacciari: "Un nuovo lockdown sarebbe l’assoluto disastro. Dobbiamo allacciare le cinture, non possiamo bere durante la guida, dobbiamo rispettare le regole". D'accordo, ma che regole sono se dall'oggi al domani - senza che nulla sia cambiato - dimezzano la quarantena da 14 a 7 giorni? Non è una cosa credibile. O ci hanno preso in giro prima o ci prendono in giro adesso.

L.Abrami

Lettera 25

Biden ha capito che è spacciato. Ha solo due carte: mettere i bastoni fra le ruote del vaccino ( quasi fatto) e organizzare il crollo della Borsa ad Ottobre ( qualcuno ha già cercato di alleggerirsi)

VIRGINIA RAGGI MEME

Lettera 26

Teresa era troppo bianca per fare notizia ormai il mondo dell'informazione fa proprio schifo.Purtroppo chi pigramente non si fa e tiene curata la propria opinione è costretto ad andare a rimorchio di opinionisti depravati

Lettera 27

Titola a caratteri cubitali IL GIORNALE, " I frutti dell'odio, Salvini aggredito". Da una poveretta, nera, immigrata, forse irregolare, che gli strappa la camicia ed il rosario, in evidente disaccordo con le sue posizioni anti immigrati.

Mentre nemmeno una parola dedica IL GIORNALE all'aggressione, istituzionale, di una assessora, per giunta alle politiche sociali, del comune di Como, leghista, che strappa una coperta ad un clochard che dorme all'addiaccio, in evidente afflato cristiano nei confronti dei più poveri. Hai voglia ad andare a messa, biascicare Ave Marie, farti il segno della Croce, recitare il Rosario, sventolare il Vangelo, se poi togli la coperta ad un disgraziato senza casa.

salvini

San Martino di Tours se lo divise il mantello per coprire un povero che moriva di freddo; adesso i cristiani del terzo millennio il mantello glielo lo tolgono. Al passo coi tempi. E questa sarebbe la superiorità della civiltà occidentale, giudaico-cristiana, sul resto del mondo? Non po ssiamo non dirci cristiani, diceva Benedetto Croce. Per gli stessi motivi non possiamo dirci leghisti.

Gaetano il Siciliano

Lettera 28

gabriele bianchi a positano

Buongiorno Dago, riflessione del mattino. Ieri Trump avrebbe detto che ha minimizzato il vairus per non spaventare la popolazione e questa posizione ha subito provocato mal di pancia ai nostri Organi di Informazione. Insomma, anche lui ha adottato il 'modello Ittalia'.

Livio

Lettera 29

Caro Dago, il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo la sospensione temporanea della sperimentazione del candidato vaccino AstraZeneca-Oxford: "L'Italia continuerà a investire in prima linea nella ricerca per il vaccino anti-Covid, al fine di garantire al più presto soluzioni efficaci nella massima sicurezza". Benissimo. Però non sarebbe meglio scegliere il cavallo vincente piuttosto che arenarsi coi perdenti che procedono a tentoni?

F.G.

Lettera 30

Caro Dago,

donald trump

Parigi è la città più antipatica del Mondo (niente a che fare, peraltro, con la latinissima Provenza o con altri posti della Francia), e questo è un dato oggettivo, anzi universale. A significare che quel modo di agire, della funzionaria, invidiosa, del Musée d'Orsay, s'inserisce in quel tracciato, per cui dati comportamenti sono normalissimi, o tutt'al più potremmo dire sdoganati. Quindi niente di così assurdo, da credere intendo.

Lettera 31

Caro Dago, scuola, il premier Conte: "Tutti i giorni saranno distribuiti 11 milioni di mascherine gratis, uno sforzo mai visto prima". Forse perché prima non c'era il Covid?

Lauro Cornacchia

SGARBI ORIGINE DEL MONDO

Lettera 32

Dalle notizie che arrivano dagi U.S.A., caro Dagos, sembra che, stavolta, per le presidenziali non si conteranno solo i voti elettorali, ma anche i morti per le strade. Il responsabile lo hanno già trovato, lo stesso che sconvolse quattro anni fa anime fragili, miti, indifese create dal nulla dagli otto anni di governo obamiano, che, perciò, giocano d'anticipo scendendo in strada per le prove generali: il puzzone (come vai ripetendo simpaticamente anche tu), il divisivo, il servo di Putin e l'imputato si alzi da quella poltrona (in Italia, giudici, stampa e stampelle della Sinistra lo avrebbero già fatto fuori prima di assolverlo).

teresa scavelli

Cosa strana, il divisivo lo hanno candidato al Nobel per la Pace: come se non fosse chiara la differenza fra un democrat con tutti i crismi mediatico/messianici del ragazzo-immagine del politicamente corretto e uno schifato anche dai repubblicani d'apparato: ed è questa: Obama si è fatto autorizzare dal Nobel per la Pace a mettere a ferro e fuoco mezzo mondo: Trump, cui hanno dichiarato guerra tutti i pezzi grossi del suo Paese, anche se disarmasse Iran e Corea del Nord, non avrà un 'grazie' neppure da questo Papa.

Raider

Lettera 33

Dago, meno male almeno tu ne parli della povera Teresa venuta in svizzera a crepare a padellate. Dai un occhio alla polemica sui media on-line svizzero/ticinesi. dimmi se è normale, umano. pretendere le scuse dall'italia perché è venuta qui ad arrecare tanto disturbo.

funerale teresa scavelli

Sab

Lettera 34

Dago Aggiornato,

si dice " afroamericano " e nessuno obietta; si può definire colei che ha strappato la catenina e la camicia di Salvini " afrotoscana " ? Era " agitata " disse Lilli, come l' ex sindaco di Venezia quando interviene nel suo salotto serotino quindi tutto sotto controllo. Caso mai se colpa ce ne fosse è d' attribuire a chi entra a Pontassieve venendo da zone nordiche italiche.

Un saluto - peprig -