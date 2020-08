POSTA! – CARO DAGO, NON COMPRENDO TUTTO LO STUPORE, I FRIZZI E I LAZZI CONTRO MANLIO DI STEFANO PER AVERE SCAMBIATO I LIBANESI PER I LIBICI. IN FONDO È SOLO UN SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI. SE AVESSE SAPUTO CHE GLI ABITANTI DEL LIBANO SONO I LIBANESI UNO SCIENZIATO DEL GENERE LO AVREBBERO NOMINATO SENZA DUBBIO MINISTRO. SE NON PRESIDENTE DEL CONSIGLIO….

Dago darling, della serie nuovi desaparecidos. Juan Gauidò, che sembrava dovesse diventare presidente del Venezuela "a furor" di Trump e della parte dei "buoni" della comunità internazionale. Evo Morales, che era presidente della Bolivia e poi é stato esiliato "a furor" non ricordo di chi. Riverenze, anche se stai diventando sempre più mainstream e ripetitivo su certe "issues".

Natalie Paav

giuseppe conte meme 1

Caro Dago, il premier Conte: "Ora l'Italia riparte e sulla scuola garantisco io". Se garantisce come prometteva di garantire sul coronavirus ("Abbiate fiducia") gli alunni sono a posto.

Theo Van Buren

Caro Dago, migranti, il Viminale: "Dal 10 agosto riprendono i rimpatri con la Tunisia". Dal 10, e non da ieri, per dare il tempo a chi non l'ha ancora fatto di scappare?

A.Reale

Caro Dago, non comprendo tutto lo stupore, i frizzi e i lazzi contro Di Stefano per avere scambiato i libanesi per i libici. In fondo è solo un sottosegretario agli esteri.

Se avesse saputo che gli abitanti del libano sono i libanesi uno scienziato del genere lo avrebbero nominato senza dubbio ministro. Se non presidente del consiglio.

Franco

luigi di maio e manlio di stefano spazzini

Caro Dago, coronavirus, Conte: "So che ci sono famiglie che hanno problemi ad arrivare a fine mese e di questo ci siamo fatti carico". Starà parlando delle migliaia di migranti regolarizzati - secondo il volere della ministra Bellanova - per far sì che possano richiedere il reddito d'emergenza?

L.Abrami

esplosione a beirut 5

Caro Dago, sarà perché è successo esattamente ad agosto di 75 anni fa che nei telegiornali si sentono fare improbabili paragoni tra l'esplosione di ieri a Beirut e la bomba atomica di Hiroshima dove i morti non furono 100 o poco più, ma - dalle stime - tra i 100 e i 200mila?

M.H.

Caro Dago, l'Argentina ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i creditori per la ristrutturazione di quasi 67 miliardi di dollari del suo debito estero evitando così l'ennesimo default. Beati loro. Vorremmo noi avere come problema una cifra così "esigua".

Licio Ferdi

il nuovo ponte di genova pronto per l'inaugurazione

Vedo che molti amici lettori si danno di gomito sfotticchiando il nostro disastrato governo per il calo del PIL del 12%. Forse preferirebbero l'America di Trump che, di calo, è al 34%? America first, of course.

Gaetano il Siciliano

Caro Dago, Genova, code sul nuovo Ponte San Giorgio. Probabilmente è il risultato che si voleva ottenere, altrimenti non lo si sarebbe rifatto sullo stesso tracciato di prima che obbliga limiti di velocità lumaca.

Timmy Prim

alzheimer 3

Caro Dago, "Un semplice esame del sangue per scoprire i segnali dell'Alzheimer anche con venti anni di anticipo o perfino se nascosti in pazienti che non accusano alcun sintomo". Geeeniaaaleee!!! Ma quante cacchio di medicine e trattamenti - facendo leva sulla paura - possono spingerti a provare e comperare, in un arco di tempo così lungo, una volta che sono riusciti a convincerti che fra quattro lustri sei destinato a dover fare i conti quella brutta bestia che si chiama alzheimer?

Nino Pecchiari

Caro Dago, anche oggi ci siamo dovuti sorbire l'ennesima manifestazione di ignoranza da parte dei grillini. Oggi tocca al sig. Di Stefano, sottosegretario agli Esteri (esteri!!!!) per il quale Libia e Libano pari sono. Elencare tutte le gaffe dei grillini servirebbe una libreria, da capitali spostate a tunnel inesistenti abbiamo ormai un repertorio completo.

manlio di stefano e beppe grillo

Quello che stupisce è invece il silenzio di quel "genio" di Grillo che non si e mai scusato con gli italiani per aver riempito il parlamento di incompetenti (che è la cosa forse meno grave) e di ignoranti, questo si imperdonabile!

FB