POSTA! – CORONAVIRUS, LA MERKEL E MACRON CHIEDONO CHE L'UE SI PREPARI A UNA SECONDA ONDATA. RICEVEREMO TUTTI UNA TAVOLA DA SURF? – A PROPOSITO DEL DELIRIO ICONOCLASTA DI QUESTI GIORNI, MA NOI CHE DA PICCOLI ERAVAMO FAN DELLA SERIE TV HAZZARD E DEL LEGGENDARIO GENERALE LEE SIAMO DEI RAZZISTI?

Lettera 1

palazzo ex inpdap occupato a roma 5

Caro Dago, dal '43 l'Italia è divisa in due, da una parte i buoni dall'altra...tutti gli altri. Leggo che verrà, giustamente, liberato un immobile occupato da una organizzazione politica "della parte sbagliata" .

Ma solo a Roma ci sono decine di immobili di proprietà pubblica e privata okkupati da anni da abusivi di professione, spacciatori, centri sociali ai quali basta esporre una bandiera rossa per godere ...dell'immunità. Viva la legalità sempre!

FB

Lettera 2

Dagovski, perché la Grecia dovrebbe fare entrare i lombardi; se pure la nostra Magna Grecia non li vuole ?

Aigor

giuseppe conte contestato sotto palazzo chigi

Lettera 3

Caro Dago,"impossibile", blatera un incredulo Giuseppi dopo la contestazione che lo ha accolto al suo rientro sulla Terra.

Giorgio Colomba

Lettera 4

Caro Dago, coronavirus, il ministro della Salute Roberto Speranza: "Su vaccino non saremo spettatori delle superpotenze". insomma, per avere qualche biglietto bisognerà rivolgersi ai bagarini?

ROBERTO SPERANZA IN AUTO SENZA MASCHERINA

Casty

Lettera 5

Per una volta facciamoci rispettare. L'Egitto vuole le nostre due fregate? Va bene, bisogna andare avanti, ma subbitissimo la verità sull'omicidio di Giulio Regeni e libero subito subito Zaki. E poi vai con le fregate.

Gaetano il Siciliano

Lettera 6

Giulio Regeni

Sul caso della nave Diciotti non era stato informato e se anche lo fosse stato era competenza del Ministro dell'Interno. Sulla "zona rossa" non sapeva niente e se anche avesse saputo era competenza del Ministro della Salute. Conte ha tutte le qualità che deve avere un leader politico in Italia. Teniamocelo stretto.

Giorgio

Lettera 7

Caro Dago, coronavirus, la Merkel e Macron chiedono che l'Ue si prepari a una seconda ondata. Riceveremo tutti una tavola da surf?

John Doe Junior

Lettera 8

roberto fico

Caro Dago, caso Regeni. Governo costretto a mezza marcia indietro sulla vendita di due navi da guerra all'Egitto. Ma se non le vendono come faranno a pagare il reddito di cittadinanza ai mafiosi?

Gripp

Lettera 9

michelle obama becoming 9

Caro Dago, Michelle Obama si sente assai coinvolta nella causa dei neri perché discendente diretta di schiavi africani. Sarebbe bello sapere quanti esponenti del Partito democratico si sentono nella medesima condizione in quanto discendenti diretti di schiavisti bianchi. Non per abbatterli, come in uso per alcune statue, ma solo per consigliare alla moglie di Barack di toglier loro il saluto...

DAISY DUKE DI HAZZARD 1

Rob Perini

Lettera 10

Caro Dago, epidemia coronavirus, il premier Conte si dice assolutamente "non preoccupato" per la convocazione in Procura a Bergamo. Vedremo domani. Se si presenta con tarallucci e vino diceva la verità. Se arriva col pannolone, mentiva.

Luca Fiori

Lettera 11

Caro Dago, a proposito del delirio iconoclasta di questi giorni, ma noi che da piccoli eravamo fan della serie tv Hazzard e del leggendario Generale Lee siamo dei razzisti?

Paul

Lettera 12

Caro Dago, Usa 2020. Nonostante da tempo abbia annunciato che come vice sceglierà una "donna", il candidato dem Joe Biden non ha ancora fatto un nome. Indeciso tra con o senza le mestruazioni?

Vesna

i dukes of hazzard con la bandiera confederata

Lettera 13

Caro Dago, coronavirus, mancata zona rossa, i pm di Bergamo sentiranno Conte e i ministri Speranza e Lamorgese. Passi per i titolari di Salute e Interno, ma per Giuseppi? Sicuri di poterlo fare? Hanno avuto il nulla osta di Marco Travaglio?

Dario Tigor

Lettera 14

Caro Dago, razzismo, la speaker della Camera Nancy Pelosi ha chiesto la rimozione di tutte le statue dei Confederati che si trovano a Capitol Hill. Non ha il coraggio di mirare al bersaglio grosso, chiedendo di ribattezzare la Capitale, o non sa che George Washington è stato padrone di ben 316 schiavi? In entrambi i casi la solita figura di "emme".

Nancy Pelosi

Leo Eredi

Lettera 15

Caro Dago, reddito di cittadinanza ai boss delle cosche di Gioia Tauro, 37 denunce. Da una parte, con la scusa del Covid-19, si lascia che i boss mafiosi vengano mandati a casa. Dall'altra, si fornisce loro un sussidio per sopravvivere. "Onestà, onestà", quando la lotta alla mafia è una priorità!

Furio Panetta

Lettera 16

Caro Dago (news), mi permetti di farti osservare che la cronologia relativa alla morte di Cleopatra (53 A.C. è totalmente errata, cos' come le definizioni di Giulio come Imperatore nin ha senso, perchè a quel tempo era ancora console di Roma...

Con grande amicizia

Fabrizio Persico

Lettera 17

GIUSEPPE CONTE E IL BONUS MONOPATTINO

Egr.sig. Dago. Certo che in America i bianchi stanno attraversando un periodo proprio di merda (una volta avrei detto "nero", ma dio me ne scampi). Neanche quando la polizia li ammazza, e sono circa il doppio degli "altri", c'è uno straccio di telecamera.

Antonio

Lettera 18

Dago preveggente, da ragazzo chi non faceva previsioni appena uscito il nuovo calendario delle partite della serie A? Quale tifosissimo non prevedeva altro che vittorie e trofei per l'amata squadra ?

Crescendo nell' età e diventando analisti, sondaggisti, numerologi e uomini di comunicazione, quanti di quei ragazzi fantasmagorici eterni, sparano numeretti, sondaggi, crescite e decrescite su politici e schieramenti dei rappresentati del popolo ?

Dalle partite ai partiti, stessa fede stessa speranza di notte dei campioni … Se Conte vale il 14% dei voti, Casalino a quanto è dato ?

Saluti - peprig -

Lettera 19

conte casalino

Dago darling, chissà che ansioso subbuglio nelle grandi cancellerie straniere in attesa delle conclusioni degli Stati Generali di Villa Doria Pamphili a Roma, indetti dal premier Conte.

Magari qualcuno teme che si giunga alla creazione di un Fondo Monetario AfroMediterraneo. Così saranno contenti anche i più blasonati "supporters" del "Black lives matter". E molti comuni mortali si chiedono se é prevista qualche cena mondana, a cui ovviamente parteciperanno i più bei nomi del generone romano. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 20

olof palme 3

Caro Dago, caso chiuso. Il premier svedese Olof Palme, assassinato a Stoccolma la sera del 28 febbraio 1986 mentre con la moglie usciva da un cinema, è stato ucciso da Stig Engstrom, un lupo solitario morto suicida nel 2000. Una triste conclusione. Che lascia sguarnita la cartucciera della sinistra che avrebbe voluto "sparare" contro i soliti fascisti.

Stef

Lettera 21

Buongiorno, sono un vostro assiduo lettore e vorrei avere un vostro parere per quanto segue. Mio nipote, da luglio dello scorso anno, gestisce un corner Eurobet nella nostra città.

lili marlene doc

A febbraio ha dovuto chiudere (a differenza delle tabaccherie/ricevitorie) e, ad oggi, non sa ancora quando potrà riaprire. Perché i titolari di sale scommesse e sale bingo non vengono mai menzionati sui quotidiani e nei dibattiti televisivi?

Vi faccio anche notare che, col decreto liquidità, il governo ha pensato bene di aumentare la pressione fiscale sui giochi: vogliono spingere gli scommettitori verso il gioco illegale? Vi ringrazio per l'attenzione e per la gradita risposta. Con immutata stima Vittorio Galan

Lettera 22

giuseppe conte meme

Pietro Suber ha fatto un lavoro quantomeno onesto. Non sarà perfetto ma almeno fa capire subito che non sta da una parte sola anche perché farlo vuol dire essere disonesti sia intellettualmente che documentariamente. Parlo del lavoro intitolato Lilli Marlen trasmesso ieri sera in tv via Focus.

Sentir dire da un partigiano (onesto) che l’uccisione di due soldati tedeschi è stata un’azione sbagliata perché appunto ha provocato il disastro totale per una intera comunità fatta di donne, anziani, bambini etc., ossia una reazione che era prevedibile e quindi evitabile. Difficile giudicare fuori contesto le cose - e vale per tutti - però la morsa dell’antifascismo deteriore ha bloccato per decenni la possibilità che uscissero altri pentimenti salutari.

lili marlene doc

Pentimenti che potrebbero portare ad una pacificazione nazionale se solo si volesse fare! E invece? Invece su altro canale si presenta con la faccia come il culo tale Andrea Purgatori, il quale è effettivamente un rappresentante di quella schiera di servi del pensiero unico da far venire i brividi.

Non contento di ammanirci la scorsa settimana i suoi giri in lambretta per raccontarci la vicenda della banda della Magliana (cosa già fatta vedere più volte dal 2010), questa volta a corto di materia prima si inventa un minestrone semplicemente immondo che va dalla rivolta degli afroamericani di oggi alle perversioni (roba da D’Agostino in tono minore) del mostro Hitler che quanto a donne era scarso, ossia di gusti strani ( sai che ci frega oggi del gusti di Adolf con tutta la merda che c’è in giro, e rispetto al tema Covid e crisi economica ?) sempre secondo il purgatore.

andrea purgatori foto di bacco

Come si possa fare una trasmissione del genere è impossibile da capire se non pensando male, ma male forte! Andreone il lambrettista, ha in testa poche cose: odia Trump alla morte e non fa nulla per simularlo; non gli sfiora pa’ capa il fatto che è presidente eletto democraticamente dal popolo; se ne frega se il morbo cinese ha massacrato un’economia che tirava al massimo e avrebbe azzoppato anche dieci Barakkoni obamici;

fa finta di non sapere che gli Usa per otto lunghissimi anni (troppi) sono stati governati da un abbronzato premio Nobel per la pace che ha fatto guerra sporca in giro per il mondo; ignora che i poliziotti sotto accusa in Usa dipendono dalle amministrazioni locali che nel caso di specie sono democratiche (vedi Minneapolis); non si chiede, caso mai, cosa abbia fatto Obsma a favore degli afroamericani nei suoi anni di governo....

Rula Jebreal on the beach

Avrei un libro da dire ma mi fermo qui per non essere tagliato. Non senza però indicare, da incazzato nero, la più squallida, sporca, ipocrita, insensata presenza della tal Rula Jebral, dalla dentiera fosforescente, che ha tenuto il suo vomitevole discorso propagandistico senza limiti e rispetto verso la maggioranza degli italiani che la schifano.

E il Purgatore ha avuto la spudoratezza di fare questo, senza chiedere conto alla araboisraelianaitalianastatunitense delle sue recenti enormi fake-news con la Bibbia in mano a Hitler. Cioè una che se inventa cose per fare propaganda parla a ruota libera senza che il conduttore lo faccia presente. Grazie Purgatori, sei qualcosa di ......( sono troppi gli aggettivi).

Luciano