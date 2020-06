POSTA! – LA MINISTRA DELL'ISTRUZIONE LUCIA AZZOLINA: "L'OBIETTIVO È RIAPRIRE LA SCUOLA A SETTEMBRE TUTTI IN PRESENZA". SÌ, MAGARI IN PRESENZA DI UN ALTRO GOVERNO, FINALMENTE COMPETENTE – LA BCE INCREMENTA IL BAZOOKA. COSA ASPETTA CONTE A TIRAR FUORI IL PISTOLINO?

Lettera 1

Caro Dago, emergenza Covid-19, la Bce incrementa il bazooka portandolo a 1.350 miliardi. Cosa aspetta il premier Conte a tirar fuori il pistolino?

John Doe Junior

Lettera 2

Caro Dago, ma di chi sarà stata la brillante idea di suggerire al premier Conte il "Piano rinascita"? Di Marco Travaglio per fargli uno scherzo?

Salvo Gori

Lettera 3

Dagovski,

Arcuri esulta. Saremo i primi ad avere il vaccino (contro l’influenza spagnola).

Aigor

Lettera 4

Caro Dago, la ministra Azzolina: «Stiamo mobilitando per la scuola risorse per 4 miliardi, 330 milioni subito per l'edilizia scolastica leggera». Vogliono costruire edifici di cartone?

Berto

Lettera 5

Caro Dago, ma col "Piano Rinascita" di Giuseppi, troveremo i soldi sotto il cavolo o ce li porterà la cicogna?

Samo Borzek

Lettera 6

Caro Dago, ennesimo scontro tra Twitter e Trump. Stavolta gli hanno disattivato un video che rendeva omaggio a George Floyd. Per una questione di copyright, affermano. Un attivismo alquanto sospetto. Per anni hanno lasciato che Donald scrivesse qualunque cosa e ora, all'improvviso, ogni tweet viola una qualche regola. Non sarebbe più semplice e sbrigativo timbrare tutti i post presidenziali con la scritta "Vota Biden"?

Martino Capicchioni

Lettera 7

Gentile Dago, vi è mai capitato di incontrare qualche questuante che dice di avere fame e voi, sospettando che questi avuto l’obolo se lo investa in alcolici, controllate che compri davvero del cibo? Ecco in questo momento ho la sgradevole sensazione che l’Europa stia facendo questo con noi.

Mikkke1999

Lettera 8

Caro Dago, Pierluigi Bersani critica giustamente - lo scrivo da elettore di centrodestra - gli assembramenti e il mancato rispetto delle norme di sicurezza durante la manifestazione del 2 giugno a Roma da parte dell'opposizione. Vedremo se sarà così zelante anche quando si rivedranno in tv le prime partite dopo la ripartenza del campionato di calcio. Ma forse in quell'occasione sarà più conveniente tacere...

P.T.

Lettera 9

Caro Dago, coronavirus, anche la rivista "The Lancet" costretta a ritrattare l'articolo contro l'utilizzo dell'idrossiclorochina. A questo punto il farmaco antimalarico dovrebbe essere non dannoso ma semplicemente letale per una cosa sola: la carriera del direttore generale dell'Oms Ghebreyesus che dovrebbe alzare i tacchi e andare a casa. Di sua spontanea volontà o con l'aiutino.

Ezra Martin

Lettera 10

Dago darling, in Canton Ticino stanno riaprendo i bordelli legalizzati. Ma ci sono problemi, perché molte operatrici straniere faticano ad arrivare in Svizzera a causa di vari confini bloccati. Inoltre gli stessi problemi ci sono per gli utenti finali, quasi la metà dei quali solitamente sono italiani, per lo più lombardi. Le misure sono le stesse in vigore per i locali pubblici come bar e ristoranti. In più, sia operatrici che clienti dovranno fare una doccia prima e dopo il rapporto sessuale. Quanti problemi anche per il mestiere più antico del mondo! Nessun problema invece per un altro mestiere molto antico, quello dei pennivendoli che sono così abituati a prostituirsi che neanche s'accorgono di farlo. Ossequi

Natalie Paav

Lettera 11

Caro Dago, Pierluigi Bersani: «Il messaggio che il centrodestra sta dando da fuori e da dentro il Parlamento è una coltellata al Paese. E questa gente qua, lo lasci dire a uno di Piacenza, viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbero bastati i cimiteri». E invece i messaggi - a non aver paura, non fermarsi e a correre a prendere l'aperitivo - di Nicola Zingaretti, Beppe Sala e Giorgio Gori a inizio epidemia? Hanno contribuito a salvare vite umane?

Frankie Catrame

Lettera 12

Caro Dago, la partecipazione di Joe Biden ai funerali di George Floyd? Un'ottima idea. Con la mascherina nera e gli occhiali scuri in cui appare in molte foto ha proprio l'aria del becchino.

Fritz

Lettera 13

Caro Dago, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina: "L'obiettivo è riaprire la scuola a settembre tutti in presenza". Sì, magari in presenza di un altro Governo, finalmente competente.

Licio Ferdi

Lettera 14

Caro Dago, il blog delle Stelle ha annunciato che alle prossime regionali in Campania il M5s correrà da solo. Visti gli ultimi risultati a essere ottimisti si può dire che "zoppicherà" da solo.

Vic Laffer

Lettera 15

Caro Dago, coronavirus, stando ai dati raccolti dall'Istat, un quarto della popolazione ha dichiarato di aver mangiato maggiori quantità di cibo durante il lockdown. Hanno voluto metter fieno in cascina per quando, senza lavoro e senza soldi, dovranno iniziare la dieta Caritas?

Lidiano Pretto

Lettera 16

Caro Dago, coronavirus, la Cina annuncia: "Tutti guariti i pazienti nell'Hubei". Peccato che non sapremo mai il numero reale dei contagiati e dei morti.

Ranio

Lettera 17

Caro Dago, non discuto sulla bellezza della Jebreàl perchè non ne ho le competenze. Conosco però la sua storia e mi permetto una precisazione, non è palestinese. E' araba Isrealiana, il padre era Imam della moschea di Al aqsa. Probabilmente non ha mai messo piede nella striscia prima di avere la tessera "Press", che le è stata facilitata da Santoro, il primo a proporcela come palestinese, perchè fa molto più vittima oppressa. Cordialmente.

Boris

Lettera 18

Caro Dago, Zingaretti: "Abbiamo bisogno di grandi investimenti e per questo il Mes è fondamentale. Trentasei miliardi senza condizioni, a tassi bassissimi, ci permetterebbero di fare un grande salto di qualità nella sanità pubblica". Come alla Fiera di Milano, costruiamo nuovi ospedali destinati a rimanere inutilizzati?

Raphael Colonna

Lettera 19

Caro Dago, Salvini: "Dopo Conte vedo solo le elezioni". E invece Giuseppi è di più larghe vedute. Dopo di lui ha visto il Pd. E chissà quante altre cose ha intenzione di vedere prima di andare alle urne.

Simon Gorky

Lettera 20

Caro Dago, tre dei quattro autori dello studio pubblicato dalla rivista "Lancet" che aveva sollevato timori sull'impiego della idrossiclorochina nella cura della Covid-19 - a cui l'Oms si era subito accodata - hanno ritirato la loro partecipazione perché, hanno affermato, «Non possiamo più garantire la veridicità delle fonti». Sarà solo un caso che il tutto si sia scatenato solo dopo che Donald Trump aveva annunciato di fare un uso preventivo giornaliero della sostanza?

Tommy Prim

Lettera 21

Per Bersani con l'Italia governata dal centrodestra "non sarebbero bastati i cimiteri". Lo vada a dire a Zaia, miglior governatore d'Italia! Se il piu' inetto e impresentabile governo del dopoguerra, a base DS, avesse preso i provvedimenti che ha preso 1 mese prima, quando tutto era chiaro a tutti tranne che a Conte a sala e a Gori, avremmo avuto 1/3 dei morti e dei disoccupati e ora saremmo già ripartiti da 1 mese. La storia è questa, e non si riscrive, come quella delle foibe e del triangolo della morte. Saluti BLUE NOTE

Lettera 22

Dago carissimo, leggendo il commento del regista Veronesi in merito alla sfilata del 2 giugno us. Nel quale ci racconta che abbandona Roma, essendo egli persona di integrità intellettuale, aspettiamo la sua reprimenda per la sfilata del 25 Aprile us per il raduno a Codogno per salutare il presidente Mattarella, non dimentichiamo Conte e il ponte di Genova , se va avanti così mi sa che dovrà lasciare l‘Italia e noi come faremo? I romani in primis. Cordialità Otello

Lettera 23

Eccellentissimo Dago, solo un popolo fantasioso come quello italico può pensare di affidare la "ripartenza" a una classe politica eletta sulla base dei vaneggiamenti di Beppe Grillo e supportata dai nipotini di Marx. A meno che non si tratti di ripartire verso il baratro della decrescita (felice?) al che mi taccio.

Gianluca

Lettera 24

L’Italia esce malamente da questa pandemia, rispetto agli altri Paesi. Ciò è vero, ma bisogna contestualizzare: quale altra Nazione avrebbe saputo fare meglio con una classe dirigente fatta da gente come quella che ci governa, da Conte a Fontana e Cirio, giù giù fino a Sala?

Se l’algoritmo di giudizio tenesse conto anche del valore delle classi dirigenti, allora l’Italia sarebbe un esempio da imitare e analizzare (best practice, direbbero i nostri manager) grazie al valore della popolazione.

Giuseppe Tubi