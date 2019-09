POSTA! – CON LA NOMINA DEI 42 SOTTOSEGRETARI, LA SQUADRA DI CONTE È AL COMPLETO. NON SORPRENDEREBBE SE ORA VOLESSERO NOMINARE PURE LA PANCHINA, I MASSAGGIATORI E I RACCATTAPALLE – TERZA EVACUAZIONE UMANITARIA DELL'ANNO VERSO IL NOSTRO PAESE. COI BARCHINI, CON LE NAVI ONG, CON LE EVACUAZIONI. MANCA SOLO CHE I MIGRANTI CI ARRIVINO ANCHE VIA AMAZON

SIMONE VALENTE STEFANO BUFFAGNI

Lettera 1

Caro Dago, appena sentita in un tiggì Rai. "Tra i 42 sottosegretari nominati del governo Conte ci sono solo 14 donne, però ci sono tante belle persone". A sinistra qualsiasi cosa facciano sono sempre giustificati. Hanno sempre ragione.

Saro Liubich

Lettera 2

statua d'annunzio trieste

Rispondesse garbatamente ma nettamente al governo croato che ci sta squassando le balle perché a Trieste è comparsa una statua di Gabriele d’Annunzio

mughini

Grazie Mughini l'unico con schiena diritta e cellule grigie funzionanti.

Carlo

Lettera 3

Caro Dago, con la nomina dei 42 sottosegretari, la squadra di Conte è al completo. Non sorprenderebbe se ora volessero nominare pure la panchina, i massaggiatori e i raccattapalle.

Spartaco

Il Presidente del Coni Giovanni Malagò Foto Mezzelani GMT 07

Lettera 4

Caro Dago, ma quanto potere ci sta dentro al Coni se Malagò finge di non capire che se non se ne va da solo ce lo mandano de forza? Con le olimpiadi pagate sempre da Pantalone e la distribuzione di bigliettoni omaggio, però, uno un'idea se la fa. A quando le olimpiadi Torbella-Quarticciolo? Tuo Gente Deborgata

Lettera 5

Caro Dago, 1.000 miliardi di dollari. Secondo Rainews24, gli Stati Uniti "Sono alle prese con un deficit da record: il più alto del 2012 ad oggi". Ma allora se il record è stato fatto da Barack Obama nel 2012, perché lo attribuiscono a Donald Trump?

PAOLO GENTILONI

Elia Fumolo

Lettera 6

Caro Dago, il neo commissario Ue Gentiloni: "L'economia europea è ancora debole e, per questo, la Bce fa bene a rilanciare la politica monetaria a sostegno della crescita e invitare a politiche espansive i Paesi con maggiori spazi di bilanci". Lo avrà detto con cognizione di causa o tanto per dare aria alla bocca? Mah, aspettiamo di sentire cosa dice il tutore Dombrovskis.

Leo Eredi

Lettera 7

statua d'annunzio trieste

Caro Dago, Unhcr: "Un gruppo di 98 rifugiati - tra cui 52 minori - provenienti da Eritrea, Etiopia, Somalia e Sudan, è stato evacuato dalla Libia all'Italia". E' la terza evacuazione umanitaria dell'anno verso il nostro Paese. Quindi: coi barchini, con le navi Ong, con le "evacuazioni" e dalla rotta balcanica. Manca solo che i migranti ci arrivino anche via Amazon.

Gripp

Lettera 8

gabriele d'annunzio

Caro Dago, sulla statua del Vate posta da poco a Trieste, operazione invisa a taluno stato estero (non bisogna dire il nome e Croazia non sono sicuro che lo sia), v'è da fare una semplice e sola riflessione: "è, forse, Trieste, appartenente al riferito stato estero... oppure appartenente all'Italia? Ecco, se Trieste appartiene (come in effetti appartiene) all'Italia..., ma che voi? Sanzionaci, dai, e bona lì!!! LeoSclavo

Lettera 9

BEPPE GRILLO GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Mitico Dago, mai avrei pensato che Grillo avrebbe percorso lo stesso viale di Berlusconi, quello del tradimento del mandato elettorale per tutela degli interessi/affetti privati! Ma tant’è. E intanto assistiamo al solito sconfortante spettacolo della spartizione delle inutili poltrone, dove i culi sono sempre in numero maggiore. Pensare che ci eravamo illusi (ma forse lo avevamo solo sognato) che una volta tanto sarebbero diminuite sia le une che gli altri. Niente, la malattia della nazione è solo politica, ed è decisamente incurabile.

Stefano55

Lettera 10

BERLUSCONI SALVINI

Caro Dago, il fatto è che, finalmente, il Cavalier Berlusca ha capito che il PD non lo vuole e quindi tenta di approcciare Salvini. E te credo! Quando lui andò al governo, chi gli fece l'opposizione? Che si chiami PD o DS o Ulivo, c'è differenza? Ora vuole stare con Salvini, ma una cosa dichiari senza retrocedere (!): sta cogli Americani o con i Russi? Cioè, io so che l'ha capita che è lì, il busillis, ma dichiararlo apertamente, come si fa da un palco elettorale, no? Manco in questo si vuole distaccare dall'antenata DC? Un bacione. LeoSclavo

berlusconi salvini

Lettera 11

Caro Dago, dopo la UE che ci dice cosa dobbiamo fare e cosa non fare e ci impone i governi, le ONG che calpestano la nostra sovranità e le nostre leggi ora perfino la Croazia fa la voce grossa a causa di una...statua a D'Annunzio. Speriamo solo che il Vaticano non decida di annetterci! (che poi sarebbe il male minore)

FB

Lettera 12

Caro Dago, secondo Trump, se non commetterà errori, il candidato Democratico alla Casa Bianca 2020 sarà Biden. Donald ci spera. Anche perché 'Sleepy Joe' avrà poi tutto il tempo che vuole per commettere errori e gaffe a piacimento durante la campagna elettorale vera e propria.

sondaggi biden trump

Fritz

Lettera 13

Caro Dago, nominati i 42 sottosegretari del governo Conte 2. Ventuno al M5s, 18 al Pd, 2 a Leu e 1 a Maie. Ora che ognuno ha la sua poltrona, possono cominciare a mangiare.

Fabrizio Mayer

Lettera 14

flavio gaggero beppe grillo 2

BUONGIORNO CARISSIMO DAGO, HAI VISTO CHE POI SONO RIUSCITI A TROVARE IL PRIMO GIORNO UTILE PER IL TAGLIO DEI PARLAMENTARI, ANZI NO SCUSA PER L’ AGGIUNTA DELLE POLTRONE PARLAMENTARI!

Lettera 15

Gentil Dago,

matteo salvini con mojito

Pesanti bordate, anzi...Cazzullate anti-Matteo Salvini, nel programma della Gruber, mitragliate da Beppe Severgnini, reduce dal successo editoriale di "Sette". Secondo il giornalista britannico-lombardo, l'UE, con Salvini al governo, sarebbe stata tutt'altro che...Gentilona con l'esecutivo gialloverde.

beppe severgnini

Bene, dunque, il "governo del sollievo" di Conte. Siamo sicuri che il premier, ricordando il..."bacio della morte" di Beppe a Matteo Renzi, sia proprio soddisfatto dell'endorsement ? Ossequi.

Pietro Mancini

Lettera 16

alfonso bonafede.

Caro Dago, il ministro della Giustizia Bonafede: "Con la mia riforma l'80% dei processi penali chiusi in 4 anni". Massì, se poi i 5 Stelle decidessero di eliminare anche i fastidiosi avvocati, forse si potrebbero chiudere addirittura in 2 anni o in 12 mesi.

Licio Ferdi

federico d'inca' paola de micheli alfonso bonafede

Lettera 17

Caro Dago, Alessandro Di Battista si dice scettico sul Governo Conte 2. Scettico è una cosa da mammoletta. Stando alle dichiarazioni passate, dopo l'alleanza M5S-PD, dovrebbe essere inferocito.

Pop Cop

Lettera 18

di battista di maio

Caro Dago, una suora è stata arrestata all'asilo cattolico Angeline Francescane di Roma con l’accusa di maltrattamento ai danni di minori. I piccoli allievi erano sottoposti ogni giorno a insulti, bestemmie, schiaffi, spintoni e punizioni umilianti. Parità di genere: quando le suore non vogliono essere da meno dei preti pedofili.

Nino Pecchiari

Lettera 19

Dago caro,

sinistra scatenata dopo l'incidente sul lavoro costato la vita a quattro allevatori indiani. La neo ministra Bellanova ha colto l'occasione per indicare la vera emergenza, che non sarebbe l'immigrazione selvaggia ma le morti sul lavoro, peraltro statisticamente in calo da decenni.

teresa bellanova

Già, ma a perdere la vita, spessissimo, non sono i dipendenti ma i titolari, i piccoli imprenditori che si spaccano la schiena 12-14 ore al giorno, festivi compresi, fino alla vecchiaia e che però vengono spacciati come "classe operaia". Proprio come due degli indiani morti ieri, titolari della ditta e descritti dai giornaloni come operai. Osvaldo

Lettera 20

ALESSANDRO DI BATTISTA E LUIGI DI MAIO

Caro Dago, un litigio per una precedenza non data che sfocia nel dramma. E' successo ad Andria dove un 28enne di Trani è stato ucciso a coltellate nel pieno centro cittadino davanti a moglie, figlio e decine di persone. Ecco, ma l'importante è che noi "non siamo come gli Stati Uniti dove chiunque voglia può procurarsi facilmente un'arma". Chissà quanto questo sarà di consolazione ai familiari della vittima.

Ice Nine 1999

Lettera 21

mario draghi

Caro Dago, il consiglio direttivo della Bce ha varato un nuovo programma di Quantitative easing, che prevede l'acquisto di bond per 20 miliardi di euro al mese e partirà a novembre. Siccome il Qe in vigore per anni ha prodotto scarsi effetti sulla crescita e nessuno sull'inflazione, il buon Mario Draghi, dopo una breve pausa, ha pensato bene di riproporlo di nuovo. Geniale!

Sandro Celi

roberto gualtieri

Lettera 22

Caro Dago, cuneo fiscale, il governo sta maturando la convinzione che è meglio non polverizzare la sforbiciata, con qualche decina di euro in più in busta paga mese dopo mese e concentrare gli effetti in un pagamento unico. Uno stipendio in più che arriverebbe a luglio all'inizio dell'estate e delle vacanze. Ma allora, visto che finora si è rivelato un bidone per tutti, perché non cercare di porre rimedio dando uno "stipendio" in più anche col reddito di cittadinanza sotto forma di tredicesima?

A.B.

LUIGI DI MAIO ALESSANDRO DI BATTISTA BY LUGHINO

Lettera 23

Divertente, caro Dagos, che ci sia chi, anche in questa rubrica, attribuisce il calo di sbarchi di clandestini sotto Salvini Ministro a una botta di fortuna, al fatto che meno clandestini partissero pagando quello che pagano (2-3-4 mila dollari pro capite) per essere messi in condizione di dichiararsi naufraghi senza esserlo: e detta questa, altre balle a seguire.

paolo gentiloni giovanni tria pierferdinando casini mario monti

SALVINI MIGRANTI

Mentre, da Monti a Gentiloni, la sfortuna che spirava a pieno polmoni da nord favoriva le partenze a sud. Chi è disposto a diffondere questo genere di racconti fantastici e chi è pronto a crederci, profitta della stessa buona sorte di chi arriva al governo anche se perde le elezioni: e siccome i clandestini non posso essere respinti né espulsi, ne vuole fare arrivare di più.

Raider