POSTA! – NUOVO FORMAT ZINGARETTI-D’URSO: “C’È POSTO PER TE” - L'ALGORITMO È IL MODERNO SCEMO DEL VILLAGGIO. SI VEDA IL CASO DEGLI INSEGNANTI DI 66 O 67 ANNI, FIN QUI ESCLUSI DALLE VACCINAZIONI, PERCHÉ RITENUTI GIÀ IN PENSIONE. INVECE SONO COSTRETTI A LAVORARE SINO A 67 ANNI COMPIUTI E SONO ESPOSTI PIÙ DEGLI ALTRI AL PERICOLO "VARIANTI"

Riceviamo e pubblichiamo:

vaccino johnson&johnson 1

Lettera 1

Caro Dago, ma chi verrà vaccinato con Johnson & Johnson non avrà più bisogno nemmeno di usare lo shampoo?

Bug

Lettera 2

Dagovski,

Nuovo format Zingaretti-D’Urso: “C’e’ posto per te”.

Aigor

barbara durso nicola zingaretti 5

Lettera 3

dove puntano i piedi i medici di famiglia?

Sono un medico di famiglia e ieri in 90 minuti ho vaccinato 22(11 per flaconcino) di personale scolastico

GP

Lettera 4

Caro Rob,

kamala harris joe biden

l'algoritmo è il moderno scemo del villaggio. Si veda il caso degli insegnanti di 66 o 67 anni, fin qui esclusi dalle vaccinazioni, perché il nostro scemo del villaggio informatico li ritiene già in pensione, ignorando che, invece, sono costretti a lavorare sino a 67 anni compiuti, ora, più degli altri esposti, privati del vaccino, al pericolo "varianti". Inutile aggiungere che l'algoritmo imbecille rimanda alla miriade di scemi umani del villaggio statale.

Giancarlo Lehner

Lettera 5

vaccino johnson&johnson 10

Caro Dago, Usa, Joe Biden, Kamala Harris e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno nominato due donne come generali a quattro stelle, in coincidenza della Giornata internazionale della donna. Stesso trattamento per disabili, comunità Lgbt e altre categorie o qualcuno ha più diritto a non essere discriminato?

S.d.A.

Lettera 6

Caro Dago,

MATTIA SANTORI

in Italia ci sono circa 54.000 medici di base ed ognuno di loro assiste almeno 1.000 pazienti, percependo uno stipendio di circa 100.000 euro lordi annui, quindi più di un chirurgo ospedaliero.

Durante la pandemìa questo esercito sanitario non si è speso più di tanto, come invece hanno fatto medici ed infermieri del servizio pubblico.

Ora che serve una seria logistica per immunizzare in fretta milioni di persone, i medici del SSN potrebbero finalmente collaborare, per esempio vaccinando i più anziani che invece vengono mandati allo sbaraglio per le città in cerca dei centri preposti, i più fortunati accompagnati da figli e badanti e gli altri con i mezzi pubblici.

Pietro Giovannini

JASMINE CRISTALLO MATTIA SANTORI

Lettera 7

Mitico Dago, alla sardina Mattia Santori accampata al Nazareno, un romano doc gli chiederebbe: Ma ce sei venuto o te c’hanno mannato? Ovvero, è lui che fa lo spot per la mortadella o è la mortadella che si serve di lui?

Stefano55

Lettera 8

Caro Dago, Covid, il Tar della Calabria sospende l'ordinanza della Regione: da domani scuole riaperte. Uno chiude, l'altro riapre. Ma nemmeno all'asilo si facevano tanti dispetti!

tweet sulla difesa della durso by zinga 4

E.Moro

Lettera 9

Dago Aggiornato,

il bue che dà del cornuto all' asino è squadrismo, sovranismo e quant' altro ?

Dipende dal " contesto " direbbero le sardine; in UK certi sudditi accusano la Corona di razzismo, mentre nel contesto sono coloro che vietano alle figlie di vestire panni occidentali , di sposarsi al di fuori di matrimoni combinati o di unirsi con persone di fede diversa dalla loro. Siamo ai pre Socratici che si divertivano con i loro paradossi a svegliare i fessacchiotti contemporanei.

Saluti - peprig -

Lettera 10

Caro Dago, il vaccino russo Sputnik sarà prodotto in Italia, primo Paese in Ue. Non è che poi Bruxelles ci frega sanzionandoci per complicità con Putin nel caso Navalny?

mattia santori, stanley tucci e la mortadella 8

Ulisse Greco

Lettera 11

Caro Dago, il politicamente (s)corretto sta rendendo la vita impossibile a tutti, tra i più danneggiati ci sono i poveri creativi della pubblicità. Prima per un semplice spot bastava uno o due attori, oggi devono inserire un uomo, una donna, uno di colore, un omosessuale, un ateo, un musulmano, un no vax... la pubblicità è diventata incomprensibile e inguardabile.

Lettera 12

Caro Dago, sul tavolo del Comitato tecnico scientifico l'ipotesi di "chiusure nei weekend" e "zone rosse più rigide (sic!)". Stanno ciurlando nel manico. Ammettano che, contrariamente a quanto pronosticato, si sono sbagliati e da un anno ad oggi non è cambiato nulla: l'unica soluzione è chiudere tutto di nuovo. Almeno apprezzeremmo l'onestà.

il mondo in lockdown illustrazione by axios

Leo Eredi

Lettera 13

Caro Dago, clima, Usa e Gb lavoreranno insieme per ridurre emissioni: "I nostri Paesi sono pienamente impegnati a raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050". Avessero detto che lavoreranno insieme per raggiungere zero varianti di virus Covid circolanti sarebbe stato più interessante. A chi può fregare del clima nel 2050 quando non sappiamo nemmeno se per quella data saremo ancora vivi?

Rob Perini

Lettera 14

vaccino 3

Caro Dago, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris e il segretario alla Difesa Lloyd Austin hanno nominato due donne come generali a quattro stelle, in coincidenza della Giornata internazionale della donna. Attenzione. Se una bionda e l'altra mora, rosse e castane potrebbero sentirsi discriminate!

Lettera 15

Caro Dago, a sorpresa un giudice della Corte suprema brasiliana ha annullato tutte le condanne inflitte all'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva che potrà quindi candidarsi per le elezioni presidenziali del 2022. Visto come si fa? Bisogna imparare dalla sinistra. Ora non resta che organizzare il voto per posta e poi potrà tornare a fare il presidente.

Sonny Carbone

DILMA ROUSSEFF E LULA DA SILVA

Lettera 16

Caro Dago,

Quest'anno era meglio chiamarlo San Vittore, non San Remo.

Noi tutti carcerati, loro da carcerare tutti.

un saluto

Aleandro F.

Lettera 17

Caro Dago, 8 marzo, Kamala Harris: "Il mondo non funziona come dovrebbe per le donne". E non potrà essere diversamente finché si continuerà a trattarle come una specie protetta con le quote rosa. Continueranno ad esser viste come delle "raccomandate".

tweet sulla difesa della durso by zinga 7

E.S.

Lettera 18

Caro Dago,

adesso che non è più di attualità, vorrei chiedere il suo parere sul problema del voto dei senatori a vita che, come è successo un paio di mesi fa, potrebbe rivelarsi decisivo per la sorte di un governo.

La nomina a senatore a vita avviene per aver illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario e rappresenta quindi il riconoscimento dell’attività svolta con successo nei settori indicati dall’art. 59 della Costituzione.

SERGIO MATTARELLA SI VACCINA ALLO SPALLANZANI

E’ pur vero che tale riconoscimento attribuisce ai senatori a vita la possibilità di esprimere legittimamente il loro voto nell’aula del Senato ma quello che mi chiedo è se sia moralmente corretto che un senatore a vita con il suo voto possa decidere la sopravvivenza o la caduta di un governo non foss’altro per il fatto che la sovranità, secondo il primo articolo della costituzione, dovrebbe appartenere al popolo.

IL PRESIDENTE SI VACCINA - BY LE BIMBE DI SERGIO MATTARELLA

Va poi anche sottolineato che quando un governo per avere la maggioranza al senato necessitò del voto dei senatori a vita vuol dire chiaramente che è giunto alla sua fine naturale perché con il loro voto può superare un ostacolo momentaneo ma non può pensare di reggersi a lungo in quanto i senatori a vita in genere non partecipano alla vita parlamentare.

Di norma infatti i senatori a vita, proprio perché impegnati professionalmente nell’attività per cui hanno meritato la nomina a senatore, non partecipano se non sporadicamente ai lavori dell’aula e, se per contro, vi partecipano assiduamente vuole dire che la loro nomina non è avvenuta per i meriti previsti dalla costituzione ma per il capriccio di qualche presidente della repubblica.

In conclusione, ritengo che il voto dei senatori a vita sia più che legittimo ma moralmente inaccettabile se rivolto a salvare o ad affossare un governo.

achille lauro

Mi sbaglio ?

Pietro Volpi

Lettera 19

“ … Con riferirmento alle ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive nel corso della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, sento il dovere di condividere pubblicamente riprovazione e dispiacere per quanto accaduto…

achille lauro boss doms

Intervengo per confortare la Fede dei piccoli, per dare voce a tutte le persone credenti e non credenti offese da simili insulsaggini e volgarità, per sostenere il coraggio di chi con dignità non si accoda alla deriva dilagante, per esortare al dovere di giusta riparazione per le offese rivolte a Nostro Signore, alla Beata Vergine Maria e ai santi, ripetutamente perpetrate mediante un servizio pubblico e nel sacro tempo di Quaresima”.

Questo, in parte, il testo del messaggio rilasciato dal Vescovo di Sanremo-Ventimiglia. SE Monsignor Antonio Suetta, spinto a ciò dalle tante manifestazioni di protesta e critica forte pervenutegli dai cattolici e non dell’area ligure.

fiorello 1

Ora, io mi domando: “Ma come è possibile che la Chiesa Cattolica - sputata in faccia e vilipesa, derisa e insozzata, da persecutori (perché tale è chi offende il sentimento religioso più intimo e valoriale di una persona) alla stregua di un Fiorello e dell’altro siciliano Amedeo vattelappesca, di tutta la compagnia che ha organizzato questa orrenda sceneggiata, dei figli di Satana che hanno vinto il Festival di Sanremo - non abbia ancora preso posizione netta e forte contro una simile sfacciata manifestazione allestita contro la Religione Cattolica e quindi Contro Gesù Cristo?

Dove siete Cardinali vestiti di rosso, dove siete Vescovi italiani ( a parte appunto Monsignor Suetta)? Dove siete Preti e suore che dovreste scendere in piazza e guidare i cattolici in proteste di ore e ore? Già, dove siete? Ma soprattutto dove sei Papa Francesco che pontifichi su tutto: dai musulmani fratelli ( quelli sì difendono i propri valori) alle donne sottomesse, dai poveri ai sovranisti e via dicendo?

achille lauro 6

Mi fermo qui temendo di essere ancora una volta cestinato e per me sarebbe una gran brutta cosa. Perché? Perché dopo aver subito lo stupro non posso neanche denunciarlo.

Luciano

PS: Continuo ad essere cestinato e ciò conferma che questo sito si comporta come la stampa italiota: quando parli di ebrei, sodomiti, femminismo, amiche del titolare, etc. la sorte è segnata con tanto di indirizzo: Via del Cestino. Lo dico per pura trasparenza ai miei sublettori ma anche agli altri pochi...