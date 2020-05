POSTA! – SCALA, IL SOVRINTENDENTE MEYER: "RIPARTIREMO CON IL REQUIEM DI VERDI IN DUOMO A MILANO". BRAVO, COSÌ CHI HA AVUTO PARENTI O AMICI MORTI AVRÀ MOTIVO DI DISTRAZIONE – MIA FIGLIA STUDIA IN OLANDA E AVEVAMO PRENOTATO IL VOLO DI RIENTRO DOPO 5 MESI DI LONTANANZA PER IL 4 GIUGNO. IERI È STATO ANNULLATO SENZA MOTIVAZIONE. DOPO UN'ORA È STATO PERÒ RIMESSO IN VENDITA, MA IL PREZZO…

conte zaia

Lettera 1

Caro Dago, il governatore del Veneto ha deciso di portare il premier Conte in tribunale per l'esclusione dalla zona rossa della sua Regione nel Decreto Rilancio. Occhio, Giuseppi. Can che Zaia a volte morde.

Nereo Villa

Lettera 2

bacio coronavirus sesso coppia mascherina mascherine

Caro Dago, l'impatto delle misure restrittive legate al Covid-19 sul benessere sessuale. Aumento del desiderio sessuale in circa il 40% degli intervistati ma di contro è peggiorato l’appagamento sessuale, con una completa assenza di soddisfazione in più del 50%. Il significato è lapalissiano: oltre la metà degli italiani per soddisfarsi è abituata a fare sesso con partner diversi da quello con cui convive.

Lino

jeff bezos

Lettera 3

Caro Dago, prima di fondare Amazon, Jeff Bezos preparava i panini da McDonald’s. Mentre Warren Buffett consegnava i giornali. Perbacco! Chissà se mangiano e vanno al bagno come tutti noi o se funzionano con una batteria al litio.

Dirty Harry

Lettera 4

ANDREA CRISANTI

Caro Dago, Covid-19, il virologo Andrea Crisanti: "Nelle scuole fare sperimentazioni con piccole aperture". Tipo dieci topolini alla volta?

E.Moro

Lettera 5

padova centro, movida in fase due 7

Gentile Dago, attraverso la tua seguita rubrica vorrei avanzare una semplice proposta. Considerato che con la riapertura dei locali pubblici si vedono sempre più ragazzi che in gruppo sfidano il contagio senza precauzioni e che quindi il virus molto probabilmente tornerà a colpire, istituirei, presso i pronto soccorso degli ospedali, l’uso di biglietti tipo supermercato in modo che i pazienti vengano assistiti in ordine di arrivo e non in base a discriminanti di età.

Mikkke1999

Lettera 6

Grazie Dago per il servizio che rendi al nostro povero Paese e perché ci dai voce. Ecco la mia. A parte prendere in giro tutti gli italiani, quel Gran Ciambellano delle balle che è Conte sa dire qualcosa a chi aspetta la cassa integrazione da più di due mesi?

riccardo ricciardi 1

Si fa difendere dagli illetterati come l'on.le Ricciardi.... arriverà il momento in cui al Quirinale si accorgeranno del precipizio in cui hanno gettato l'Italia.

Vergogna!

Luca

Lettera 7

Dago caro,

giuseppe conte meme

ecco cosa intendevano per "distanziamento sociale": trattasi dell'abisso che separerà coloro che potranno prenotare una vacanza in hotel, un tavolo al ristorante o un ombrellone in spiaggia dalle masse proletarizzate dal virus.

Gianluca

Lettera 8

naomi campbell 4

Caro Dago, i carabinieri di Torino e Udine hanno oscurato 14 siti web che vendevano online farmaci anti-coronavirus. Perché lo stesso trattamento non è stato riservato anche al virologo Roberto Burioni dopo che il 27 gennaio aveva detto in tv che in Italia il rischio di contrarre il Covid-19 era pari a zero? Il privilegio di "vendere" bufale è riservato solo a pochi?

Kevin DiMaggio

Lettera 9

Caro Dago, Naomi Campbell compie 50 anni, ma non potrà festeggiarli a causa della pandemia. Riuscirà a sopravvivere a questo dramma?

Vic Laffer

Lettera 10

ZAIA E ATTILIO FONTANA

Zaia non osa pensare a cosa sarebbe successo se l'emergenza coronavirus fosse stata diretta da Roma. Ed ha ragione. Ma noi non osiamo pensare a cosa sarebbe successo se l'emergenza coronavirus fosse stata diretta secondo il metodo lombardo/leghista. Pare (anticipa Piazza Pulita) che i pazienti lombardi venivano mandati dagli ospedali nelle RSA senza effettuare il tampone. E la Lega si incazza se qualcuno osa toccare il metodo Fontana/Gal(l)era?

Gaetano il Siciliano

Lettera 11

Vorrei segnalare una violazione macroscopica e incostituzionale della proprietà privata contenuta nel decreto rilancio. Nell’ art. 216 viene prevista una riduzione del 50/: dei canoni di affitto relativi ad immobili di proprietà privata adibiti a palestre.

FONTANA GALLERA

Un proprietario già gravato di tasse, imu, tasi ed altro per ordine dello stato deve sobbarcarsi quello che è stato venduto come un aiuto di stato in un decreto chiamato rilancio. Confido nel Vostro giornalismo indipendente affinché portiate alla luce l’ ennesimo atto di prevaricazione delle libertà personali.

Ilaria

Lettera 12

dominique meyer

Buongiorno scrivo x una segnalazione: mia figlia studia in Olanda e avevamo prenotato il volo di RIENTRO dopo 5 mesi di lontananza x il 4 giugno. Il volo ieri è stato annullato senza motivazione. Dopo un'ora è stato però rimesso in vendita, ma a un prezzo più che triplicato, ma non solo: al tentativo di riprenotarlo risultava sold out! Le alternative rimanevano 3: volare dopo il 10/6 giugno, volare il 5/6 a prezzi esorbitanti e con scali lunghissimi, volare il 2/6 con obbligo di quarantena . Ci sembra che sia in corso una speculazione sugli affetti della gente, che attende con grande emozione di riabbracciare i propri cari dopo mesi di separazione conditi dall'ansia e dalla paura

Monica e Alberto Troian, genitori di Sara

Lettera 13

CORONAVIRUS - BARE A BERGAMO

Caro Dago, coronavirus, Scala, il sovrintendente Meyer: "Ripartiremo con il Requiem di Verdi in Duomo a Milano". Bravo, così che ha avuto parenti o amici morti avrà motivo di distrazione.

Salvo Gori

Lettera 14

Caro Dago , ieri sera, a Piazza Pulita, collegamento con l’immunologa Antonella Viola. Oltre la vocazione scientifica, colei si fa apprezzare anche per la garbata posa da scienziata-sciantosa, con gomito sapientemente adagiato sul bracciolo del divanetto Chesterfield e pettinatura acchiappa virus.

Diremmo, noi estimatori, un’ immunolo-gnocca.

Saluti, Labond

ANTONELLA VIOLA

Lettera 15

Caro Dago, l'idea di un centro commerciale in Thailandia per limitare i contagi da coronavirus: negli ascensori pedali al posto dei pulsanti. Un accorgimento che si potrebbe adottare anche nel Parlamento italiano. Così invece dei peones ci ritroveremmo con tanti Arturo Benedetti Michelangeli del piede.

Bibi

Lettera 16

SEBASTIAN KURZ CON LA MASCHERINA

Caro Dago, l'Austria blinda le frontiere contro quei Paesi "che non hanno ancora la situazione dei contagi da coronavirus sotto controllo". Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Ma è normale. Anche noi, mica facciamo entrare i clandestini africani... Eh? Come?... Ah, li facciamo entrare lo stesso? Ma allora siamo proprio imbecilli e fanno bene gli altri a non darci fiducia.

Ezra Martin

Lettera 17

Caro Dago

La toppa messa da Mentana per evitarsi la querela è peggiore del buco. Ha anche dato spazio ad un oltranzista facendo il suo gioco.

Piero delle nevi

Lettera 18

GIUSEPPE CONTE ENRICO MENTANA

Dago darling, l'alcol etilico é diventato un bene di lusso ed é introvabile da mesi. Ah, "les beaux jours" quando l'Italia era la "quinta" potenza industriale del mondo (paremi ai tempi di Craxi) e in un baleno avrebbe prodotto ettolitri su ettolitri di alcol. Quando Milano era da bere. Ora ufficialmente è solo da evitare (malgrado gli sforzi dell'ondivago Beppe Sala), ma chissà sotto sotto quanti business ci sono da divorare. Di cui ovviamente non sapremo mai nulla, anche se sulla carta c'è la libertà di stampa. E a proposito di conflitto di interessi, non capisco perché si parli tanto del caso FCA, specie nei confronti di Rep. Nessuno degli Agnelli ha cariche politiche, quindi sono liberi di far dire ai loro media quello che vogliono. Mentre Berlusconi, imprenditore ma anche leader di Farsa Italia, interviene telefonicamente spessissimo sui suoi canali TV e nessuno se ne lamenta. Ossequi

John Elkann ph Bob Krieger

Natalie Paav

Lettera 19

Caro Dago il ministro dell'Economia Gualtieri: "Non faremo la patrimoniale, non è nel programma di governo". Un momento. Ma forse è nel programma della maggioranza 5 Stelle-Pd. I grillini ci hanno insegnato - ai tempi della Tav - che sono cose diverse.

Sonny Carboni

Lettera 20

Caro Dago, la Francia auspica che le regole di disciplina di bilancio fra i membri dell'Unione europea, sospese nel 2020 per la crisi del coronavirus, restino non operative anche l'anno successivo, il 2021. L'avesse chiesto Conte gli avrebbero risposto con una pernacchia, ma se lo chiedono Parigi o Berlino, probabilmente così sarà.

ROBERTO GUALTIERI AKA MAO TSE TUNG

Gian Morassi

Lettera 21

Caro Dago,

il Decreto Rilancio del Conte mantiene un buco temporale dal 15 giugno al 31 agosto per la copertura della cassa integrazione. Questi pazzi sperano che tutti i locali pubblici riaprano e comincino a riprendersi come prima della pandemia. In realtà i locali non apriranno, i dipendenti non lavoreranno e neppure prenderanno la cassa integrazione, non più finanziata dopo metà giugno (9 settimane + 5 settimane a partire dal 23 febbraio o successiva).

Gualtieri Conte

E la ciliegina è che le imprese non possono licenziare i dipendenti fino al 31 agosto.....E chi li paga i dipendenti? Con quali incassi, se non si riesce a riaprire? L'On.le del PD Romano e i suoi compagni di partito (ad ogni comparsata televisiva) considera una vittoria il blocco dei licenziamenti! Vergogna, dimostrate una incompetenza ad un livello mai vista al mondo.

Luca