Lettera 1

Caro Dago, grande attesa, oggi, per l'inaugurazione del Nuovo ponte di Genova, con il Capo dello Stato Mattarella e il premier Conte. "E' il simbolo di una nuova Italia che si rialza", ha commentato il presidente del Consiglio. Mah, vedremo se questa nuova Italia avrà i soldi per la benzina per passarci sopra.

Samo Borzek

Lettera 2

Caro DAGO,

è solo un'impressione mia o Barack Omaba in questi giorni di Black Lives Matter è più 'abbronzato' che in tutti gli otto anni di mandato come Presidente degli Stati Uniti? All'elogio di John Lewis sembrava Carlo Conti!

Misteri politici della melanina anti-Trump...

COFSKY

Lettera 3

Caro Dago, di certo sul Nuovo Ponte di Genova non transiteranno gli italiani per andare al lavoro (quale?), ma forse sarà utilizzato in massa dai cassaintegrati che hanno usufruito del bonus monopattino.

Pop Cop

Lettera 4

Caro Dago, il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia: "Il 75% dei positivi al coronavirus sono italiani, contagiati da altri italiani". Ah, e quindi dovremmo essere contenti che i migranti riescano a fare "solo" un quarto dei contagi? Ha preso un colpo di sole?

Yu.Key

Lettera 5

Caro Dago Zingaretti: "Chi per raccattare consenso dice agli italiani di togliersi la mascherina, si augura che riesploda la pandemia". E invece chi manifestava al grido di "Milano non si ferma" ha contribuito a salvare tante vite?

Rob Perini

Lettera 8

Caro Dago, caso Epstein, Bill Clinton nega: "Mai stato sull'isola del finanziere". Negava anche di aver fatto sesso con Monica Lewinsky. L'ex presidente - finanziato come la moglie Hillary e Barack Obama da quello stinco di santo di Harvey Weinstein - è un mentitore seriale.

Kyle Butler

Lettera 9

Caro Dago,

Secondo me l'unica categoria che in autunno uscirà indenne dalla crisi è quella dei dentisti: tra gli scellerati alla guida dei monopattini e i ragazzi scalmanati sui banchi di scuola con le rotelle, pensa a tutti i denti rotti che dovranno ricostruire!

Un caro saluto, Mary

Lettera 10

Caro Dago, la virologa della task force della Casa Bianca Deborah Birx: "La pandemia negli Usa non è ancora sotto controllo perché troppi americani si muovono". Bisognerebbe dirlo a quei bischeri che tutte le sere scendono in piazza a manifestare per i neri.

Pat O'Brian

Lettera 11

Caro Dago, notte brava ad Alghero, un gruppo di ragazzini ubriachi ha lanciato giù da una scogliera le biciclette di Elisabetta Canalis e del marito. Meglio le bici che l'auto, si recuperano più facilmente.

Lino

Lettera 12

Caro Dago, "Gli Stati Uniti hanno registrato domenica altri 47.508 contagi e 515 decessi da coronavirus in 24 ore, secondo il conteggio della Johns Hopkins University". Fosse successo in Italia, da un giorno all'altro il 20% di contagi in meno, sarebbe partita la grancassa visto che si parla di "curva in calo" già quando ve ne sono 6 in meno su 300.

Lettera 13

Caro Dago, a Ostia Parmense un tunisino di 21 anni ha devastato una stazione gettando su un binario tre transenne - levate in tempo dai carabinieri che lo hanno arrestato - rischiando così di far deragliare un treno. Poveretto, con 'sta storia della quarantena avrà accumulato stress. Perché non lo mandano una quindicina di giorni a Cortina?

Corda

Lettera 14

Caro Dago, La Stampa: "I ministri preparano le richieste per il Recovery". Era ora! Anche se i manicomi hanno chiuso in qualsiasi posto si fanno ricoverare va bene: purché si tolgano dai piedi.

Fritz

Lettera 15

Caro Dago, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli: "Il sistema dei trasporti italiano è in assoluto il più protetto del mondo". Ti pareva se non siamo in testa nelle classifiche immaginarie del Governo. Poi in quelle reali siamo sempre in coda.

Ranio

Lettera 16

Caro Dago, il direttore generale dell'Oms Ghebreyesus: "Potrebbe non esserci mai la ricetta magica, la panacea, contro il Covid-19". Questo ancora non ha imparato a tenere la bocca chiusa. A gennaio diceva che il coronavirus si trasmetteva solo da cinese a cinese. In che mani siamo!

Scottie

Lettera 17

Caro Dago, comincio a sospettare che il catto-lettore Luciano non esista davvero.

Lo penso dal giorno dell’intervista rilasciata a Barbara Costa e, da allora, me ne vado sempre più persuadendo. Anche a voler considerare la compulsione che un simile personaggio potrebbe provare nel far valere i propri dogmi - la qual cosa ben saprebbe persuaderlo a non sottrarsi alla pugna dialettica, pur con tanto mefistofelico avversario - mi lascia perplesso il fatto che costui si sia lasciato contattare e convincere a prestarsi a un incontro (In che modi? In che tempi? De visu? Telefonico?) con l’incarnazione più concreta dei suoi aborrimenti, peraltro su mandato dell’Esecrato in persona.

Da sempre, peraltro, mi riesce arduo far collimare l’ego smisurato del Signor Luciano, manifesto nella sua prosa volutamente aulica, con la sua professata visione cattolica, nella quale dovrebbe regnare l’umiltà, la continenza, il rispetto. Noto, invece, una certa pervicacia nel cercare – e trovare – pressoché quotidiana esposizione dalla vetrina mediatica.

E non già – si badi – dalle pagine telematiche dell’Osservatore Romano o da quelle di Luce & Vita, ma da quelle di Dagospia, sito da lui vieppiù vituperato, che pure, evidentemente, esercita sul nostro un fascino perverso! In ciò, ostentando il tipico compiacimento dei tuttologi di fronte ad una platea, nonché una incoerenza di fondo che non sembra costituire, per lui, alcuna una fonte di imbarazzo.

Per cui, mi chiedo: quanto può essere vero, un tipo del genere? Magari, quel mattacchione del Dago ci sta prendendo per culo tutti e il Signor Luciano altro non è che un suo riuscitissimo esercizio di stile alla Queneau. Che, no?

Saluti, Reb.

Lettera 18

DagoSatan, DagoSatan aleppe!

Premessa. Se c’è una cosa che mi fa vorticosamente girare sfere e annessi è la spudorata intromissione nelle sue cose interne da parte di individui estranei (ma cosa dico estranei ... sono nemici giurati ) alla Chiesa Cattolica, la Chiesa una, santa, apostolica. La Chiesa di Gesù Cristo, figlio di Dio, vero Uomo e vero Dio.

La Chiesa che dovrebbe prendere a scomuniche i vari teologi alla Mancuso o i pallidi Melloni scialbi. Per non parlare dei suoi “nemici” interni alla Spadaro, Paglia e via così! Intromissioni, dicevo, nelle leggi eterne di Dio, ma anche nella tradizione sacra, nelle liturgie millenarie, nei dogmi scolpiti sulla roccia, e altro ancora.

Figuriamoci se uno non si inalbera quando legge i titoli che fa questo DagoSatan, a meta’ tra la presa per il fondo e la vera e propria pernacchia virtuale. Sono peccatore, per cui è difficile per me trattenermi di fronte alle sue scemenze.

Al dunque: parlo del servizio apparso qui - forse ieri l’altro- in cui veniva presentato come eroe un prete che - invece di vergognarsi profondamente - comunica urbi et orbi una notizia che tanto piace ai nemici della Chiesa! Notizia: questo pirla di prete di 29 anni si è innamorato della solita parrocchiana, per la quale non uso aggettivi, ma ancora non contento della sua performance, cosa fa? Lo annuncia come detto al mondo intero!

Questa è appunto in realtà una pessima notizia per i cattolici, ma il fatto ancor più grave è che il pp (il prete pirla) non si limita a dirlo, magari senza trombe e palco, ma ne approfitta per dare una lezione alla stessa Chiesa Cattolica sul fatto che il celibato dei preti non è un dogma, bensì una decisione stronza di qualche curia lontana e quindi una scemenza!

Da cui, sempre secondo questo pp, la Chiesa è retrograda, sessista, etc etc,. Figuriamoci se questa invettiva buonista, alla piddina insomma, non veniva accolta da cani e porci per ricamarci sopra e assestare un altro calcio in faccia alla nostra povera Chiesa, peraltro amatissima dagli ancora tanti come me!

Queste “notizie” sono delle leccornie per gli insatanassati di professione ma anche per i nemici normali, i tiepidi e gli spaesati! Possono - ogni minima occasione e ‘ buona - gioiosamente attaccare le regole ecclesiastiche per dimostrare che sono superate, insulse, addirittura dannose per la salute! E perché le donne no? E perché bisogna essere casti ? E via di questo passo.

Ovviamente in prima fila , come sempre, c’è DagoSatan che così si è un po’ distratto tra una visita anale e un accoppiamento sul marciapiede come fanno le cagne in calore. Questi interventi di terzi esterni sono insomma insopportabili: un po’ come se io andassi a dire a Zinga come deve gestire il Pd. Ma eccoci al succo: caro pretuncolo di spessore zero, dovresti solo vergognarti per quello che hai fatto.

Hai tradito il voto, il giuramento più sacro pronunciato davanti a Dio. Non essendo ciò bastevole, hai avuto la spudoratezza di proclamare il tuo tradimento ai quattro venti senza vergogna o rimorso, anzi compiacendoti. Non sapevi, o pp , che quando hai scelto la strada del Signore - nessuno ti ha obbligato a farlo - e con la faccia per terra avevi solennemente promesso di rimanere casto e soprattutto libero da ogni convenzione umana e civile come fidanzamento e matrimonio?

Perché dunque lo hai fatto? Certo può capitare la debolezza, ma quello che è imperdonabile è appunto il voler trasformarla in un gesto positivo! No, ripeto: è solo un tradimento bello e buono per poter fare cose più “interessanti” alla faccia dei voti presi. Facendo pure godere tutti quelli che ci sputano addosso ogni giorno e che tra un po’ di tempo ci perseguiteranno anche fisicamente

Grazie anche a te o prete pirla!

Luciano