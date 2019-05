POSTA! - NESSUNO HA ANCORA PENSATO A UN MATRIMONIO TRA PAMELA PRATI E FABRIZIO CORONA? - UNA VOLTA IL MOTTO DELLA LEGA ERA "ROMA LADRONA!", ORA CON SALVINI SIAMO PASSATI AL "GOTT MIT UNS" (DIO È CON NOI) DI TEUTONICA MEMORIA MA DIO NON GRADISCE CHI LO TIRA PER LA GIACCHETTA…

Riceviamo e pubblichiamo:

MATTEO SALVINI CON IL ROSARIO

Lettera 1

Caro Dago, tutto poteva pensare Salvini, meno che a fargli guadagnare voti fosse l' ONU.

BarbaPeru

Lettera 2

Mitico Dago, ma non sarà che nel PD hanno deciso di tenersi la Catiuscia perché se fanno dimettere tutti gli indagati rischiano di avere più poltrone che culi?

Stefano55

Lettera 3

Caro Dago, ecco, Giorgetti è riuscito a far incazzare il mite premier Conte, una specie di Gentiloni in versione 5 Stelle. "Non è imparziale", aveva detto il fedelissimo di Salvini. Ormai il Governo è un Fight Club.

A.Reale

Lettera 4

eliana michelazzo pamela prati pamela perricciolo

Caro Dago, a inizio 2019 chi aveva previsto un mese di maggio con un clima "invernale" come quello che sta attraversando l'Italia? Nessuno. Però sanno già di quanto aumenterà la temperatura nel 2030. Che cialtroni i catastrofisti climatici!

Licio Ferdi

Lettera 5

Dagovski,

Gli “Autori” non hanno ancora considerato un matrimonio Prati-Corona?

Aigor

Lettera 6

“Anche a me piacerebbe arrivare a 200 anni, ma solo se in motocicletta e con una bionda sul sellino posteriore, non inebetito su una sedia a rotelle”.

Piero Angela (“Il Fatto Quotidiano”, 20.V.2019, pag.17) ancora una volta si dimostra meno banale del figlio.

Giuseppe Tubi

DARIO NARDELLA 1

Lettera 7

Caro Dago, scontri polizia-manifestanti a causa del comizio di Salvini a Firenze. Naturalmente manifestanti democratici, antifascisti, pacifisti e non violenti. Lo ha detto anche il sindaco Nardella: "Firenze è una città non violenta".

Lino

Lettera 8

Caro Dago, Di Maio dopo la manifestazione leghista a Piazza Duomo: "Spero che Salvini abbia chiesto alla Le Pen, a Orbán e agli altri governi sovranisti di prendersi i migranti". Poveretto, non ne ha azzeccata una. La Le Pen in Francia non è al governo - c'è Macron - e Orbán a Milano non c'era. Se è così preciso anche nelle cose del suo ministero, stiamo freschi.

Saro Liubich

Lettera 9

Caro Dago, da quando Greta Thunberg è passata in Italia, ha improvvisamente smesso di fare caldo. Un po' come Attila con l'erba...

Tas

GRETA THUNBERG

Lettera 10

Caro Dago, in un sondaggio Biden stacca Trump di 11 punti. Qui va a finire che Sleepy Joe - come lo definisce The Donald - va a "sostituire" Hillary Clinton alla Casa Bianca!

Maxmin

Lettera 11

Salvini vuol togliere dal simbolo della Lega la figura di Alberto da Giussano con lo spadone padano, per sostituirla con quella di se stesso con un rosario nella mano destra e un mitra in quella sinistra : rosario e moschetto leghista perfetto.

Santilli Edoardo

adani

Lettera 12

Caro Roberto, da romanista chiedo a Lele Adani, perché un gigante irsuto come lui, capace di schiantare, ridurre all'isteria e far cacciare Allegri, non abbia mosso un pelo per far licenziare tempestivamente il disastroso Monchi e il dannoso Baldini?

Giancarlo Lehner

Lettera 13

Caro Dago, ad una settimana dal voto, il premier Conte si ricorda dei terremotati e va in visita in Umbria proprio nel giorno in cui doveva esserci un atteso Consiglio dei ministri sul Decreto Sicurezza bis. Non sono delle "coincidenze" straordinarie?

Theo Van Buren

Lettera 14

Caro Dago, Sea Watch, Salvini pronto a denunciare il pm Patronaggio. E a che serve? Questi si indagano tra loro e poi archiviano. Una mano lava l'altra.

Leo Eredi

Lettera 15

Caro Dago, a Monterotondo una diciannovenne ha ucciso il padre che, in preda ai fumi dell'alcol, picchiava lei e la madre. Incredibilmente si discute se concedere o meno la legittima difesa, ma alla ragazza andrebbe data subito una medaglia al valor civile visto che il suo non può che essere definito "un atto eroico".

Gildo Cervani

GIUSEPPE CRUCIANI

Lettera 16

Caro Dago, cambiamenti climatici. Ieri mattina, nei tg Rai, la corrispondente da New York Giovanna Botteri spiegava che il Canada è il Paese in cui la temperatura è aumentata di più: "1,7 gradi l'anno" (testuale). Quindi negli ultimi 10 anni sarebbe aumentata di 17 gradi? Ma anche se il riferimento fosse agli ultimi 5 anni, vorrebbe sempre dire +8,5 gradi, una cosa completamente fuori dalla realtà. Come si possono lasciar passare simili oscenità senza che nessuno dica niente?

Sasha

Lettera 17

Caro Dagoebbles, ormai tu e Cruciani siete la piattaforma multimediale dei sovranisti cazzari. Ottimo. Si capisce bene che vi sta al culo Calenda perché è l'unico a sinistra che riesce a tener testa a tutto ed esce dai vostri schemi mentali da romani salottari.

Dormite pure sonni tranquilli, è troppo intelligente e troppo per bene per farcela, i primi a fargli la pelle saranno quelli del PD, al punto che, a confronto, il trattamento Marino sembrerà una festa di gala...

giorgio

Lettera 18

MATTEO SALVINI CON IL ROSARIO

Come cambiano i tempi! Una volta il motto della Lega era "Roma ladrona!", ora con Salvini siamo passati al "Gott mit uns" (Dio è con noi) di teutonica memoria, dai Cavalieri Teutonici agli imperatori tedeschi, dalla Repubblica di Weimar alle truppe naziste. Tutti finiti male. Dio non gradisce chi lo tira per la giacchetta.

Gaetano Il Siciliano

Lettera 19

Caro Dago, Sea Watch. Ormai siamo in una magistratocroazia. I magistrati decidono chi può sposarsi con chi, chi può adottare chi, chi può governare e chi no e ora anche chi può entrare e restare o meno in Italia da clandestino senza averne i requisiti. La colpa è degli imbecilli che durante tangentopoli hanno ceduto modificando l'immunità parlamentare che non a caso i padri costituenti avevano inserito nella Costituzione per bilanciare lo strapotere della magistratura.

Simon Gorky

Lettera 20

Caro Dago, leggo che Madonna ha fatto una presenza stile Ronaldo che irrompe in una partita di serie C. Ecco, ora immaginate Ronaldo che in quella partita svirgola praticamente tutti i palloni e non centra mai la porta. Madonna ha cantato pietosamente, calando continuamente e sbandando con la voce, superando in bruttezza la Patty Pravo di "...e dimmi che non vuoi morire" live a Sanremo. Capisco l'età, ma a quel punto che canti in playback. Ha fatto rimpiangere quel suo famoso spettacolo a Torino di una quarantina di anni fa, il quale più che canoro era stato canino...

madonna eurovision 3

Ciao, Alessandro

Lettera 21

Caro Dago, due piccole riflessioni su quei due individui che sono morti sulla A1 mentre sfrecciavano irresponsabilmente a oltre 200 Km/h.

1) Ora passeranno guai seri i poveri conducenti delle automobili che li hanno investiti e ammazzati.

2) In molti li definiscono "ragazzi"; ma questi due avevano 36 e 39 anni, età da uomini fatti ben lontana da quella adolescenziale.

[Il Gatto Giacomino]

Lettera 22

Caro Dago, per Giorgetti il premier Conte non è più super partes. E quando mai lo è stato? Quella del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è la tipica aberrazione ottica che colpisce chi riceve in dono una poltrona. Ciò che si voleva vedere non corrisponde alla realtà.

Tom Schusterstich

Lettera 23

GIUSEPPE CONTE E IL CANE

Esimio Dago, i 5 Stelle stanno valutando se tenere in settimana un'iniziativa pubblica per illustrare i risultati raggiunti sinora dal governo, ovviamente per la parte che riguarda i 5 Stelle. Risultati tipo i voltafaccia sui vaccini, sui migranti, sul loro motto “Onestà! Onestà!” (vedi Raggi ed Appendino indagate), sull’uso dello spread come spauracchio per fare del terrorismo psicologico, sul buco nell’acqua per la revoca delle concessioni ad Atlantia per le autostrade, sulle loro opinioni riguardo al PD (con cui adesso vorrebbero allearsi pur di restare incollati alla poltrona), sulla loro voglia di “cambiare l’UE dall’interno”….Esimio Dago, mi fermo qui per pietà di Patria e per non abusare (in tutti i sensi) dello spazio che gentilmente concedi sempre a noi lettori. Saluti a partita doppia sbilanciata (più “Avere” che “Dare”)

Timbrius

Lettera 24

Dago, hai letto come trattarono in un carcere saudita il cattolico ed italiano Sacco? Pregava in cella con il rosario in mano, glielo strapparono buttandolo per terra e sputando sopra, poi le solite commiserevoli torture di routine. Siamo in attesa di commenti da parte del censore di rosari, avendone l' esclusiva, Parolin l'eminente. Forse anche Sacco è da censurare, non si può utilizzare il rosario e pregare per fini personali. Altro bacetto bello prono alla scarpa di qualcuno di potente e la pace sia con chi crede.

Saluti Peprig

elton john

Lettera 25

Dago darling, da certe foto di Elton John e marito a Cannes, pare di capire che a Elton stanno crescendo i seni. Non é che aspetta un altro bambino e che lo allatterà lui personalmente? Certo che il "change" dello spirito del tempo è così veloce che si fa fatica a stargli dietro e non incappare in qualche "reato" di incomprensione. Intanto, sia Cannes sia a Tel Aviv é tutto un trash-trionfo di gay e trans.

Mezzo secolo fa, le persone per bene definivano diversi i gay, dopo averli coperti di insulti ai tempi della tragica fine di Rock Hudson e dell'insorgere della "peste gay" (così scrivevano i giornaloni!). Come tutti sanno anche Rock aveva una moglie di cartapesta. Ora i diversi sono gli etero, che pare che quando sono maschi e bianchi siano spesso anche "cattivi".

E a proposito dell'"affaire Prati" che tanto sta a cuore a te e a Barbara d'Urso, non é che presto verrà fuori che Pamela é una trans? E che il promesso é un clone di John Holmes? Ogni paese ha il suo "affaire" che merita. Noi abbiamo quello Prati, la Francia ha quello Benalla che s'é tanto ingrossato e ha tanto schizzato che ora pare dorma il meritato riposo del guerrieo.

P.S. Qui nella nordica Milano fa molto freddo. Non é che Greta e i suoi finanziatori si sono sbagliati e invece del surriscaldamento globale, avremo presto una miniglaciazione globale. Come nel 1709, quando gelarono tutti i fiumi di Francia, i raccolti agricoli andarono distrutti, i sudditi del vecchio Re Sole soffrivano la fame e persino a Versailles il vino gelava nei bicchieri appena riempiti. Ossequi

Natalie Paav