POSTA! - NOI EUROPEI SIAMO GOVERNATI DA GENTE A CUI DEVE MANCARE QUALCHE ROTELLA. SE ERDOGAN TIENE FERMI IN TURCHIA MILIONI DI PROFUGHI IN CAMBIO DI MILIARDI DALL'UNIONE EUROPEA, SE PROPRIO NON SI È STUPIDI È LECITO ATTENDERSI CHE AD UN CERTO PUNTO I SOLDI PER IL "MANTENIMENTO" TERMINERANNO E NE CHIEDERÀ DEGLI ALTRI. COS'ALTRO C'ERA D'ASPETTARSI?

chiara ferragni 7

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

Dagovski,

Sette nuovi contagiati lavoravano in un ristorante cinese di Bergamo. E’ ancora da considerare razzista chi non lo ha frequentato per paura del virus?

Aigor

Lettera 2

Caro Dago, i biscotti "Oreo" della Chiara Ferragni Collection. La furba influencer vuole restare magra, bella, e arricchirsi ancor di più, mentre le altre diventano grasse, brutte, e un po' più povere?

Greg

Lettera 3

Caro Dago, Luigi Di Maio: "Chi prova a utilizzare il coronavirus per fare campagna elettorale non vuole bene al Paese". Sembra una tirata d'orecchi al premier Conte che, ad inizio epidemia, in una sola domenica è comparso in diretta tv ben 16 volte!

Simon Gorky

Recep Tayyip Erdogan

Lettera 4

Caro Dago, noi europei siamo governati da gente a cui deve mancare qualche rotella. Se Erdogan tiene fermi in Turchia milioni di profughi in cambio di miliardi dall'Unione Europea, se proprio non si è stupidi è lecito attendersi che ad un certo punto i soldi per il "mantenimento" termineranno e ne chiederà degli altri. Cos'altro c'era d'aspettarsi? Nemmeno a questo semplice ragionamento arrivano la Merkel, Macron e il resto della banda che governa Bruxelles?

Bobby Canz

Lettera 5

Caro Dago, non capisco una cosa: visto che le partite del campionato di serie A sono saltate, posticipate, giocate a porte chiuse e chi più ne ha più ne metta, mentre quelle di serie B si sono svolte TUTTE, tranne una, senza problemi, perchè non cambiano il nome alla serie A e non chiamano anche quella serie B? E' evidente che la discriminante è nel nome: stesso territorio, stessi campi, stessi spettatori, stesso tutto...

Mario Orlando

chiara ferragni 9

Lettera 6

Caro Dago, se il carabiniere che ha sparato a chi gli puntava una pistola alla tempia è indagato per omicidio volontario, il complice del quindicenne lo inquisiranno per rapina colposa?

Giorgio Colomba

Lettera 7

Caro Dago, i famosi biscotti Oreo firmati da Chiara Ferragni saranno il metro per misurare la stupidità umana. Le followers saranno disposte a mettere su alcuni chili per far diventare ancora più ricca è famosa una "figurina"? Acquistare e consumare il prodotto non è certo la via migliore per somigliare al proprio idolo femminile.

Pat O'Brian

Lettera 8

Caro Dago, se Rula Jebreal non vuole essere insultata e derisa sui social non deve fare altro che astenersi dal parteciparvi. Chi vuole evitare le valanghe non va a sciare fuori pista. La derisione, lo scherno e l'insulto sono l'abc dei social. Non è che lei ha il nullaosta per scrivere quello che vuole e gli altri poi debbano tacere. Siamo in democrazia.

Max A.

netanyahu

Lettera 9

Caro Dago, i calciatori si mettano il cuore in pace. Se il coronavirus dovesse fare gravi danni all'economia, in futuro sarà già tanto se anziché scendere in campo troveranno lavoro nei campi.

Mario Canale

Lettera 10

Caro Dago, in Israele gli elettori hanno votato per Netanyahu "incriminao". Segno che si fidano più di lui che dei giudici.

Vesna

Lettera 11

Caro Dago, un settantunenne positivo al Coronavirus è scappato dall'ospedale Sant'Anna di Como ed è ritornato a casa in taxi nella provincia di Bergamo. Ma il Covid-19 prende anche alla testa?

vincenzo boccia

Piero Nuzzo

Lettera 12

Caro Dago, positivi al coronavirus due Giudici del Tribunale di Milano. La prima reazione a caldo sarà che si tratta dell'ennesimo attacco all'indipendenza della Magistratura.

SDM

Lettera 13

Caro Dago, coronavirus, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia: "I 3,6 mld promessi dal governo non bastano". Che scoperta . Con quei soldi - ai prezzi attuali - non ci compriamo nemmeno mascherine e Amuchina.

Luisito Coletti

Lettera 14

Dago immune, perchè non permettere la disputa degli incontri di calcio facendo entrare solo gli abbonati e tenendoli a debita distanza gli uni dagli altri? In fondo la regola della distanza minima di un metro la si potrebbe applicare facilmente: una poltroncina vuota fra uno spettatore e l'altro e il gioco (in tutti i sensi) sarebbe fatto. Mi riservo il copyright...

amy klobuchar

Gianluca

Lettera 15

Caro Dago, il fatto che la senatrice Amy Klobuchar si sia ritirata dalla corsa alla nomination democratica per le presidenziali statunitensi, è prima di tutto una sconfitta per Barack Obama, che in lei e in Elizabeth Warren aveva indicato le sue favorite. Ora, se l'ex presidente non vuole regalare il secondo mandato a Donald Trump schierandogli contro il ridicolo Bernie Sanders, dovrà per forza di cose sostenere il suo ex vice Joe Biden, per il quale finora non ha certo mostrato entusiasmo.

Axel

Lettera 16

Dago darling, malgrado l'infodemia, non si riesce a capire chi é il più "cattivo" nell'infernale crisi siriana: Erdogan o Assad? Un segno, tra i tanti, che siamo entrati nei tempi dell'oscurantismo (malgrado l'infodemia). Se poi qualcuno volesse scrivere qualche voce di una nuova enciclopedia sulla falsariga di quella del libertino e illuminista '700, dovrebbe mettersi così tanti bavagli e mascherine che potrebbe solo fare dei "copia e incolla" di quanto é concesso pensare e dire. Anche perché non avrebbe poi nessuna Marchesa di Pompadour (o coraggioso "mignon" gay) che lo potrebbe proteggere. Ossequi

ERDOGAN ASSAD

Natalie Paav

Lettera 17

Caro Dago, coronavirus. Niente scuola, niente calcio, niente cinema, niente teatro, niente viaggi. Tutti a casa, nessuno si muove, nessuno si sposta, nessuno inquina. Più Green New Deal di così!

Pikappa