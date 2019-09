POSTA! - NON APPENA HA MOLLATO IL PD E HA LANCIATO IL SUO NUOVO PARTITINO, RENZI HA RICEVUTO IL "PIZZINO" DAI MAGISTRATI CON L’INDAGINE SU ALBERTO BIANCHI - IN UN PAESE NORMALE UN TIPO COME AZOUZ MARZOUK VERREBBE PRELEVATO DA UNA VOLANTE E "INVITATO" A DIRE LE SUE VERITÀ NASCOSTE SULLA STRAGE DI ERBA. DA NOI LO SI LASCIA LIBERO DI PARLARE IN LIBERTÀ…

schermata 2019 07 22 alle 16.23.11

Caro Dago, Carola Rackete: "Pronta a tornare in mare per salvare altri migranti". Non avevamo dubbi, col Pd al governo si prospettano grandi affari.

Arty

Caro Dago, Papa: «No all'eutanasia, è strada sbrigativa, non di libertà». Allora deve mettersi d'accordo col suo "Principale": l'eutanasia è un dono di Dio, altrimenti non esisterebbe.

M.H.

Caro Dago, è risaputo che Renzi ha lasciato il PD per fondare un nuovo partito: Il nome scelto è Italia Viva, ma io avrei visto meglio un PDue.

Valter Coazze

Caro Dago, requisitoria del pm al processo Cucchi. Hanno avuto 10 anni per sistemarselo come gli garbava. Speriamo almeno che siano contenti, cosi non romperanno più gli zebedei con la vicenda di questo povero ragazzo drogato.

STEFANO ILARIA CUCCHI

Tas

Caro Dago, sembra che Il Premier Conte allibito, sbottando, abbia detto che Renzi: "vuole solo potere e nomine"! Di Grazia, l'ex avvocato di Provincia, bissando se stesso al Governo, rinnegando la Sua appartenenza ai 5 Stelle e mettendosi al servizio dell'Europa, non ha cercato solo potere e ri-nomina??

SDM

Caro Dago, Maria Elena Boschi: "Conte si renderà presto conto che Italia Viva non è un problema, ma un aiuto". Un aiuto per scafisti, Ong e chiunque voglia trafficare in esseri umani?

Bobby Canz

MATTEO RENZI E MARIA ELENA BOSCHI

Caro Dago, Prodi su Renzi: "I partiti personali funzionano solo una volta". Eh sì. Infatti Berlusconi dopo l'esperienza del '94 è scomparso.

Pino Valle

Appena ieri annunciava l'abbandono del PD e il lancio del nuovo partitino Italia Viva, che oggi arriva il pizzino per il senatore semplice Matteo Renzi: indagato a Firenze il presidente della fondazione che organizzava la Leopolda. Uomo avvisato.....

Gaetano Il Siciliano

Caro Dago, di Renzi non me ne può fregare di meno, anzi, quand'era premier non lo sopportavo proprio. Ma trovo ridicole tutte queste critiche sui tempi della scissione dal Pd. Gli altri ne hanno combinate di tutti i colori e ora ci si meraviglia per questo? Se la politica italiana - ma anche all'estero non sono messi meglio - somiglia a un circo, è normale che ci siano tanti clown.

Flavio

RENZI BOSCHI

Gentil Dago, Prodi : “Il partito di Renzi è come lo yogurt: in scadenza”. Invece, la Mortadella verrà conservata al fresco fino al 2022. Quando sarà portata in tavola, dove verrà mangiata, con gusto, da...101 Grandi Elettori convenuti a Roma, per eleggere il successore di Mattarella sul Colle....

Ossequi.

Pietro Mancini

Caro Dago, menomale che esisti cosi il "popolo sovrano", si fa per dire, può leggere notizie che nessun altro editore mai pubblicherà nell'Italia democratica, come quella di oggi sul processo sulle bravate della famigliola Renzi e compagni.

Davide

TRUMP ZUCKERBERG

Caro Dago, Mark Zuckerberg respinge la proposta di un senatore repubblicano di vendere WhatsApp e Instagram e di sottomettere Facebook ad un controllo esterno ed indipendente sulla questione della censura. Ma come, ci si preoccupa tanto di chi controlla giornali e tv e poi si lascia a questo il dominio dei social su Internet? Facebook è un partito mascherato che fa propaganda di sinistra. Quindi o si lascia che anche chi non è politicamente corretto dica la sua o va chiuso. Non può continuare ad essere come una specie di tv pubblica mondiale gratuita sotto il controllo di una parte politica sola.

R.R.

Dago darling, se ben ricordo, quando Berlusconi entrò in politica disse che uno dei suoi libri preferiti era "L'elogio della follia" del grande umanista Erasmo da Rotterdam. Chissà se tra i tanti "nuovi umanisti" nostrani qualcuno conosce detto libro di circa mezzo millennio fa. Paremi che Renzi (almemo lui!) non si sia ancora dichiarato nuovo umanista. Certo lui può sempre rilanciare presto e alla grande la sua "generazione Telemaco",

renzi berlusconi

Però come gira tutto in fretta. Prima di "Italia viva" sembrava tutto tranquillo in un clima di restaurazione con un solo "cattivo" depotenziato (Salvini), ora tutto é in fermento e non si sa davverio cose c'é dietro l'angolo, tranne il fatto che tutti lottano per il "bene del paese". Ossequi

Natalie Paav

Caro Dago, improvvisa impennata degli sbarchi nei primi 18 giorni di settembre. I clandestini hanno già superato quota 1435 facendo segnare per la prima volta negli ultimi due anni un segno più. Quando Salvini è via, i migranti ballano.

Maury

Caro Dago, la Boschi di Italia Viva ha dichiarato che il nuovo partito ha davanti delle “praterie”. Pensa di essere nel Texas? E’ meglio se fa riferimento a qualche terra che ci identifica, tipo Val Padana, o che lei ben conosce, tipo Valdarno.

azouz marzouk

Saluti, Labond

Caro Dago, in un qualsiasi paese civile, con una magistratura efficiente, un tipo come Azouz Marzouk (strage di Erba) verrebbe prelevato da una volante e "invitato" a dire le sue verità nascoste. Da noi lo si lascia libero di parlare in libertà e consentirgli di rubacchiare qualche soldo per "interviste esclusive" e comparsate in programmi trash. Ma è serio tutto questo? Nessun rispetto per le vittime e loro famigliari?

FB

Caro Dago, difesa e sicurezza. Il premier Conte ha incontrato in riunione a Palazzo Chigi i ministri della Difesa Guerini, dell'Interno Lamorgese, della Giustizia Bonafede e dell'Economia Gualtieri. Domanda: quanti clandestini saranno sbarcati a Lampedusa o da qualche altra parte mentre i 5 discutevano il percorso normativo per il riordino delle carriere nelle Forze armate e di Polizia? Siamo proprio in buone mani.

Tommy Prim

Caro Dago, il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha ritirato la sua candidatura dalla corsa per la nomination democratica in vista delle presidenziali Usa del 2020. Ma perché? Poteva tranquillamente sfigurare assieme a Joe Biden ed Elizabeth Warren.

Samo Borzek

bill de blasio e la moglie

Caro Dago, Sophia Loren compie 85 anni. Ah, quindi tiene conto anche dei 15 che le ha tolto il chirurgo plastico?

Fritz

Caro Dafo, la famiglia Baldwin si allarga. Hilaria, 35 anni e Alec, 61, diventeranno infatti genitori del loro quinto figlio in sei anni. Ahiahiahi! Se lo vengono a sapere Meghan Markle e il principe Harry sono guai: con più di due figli si inquina il Pianeta e si viene iscritti nell'albo degli antiecologisti...

Spartaco