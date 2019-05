POSTA! - A PADOVA UN 55ENNE NASCONDEVA DA ANNI NELLA LEGNAIA I CADAVERI DI MAMMA E ZIO PER CONTINUARE A PERCEPIRE LE LORO PENSIONI. UNA VALIDA ALTERNATIVA AL REDDITO DI CITTADINANZA CHE FA ANCHE RISPARMIARE LE SPESE PER I FUNERALI - SEI DIVENTATO UNA NAVE SCUOLA INTERNAZIONALE! NON SOLO ORMAI TUTTI I GIORNALONI NON LESINANO SUL GOSSIP, MA ORA DISQUISISCONO ANCHE SUL SESSO

Riceviamo e pubblichiamo:

Lettera 1

GIUSEPPE CONTE VISITA TUTTOFOOD A RHO FIERA

Caro Dago, il premier Conte dice che "Non sarà facile fermare l'aumento dell'Iva, ma ce la faremo". In effetti sembra più complicato fermare i litigi e gli insulti tra Di Maio e Salvini.

Nino

Lettera 2

Caro Dago, Grillo: "Salvini lo manderei a calci a fare il suo lavoro al Viminale". Ma che bella battuta. Tipo i calci che ha preso lui dalla Rai?

J.R.

Lettera 3

Caro Dago, Di Maio: "Sempre piu chiara la scelta in vista delle Europee: è tra noi e una nuova tangentopoli". Sì, gli italiani scelgono un altro De Vito così i grillini possono espellerlo dal partito.

Ivan Skerl

Lettera 4

tria di maio salvini conte

Caro Dago, il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha bollato come "inaccettabile" l'escalation di tensioni "provocate dagli Stati Uniti". Normale. Gli iraniani ormai erano abituati a Barack Obama che firmava qualsiasi trattato gli mettessero sotto il naso.

Luisito Coletti

Lettera 5

Caro Dago, Salvini: "Mi piacerebbe non essere attaccato da quelli con cui governo". Ma dov'era durante la campagna elettorale delle politiche? È andato a firmare un contratto per governare con quelli che l'hanno insultato di più e ora si lamenta. Faccia mea culpa.

Nick Morsi

Lettera 6

elisabetta trenta all'adunata degli alpini 3

Caro Dago, nei primi 10 mesi di Governo la ministra della Difesa Elisabetta Trenta ha utilizzato 66 volte i voli di Stato. Sapevamo che i 5 Stelle si vantavano di essere parchi e morigerati, ma non fino a questo punto.

Benlil Marduk

Lettera 7

Caro Dago, Massimo Cacciari: "Scommetto 10mila euro con chi sostiene che mi tingo i capelli". Non è strano che un narcisista come lui valuti così poco la propria "testa"? Un filosofo che pensa di essere più attraente dal punto di vista fisico?

Bibi

Lettera 8

massimo cacciari (2)

Caro Dago, a Padova un 55enne nascondeva da anni nella legnaia i cadaveri di mamma e zio per continuare a percepire le loro pensioni. Una valida alternativa al reddito di cittadinanza che fa anche risparmiare le spese per i funerali.

Gregorio Massini

Lettera 9

Caro Dago, "seguo il vangelo": così il cardinal Krajewski, alto funzionario vaticano, ha spiegato il suo illegale intervento elettricistico. E' un modo di pensare clericale, da stato confessionale in cui i precetti religiosi valgono più delle leggi civili. Però a sinistra, dove in teoria si dovrebbe difendere la laicità dello Stato, bovinamente applaudono...

Federico Barbarossa

Lettera 10

Caro Dago, Salvini dice che si può superare il deficit del 3% e anche portare il debito-PIL al 140% perché prima di tutto vengono i bisogni degli italiani. Si può fare solo quello che ti lascia fare chi ti presta i soldi, cioè i sottoscrittori del nostro debito. È strano che non se ne sia ancora reso conto.

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO COME BUD SPENCER E TERENCE HILL

P.T.

Lettera 11

Caro Dago, se avessimo 1 euro per ogni volta che, negli ultimi anni, i politici si sono dati dell'irresponsabile, non aumenterebbe l'Iva.

BarbaPeru

Lettera 12

Caro Dago, il "supposto" bacio tra le tenniste Garcia e Mladenovic è un innocente bacio sulla guancia dopo che le due per anni compagne di doppio e amiche, avevano litigato e si erano separate come coppia di doppio. Da poco si sono riappacificate e, d'altronde, la Mladenovic è fidanzata da tempo con il tennista austriaco Thiem, con buona pace dei pruriginosi...

Robi

Lettera 13

Caro Dago, per far fronte alla grave carenza di forza lavoro, il governo giapponese esorta le aziende a mantenere in organico i propri dipendenti almeno fino a 70 anni. Come mai non pensano di importare migranti come fa l'Europa? I giapponesi sono un popolo di stupidi oppure è che da noi ci sono troppi furbi che puntano su lavoratori che si offrono per nulla? Certo, anche far lavorare le persone fino a 70 anni non è bello, però sfruttare un africano per l'intera vita lavorativa fa risparmiare di più.

ATALANTA LAZIO FINALE COPPA ITALIA

Vesna

Lettera 14

Caro Dago, la Lazio vince la Coppa Italia. E meno male che i politicamente corretti non hanno ancora cambiato la denominazione in "Coppa del Paese in cui risiedi".

Jantra

Lettera 15

Dago darling, sei diventato una nave scuola internazionale! Non solo ormai tutti i giornaloni non lesinano sul gossip, ma ora disquisiscono anche sul sesso e i suoi annessi e connessi. Leggo or ora un titolo di "Le Figaro": "La dimensione del pene, sinomino di prestazioni?". Anche l'un tempo prestigioso "Le Monde" da un po' si dedica spesso a lezioni di sesso. Dopo i monumenti virtuali cattocomunisti a Caino, avremo anche quelli di John Holmes? P.S. A proposito di grande fratello. Passo da "Le figaro", dove ricevo molta Pub in italiano, a "il Fatto quotidiano" e ricevo Pub in francese. Sono andata sul Clarin di Buenos Aires e anche lì Pub in Italiano. Ma una notizia interessante: molti argentini sperano che Evita sia dichiarata Santa, ora che in Vaticano c'é un Papa argentino, che però pare aver "misteriosamente" dimenticato l'Argentina. Ossequi Natalie Paav

dimensioni pene

Natalie Paav

Lettera 16

Caro Dago, Trump non firmerà la "Christchurch Call", il documento negoziato da Francia e Nuova Zelanda con cui diversi Paesi si impegneranno a combattere la diffusione dell'estremismo sul web. E infatti l'estremismo non si combatte con appelli, cortei, fiaccolate e firmette. Ma con fatti concreti, tagliando il problema alla radice. Tipo evitando di riempire gli Stati di migranti fancazzisti che vengono in Occidente solo per delinquere.

Giacomo Francescatti

Lettera 17

Caro Dago, cambiano le multe previste dal decreto sicurezza bis per chi soccorre migranti in mare. Arriva infatti la possibilità di sanzionare - anziché ogni singolo migrante trasportato con 3.500/5.500 euro - le navi con una somma da 20mila a 50mila euro. Così per risparmiare scafisti e Ong noleggeranno le navi direttamente da Costa Crociere.

Fabrizio Mayer

UN GIOVANE DANIELE DE ROSSI

Lettera 18

Dago Amico, De Rossi Daniele ha capito sempre tutto con sti quattro improvvisati che pensano di etero gestire la maggica. Bel contratto da 6,5 ml netti quando arrivarono, poi sceso a 3,5 ml. tutto moltiplicato per due ai fini della contabilità in uscita della AS Roma. Sarà stato licenziato in modo poco signorile, ma la sua richiesta di 100.000 a partita eventuale, ai fini contabili si raddoppiano, diviso facciamo per cento minuti ( eventuali ) a partita sono 2000 euro a minuto … non mi pare una disinteressata prova di amore per maglia, tifosi e tutto il cucuzzaro.

Saluti - Peprig

Lettera 19

Caro Dago, i poteri forti ed i mass media, politicamente corretti, hanno paura che Salvini possa vincere alla grande le elezioni europee, ed ogni giorno, pur di sminuirne la leadership, pubblicano articoli contro il politico ed adesso anche la magistratura ci mette del suo con le inchieste ed arrestando leghisti. I media volendo contenere il suo risultato hanno dato fiato al moribondo Berlusconi e danno voce ai partitini che non raggiungeranno neanche il 4%. Non aggiungo altro, ma aspetto i risultati delle elezioni.

Annibale Antonelli

ANGELA MERKEL GIOCA CON PHON E PALLINA

Lettera 20

Caro Dago, la Merkel: "Salvini non entrerà mai nel Ppe". Qualche anno fa la Cancelliera spiegava ad una bambina in lacrime perché i migranti non potevano stare tutti in Germania. Qualche settimana dopo fece una clamorosa giravolta a 180 gradi.

Furio Panetta

Lettera 21

Caro Dago, il premier Conte annuncia che il Governo sta pensando ad un provvedimento di spending review. Ah! Ma non c'è già il reddito di cittadinanza?

Neal Caffrey