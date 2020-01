POSTA! - PANICO MONDIALE PER IL CORONAVIRUS MA IO NON MI PREOCCUPO PIÙ DI TANTO, DOPO TUTTO È MADE IN CHINA, A BREVE SI ROMPERÀ E SMETTERÀ DI FUNZIONARE - IL PIL NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2019 SCENDE DELLO 0,3%. MA QUESTO GOVERNO - IN CARICA DA 5 MESI - NON DOVEVA RILANCIARE L'ECONOMIA ABBASSANDO LE TASSE?

Lettera 1

Dago carissimo, panico mondiale per il coronavirus; io non mi preoccupo più di tanto, dopo tutto è made in China, a breve si romperà e smetterà di funzionare.

Cordialità virali.

Ivan Viola

Lettera 2

Caro Dago, dopo l'accordo sulla Brexit, la Bce fa sapere che si è "preparata per affrontare ogni evenienza". Sono pronti a farci colare a picco sull'epidemia di coronavirus?

Pat O'Brian

Lettera 3

Caro Dago, il premier Conte: "Per contrastare il coronavirus l'Italia ha adottato la linea di misure di cautela tra le più efficaci in Europa e forse a livello internazionale". La figuraccia rimediata con la previsione sullo scorso anno - "Il 2019 sarà un anno bellissimo" - non è servita da lezione. E infatti dopo poche ore che aveva pronunciato queste parole, Giuseppi ha dovuto annunciare che il coronavirus è arrivato anche da noi.

Giacò

Lettera 4

Caro Dago, nonostante il divieto del Governo di voli da e per la Cina - in seguito ai primi due casi di coronavirus in Italia - stamattina a Roma ne sono atterrati ben 5, riusciti a partire prima dello stop: Fiumi-Cina.

Lino

Lettera 5

Caro Dago, 86 profughi dal Libano grazie ai corridoi umanitari, due turisti col coronavirus dalla Cina, e più di mille migranti a gennaio dall'Africa. Il Governo si è iscritto a "Giochi senza frontiere"?

Gripp

Lettera 6

Caro Dago, Istat, il Prodotto interno lordo nel quarto trimestre del 2019 scende dello 0,3% rispetto al terzo trimestre. Ma questo Governo - in carica da 5 mesi - a detta di Zingaretti non doveva essere quello che ha salvato l'Italia rilanciando l'economia e abbassando le tasse?

Pino Valle

Lettera 7

Caro Dago, coronavirus, Corrado Formigli: “Noi siamo amici della scienza, mangiate tranquilli, non viene da qui il virus. Potete andare nei ristoranti cinesi, siate razionali, crediate nella scienza, nelle persone di buonsenso. Passerà”. Quale scienza? Quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), che fino a dieci giorni fa sosteneva che il virus si trasmette solo da cinese a cinese per poi cambiare idea e lanciare l'allarme mondiale?

Lucio Breve

Lettera 8

Caro Dago, Alba Parietti: "Finché una popolazione non ha un'adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo. La politica negli ultimi anni è stata fatta solo di sondaggi, abbiamo preso esempio dalle elezioni americane di 2000 anni fa dove si decideva 'pena di morte, non pena di morte' a secondo di quello che votava la gente".

Bene, dopo Di Maio e la "millenaria democrazia francese", "le elezioni americane di 2000 anni fa" - cioè ai tempi di Cristo - della Parietti. Insomma, mentre Gesù faceva i miracoli, secondo la Coscia Lunga della Sinistra, in America si facevano le elezioni. Magari per ingannare il tempo in attesa dell'arrivo di Cristoforo Colombo. Non c'è che dire: un bel esempio di "istruzione adeguata per poter votare in modo legittimo".

Nino

Lettera 9

Caro Dago, inutile scervellarsi tanto sulla tragedia di Kobe Bryant. Quando c'è nebbia è già pericoloso andare in macchina, figurarsi in elicottero. Se il personaggio deceduto non fosse tanto famoso, avrebbero già chiuso l'inchiesta con la conclusione che si è trattato di "comportamento irresponsabile".

L.Abrami

Lettera 10

Dagovski,

Conferenza stampa sul Conoravirus. A Conte manca la pochette sulla bocca ed un colabrodo in testa.

Aigor

Lettera 11

Caro Dago, Cina, 213 morti e quasi 10mila infettati. Se si va avanti così, a fine 2020 il coronavirus avrà più followers di Cristiano Ronaldo.

Jantra

Lettera 12

Caro Dago, coronavirus, stando al premier Conte fino a ieri eravamo all'avanguardia nella prevenzione, mentre oggi, dopo i primi due casi, siamo in "emergenza nazionale". Qualcosa non ha funzionato.

Axel

Lettera 13

Caro Dago, Giovanni Mammone, primo presidente della Cassazione, lancia l'allarme per gli effetti della riforma sulla prescrizione. "Il venir meno delle prescrizioni che maturano in Appello porterebbe all'Alta Corte un significativo incremento del carico penale (vicino al 50%) che difficilmente potrebbe essere trattato". Dovrebbe spiegarlo ai grillini e a Travaglio e la sua banda, perché da soli non ci arrivano.

Raphael Colonna

Lettera 14

Caro Dago, Greta Thunberg ha registrato il marchio "Fridays for futures" in tutte le lingue. Ah, ecco cosa c'era dietro. Altro che cambiamenti climatici. Il mondo dovrebbe rinunciare a petrolio e carbone perché lei e la sua famiglia possano arricchirsi vendendo magliette, cappellini e zainetti?

Scottie

Lettera 15

Caro Dago, dopo una trimestrale da record, Amazon vola a Wall Street e raggiunge Apple, Google e Microsoft nel "club del trilione", con un valore di mercato che supera i mille miliardi di dollari. È una buona notizia per il prossimo che riuscirà ad hackerare lo smartphone di Jeff Bezos. Così avrà perso tempo per "qualcosa".

Tom Schusterstich

Lettera 16

Dago darling, ah i bei tempi in cui dalla Cina arrivava il Libretto Rosso del grande timoniere Mao-Tse Tung e molti intellettuali & artisti (tra cui Dario Fo e Jean-Luc Godard) e "maoisti" lo credevano una nuova bibbia. Allora c'era ancora la religione, qualunque essa fosse, ora c'é il nulla oscurantista. Gomblottisticamente parlando... e se dove non riuscì l'oppio fornito dalla sua graziosa maestà imperial-regia Vittoria, riuscisse il coronavirus nell'impresa di fermare l'ascesa della seconda potenza economica del mondo? Ossequi

Natalie Paav

Lettera 17

Caro Dago, siamo passati da Last Christmas, a Dicembre, degli Wham!,

a Last Virus, a Gennaio, da Wuhan!!

Saluti, Labond

Lettera 18

Caro Dago, nuova scritta nazista ieri a Torino. La figlia di un partigiano del quartiere Vanchiglia si è trovata sul campanello due bigliettini con frasi ingiuriose in tedesco e una croce uncinata. Ormai i media, raccontando questo tipo di episodi, hanno lanciato una "moda" che sta diventando virale.

Sempre un numero maggiore di ragazzini, e forse anche qualche adulto scemo, vogliono provare l'ebbrezza di lordare muri e campanelli con scritte e simboli offensivi senza essere beccati. Non c'è bisogno di essere psicologi o esperti di marketing per capire che più se ne parla più i soggetti che vogliono prender parte al "gioco" aumenteranno.

Ma evidentemente vi sono molti giornalisti con capacità cognitive di capire i comportamenti umani assai basse. O forse anche tra loro prevale il fenomeno imitativo: quel che scrive uno poi viene ripreso da tutti. Conformismo da branco di pecore.

John Reese

Lettera 19

Caro Dago,

il Ministro Martino, a proposito della Brexit (che sia benedetta) afferma che l'errore dell'Europa è stato il confondere l'uniformità con l'unità. Ancora affermazioni edulcorate e superficiali per una sorta di metus verso l'Organo Sacro Europeo. La verità, ad esempio, è che mentre la Turchia trivella il mare in zone di competenza (direttamente o indirettamente) Europee, Bruxelles, inesistente in Politica estera, si sofferma a discutere sull'ora legale nei vari Paesi membri…Un inutile carrozzone burocratico di cui i "Forti", leggi Germania e Francia, si servono per stracciare all'interno della Comunità (si fa per dire), lentamente ma inesorabilmente le Colonie limitrofe.

Speriamo che il varco sia aperto e, con la ritrovata autonomia Nazionale dell'Inghilterra, si allarghi con il passaggio di molti altri Paesi...quelli indipendenti che possono ancora decidere…..intanto God Save The Queen

SDM