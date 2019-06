POSTA! - PARE CI SIA UN EQUIVOCO: L'OFFERTA DI LOTITO É PER ALÌ TALIA, GIOVANE PROMESSA DEL ROCCASECCA - MENTRE IL MONDO SI INTERROGA SE LA CANNABIS SIA UNA DROGA, UN DIVERTIMENTO O UN MEDICINALE, GLI ARCHEOLOGI CHE LAVORANO IN UN SITO CINESE HANNO SCOPERTO CHE LE "CANNE" SI FUMAVANO GIÀ 2.500 ANNI FA

Riceviamo e pubblichiamo:

ZAMPARINI

Lettera 1

Scusate ma per fare l'influencer basta essere belle figlie e mostrare il culo?

MV

Lettera 2

Caro Dago, perquisizione nell'abitazione del giudice Cesare Vincenti. Gli accertamenti sono stati disposti dalla procura di Caltanissetta che indaga sull'eventuale esistenza, negli uffici giudiziari del capoluogo siciliano, di una "talpa" che avrebbe avvisato l'ex presidente del Palermo calcio, Maurizio Zamparini, di una richiesta di arresto pendente a suo carico. Con la Giustizia ormai siamo a "AAA magistrato onesto cercansi"?

U.Delmal

Lettera 3

belen stefano de martino santiago

Dagovski,

Belen alla Notte della Taranta a Lecce e’ come dire Pamela Prati al Festival del Tango a Buenos Aires.

Aigor

Lettera 4

Egregio Roberto, da giallorosso, che ha stravinto tanti scudetti solo nel mese di agosto, chiedo di controllare se Fonseca contiene olio di palma.

Giancarlo Lehner

Lettera 5

Egregio sig. Dago, se gucci vuole vendere le sue borse a 5000 euro non può farne milioni di esemplari sperando di venderle alle massaie. Ne fa un numero limitato sapendo di venderle tutte ad uno stretto gruppo di persone. Ergo spiegatemi dove sta il danno alla suddetta azienda. Piuttosto, facciamo in modo che i venditori, abusivi e non, paghino le tasse.

Antoine

Lettera 6

proteste a hong kong per la legge sull'estradizione in cina 9

Caro Dago, i disordini successi ad Hong Kong in seguito alla contrastata norma sull'estradizione, sono esattamente quel che succederà da noi qualche decennio dopo l'avvio della "Nuova via della Seta". La Cina prima si prenderà i porti e le altre infrastrutture, e poi pretenderà di decidere anche sul resto. Attenti!

Raphael Colonna

Lettera 7

Caro Dago, pare ci sia un equivoco. L'offerta di Lotito é per Alì Talia, giovane promessa del Roccasecca.

BarbaPeru

Lettera 8

Pontifica Salvini: " Collegamento tra scafisti e ong. Solo qualche procuratore non se ne accorge (tra cui il suo amato Dott. Carmelo Zuccaro procuratore di Catania, che regolarmente archivia)". I procuratori invece si accorgono benissimo dei collegamenti del "mondo Messina Denaro" con uomini vicini alla Lega. Salvini, Salvini, occhio... Vuoi riformare la giustizia? Attento che la giustizia non riformi te.

zuccaro

Gaetano Il Siciliano

Lettera 9

Caro Dago, la legge che dovrebbe limitare lo shopping festivo (chiusure domenicali), per volontà di entrambe le forze di governo, si è arenata in Parlamento. Lega e M5s avrebbero "sondato" l'umore degli italiani per trovare un secco no a questa ipotesi. Finalmente ci sono arrivati anche loro. Cambiare l'unica cosa decente fatta da Monti era da idioti. Se vuoi tieni aperto se vuoi tieni chiuso, ognuno si regola come crede. Milioni di persone, in svariati settori, per tutta la vita hanno lavorato anche nei festivi (coi turni ovviamente). Perché quelli del commercio dovrebbero avere dei privilegi? Anzi, si estenda la libera scelta anche a banche e uffici pubblici.

Gildo Cervani

Lettera 10

Caro Dago, mentre il mondo si interroga se la cannabis sia una droga, un divertimento o un medicinale, gli archeologi che lavorano in un sito cinese hanno scoperto che le "canne" si fumavano già 2.500 anni fa. Ah, ecco perché sono diventati comunisti!

GIULIANO MIGNINI

La Lega Dei Giusti

Lettera 11

Caro Dago, nell'ultimo anno circa 20 milioni di Italiani si sono dovuti rivolgere alla sanità privata a pagamento per almeno una prestazione sanitaria essenziale, a causa dei tempi lunghi di attesa nel servizio pubblico. Sì, però 700 mila migranti hanno avuto tutto gratis. E poi hanno il coraggio di lamentarsi se aumenta il razzismo.

Luisito Coletti

Lettera 12

GIOVANNI TRIA

Preclaro Dago, che tristezza l'intervista a Giuliano Mignini, magistrato dell'accusa per il delitto Meredith Kercher, i due ragazzi sono stati assolti !!! punto!!! Perché gettare fango ed ombre su di loro!! Due sono le cose: o ti sei sbagliato su di loro accusandoli (perciò non gettare discredito gratuito) e giustamente sono stati assolti o sono colpevoli e non sei stato in grado di farli condannare per la tua imperizia... In entrambi i casi il silenzio sarebbe stata la cosa migliore.... Mai uno di questi signori che avesse l'umiltà di dire "ho sbagliato"… d'altronde sono solo uomini anche se forse si ritengono Dei perciò col dono dell'infallibilità....

Asgaqlun

Lettera 13

Caro Dago, conti pubblici, Tria: "Non abbiamo bisogno di misure correttive". Benissimo. Allora, dopo che la sinistra non è riuscita a spiegare agli italiani che l'invasione del migranti non era reale ma solo "percepita", toccherà ora al Governo gialloverde tentare di spiegare all'Ue che il dissesto dei conti italiani non è reale ma solo "percepito". In bocca al lupo!

Daniele Krumitz

LA SOLITUDINE DI GIOVANNI TRIA

Lettera 14

Caro Dago, Di Maio: "No rimpasto, ma riorganizzazione". Il vecchio trucco dei sinonimi. Invece di dire "incapaci" uno dice "5 Stelle".

Gian Morassi

Lettera 15

Caro Dago, ancora non si sa se la Roma avrà o meno il suo stadio, però se l'offerta del presidente Lotito su Alitalia dovesse andare in porto, il prossimo derby Lazio-Roma si giocherà a Fiumicino durante lo sciopero dei controllori di volo?

Kevin Di Maggio

Lettera 16

Dago darling, ma guarda te cosa combina il "surriscaldamento" globale! Non era mai successo prima che ci fossero inondazioni nel lecchese e in Valtellina. O che ci fossero spesso "bombe" d'acqua qui e là (per la gran gioia di Mediaset che é campionessa nel segnalarle, magari con audio farlocchi). E speriamo che il Tevere non segua l'esempio, come del resto faceva spesso secoli fa. Si spera almeno che i Sacri Palazzi d'Oltretevere siano ben protetti ora che c'é un Papa così attento (come Greta e Luca Mercalli!) alla salute fisica del Pianeta. Orate frates e sorelle.

Natalie Paav

Lettera 17

CONTE MERKEL

Caro Dago, Conte: "Pronta la risposta sul debito: rivedere le regole dell'Ue". Buona idea. Anch'io non pagherò la Tari e poi chiederò di rivedere le regole sulla tassa per i rifiuti.

Edy Pucci

Lettera 18

Caro Dago, col voto della Lega è passato in commissioni congiunte Bilancio e Finanze della Camera l'emendamento del Pd che prevede per Radio Radicale un ulteriore finanziamento di 3 milioni per il 2019. Di fatto salvando la radio dalla chiusura. Contrario solo il M5S. Di Maio: "È gravissimo, la Lega dovrà risponderne". Ma a chi? Per Giggino è sempre tragedia greca. Pensi lui piuttosto a rispondere ai 6 milioni di elettori che gli hanno voltato le spalle alle Europee.

DONALD TUSK ANGELA MERKEL GIUSEPPE CONTE MOAVERO

Furio Panetta

Lettera 19

Caro Dago, in campagna elettorale Salvini citava sempre la ruspa, ma al momento è la Lega ad essere Arata. Dai magistrati.

Maury

Lettera 20

Caro Dago, per il premier Conte "La Merkel sarebbe un'ottima candidata per la Commissione Ue, ma non vuole". Non è detto che tra qualche giorno non cambi idea. Magari è solo in una fase di "Stasi" per raccogliere informazioni su quante persone la vedrebbero bene in quel posto...

Samo Borzek

Lettera 21

salvini migranti sea watch

Caro Dago, "Il ministro Salvini si arroga il diritto di calunniare la nostra organizzazione. Ma non è affatto legittimato a farlo". Così la rappresentante di Sea Watch, dopo che il leader leghista aveva definito quella della Ong "Una vera e propria nave pirata che viola ripetutamente la legge". Ma se quelle dette dal Truce sono calunnie, come mai non lo querelano?

Cocit

Lettera 22

Matteo Salvini, spiace dirlo, ma stavolta sei stato un pirla. E' inutile che continui a dire che non metti le mani nelle tasche degli italiani e qua e là e ciccì e cicciò e poi la Lega vota a favore del salvataggio di Radio Radicale. La radio che dice di essere libera, con i soldi nostri, ed ha la spudoratezza di dirsi di servizio pubblico. Ma chi la vuole, ma chi se ne frega dei servizi parlamentari che in Italia non li ascolta neanche D'Agostino (mi tocca qualche volta di troppo rivatularlo in questo mare nostrum merdosum).

radio radicale

Ma a chi cazzo vuoi che interessino i discorsi del tale peone, di tale peonessa. Per me sta Radio Radicale rappresenta il peggio dell' Italia, quello dei diritti incivili, ossia aborto, eutanasia, divorzio, culattonismo sfrenato (basta vedere gli spettacoli da saturnalia di romana memoria dei pride). Vedere quella faccia di tolla di Giachetti da appena svegliato, che pare uno che ti scrocca capuccino e brioche e che però te la mette in c**o, non è un bel vedere. Anzi fa male agli occhi. Salvini, ripeto, hai fatto una cazzata, un momento da coglione può capitare a tutti, però devi rimediare.

Ma che ti fai difensore del Cattolicesimo, o povero bauscia, quando poi ti fai fottere dal più antipatico dei piddini ex radicali? Invece di andare a zonzo con la fidanzatina guarda quello che fai. Spiace dirlo ma mi hai deluso fortemente. Era una delle poche volte che i 5 Stelle facevano qualcosa di giusto e sano e tu li vai a svaccare. Ritorna in te, Salvini, fai qualcosa. Sta Radio Radicale deve trovare soldi dagli sponsor privati e non da me e altri che la aborrono. Questi radicali fanno i ca*** loro con i soldi nostri da sempre, e tu li tieni bordone.. Mandali da Soros. Aspettiamo che intervieni: piuttosto di Radio radicale i soldi dalli a Dagospia, almeno è più libera politicamente seppur piena di porcherie.

Luciano